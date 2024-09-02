З початку воєнного стану викрито понад 570 злочинних груп, які організовували незаконний перетин кордону, - ДПСУ

З початку воєнного стану ДПСУ викрила понад 570 злочинних груп, які організовували незаконний перетин кордону. Понад 200 таких груп було виявлено у 2024 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Від початку дії воєнного стану, оперативними співробітниками ДПСУ у співпраці з іншими правоохоронними органами викрито понад 570 злочинних груп (які організовували незаконний перетин кордону, – ред.). Власне, більше ніж 200 злочинних груп було викрито лише цього року", - йдеться в повідомленні.

Демченко зазначив, що найбільше спроб незаконного перетину кордону зафіксовано на Одещині.

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