Сили Оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня-Погребки в Курській області, - DeepState. КАРТА
Сили Оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня-Погребки в Курській області РФ, водночас окупанти просунулись в Донецькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики проєкту DeepState.
Ворог окупував Долинівку, а також просунувся біля Макіївки та в Торецьку.
Топ коментарі
+16 Роман Агафонов
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+14 Светлана Круп
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+13 Герхард
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Мабуть генітальний задум ОП саме у цьому.
ДИКИЙ: ЦЮ ГАНЬБУ приховує Путін! На росТВ ЗАМОВКЛИ від СТРАХУ. ЖЕСТЬ під Покровськом
Відео - https://x.com/TOGAjano21/status/1830309326797312247 тут і https://x.com/TOGAjano21/status/1830305404242309624 тут . Та його https://x.com/TOGAjano21/status/1830318122177384735 продовження.
https://x.com/kromark/status/1830353531372523911 з'являються карти наведених понтонних переправ ...6 штук вже...
А чому не вісімнадцять?
Понтонні переправи-жирна нерухома ціль.
Вони знищуються у режимі нон-стоп.