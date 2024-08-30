Заработали на схеме выезда уклонистов почти 3 млн грн: на Буковине полиция разоблачила преступную группу

В Черновицкой области фигуранты обеспечивали желающих выехать за границу мужчин фиктивными документами, которые предоставляли им законные основания для пересечения границы. Такими услугами воспользовались, по меньшей мере, 10 мужчин призывного возраста. Организаторам сделки сообщили о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции.

К организации схемы незаконного пересечения границы причастны трое жителей Буковины 33, 40 и 41 лет. Они обеспечивали мужчин призывного возраста медицинскими документами о наличии у их близких родственников заболеваний и за которыми необходим непрерывный посторонний уход.







Читайте также: На Дунае задержан мужчина в спасательном жилете и ластах, планировавший незаконно добраться до Румынии, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

За свои "услуги" брали 6 500 - 7 000 евро. Следствием установлено, что злоумышленники по такой схеме помогли выехать, по меньшей мере, 10 мужчинам.

На основании собранных доказательств трем участникам преступной группы сообщили подозрения по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенное в составе организованной преступной группы) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, во время обысков правоохранители изъяли почти полмиллиона гривен в разной валюте, медицинские справки и выводы комиссий, черновые записи и другие документы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье арестовали главу ВВК и его трех сообщников за организацию переправки уклонистов через границу

Санкция статьи предусматривает наказание - до девяти лет с конфискацией имущества.