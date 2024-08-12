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Новини Хабарники
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На Житомирщині лікар ВЛК вимагав у пораненого військового 1500 дол. за підтвердження інвалідності, - Нацполіція

хабар

На Житомирщині правоохоронці затримали на хабарі лікаря ВЛК, який вимагав гроші в пораненого військовослужбовця за призначення групи інвалідності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Слідством встановлено, що під час виконання бойових завдань військовослужбовець ЗСУ отримав неодноразові поранення обох ніг. Згодом він був направлений на проходження військово-лікарської комісії для визначення ступеня придатності до служби до м. Житомира.

Вже у березні 2024 року під час проходження ВЛК захисник потрапив на огляд до лікаря-травматолога, який запевнив пацієнта у своїй впливовості на членів медико-соціальної експертної комісії. Він уточнив, що необхідно сплатити частину "подяки" у 500 доларів для отримання висновку щодо придатності до служби. У травні військовослужбовець передав медику зазначену суму. Згодом, відповідно до заключення лікаря та висновку МСЕК, чоловік отримав 3 групу інвалідності.

За кілька днів потому, зустрівши свого пацієнта, той же травматолог затребував від цього ще 1000 доларів. Про це захисник повідомив правоохоронцям.

Також читайте: Лікаря ВЛК затримали на Львівщині на хабарі 15 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

7 серпня, одразу після отримання хабаря, лікаря затримали. Поліцейські провели обшуки в службовому кабінеті, за місцем проживання та в автомобілі фігуранта. У результаті вилучили документацію, ноутбук, чорнові записи, інші свідчення протиправної діяльності та предмет неправомірної вигоди – 500 доларів та 20 тисяч гривень.

Лікарю оголошено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Автор: 

хабар (4695) лікарі (1285) військово-лікарська комісія (205) Житомирська область (1258)


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Топ коментарі
+17
Ото коновали на ВЛК... Із інвалідністю людей на фронт відправляють. Із фронту у поранених за оформлення інвалідності хабар вимагають!
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12.08.2024 19:30
+11
Відрізати лікару-травматологу обидві ноги і взяти з нього за цю операцію 1500 доларів.
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12.08.2024 19:34
+9
Скільки в нас ще того лайна, я не проти щоб усі жили добре, але ж зараз війна... Позбавляти диплома і права займатись профдіядьністю і щтраф неміряний до без трусів...
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12.08.2024 19:33
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Ото коновали на ВЛК... Із інвалідністю людей на фронт відправляють. Із фронту у поранених за оформлення інвалідності хабар вимагають!
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12.08.2024 19:30 Відповісти
А ВЛКдо чого?
Ця х...я кругом...
Медицина сліпа і глуха поки не занесесуть за тебе, чи сам за себе...
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12.08.2024 22:30 Відповісти
Скільки в нас ще того лайна, я не проти щоб усі жили добре, але ж зараз війна... Позбавляти диплома і права займатись профдіядьністю і щтраф неміряний до без трусів...
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12.08.2024 19:33 Відповісти
Відрізати лікару-травматологу обидві ноги і взяти з нього за цю операцію 1500 доларів.
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12.08.2024 19:34 Відповісти
Не так. Попросити по ₴1500 за довідку, що ніг немає. А не заплатить - оголосити симулянтом.
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12.08.2024 19:43 Відповісти
Да там вообще звери а не врачи на ВЛК работают. У них усе годные и с диабетом и с переломом позвоночника и слепые. Зато до войны когда тебе нужна была какая т справка так тысячу болячек найдут если руку не помазать
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12.08.2024 19:40 Відповісти
Нахер на ноль.
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12.08.2024 19:44 Відповісти
На передову виродка, копати окопи.
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12.08.2024 19:44 Відповісти
Скальпелем...
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12.08.2024 20:08 Відповісти
Щось підказує, поки йде слідство цей лікар зовсім випадково сам може стати інвалідом. На фронті лікарів недостатньо, а в ВЛК від білих халатів не проштовхнутися. Нагадайте, що там ********** розказував про достатнє забезпечення армії медичними фахівцями?
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12.08.2024 19:49 Відповісти
Сподіваюсь , що ім"я його професії стане тичасовим явищем з приставкою "екс" . Але тут требо щоб Рада в майбутньому ввела такі покрання за цей злочин під час війни , що б зробило цей "гешефт" нерентабельним .
Злочини проти ветеранів , тим більш тих , в кого війна скоротила його можливості (будьмо корректними у термінах) повинно , що такі злочини виводилися в окрему категорію . А наявність військового стану в країні йще більш було не на відсотки , а цілим мультиплікатором такого покарання .
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12.08.2024 20:22 Відповісти
Тут питання навіть не в хабарниках з ВЛК, а в тому, чи отримає той військовослужбовець ЗСУ законну інвалідність, або його його за факт хабаря ще й притягнуть до відповідальності...

Мені самому, якщо що, на ВЛК чимчикувати доведеться, бо обмежено придатний (чверть діоптрії по зору не дотягнув в 2022му для зняття з обліку)...
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12.08.2024 21:06 Відповісти
Ось тільки лікар не "хабар вимагав", а пояснював засади ZeСправедливості, що й заміняє в України Закон.
Доки солдат з численими пораненнями півроку "кола пекла" нарізає, такий собі ханумак у піксельний спідничці за місяць встиг інвалідність за фейковою хворобою оформити та у США спєтляти. Бо ж ханумак він "свій", кагальний.
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12.08.2024 21:37 Відповісти
Розумію все,хабарниками і корупціонерами нікого не здивувати.Уже звично.Але коли лікар вимагає хабаря від пораненого воїна- це вже дно людської гідності і моралі...
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12.08.2024 21:52 Відповісти
Повинен бути якийсь підпільний вирок!! Щоб йому життя стало не миле, щоб його не забули ніколи, ганьбити і клясти
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12.08.2024 22:46 Відповісти
На ВЛК немає лікарів. І "дна" у них також немає.
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13.08.2024 08:51 Відповісти
На бутилку і на фронт - окопи рити , ранених витягати, працювати на повну!!
Вам не здається що мажори в білих халатах ухуЇли від безкарності
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12.08.2024 22:45 Відповісти
в петлю того врача-******** не медля.............вот ***** ****....................................................
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12.08.2024 22:47 Відповісти
Чому? Лiкар вирiшуе кадровий голод в окопах на фронтi!
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12.08.2024 23:52 Відповісти
 
 