РФ не дает своим гражданским "зеленый коридор" из Суджи, - ОТГВ "Северск"
РФ не позволяет гражданским жителям выехать из зоны боевых действий на Курщине, в частности, из Суджи. Большинство из них вынуждены ночевать в подвалах из-за ударов со стороны войск РФ.
Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" проинформировал спикер Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы много общаемся с местными. Даже им показываем фотовыставки разрушенных украинских городов, демонстрируем фильмы о преступлениях, которые совершили россияне в начале войны. Разное есть мнение у них. Но в основном они не понимают. Они говорят о том, что хотят мира, что вне политики, чтобы все прекратилось или дали им коридор - возможность выехать из зоны боевых действий, что Россия не дает. И они не понимают, почему именно по местам, где нет военных, - по их городам и селам, - враг бьет и КАБами и дронами. Ледовую арену Суджи они недавно КАБом разрушили, позавчера - школу-интернат, довольно современное здание, и много таких примеров есть", - сказал он.
Мысник отметил, что украинские Силы обороны Украины на территории, которую контролируют в России, пытаются создать условия, необходимые для нормального проживания населения. Однако, по его словам, большинство жителей Суджи ночуют в подвалах, потому что в последние дни усиливаются обстрелы со стороны РФ.
Спикер отметил, что в гуманитарном плане ситуация сложная, поскольку Россия обстреливает свои же города и села, несмотря на местное население. Он подчеркнул, что Украина придерживается Международного гуманитарного права и обеспечивает местных гражданских пищевыми продуктами, медикаментами и врачебной помощью. Также, по его словам, организованы поставки технической и питьевой воды.
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Сын Сатаны это Дэмиен, из Омена.
А *****, всего лишь смертный (украинофоб Булгаков добавлял - внезапно) тиран.
Многие из нас еще, в утренних газетах, прочтут о его кончине.
Вот с Дэмиеном так не пройдет.
Слово "сатана" походить від єврейського кореня "שָׂטָן" (сатан), що означає "суперник" або "обвинувач".
У Танасі (єврейській Біблії) сатана розглядається як частина небесного суду, що виконує функцію обвинувача.
Його роль полягає у випробуванні праведності людей, але він не є незалежною чи всемогутньою силою зла.
Наприклад, у книзі Йова (1:6-12) сатана з'являється як ангел у небесному суді, який ставить під сумнів праведність Йова і просить дозволу перевірити його віру. Це показує, що сатана діє під контролем Бога і виконує певну роль у випробуваннях.
Все зло йде від самої людини ... а все решта казки щоб себе виправдати
Если вы держали кур, то знаете сильные петухи гнобят маленького и слабого. И когда, осенью, вы растаетесь с сильными птицами стадо начинает водить/топтать отот замухрышка. От него хороших яиц не получить.
Я, как раньше Пересвет с Кочубеем, ***** с клоуном сойдутся, и покажут кто из них самец
Но не в курином смысле, а по фене.
Світ, цивілізований, у своїх суспільствах відійшов від життя за "хто сильніше той правий й може душити слабшого" , Люди живуть по Закону а не як кури у курнику.
"Закон" нужен старым и беззубым, чтобы сохранить награбленное.
В свое время Одоакр положил конец Западной империи, но чтобы племянники не повторили подвиг достал Римское право, и опять стал "законным правителем. Этот факт покрыт плесенью. Из новых только сильные страны плевали на придуманные правила и утверждали что остальным закон. Из новейших событий увидим поступок Монголии, и ее отношение к придуманным "законам"
Трагедия нашей цивилизации в том что ***** ее отбросило на 300-400 лет назад. Туда где сильный победитель писал законы. Перечеркнул все потуги энциклопедистов обосновать существование мира основанного на законах гуманизма. Одеть эту маску и загримировать общество было тяжело, а обнажить звериную сущность социума, как два пальца.
В нашей самой просвещенной Европе все законы действуют максимум 70 лет ( рекорд) от войны до войны. Рузвельд, Черчиль и Сталин были последними авторами законов. *****, Си, и из Америки напишут новые
Та цим обом Вовам насрать на людей: у них є своя шобла з "5-6 менеджерів" чи "кооперативу Озеро" і власна кишеня. Решта - то не їхні проблеми.
Трохи сумбурно, але якось так...
Все точно и по делу
Нехай скажуть "спасиба" за те, що не розстрілюють, як у минулому столітті.
Достатньо було б хочаб хтось один (Британія, Франція, Польща) відкрив другий фронт. Чи авіацією СВОЄЮ допомогли як було з Ізраїлем. Та хоча б дозволили бити їх зброєю у глиб Рашисто-нацистам..... ні, бояться, а боячись таки притягнути можуть війну й на свою територію.
****, задрали своей демонстративной гуманностью. В Киев их ещё пригласите и квартиры выдайте.