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Новини Війна
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Половина росіян уважно відстежує ситуацію на Курщині. Найбільше бояться жертв серед цивільних, - опитування "Левада-Центру". ІНФОГРАФІКА

Опитування

Більшість громадян РФ знає про операцію ЗСУ на Курщині, проте 6% про це навіть не чули.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування "Левада-Центру".

Так, абсолютна більшість росіян (94%) знає про операцію ЗСУ в Курській області: 51% респондентів уважно стежать за розвитком подій, 43% опитаних щось чули, але не в деталях, ще 6% нічого про це не чули.

Опитування "Левада Центру" щодо події у Курській області РФ

Майже всіх респондентів (91%) турбує операція на Курщині. Дуже турбує – 63%, скоріше турбує – 28%), не турбують ці події в сукупності 9% опитаних.

Опитування "Левада Центру" щодо події у Курській області РФ

Серед причин, які викликають у громадян РФ занепокоєння: "жертви серед мирного населення" (41%), "напад на територію Росії" (25%), а також "слабкість та непідготовленість влади" (11%).

Опитування "Левада Центру" щодо події у Курській області РФ

Опитування проводилося із 22 по 28 серпня. У ньому взяли участь 1619 росіян віком від 18 років. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

Також читайте: Сили Оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня-Погребки в Курській області, - DeepState. КАРТА

Автор: 

опитування (1930) росія (65052) Левада-Центр (74) Курськ (1102)


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Топ коментарі
+8
жертви серед цивільних будуть, коли ваші напівуцилівші "защітнікі" почнуть попертатись додому.
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02.09.2024 09:59
+8
Опрос на скотном дворе.
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02.09.2024 10:19
+7
Скоро будуть співати: прасипаюсь утрам рана, нєту путіна вавана, і расіі тоже нєт...
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02.09.2024 10:08
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Попкорном запаслись і відстежують!
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02.09.2024 09:57 Відповісти
25% відверта партія війни. Ще досі вірять в вєлічь підорассії.
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02.09.2024 10:24 Відповісти
25? 85%! Які схвалюють політику Путіна на даний момент. На сайті тої самої Левада-Центру йде постійний моніторинг цього параметру.
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02.09.2024 10:41 Відповісти
жертви серед цивільних будуть, коли ваші напівуцилівші "защітнікі" почнуть попертатись додому.
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02.09.2024 09:59 Відповісти
Уже, и случаи достаточно массовые. Но конечно когда вернется основная масса - небу станет жарко.
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02.09.2024 10:09 Відповісти
Кошти України пішли на аналіз відчуттів орків відносно Курщини.
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02.09.2024 10:04 Відповісти
Валентина, Вам свои социологические службы надо знать !
Левада центр - руZZкий 😂

Стыдно, Валентина !
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02.09.2024 10:19 Відповісти
Іноді краще нічого не писати. Поцікавтеся,що таке Левада-центр.
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02.09.2024 10:21 Відповісти
Скоро будуть співати: прасипаюсь утрам рана, нєту путіна вавана, і расіі тоже нєт...
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02.09.2024 10:08 Відповісти
Опрос на скотном дворе.
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02.09.2024 10:19 Відповісти
Доки є в кацапа брага, він буде її глушити, та наблюдати....це доля рабсєян.
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02.09.2024 10:25 Відповісти
Згоден,6 відсотків кацапів тупо бухають і не чули про війну на рассєї, і це тільки з 1619 тіл, а в цілому по млржору, ця цифра тіл буде вражаюча!😁
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02.09.2024 10:32 Відповісти
За що боролися на те і напоролися.
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02.09.2024 10:28 Відповісти
Новина із серії "Українцям по×уй".
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02.09.2024 10:30 Відповісти
145%
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02.09.2024 10:39 Відповісти
І це ми ще навіть не починали війну в ерефії.
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02.09.2024 10:41 Відповісти
6% не просихають взагалі
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02.09.2024 11:10 Відповісти
Так воно і є. Половині за уралом пох... Половині до Уралу сцік...
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02.09.2024 11:45 Відповісти
Якщо правда, то добре. Нехай слідкують уважно та запам'ятовують, як російській владі ***** на них всіх.
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02.09.2024 11:58 Відповісти
Хтось вірить в якісь опитування на болотох,особливо тому зашквареному "Левада-центру"? Звичайна кремлівська ІПСятіна,замовлена недовольним оточенням Ху@ла Новорюриковича,яка розрахована на -бидло-русню і на царя.
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02.09.2024 12:19 Відповісти
 
 