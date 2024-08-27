На Закарпатті арештували голову ВЛК та його трьох спільників за організацію переправлення ухилянтів через кордон
На Закарпатті правоохоронці викрили два факти організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. У допомозі ухилянтам підозрюють голову ВЛК при Хустському районному ТЦК та СП, медсестру центральної лікарні Хуста, а також їхніх спільників.
Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, передає Цензор.НЕТ.
"Повідомлено про підозру 46-річному голові військово-лікарської комісії при районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, медичній сестрі центральної лікарні у Хусті та місцевому жителю, які діяли у складі злочинної групи. Також оголошено підозру 53-річному уродженцю Хмельницького", - зазначають у прокуратурі.
Як працювали схеми?
Встановлено, що в обох схемах підозрювані за гроші зобов’язувалися виготовити завідомо неправдиві офіційні медичні документи, на підставі яких військовозобов’язаних мали визнати непридатним до служби у армії та виключити з військового обліку. Таким чином вони б змогли безперешкодно виїхати за межі країни під час війни.
Задокументовано отримання медсестрою і її пособником двох "траншів" неправомірної вигоди – 5000 та 1500 доларів США, які вони планували розподілити між усіма учасниками. Іншого підозрюваного, який забезпечив отримання громадянином групи інвалідності, викрили під час одержання 6000 доларів США. Їх затримали в порядку ст. 615 КПК України.
Дії правоохоронців
Під час 26 санкціонованих обшуків у приміщеннях медзакладів та у помешканнях підозрюваних вилучено медичну документацію, чорнові записи, телефони, ноутбуки, грошові кошти та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність вказаних осіб.
Наразі трьом затриманим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Голові ВЛК вручено клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади. Водночас перевіряється причетність до кримінального правопорушення інших членів військово-лікарської комісії.
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Читает и видит, кто пыхтя и потея осилил текст, а кто легко серфит по заголовкам.
На білих білетах і заробляли.
А вы попались в ловушку, серфенгист вы наш.
А ДБР та СБУ нахіба створювали? Підглядати за журналістами?