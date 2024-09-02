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ДБР розкрило схему продажу "білих" військових квитків за $10 тис. у Харкові: повідомлено про підозру організатору. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру мешканцю Харкова, який організував торгівлю "білими" військовими квитками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Скільки коштувала послуга?

Як зазначається, коштувала така послуга у середньому $10 000. Клієнтів підозрюваний шукав через своїх знайомих.

"Хлопців, які не бажали служити, він залякував тим, що навіть законні підстави на відстрочку нічого не гарантують. Говорив, що лише хабар працівникам військкомату може врятувати їх від призову", - йдеться у повідомленні.

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Фігурант брав повну передплату та гарантував усе вирішити з потрібним людьми у військкоматі та за деякий час принести вже готові документи.

Чоловіка затримано на гарячому під час одержання $10 000 від одного з призовників фактично на порозі місцевого ТЦК та СП.

Організатор схеми з білими квитками
Організатор схеми з білими квитками

Автор: 

Харків (5600) ДБР (3492) ухилянти (905)


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Топ коментарі
+8
А ціни ростуть...на початку війни, писали, було ухилення 500 баксів, потім 1000, потім 3000, потім 5000, наразі вже 10 штук баксів)
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02.09.2024 14:34
+6
Береш три уроки гри куєм на роялі - і воєнкоми тебе обминають десятою дорогою...
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02.09.2024 14:38
+5
"залякував тим, що навіть законні підстави на відстрочку нічого не гарантують"
Правду казав, що не так?
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02.09.2024 14:24
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02.09.2024 14:15 Відповісти
Це основна причина затримання. Так і напишуть в підозрі, а ще не поділився з ким треба. От його й пси вибіркового правосуддя затримали.
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02.09.2024 18:15 Відповісти
Ндяяя... Навіть така мерзенна гнидка доїла за яйла "бравих парнєй".
Цікаво, як себе почувають на фронті менш спритні та патріотичні?
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02.09.2024 14:16 Відповісти
"залякував тим, що навіть законні підстави на відстрочку нічого не гарантують"
Правду казав, що не так?
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02.09.2024 14:24 Відповісти
ага, за правду йому і платили...
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02.09.2024 14:28 Відповісти
100% 😂
Цікаво, що буде з "клієнтами"? Чомусь в жодній схожій темі про цих "щасливчиків" ані слова. Ще з часів славнозвісної мерзоти, екс-воєнкома Борисова. Там списки повинні бути на кілька повноцінних бригад.
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02.09.2024 14:33 Відповісти
Ну зазвичай вони вже не тут...
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02.09.2024 14:40 Відповісти
Ну якщо підстава дійсно залізна типу трьох дітей чи аспірантури, то не заберуть на 99%...
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02.09.2024 14:42 Відповісти
Бронь залізничника вже не аргумент для ТЦК. Це факт.
А повернутися звідти вже неможливо.
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02.09.2024 15:50 Відповісти
Не знаю, у мене родич ніби на броні в депо поки...
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02.09.2024 16:57 Відповісти
Мій знайомий, залізничник, тримається від них подалі. Вже кілька чоловік на фронті, хоча всі документи у них були в порядку і не протерміновані.
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02.09.2024 18:01 Відповісти
Затримали вони його і що? В чому саме його звинувачують?
В статті немає жодного слова про закінчення оборутки.
Нове ще більш потужно-пустопорожне шоу від ДБР.
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02.09.2024 14:32 Відповісти
А ціни ростуть...на початку війни, писали, було ухилення 500 баксів, потім 1000, потім 3000, потім 5000, наразі вже 10 штук баксів)
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02.09.2024 14:34 Відповісти
Ну так епоха бідності ж скінчилася, а отже і ставки зросли
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02.09.2024 15:51 Відповісти
Звісно, навіть кожен вчитель по 4000 доларів заробляє.
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02.09.2024 16:22 Відповісти
Береш три уроки гри куєм на роялі - і воєнкоми тебе обминають десятою дорогою...
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02.09.2024 14:38 Відповісти
Уроки у цьому не допоможуть. Ширина клавіші роялю 22мм. Щоби "грати" потрібно щоби природа "наділила" "піаніста" мініпрутнем...
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02.09.2024 14:46 Відповісти
Не поділився з кураторами - слугами
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02.09.2024 14:38 Відповісти
А скільки із повідомлених підозр діло дійшло до суду і скільки отриманих вироків з січня по серпень 24 року включно???
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02.09.2024 14:46 Відповісти
до речі...народ цікавить скільки таких та інших , які відкупилися від армії, було виведено на "чисту воду""" і покликано захищати Україну...чому цікавить??? тому що через піторів з тцк, які ці схеми та інші побудували, інші не мають бажання бути як кажуть ....дурнями...відловлюйте..повертайте...
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02.09.2024 14:47 Відповісти
Куда интереснее, кто эти "белые билеты" оформлял как положено. "Неопознанные люди в военной форме из неопознанной организации".
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02.09.2024 14:52 Відповісти
На усіх купюрах номер закінчується однаково - 5564
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02.09.2024 15:01 Відповісти
а як старалися, ще й фото спеціально не чітке
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02.09.2024 15:06 Відповісти
Паша Житняк про це, звістно, ні вухом, ні рилом, а апартаменти в Києві і тачку Паші теща за рік насосала непосильною працею. Чістоє совпадєніє.
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02.09.2024 15:29 Відповісти
Працівники військомату!? А нічого, що військоматів давно немає?
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02.09.2024 15:42 Відповісти
не со всеми поделился- это явление в каждом селе6 поселке, городе-ВЕЗДЕ
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02.09.2024 16:03 Відповісти
Чисто гіпотетично цікаво, чи ці троє здорових лбів на фото будуть коли-небуть в окопах?
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02.09.2024 16:29 Відповісти
 
 