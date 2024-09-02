З початку воєнного стану викрито понад 570 злочинних груп, які організовували незаконний перетин кордону, - ДПСУ
З початку воєнного стану ДПСУ викрила понад 570 злочинних груп, які організовували незаконний перетин кордону. Понад 200 таких груп було виявлено у 2024 році.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Від початку дії воєнного стану, оперативними співробітниками ДПСУ у співпраці з іншими правоохоронними органами викрито понад 570 злочинних груп (які організовували незаконний перетин кордону, – ред.). Власне, більше ніж 200 злочинних груп було викрито лише цього року", - йдеться в повідомленні.
Демченко зазначив, що найбільше спроб незаконного перетину кордону зафіксовано на Одещині.
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«Такий лист був виданий на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки і оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення. Наразі я не можу назвати цю структуру, можливо, ця інформація може бути оприлюднена пізніше», - зазначив представник ГУР Андрій Юсов.