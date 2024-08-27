На Закарпатье арестовали главу ВВК и его трех сообщников за организацию переправки уклонистов через границу

На Закарпатье правоохранители разоблачили два факта организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. В помощи уклонистам подозревают председателя ВВК при Хустском районном ТЦК и СП, медсестру центральной больницы Хуста, а также их сообщников.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщено о подозрении 46-летнему председателю военно-врачебной комиссии при районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, медицинской сестре центральной больницы в Хусте и местному жителю, которые действовали в составе преступной группы. Также объявлено подозрение 53-летнему уроженцу Хмельницкого", - отмечают в прокуратуре.







Как работали схемы?

Установлено, что в обеих схемах подозреваемые за деньги обязывались изготовить заведомо ложные официальные медицинские документы, на основании которых военнообязанных должны были признать непригодным к службе в армии и исключить с воинского учета. Таким образом они бы смогли беспрепятственно выехать за пределы страны во время войны.

Задокументировано получение медсестрой и ее пособником двух "траншей" неправомерной выгоды - 5000 и 1500 долларов США, которые они планировали распределить между всеми участниками. Другого подозреваемого, который обеспечил получение гражданином группы инвалидности, разоблачили во время получения 6000 долларов США. Их задержали в порядке ст. 615 УПК Украины.

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Действия правоохранителей

Во время 26 санкционированных обысков в помещениях медучреждений и в квартирах подозреваемых изъята медицинская документация, черновые записи, телефоны, ноутбуки, денежные средства и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность указанных лиц.

Сейчас трем задержанным избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Председателю ВВК вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности. В то же время проверяется причастность к уголовному правонарушению других членов военно-врачебной комиссии.

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