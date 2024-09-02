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З початку воєнного стану викрито понад 570 злочинних груп, які організовували незаконний перетин кордону, - ДПСУ

Затримано два псевдоподружжя

З початку воєнного стану ДПСУ викрила понад 570 злочинних груп, які організовували незаконний перетин кордону. Понад 200 таких груп було виявлено у 2024 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це  в ефірі телемарафону розповів  речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Від початку дії воєнного стану, оперативними співробітниками ДПСУ у співпраці з іншими правоохоронними органами викрито понад 570 злочинних груп (які організовували незаконний перетин кордону, – ред.). Власне, більше ніж 200 злочинних груп було викрито лише цього року", - йдеться в повідомленні.

Демченко зазначив, що найбільше спроб незаконного перетину кордону зафіксовано на Одещині.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5958) Демченко Андрій (343) ухилянти (888)


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Все монополізувала одне злочинне угруповання, назвемо її так, щоб ніхто не здогадався ОП+СН.
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02.09.2024 12:09 Відповісти
А скільки по статистиці було таких груп з 2014 і по 2019 роки?
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02.09.2024 12:15 Відповісти
та майте совість, завдяки зебіленському, вкраїнчики змогли масово втікати з України по позелоченому асфальті та переселятись до цивілізованих країн світу, щоб там пропіхати щелепно-травматичні спогади насильної українізації...
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02.09.2024 12:26 Відповісти
Хто його зна, в десятки разів менше. Да і кому цей головняк потрібен був
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02.09.2024 12:38 Відповісти
ДПСУ і є головним організованим злочинним угрупуванням з нелегального перетину кордону. А інших ловить, аби зберегти своє монопольне становище.
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02.09.2024 12:16 Відповісти
Основне, кожного дня наголошувати прайс на перетин кордону та ловити чесних демпінгаторів, щоб не знижували тарифи жОПи.
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02.09.2024 12:20 Відповісти
ГУР МО теж в списку? Повинно бути обов'язково, згадайте Трубіцина та лист підписаний Будановим.
«Такий лист був виданий на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки і оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення. Наразі я не можу назвати цю структуру, можливо, ця інформація може бути оприлюднена пізніше», - зазначив представник ГУР Андрій Юсов.
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02.09.2024 12:50 Відповісти
 
 