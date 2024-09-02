Половина росіян уважно відстежує ситуацію на Курщині. Найбільше бояться жертв серед цивільних, - опитування "Левада-Центру". ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян РФ знає про операцію ЗСУ на Курщині, проте 6% про це навіть не чули.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування "Левада-Центру".

Так, абсолютна більшість росіян (94%) знає про операцію ЗСУ в Курській області: 51% респондентів уважно стежать за розвитком подій, 43% опитаних щось чули, але не в деталях, ще 6% нічого про це не чули.

Майже всіх респондентів (91%) турбує операція на Курщині. Дуже турбує – 63%, скоріше турбує – 28%), не турбують ці події в сукупності 9% опитаних.

Серед причин, які викликають у громадян РФ занепокоєння: "жертви серед мирного населення" (41%), "напад на територію Росії" (25%), а також "слабкість та непідготовленість влади" (11%).

Опитування проводилося із 22 по 28 серпня. У ньому взяли участь 1619 росіян віком від 18 років. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

Також читайте: Сили Оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня-Погребки в Курській області, - DeepState. КАРТА