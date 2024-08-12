На Житомирщині лікар ВЛК вимагав у пораненого військового 1500 дол. за підтвердження інвалідності, - Нацполіція

На Житомирщині правоохоронці затримали на хабарі лікаря ВЛК, який вимагав гроші в пораненого військовослужбовця за призначення групи інвалідності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Слідством встановлено, що під час виконання бойових завдань військовослужбовець ЗСУ отримав неодноразові поранення обох ніг. Згодом він був направлений на проходження військово-лікарської комісії для визначення ступеня придатності до служби до м. Житомира.

Вже у березні 2024 року під час проходження ВЛК захисник потрапив на огляд до лікаря-травматолога, який запевнив пацієнта у своїй впливовості на членів медико-соціальної експертної комісії. Він уточнив, що необхідно сплатити частину "подяки" у 500 доларів для отримання висновку щодо придатності до служби. У травні військовослужбовець передав медику зазначену суму. Згодом, відповідно до заключення лікаря та висновку МСЕК, чоловік отримав 3 групу інвалідності.

За кілька днів потому, зустрівши свого пацієнта, той же травматолог затребував від цього ще 1000 доларів. Про це захисник повідомив правоохоронцям.

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7 серпня, одразу після отримання хабаря, лікаря затримали. Поліцейські провели обшуки в службовому кабінеті, за місцем проживання та в автомобілі фігуранта. У результаті вилучили документацію, ноутбук, чорнові записи, інші свідчення протиправної діяльності та предмет неправомірної вигоди – 500 доларів та 20 тисяч гривень.

Лікарю оголошено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.