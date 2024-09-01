РФ не дає своїм цивільним "зеленого коридору" із Суджі, - ОТУВ "Сіверськ"
РФ не дає змоги цивільним мешканцям виїхати із зони бойових дій на Курщині, зокрема, із Суджі. Більшість із них змушені ночувати у підвалах через удари з боку військ РФ.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" поінформував речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми багато спілкуємося з місцевими. Навіть їм показуємо фотовиставки зруйнованих українських міст, демонструємо фільми про злочини, які зробили росіяни на початку війни. Різна є думка в них. Але здебільшого вони не розуміють. Вони говорять про те, що хочуть миру, що поза політикою, щоби все припинилося або дали їм коридор - змогу виїхати з зони бойових дій, що Росія не дає. І вони не розуміють, чому саме по місцях, де немає військових, - по їхніх містах і селах, - ворог б'є і КАБами і дронами. Льодову арену Суджі вони нещодавно КАБом зруйнували, позавчора - школу-інтернат, доволі сучасну будівлю, і багато таких прикладів є", - сказав він.
Мисник зауважив, що українські Сили оборони України на території, яку контролюють у Росії, намагаються створити умови, необхідні для нормального проживання населення. Однак, за його словами, більшість мешканців Суджі ночують в підвалах, бо останніми днями посилюються обстріли з боку РФ.
Речник зазначив, що у гуманітарному плані ситуація складна, оскільки Росія обстрілює свої ж міста та села, не зважаючи на місцеве населення. Він підкреслив, що Україна дотримується Міжнародного гуманітарного права та забезпечує місцевих цивільних харчовими продуктами, медикаментами та лікарською допомогою. Також, за його словами, організовано постачання технічної і питної води.
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Сын Сатаны это Дэмиен, из Омена.
А *****, всего лишь смертный (украинофоб Булгаков добавлял - внезапно) тиран.
Многие из нас еще, в утренних газетах, прочтут о его кончине.
Вот с Дэмиеном так не пройдет.
Слово "сатана" походить від єврейського кореня "שָׂטָן" (сатан), що означає "суперник" або "обвинувач".
У Танасі (єврейській Біблії) сатана розглядається як частина небесного суду, що виконує функцію обвинувача.
Його роль полягає у випробуванні праведності людей, але він не є незалежною чи всемогутньою силою зла.
Наприклад, у книзі Йова (1:6-12) сатана з'являється як ангел у небесному суді, який ставить під сумнів праведність Йова і просить дозволу перевірити його віру. Це показує, що сатана діє під контролем Бога і виконує певну роль у випробуваннях.
Все зло йде від самої людини ... а все решта казки щоб себе виправдати
Если вы держали кур, то знаете сильные петухи гнобят маленького и слабого. И когда, осенью, вы растаетесь с сильными птицами стадо начинает водить/топтать отот замухрышка. От него хороших яиц не получить.
Я, как раньше Пересвет с Кочубеем, ***** с клоуном сойдутся, и покажут кто из них самец
Но не в курином смысле, а по фене.
Світ, цивілізований, у своїх суспільствах відійшов від життя за "хто сильніше той правий й може душити слабшого" , Люди живуть по Закону а не як кури у курнику.
"Закон" нужен старым и беззубым, чтобы сохранить награбленное.
В свое время Одоакр положил конец Западной империи, но чтобы племянники не повторили подвиг достал Римское право, и опять стал "законным правителем. Этот факт покрыт плесенью. Из новых только сильные страны плевали на придуманные правила и утверждали что остальным закон. Из новейших событий увидим поступок Монголии, и ее отношение к придуманным "законам"
Трагедия нашей цивилизации в том что ***** ее отбросило на 300-400 лет назад. Туда где сильный победитель писал законы. Перечеркнул все потуги энциклопедистов обосновать существование мира основанного на законах гуманизма. Одеть эту маску и загримировать общество было тяжело, а обнажить звериную сущность социума, как два пальца.
В нашей самой просвещенной Европе все законы действуют максимум 70 лет ( рекорд) от войны до войны. Рузвельд, Черчиль и Сталин были последними авторами законов. *****, Си, и из Америки напишут новые
Та цим обом Вовам насрать на людей: у них є своя шобла з "5-6 менеджерів" чи "кооперативу Озеро" і власна кишеня. Решта - то не їхні проблеми.
Трохи сумбурно, але якось так...
Все точно и по делу
Нехай скажуть "спасиба" за те, що не розстрілюють, як у минулому столітті.
Достатньо було б хочаб хтось один (Британія, Франція, Польща) відкрив другий фронт. Чи авіацією СВОЄЮ допомогли як було з Ізраїлем. Та хоча б дозволили бити їх зброєю у глиб Рашисто-нацистам..... ні, бояться, а боячись таки притягнути можуть війну й на свою територію.
****, задрали своей демонстративной гуманностью. В Киев их ещё пригласите и квартиры выдайте.