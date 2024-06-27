Лікаря ВЛК затримали на Львівщині на хабарі 15 тис. грн, - прокуратура. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі члена ВЛК, ортопеда-травматолога однієї з лікарень Золочівського району Львівської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
За даними слідства, 59-річний медик, який є членом постійно діючої військово-лікарської комісії, за гроші обіцяв військовозобов’язаному допомогти "відкосити" від служби у армії. Для цього він мав встановити чоловіку фіктивний діагноз, який і стане підставою для відстрочки від мобілізації у зв’язку із хворобою. Свої послуги лікар оцінив у 15 тисяч гривень.
Лікаря викрили у власному робочому кабінеті під час отримання хабаря та затримали.
Йому повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.368 КК України).
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Всі інші діагнози для визнання здоровим від народження і др скону.
до цього сірожа на Львівському краківському ринку відеокасетами торгував, а тарасик козак його "дахував", бо за восом тоді був "рекетиром" (модно)
А вітьок яко державний адвокат (падла кдб-шна) у Львові захищав Василя Стуса
Ніяке не Закарпатття, Львівщина. На Закарпаття вони за допомогою сурків чкурнули трохи згодом
База у них там була у с.Велика Білка (Іршавський район)
Но "лепила" кому не попадя (без протекции) диагноз не будет фальсифицировать. Значит кто то поручился за подставу.
Какие страсти бушуют в больнице Злочевского района.
Как пишут в ваших интернетах, Шекспир нервно закурил, и отошел в сторонку