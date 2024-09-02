Сили Оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня-Погребки в Курській області, - DeepState. КАРТА

Сили Оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня-Погребки в Курській області РФ, водночас окупанти просунулись в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики проєкту DeepState.

Ворог окупував Долинівку, а також просунувся біля Макіївки та в Торецьку.

Читайте: Удар по зерновозах на Сумщині: РФ поширює фейки про знищення колони техніки, яка рухалася в Суджу. ФОТОрепортаж





Також читайте: РФ не дає своїм цивільним "зеленого коридору" із Суджі, - ОТУВ "Сіверськ"