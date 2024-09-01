РФ не дает своим гражданским "зеленый коридор" из Суджи, - ОТГВ "Северск"

РФ не позволяет гражданским жителям выехать из зоны боевых действий на Курщине, в частности, из Суджи. Большинство из них вынуждены ночевать в подвалах из-за ударов со стороны войск РФ.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" проинформировал спикер Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы много общаемся с местными. Даже им показываем фотовыставки разрушенных украинских городов, демонстрируем фильмы о преступлениях, которые совершили россияне в начале войны. Разное есть мнение у них. Но в основном они не понимают. Они говорят о том, что хотят мира, что вне политики, чтобы все прекратилось или дали им коридор - возможность выехать из зоны боевых действий, что Россия не дает. И они не понимают, почему именно по местам, где нет военных, - по их городам и селам, - враг бьет и КАБами и дронами. Ледовую арену Суджи они недавно КАБом разрушили, позавчера - школу-интернат, довольно современное здание, и много таких примеров есть", - сказал он.

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Мысник отметил, что украинские Силы обороны Украины на территории, которую контролируют в России, пытаются создать условия, необходимые для нормального проживания населения. Однако, по его словам, большинство жителей Суджи ночуют в подвалах, потому что в последние дни усиливаются обстрелы со стороны РФ.

Спикер отметил, что в гуманитарном плане ситуация сложная, поскольку Россия обстреливает свои же города и села, несмотря на местное население. Он подчеркнул, что Украина придерживается Международного гуманитарного права и обеспечивает местных гражданских пищевыми продуктами, медикаментами и врачебной помощью. Также, по его словам, организованы поставки технической и питьевой воды.