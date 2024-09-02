ДБР розкрило схему продажу "білих" військових квитків за $10 тис. у Харкові: повідомлено про підозру організатору. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру мешканцю Харкова, який організував торгівлю "білими" військовими квитками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Скільки коштувала послуга?

Як зазначається, коштувала така послуга у середньому $10 000. Клієнтів підозрюваний шукав через своїх знайомих.

"Хлопців, які не бажали служити, він залякував тим, що навіть законні підстави на відстрочку нічого не гарантують. Говорив, що лише хабар працівникам військкомату може врятувати їх від призову", - йдеться у повідомленні.

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Фігурант брав повну передплату та гарантував усе вирішити з потрібним людьми у військкоматі та за деякий час принести вже готові документи.

Чоловіка затримано на гарячому під час одержання $10 000 від одного з призовників фактично на порозі місцевого ТЦК та СП.



