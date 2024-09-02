С начала военного положения разоблачено более 570 преступных групп, организовавших незаконное пересечение границы, - ГПСУ

С начала военного положения ГПСУ разоблачила более 570 преступных групп, организовавших незаконное пересечение границы. Более 200 таких групп было выявлено в 2024 году

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"С начала действия военного положения, оперативными сотрудниками ГПСУ в сотрудничестве с другими правоохранительными органами разоблачено более 570 преступных групп (организовывавших незаконное пересечение границы - ред.). Собственно, более 200 преступных групп было разоблачено только в этом году", - говорится в сообщении.

Демченко отметил, что больше всего попыток незаконного пересечения границы зафиксировано в Одесской области.

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