УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11156 відвідувачів онлайн
Новини Війна
14 455 19

Сили Оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня-Погребки в Курській області, - DeepState. КАРТА

Сили Оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня-Погребки в Курській області РФ, водночас окупанти просунулись в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики проєкту DeepState.

Ворог окупував Долинівку, а також просунувся біля Макіївки та в Торецьку.

Читайте: Удар по зерновозах на Сумщині: РФ поширює фейки про знищення колони техніки, яка рухалася в Суджу. ФОТОрепортаж

Карта бойових дій в Курській області
Карта бойових дійна Донеччині

Також читайте: РФ не дає своїм цивільним "зеленого коридору" із Суджі, - ОТУВ "Сіверськ"

Автор: 

Курськ (1102)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Тепер ясно. Відсутність фортифікаційних споруд під Покровськом, то не піздінг бабла, а геніальний план зеленського-єрмака.
показати весь коментар
02.09.2024 05:54
+14
Схоже, якась зелена провладна курка, яка відбілює найбільший факап зеленої дрисні. Маріуполь, Соледар, Бахмут теж мабуть були нев'їбенними пастками для кацапів.
показати весь коментар
02.09.2024 06:53
+13
Переіменувати Курську область на Донецьку.
Мабуть генітальний задум ОП саме у цьому.
показати весь коментар
02.09.2024 02:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Переіменувати Курську область на Донецьку.
Мабуть генітальний задум ОП саме у цьому.
показати весь коментар
02.09.2024 02:11 Відповісти
"Оккупантов связали. Покровск - ловушка. Лариса Волошина о стратегии Украины и информационном безумии" newsider- наберіть в ютуб та іайте терпіння послухати
показати весь коментар
02.09.2024 03:20 Відповісти
А ще жорсткіше звучить це

ДИКИЙ: ЦЮ ГАНЬБУ приховує Путін! На росТВ ЗАМОВКЛИ від СТРАХУ. ЖЕСТЬ під Покровськом
показати весь коментар
02.09.2024 03:25 Відповісти
Таке слухати то треба мати кріпкі нерви..то краще дивитись марахвон -
показати весь коментар
02.09.2024 04:00 Відповісти
Ну Ви послухали , як Покровськ стає ловушкою для рашистів? - Лариса Волошина розклала емоційно по поличках значення й Курська, й саме таких дій перед Покровськом, а Дикий просто рубонув те ж саме ... Тому тепер я сприймаю ниття за Покровськом( якого ще далеко не здали)- як какцап"яче виття
показати весь коментар
02.09.2024 04:19 Відповісти
Тепер ясно. Відсутність фортифікаційних споруд під Покровськом, то не піздінг бабла, а геніальний план зеленського-єрмака.
показати весь коментар
02.09.2024 05:54 Відповісти
А кто это такая? "Арестович в юбке"?
показати весь коментар
02.09.2024 06:12 Відповісти
Схоже, якась зелена провладна курка, яка відбілює найбільший факап зеленої дрисні. Маріуполь, Соледар, Бахмут теж мабуть були нев'їбенними пастками для кацапів.
показати весь коментар
02.09.2024 06:53 Відповісти
Лариса Волошина тебе вилікує
показати весь коментар
02.09.2024 07:50 Відповісти
прічісліть ларісу волошіну к ліку святих - очередная лоховодка мария-деви-христос из сталино
показати весь коментар
02.09.2024 12:51 Відповісти
СЕЛИДОВЕ - ГОЛОВНИЙ РУБІЖ ОБОРОНИ | 2 ВЕРЕСНЯ ОГЛЯД ФРОНТУ від Коваленка
показати весь коментар
02.09.2024 08:02 Відповісти
Подивіться на Раиссю. Вона вся вже в котлі. Вихід тільки човнами на Північний полюс. Там в них є бази.
показати весь коментар
02.09.2024 10:48 Відповісти
А якщо у мене ніколи й не було терпіння всіляку ахінею слухати ?
показати весь коментар
02.09.2024 11:06 Відповісти
Бійці 15-ї оперативної бригади НГУ "КараДаг", що прийшля на допомогу захисникам Селідового, танковим пострілом знищують ворожий БТР-82А з штурмовою групою рашистів в районі залізничного мосту на західній околиці Михайлівки.
Відео - https://x.com/TOGAjano21/status/1830309326797312247 тут і https://x.com/TOGAjano21/status/1830305404242309624 тут . Та його https://x.com/TOGAjano21/status/1830318122177384735 продовження.
показати весь коментар
02.09.2024 06:28 Відповісти
І не цікаво...
показати весь коментар
02.09.2024 07:33 Відповісти
Ну так зачистка там це празнік на селі порівняно з тим що за цей же час зробили орки з Україною.
показати весь коментар
02.09.2024 11:01 Відповісти
поки деякі наші розказують як 3к ************ в "оточенні", відрізані річкою сейм...
https://x.com/kromark/status/1830353531372523911 з'являються карти наведених понтонних переправ ...6 штук вже...
показати весь коментар
02.09.2024 12:33 Відповісти
Шість?
А чому не вісімнадцять?
Понтонні переправи-жирна нерухома ціль.
Вони знищуються у режимі нон-стоп.
показати весь коментар
02.09.2024 15:25 Відповісти
 
 