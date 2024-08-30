РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10899 посетителей онлайн
Новости
1 456 4

Заработали на схеме выезда уклонистов почти 3 млн грн: на Буковине полиция разоблачила преступную группу

В Черновицкой области фигуранты обеспечивали желающих выехать за границу мужчин фиктивными документами, которые предоставляли им законные основания для пересечения границы. Такими услугами воспользовались, по меньшей мере, 10 мужчин призывного возраста. Организаторам сделки сообщили о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции.

К организации схемы незаконного пересечения границы причастны трое жителей Буковины 33, 40 и 41 лет. Они обеспечивали мужчин призывного возраста медицинскими документами о наличии у их близких родственников заболеваний и за которыми необходим непрерывный посторонний уход.

На Буковині ухилянтам робили медичнні довідки
На Буковині ухилянтам робили медичнні довідки
На Буковині ухилянтам робили медичнні довідки

Читайте также: На Дунае задержан мужчина в спасательном жилете и ластах, планировавший незаконно добраться до Румынии, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

За свои "услуги" брали 6 500 - 7 000 евро. Следствием установлено, что злоумышленники по такой схеме помогли выехать, по меньшей мере, 10 мужчинам.

На основании собранных доказательств трем участникам преступной группы сообщили подозрения по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенное в составе организованной преступной группы) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, во время обысков правоохранители изъяли почти полмиллиона гривен в разной валюте, медицинские справки и выводы комиссий, черновые записи и другие документы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье арестовали главу ВВК и его трех сообщников за организацию переправки уклонистов через границу

Санкция статьи предусматривает наказание - до девяти лет с конфискацией имущества.

Автор: 

Буковина (893) уклонисты (816)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"3 млн грн" ?
мальчугани недорозвинені - тут он "Хабар на $500 тис"
показать весь комментарий
30.08.2024 16:14 Ответить
Зовні, оці істоти, мають вигляд, геть «немічних та скалічених» запареною мівіною осіб!!
показать весь комментарий
30.08.2024 16:43 Ответить
Убрали конкурентов))
показать весь комментарий
31.08.2024 06:13 Ответить
 
 