На Закарпатье арестовали главу ВВК и его трех сообщников за организацию переправки уклонистов через границу
На Закарпатье правоохранители разоблачили два факта организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. В помощи уклонистам подозревают председателя ВВК при Хустском районном ТЦК и СП, медсестру центральной больницы Хуста, а также их сообщников.
Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона, передает Цензор.НЕТ.
"Сообщено о подозрении 46-летнему председателю военно-врачебной комиссии при районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, медицинской сестре центральной больницы в Хусте и местному жителю, которые действовали в составе преступной группы. Также объявлено подозрение 53-летнему уроженцу Хмельницкого", - отмечают в прокуратуре.
Как работали схемы?
Установлено, что в обеих схемах подозреваемые за деньги обязывались изготовить заведомо ложные официальные медицинские документы, на основании которых военнообязанных должны были признать непригодным к службе в армии и исключить с воинского учета. Таким образом они бы смогли беспрепятственно выехать за пределы страны во время войны.
Задокументировано получение медсестрой и ее пособником двух "траншей" неправомерной выгоды - 5000 и 1500 долларов США, которые они планировали распределить между всеми участниками. Другого подозреваемого, который обеспечил получение гражданином группы инвалидности, разоблачили во время получения 6000 долларов США. Их задержали в порядке ст. 615 УПК Украины.
Действия правоохранителей
Во время 26 санкционированных обысков в помещениях медучреждений и в квартирах подозреваемых изъята медицинская документация, черновые записи, телефоны, ноутбуки, денежные средства и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность указанных лиц.
Сейчас трем задержанным избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
Председателю ВВК вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности. В то же время проверяется причастность к уголовному правонарушению других членов военно-врачебной комиссии.
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Читает и видит, кто пыхтя и потея осилил текст, а кто легко серфит по заголовкам.
На білих білетах і заробляли.
А вы попались в ловушку, серфенгист вы наш.
А ДБР та СБУ нахіба створювали? Підглядати за журналістами?