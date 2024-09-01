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Новости Война
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РФ не дает своим гражданским "зеленый коридор" из Суджи, - ОТГВ "Северск"

Евакуація із Суджі

РФ не позволяет гражданским жителям выехать из зоны боевых действий на Курщине, в частности, из Суджи. Большинство из них вынуждены ночевать в подвалах из-за ударов со стороны войск РФ.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" проинформировал спикер Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы много общаемся с местными. Даже им показываем фотовыставки разрушенных украинских городов, демонстрируем фильмы о преступлениях, которые совершили россияне в начале войны. Разное есть мнение у них. Но в основном они не понимают. Они говорят о том, что хотят мира, что вне политики, чтобы все прекратилось или дали им коридор - возможность выехать из зоны боевых действий, что Россия не дает. И они не понимают, почему именно по местам, где нет военных, - по их городам и селам, - враг бьет и КАБами и дронами. Ледовую арену Суджи они недавно КАБом разрушили, позавчера - школу-интернат, довольно современное здание, и много таких примеров есть", - сказал он.

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Мысник отметил, что украинские Силы обороны Украины на территории, которую контролируют в России, пытаются создать условия, необходимые для нормального проживания населения. Однако, по его словам, большинство жителей Суджи ночуют в подвалах, потому что в последние дни усиливаются обстрелы со стороны РФ.

Спикер отметил, что в гуманитарном плане ситуация сложная, поскольку Россия обстреливает свои же города и села, несмотря на местное население. Он подчеркнул, что Украина придерживается Международного гуманитарного права и обеспечивает местных гражданских пищевыми продуктами, медикаментами и врачебной помощью. Также, по его словам, организованы поставки технической и питьевой воды.

Автор: 

армия РФ (19154) эвакуация (2069) Курск (1091) Суджа (45)


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Топ комментарии
+20
Плєшивому до сраки свої громадяни. Ху@ло лиш сам вміє завалювати мігрантами Європу, а тепер може прилетіти атвєтка і по 10 тищ фулбів на всіх ненастачишся. Але найогидніше з усього, що він хоче всіх тих холопів принести в жертву щоб потім звинуватити ЗСУ.
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01.09.2024 11:43
+16
Тепер вони точно внє палітікі
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01.09.2024 11:37
+12
Одні "я палітікай нє інтєрєсуюсь" і "хуже нє будєт" привели гарячу повномаштабну війну в Україну, а інші ("мжебраття"), що також "палітікай нє інтєрєсуюсь" і "путін прєзідєнт міра", не розуміють, чому війна повернулась до них.
Та цим обом Вовам насрать на людей: у них є своя шобла з "5-6 менеджерів" чи "кооперативу Озеро" і власна кишеня. Решта - то не їхні проблеми.

Трохи сумбурно, але якось так...
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01.09.2024 11:48
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Тепер вони точно внє палітікі
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01.09.2024 11:37 Ответить
+++
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01.09.2024 12:23 Ответить
Якщо кацап відкрив рот - значить 3,14здить
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01.09.2024 11:43 Ответить
Плєшивому до сраки свої громадяни. Ху@ло лиш сам вміє завалювати мігрантами Європу, а тепер може прилетіти атвєтка і по 10 тищ фулбів на всіх ненастачишся. Але найогидніше з усього, що він хоче всіх тих холопів принести в жертву щоб потім звинуватити ЗСУ.
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01.09.2024 11:43 Ответить
Tema9 100%. Я те саме подумав. Цивільні режиму нелюдей Кремля потрібні щоб зробити щось на зразок "Бучі" якщо вийде відтіснити ЗСУ, й звинуватити у цьому ЗСУ на весь світ. ***** нелюдь- син Сатани й шукати людське у ньому не варто НІКОЛИ.
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01.09.2024 12:06 Ответить
Не нужно нас пугать.
Сын Сатаны это Дэмиен, из Омена.
А *****, всего лишь смертный (украинофоб Булгаков добавлял - внезапно) тиран.
Многие из нас еще, в утренних газетах, прочтут о его кончине.
Вот с Дэмиеном так не пройдет.
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01.09.2024 12:34 Ответить
скоріше немногие
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02.09.2024 00:34 Ответить
Вам для загального розвитку

Слово "сатана" походить від єврейського кореня "שָׂטָן" (сатан), що означає "суперник" або "обвинувач".

У Танасі (єврейській Біблії) сатана розглядається як частина небесного суду, що виконує функцію обвинувача.
Його роль полягає у випробуванні праведності людей, але він не є незалежною чи всемогутньою силою зла.

Наприклад, у книзі Йова (1:6-12) сатана з'являється як ангел у небесному суді, який ставить під сумнів праведність Йова і просить дозволу перевірити його віру. Це показує, що сатана діє під контролем Бога і виконує певну роль у випробуваннях.
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01.09.2024 12:57 Ответить
А те що люди придумали собі чорта який керує їх поганими вчинками, це пошук виправдань що не людина винна а якись дух....

Все зло йде від самої людини ... а все решта казки щоб себе виправдати
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01.09.2024 13:00 Ответить
Це образний вислів. Не сприймайте усе буквально.
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01.09.2024 13:16 Ответить
Свинособаки должны дохнуть в любой последовательности. Чем больше Ху#ло уничтожит своих же, тем меньше останется работы нам и остальному цивилизованнгому миру до достижения абсолютного и единственно верного результата- на этой планете должно остаться НОЛЬ свинособак.
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01.09.2024 11:47 Ответить
100%
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01.09.2024 11:49 Ответить
Вы, уважаемый, против Дарвина? В любом сообществе должен доминировать альфа-самец. Он и будет доминировать. Убрав его мы расчищаем дорогу угнетаемому им бета-самцу.
Если вы держали кур, то знаете сильные петухи гнобят маленького и слабого. И когда, осенью, вы растаетесь с сильными птицами стадо начинает водить/топтать отот замухрышка. От него хороших яиц не получить.
Я, как раньше Пересвет с Кочубеем, ***** с клоуном сойдутся, и покажут кто из них самец
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01.09.2024 12:43 Ответить
Думаю, что вы правы здесь в одном- имеются 2 петуха.
Но не в курином смысле, а по фене.
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01.09.2024 12:48 Ответить
Дорофєєв Сергєй Ви відстали у розвитку. Людей з курями поріанюєте...... Вам 14 років чи це вже патологія?
Світ, цивілізований, у своїх суспільствах відійшов від життя за "хто сильніше той правий й може душити слабшого" , Люди живуть по Закону а не як кури у курнику.
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01.09.2024 13:20 Ответить
Во первых, чтобы мы не переходили на личности. Путин - *****.
"Закон" нужен старым и беззубым, чтобы сохранить награбленное.
В свое время Одоакр положил конец Западной империи, но чтобы племянники не повторили подвиг достал Римское право, и опять стал "законным правителем. Этот факт покрыт плесенью. Из новых только сильные страны плевали на придуманные правила и утверждали что остальным закон. Из новейших событий увидим поступок Монголии, и ее отношение к придуманным "законам"
Трагедия нашей цивилизации в том что ***** ее отбросило на 300-400 лет назад. Туда где сильный победитель писал законы. Перечеркнул все потуги энциклопедистов обосновать существование мира основанного на законах гуманизма. Одеть эту маску и загримировать общество было тяжело, а обнажить звериную сущность социума, как два пальца.
В нашей самой просвещенной Европе все законы действуют максимум 70 лет ( рекорд) от войны до войны. Рузвельд, Черчиль и Сталин были последними авторами законов. *****, Си, и из Америки напишут новые
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01.09.2024 14:07 Ответить
Ви помиляєтесь.
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02.09.2024 00:41 Ответить
Одні "я палітікай нє інтєрєсуюсь" і "хуже нє будєт" привели гарячу повномаштабну війну в Україну, а інші ("мжебраття"), що також "палітікай нє інтєрєсуюсь" і "путін прєзідєнт міра", не розуміють, чому війна повернулась до них.
Та цим обом Вовам насрать на людей: у них є своя шобла з "5-6 менеджерів" чи "кооперативу Озеро" і власна кишеня. Решта - то не їхні проблеми.

Трохи сумбурно, але якось так...
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01.09.2024 11:48 Ответить
Абсолютно не сумбурно
Все точно и по делу
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01.09.2024 11:50 Ответить
Який коридор?
Нехай скажуть "спасиба" за те, що не розстрілюють, як у минулому столітті.
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01.09.2024 11:52 Ответить
Зараз би з 6 напрямків поперлиб на московію армії Німеччини, Фінляндії, Японії, Грузії, Литви , Казахстану і московія б швидко капітулювала
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01.09.2024 11:54 Ответить
Зажирівші боягузи керують світом.
Достатньо було б хочаб хтось один (Британія, Франція, Польща) відкрив другий фронт. Чи авіацією СВОЄЮ допомогли як було з Ізраїлем. Та хоча б дозволили бити їх зброєю у глиб Рашисто-нацистам..... ні, бояться, а боячись таки притягнути можуть війну й на свою територію.
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01.09.2024 12:10 Ответить
Ви такі наївні, Україна ніколи і нікому не потрібна була. Америці і Європі начхати чи будемо ми існувати чи ні. Головне щоб не роздратувати ***** на ядерний удар по ним.
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01.09.2024 12:31 Ответить
Головне, що фсб, мусарня та інше "начальство" виїхало завчасно і "бес патєрь".
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01.09.2024 11:59 Ответить
Оце у нас тих ОТУшок розвелось...
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01.09.2024 11:59 Ответить
Ще б користь з них була якась. Перекладають папери, пишуть відношення про присвоєння собі чергових нагород та звань. На передову ні-ні.
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01.09.2024 12:17 Ответить
Украина придерживается Международного гуманитарного права и обеспечивает местных гражданских пищевыми продуктами, медикаментами и врачебной помощью

****, задрали своей демонстративной гуманностью. В Киев их ещё пригласите и квартиры выдайте.
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01.09.2024 12:19 Ответить
Головне, щоб всілякі спасуни цих тварюк мокшанських не почали до нас евакуювати!!!
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01.09.2024 12:21 Ответить
В Україні багато людей (але не всі) змінило своє відношення до кацапів. Тепер питання, як зміниться відношення жителів Суджі (і не тільки) до України. Їхня логіка, жили собі а тепер чужі зайшли а їх свої обстрілюють. Хто винний для них - зрозуміло.
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01.09.2024 12:32 Ответить
Они для них уже предатели и изменники родины.
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01.09.2024 12:32 Ответить
То заложнікі.!!!
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01.09.2024 12:54 Ответить
Бажаю щоб вони і здохли в тих підвалах, світ чистіше буде ...
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01.09.2024 13:35 Ответить
Краще покажить їм карту 1918 року. Навіщо їм коридор? Вони вже громадяни України і повернулись на Батьківщину.
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01.09.2024 13:42 Ответить
Нащо вони нам потрібні? Нехай евакуацію роблять в другу сторону, на москву, там їхній притулок! 87% росіян підтримують війну в Україні, ви кого жалієте????????
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02.09.2024 08:40 Ответить
 
 