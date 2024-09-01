РФ не дає своїм цивільним "зеленого коридору" із Суджі, - ОТУВ "Сіверськ"

РФ не дає змоги цивільним мешканцям виїхати із зони бойових дій на Курщині, зокрема, із Суджі. Більшість із них змушені ночувати у підвалах через удари з боку військ РФ.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" поінформував речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми багато спілкуємося з місцевими. Навіть їм показуємо фотовиставки зруйнованих українських міст, демонструємо фільми про злочини, які зробили росіяни на початку війни. Різна є думка в них. Але здебільшого вони не розуміють. Вони говорять про те, що хочуть миру, що поза політикою, щоби все припинилося або дали їм коридор - змогу виїхати з зони бойових дій, що Росія не дає. І вони не розуміють, чому саме по місцях, де немає військових, - по їхніх містах і селах, - ворог б'є і КАБами і дронами. Льодову арену Суджі вони нещодавно КАБом зруйнували, позавчора - школу-інтернат, доволі сучасну будівлю, і багато таких прикладів є", - сказав він.

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Мисник зауважив, що українські Сили оборони України на території, яку контролюють у Росії, намагаються створити умови, необхідні для нормального проживання населення. Однак, за його словами, більшість мешканців Суджі ночують в підвалах, бо останніми днями посилюються обстріли з боку РФ.

Речник зазначив, що у гуманітарному плані ситуація складна, оскільки Росія обстрілює свої ж міста та села, не зважаючи на місцеве населення. Він підкреслив, що Україна дотримується Міжнародного гуманітарного права та забезпечує місцевих цивільних харчовими продуктами, медикаментами та лікарською допомогою. Також, за його словами, організовано постачання технічної і питної води.