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Новини Війна
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РФ не дає своїм цивільним "зеленого коридору" із Суджі, - ОТУВ "Сіверськ"

Евакуація із Суджі

РФ не дає змоги цивільним мешканцям виїхати із зони бойових дій на Курщині, зокрема, із Суджі. Більшість із них змушені ночувати у підвалах через удари з боку військ РФ.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" поінформував речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми багато спілкуємося з місцевими. Навіть їм показуємо фотовиставки зруйнованих українських міст, демонструємо фільми про злочини, які зробили росіяни на початку війни. Різна є думка в них. Але здебільшого вони не розуміють. Вони говорять про те, що хочуть миру, що поза політикою, щоби все припинилося або дали їм коридор - змогу виїхати з зони бойових дій, що Росія не дає. І вони не розуміють, чому саме по місцях, де немає військових, - по їхніх містах і селах, - ворог б'є і КАБами і дронами. Льодову арену Суджі вони нещодавно КАБом зруйнували, позавчора - школу-інтернат, доволі сучасну будівлю, і багато таких прикладів є", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Сирський обговорили активні дії в Курській області: Поповнюємо обмінний фонд та витискаємо війну на територію РФ

Мисник зауважив, що українські Сили оборони України на території, яку контролюють у Росії, намагаються створити умови, необхідні для нормального проживання населення. Однак, за його словами, більшість мешканців Суджі ночують в підвалах, бо останніми днями посилюються обстріли з боку РФ.

Речник зазначив, що у гуманітарному плані ситуація складна, оскільки Росія обстрілює свої ж міста та села, не зважаючи на місцеве населення. Він підкреслив, що Україна дотримується Міжнародного гуманітарного права та забезпечує місцевих цивільних харчовими продуктами, медикаментами та лікарською допомогою. Також, за його словами, організовано постачання технічної і питної води.

Автор: 

армія рф (17302) евакуація (2309) Курськ (1102) Суджа (45)


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Топ коментарі
+20
Плєшивому до сраки свої громадяни. Ху@ло лиш сам вміє завалювати мігрантами Європу, а тепер може прилетіти атвєтка і по 10 тищ фулбів на всіх ненастачишся. Але найогидніше з усього, що він хоче всіх тих холопів принести в жертву щоб потім звинуватити ЗСУ.
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01.09.2024 11:43
+16
Тепер вони точно внє палітікі
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01.09.2024 11:37
+12
Одні "я палітікай нє інтєрєсуюсь" і "хуже нє будєт" привели гарячу повномаштабну війну в Україну, а інші ("мжебраття"), що також "палітікай нє інтєрєсуюсь" і "путін прєзідєнт міра", не розуміють, чому війна повернулась до них.
Та цим обом Вовам насрать на людей: у них є своя шобла з "5-6 менеджерів" чи "кооперативу Озеро" і власна кишеня. Решта - то не їхні проблеми.

Трохи сумбурно, але якось так...
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01.09.2024 11:48
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Тепер вони точно внє палітікі
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01.09.2024 11:37 Відповісти
+++
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01.09.2024 12:23 Відповісти
Якщо кацап відкрив рот - значить 3,14здить
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01.09.2024 11:43 Відповісти
Плєшивому до сраки свої громадяни. Ху@ло лиш сам вміє завалювати мігрантами Європу, а тепер може прилетіти атвєтка і по 10 тищ фулбів на всіх ненастачишся. Але найогидніше з усього, що він хоче всіх тих холопів принести в жертву щоб потім звинуватити ЗСУ.
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01.09.2024 11:43 Відповісти
Tema9 100%. Я те саме подумав. Цивільні режиму нелюдей Кремля потрібні щоб зробити щось на зразок "Бучі" якщо вийде відтіснити ЗСУ, й звинуватити у цьому ЗСУ на весь світ. ***** нелюдь- син Сатани й шукати людське у ньому не варто НІКОЛИ.
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01.09.2024 12:06 Відповісти
Не нужно нас пугать.
Сын Сатаны это Дэмиен, из Омена.
А *****, всего лишь смертный (украинофоб Булгаков добавлял - внезапно) тиран.
Многие из нас еще, в утренних газетах, прочтут о его кончине.
Вот с Дэмиеном так не пройдет.
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01.09.2024 12:34 Відповісти
скоріше немногие
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02.09.2024 00:34 Відповісти
Вам для загального розвитку

Слово "сатана" походить від єврейського кореня "שָׂטָן" (сатан), що означає "суперник" або "обвинувач".

У Танасі (єврейській Біблії) сатана розглядається як частина небесного суду, що виконує функцію обвинувача.
Його роль полягає у випробуванні праведності людей, але він не є незалежною чи всемогутньою силою зла.

Наприклад, у книзі Йова (1:6-12) сатана з'являється як ангел у небесному суді, який ставить під сумнів праведність Йова і просить дозволу перевірити його віру. Це показує, що сатана діє під контролем Бога і виконує певну роль у випробуваннях.
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01.09.2024 12:57 Відповісти
А те що люди придумали собі чорта який керує їх поганими вчинками, це пошук виправдань що не людина винна а якись дух....

Все зло йде від самої людини ... а все решта казки щоб себе виправдати
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01.09.2024 13:00 Відповісти
Це образний вислів. Не сприймайте усе буквально.
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01.09.2024 13:16 Відповісти
Свинособаки должны дохнуть в любой последовательности. Чем больше Ху#ло уничтожит своих же, тем меньше останется работы нам и остальному цивилизованнгому миру до достижения абсолютного и единственно верного результата- на этой планете должно остаться НОЛЬ свинособак.
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01.09.2024 11:47 Відповісти
100%
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01.09.2024 11:49 Відповісти
Вы, уважаемый, против Дарвина? В любом сообществе должен доминировать альфа-самец. Он и будет доминировать. Убрав его мы расчищаем дорогу угнетаемому им бета-самцу.
Если вы держали кур, то знаете сильные петухи гнобят маленького и слабого. И когда, осенью, вы растаетесь с сильными птицами стадо начинает водить/топтать отот замухрышка. От него хороших яиц не получить.
Я, как раньше Пересвет с Кочубеем, ***** с клоуном сойдутся, и покажут кто из них самец
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01.09.2024 12:43 Відповісти
Думаю, что вы правы здесь в одном- имеются 2 петуха.
Но не в курином смысле, а по фене.
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01.09.2024 12:48 Відповісти
Дорофєєв Сергєй Ви відстали у розвитку. Людей з курями поріанюєте...... Вам 14 років чи це вже патологія?
Світ, цивілізований, у своїх суспільствах відійшов від життя за "хто сильніше той правий й може душити слабшого" , Люди живуть по Закону а не як кури у курнику.
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01.09.2024 13:20 Відповісти
Во первых, чтобы мы не переходили на личности. Путин - *****.
"Закон" нужен старым и беззубым, чтобы сохранить награбленное.
В свое время Одоакр положил конец Западной империи, но чтобы племянники не повторили подвиг достал Римское право, и опять стал "законным правителем. Этот факт покрыт плесенью. Из новых только сильные страны плевали на придуманные правила и утверждали что остальным закон. Из новейших событий увидим поступок Монголии, и ее отношение к придуманным "законам"
Трагедия нашей цивилизации в том что ***** ее отбросило на 300-400 лет назад. Туда где сильный победитель писал законы. Перечеркнул все потуги энциклопедистов обосновать существование мира основанного на законах гуманизма. Одеть эту маску и загримировать общество было тяжело, а обнажить звериную сущность социума, как два пальца.
В нашей самой просвещенной Европе все законы действуют максимум 70 лет ( рекорд) от войны до войны. Рузвельд, Черчиль и Сталин были последними авторами законов. *****, Си, и из Америки напишут новые
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01.09.2024 14:07 Відповісти
Ви помиляєтесь.
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02.09.2024 00:41 Відповісти
Одні "я палітікай нє інтєрєсуюсь" і "хуже нє будєт" привели гарячу повномаштабну війну в Україну, а інші ("мжебраття"), що також "палітікай нє інтєрєсуюсь" і "путін прєзідєнт міра", не розуміють, чому війна повернулась до них.
Та цим обом Вовам насрать на людей: у них є своя шобла з "5-6 менеджерів" чи "кооперативу Озеро" і власна кишеня. Решта - то не їхні проблеми.

Трохи сумбурно, але якось так...
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01.09.2024 11:48 Відповісти
Абсолютно не сумбурно
Все точно и по делу
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01.09.2024 11:50 Відповісти
Який коридор?
Нехай скажуть "спасиба" за те, що не розстрілюють, як у минулому столітті.
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01.09.2024 11:52 Відповісти
Зараз би з 6 напрямків поперлиб на московію армії Німеччини, Фінляндії, Японії, Грузії, Литви , Казахстану і московія б швидко капітулювала
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01.09.2024 11:54 Відповісти
Зажирівші боягузи керують світом.
Достатньо було б хочаб хтось один (Британія, Франція, Польща) відкрив другий фронт. Чи авіацією СВОЄЮ допомогли як було з Ізраїлем. Та хоча б дозволили бити їх зброєю у глиб Рашисто-нацистам..... ні, бояться, а боячись таки притягнути можуть війну й на свою територію.
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01.09.2024 12:10 Відповісти
Ви такі наївні, Україна ніколи і нікому не потрібна була. Америці і Європі начхати чи будемо ми існувати чи ні. Головне щоб не роздратувати ***** на ядерний удар по ним.
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01.09.2024 12:31 Відповісти
Головне, що фсб, мусарня та інше "начальство" виїхало завчасно і "бес патєрь".
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01.09.2024 11:59 Відповісти
Оце у нас тих ОТУшок розвелось...
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01.09.2024 11:59 Відповісти
Ще б користь з них була якась. Перекладають папери, пишуть відношення про присвоєння собі чергових нагород та звань. На передову ні-ні.
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01.09.2024 12:17 Відповісти
Украина придерживается Международного гуманитарного права и обеспечивает местных гражданских пищевыми продуктами, медикаментами и врачебной помощью

****, задрали своей демонстративной гуманностью. В Киев их ещё пригласите и квартиры выдайте.
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01.09.2024 12:19 Відповісти
Головне, щоб всілякі спасуни цих тварюк мокшанських не почали до нас евакуювати!!!
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01.09.2024 12:21 Відповісти
В Україні багато людей (але не всі) змінило своє відношення до кацапів. Тепер питання, як зміниться відношення жителів Суджі (і не тільки) до України. Їхня логіка, жили собі а тепер чужі зайшли а їх свої обстрілюють. Хто винний для них - зрозуміло.
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01.09.2024 12:32 Відповісти
Они для них уже предатели и изменники родины.
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01.09.2024 12:32 Відповісти
То заложнікі.!!!
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01.09.2024 12:54 Відповісти
Бажаю щоб вони і здохли в тих підвалах, світ чистіше буде ...
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01.09.2024 13:35 Відповісти
Краще покажить їм карту 1918 року. Навіщо їм коридор? Вони вже громадяни України і повернулись на Батьківщину.
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01.09.2024 13:42 Відповісти
Нащо вони нам потрібні? Нехай евакуацію роблять в другу сторону, на москву, там їхній притулок! 87% росіян підтримують війну в Україні, ви кого жалієте????????
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02.09.2024 08:40 Відповісти
 
 