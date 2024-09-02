РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11618 посетителей онлайн
Новости
799 7

С начала военного положения разоблачено более 570 преступных групп, организовавших незаконное пересечение границы, - ГПСУ

Затримано два псевдоподружжя

С начала военного положения ГПСУ разоблачила более 570 преступных групп, организовавших незаконное пересечение границы. Более 200 таких групп было выявлено в 2024 году

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"С начала действия военного положения, оперативными сотрудниками ГПСУ в сотрудничестве с другими правоохранительными органами разоблачено более 570 преступных групп (организовывавших незаконное пересечение границы - ред.). Собственно, более 200 преступных групп было разоблачено только в этом году", - говорится в сообщении.

Демченко отметил, что больше всего попыток незаконного пересечения границы зафиксировано в Одесской области.

Читайте также: Заработали на схеме выезда уклонистов почти 3 млн грн: на Буковине полиция разоблачила преступную группу

Автор: 

Госпогранслужба (6404) Демченко Андрей (280) уклонисты (821)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все монополізувала одне злочинне угруповання, назвемо її так, щоб ніхто не здогадався ОП+СН.
показать весь комментарий
02.09.2024 12:09 Ответить
А скільки по статистиці було таких груп з 2014 і по 2019 роки?
показать весь комментарий
02.09.2024 12:15 Ответить
та майте совість, завдяки зебіленському, вкраїнчики змогли масово втікати з України по позелоченому асфальті та переселятись до цивілізованих країн світу, щоб там пропіхати щелепно-травматичні спогади насильної українізації...
показать весь комментарий
02.09.2024 12:26 Ответить
Хто його зна, в десятки разів менше. Да і кому цей головняк потрібен був
показать весь комментарий
02.09.2024 12:38 Ответить
ДПСУ і є головним організованим злочинним угрупуванням з нелегального перетину кордону. А інших ловить, аби зберегти своє монопольне становище.
показать весь комментарий
02.09.2024 12:16 Ответить
Основне, кожного дня наголошувати прайс на перетин кордону та ловити чесних демпінгаторів, щоб не знижували тарифи жОПи.
показать весь комментарий
02.09.2024 12:20 Ответить
ГУР МО теж в списку? Повинно бути обов'язково, згадайте Трубіцина та лист підписаний Будановим.
«Такий лист був виданий на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки і оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення. Наразі я не можу назвати цю структуру, можливо, ця інформація може бути оприлюднена пізніше», - зазначив представник ГУР Андрій Юсов.
показать весь комментарий
02.09.2024 12:50 Ответить
 
 