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Новини Фото Хабарники
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Лікаря ВЛК затримали на Львівщині на хабарі 15 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі члена ВЛК, ортопеда-травматолога однієї з лікарень Золочівського району Львівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

член ВЛК затриманий на хабарі на Львівщині

За даними слідства, 59-річний медик, який є членом постійно діючої військово-лікарської комісії, за гроші обіцяв військовозобов’язаному допомогти "відкосити" від служби у армії. Для цього він мав встановити чоловіку фіктивний діагноз, який і стане підставою для відстрочки від мобілізації у зв’язку із хворобою. Свої послуги лікар оцінив у 15 тисяч гривень.

Лікаря викрили у власному робочому кабінеті під час отримання хабаря та затримали.

хабар

Йому повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.368 КК України). 

Також читайте: Голову ВЛК у Добропіллі затримано на хабарі $1000 за визнання військовозобов’язаного непридатним до служби. ФОТО

Автор: 

хабар (4724) лікарі (1289) військово-лікарська комісія (216) Львівська область (2452)


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Топ коментарі
+4
це щоб не демпінгував !!! "нормальна".ю "ренкова" ціна за такі послуги до десятка тисяч мертвих американських президентів ...
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27.06.2024 17:21
+3
ортопідар
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27.06.2024 17:18
+3
Тепер всі хто через нього "пройшли" і отримали відстрочку на ... повторну ВЛК
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27.06.2024 17:34
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ортопідар
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27.06.2024 17:18 Відповісти
Смішні гроші для такого дохтора.
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27.06.2024 17:25 Відповісти
Який саме діагноз? Вісутність ноги при її наявності?
Всі інші діагнози для визнання здоровим від народження і др скону.
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27.06.2024 17:20 Відповісти
це щоб не демпінгував !!! "нормальна".ю "ренкова" ціна за такі послуги до десятка тисяч мертвих американських президентів ...
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27.06.2024 17:21 Відповісти
Що й потрібно було довести. На Львівщині також люди, а не одні правильні патріоти.
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27.06.2024 17:23 Відповісти
шурма (тату й синуля), мертвечуки (братики), тарасик козак, так-так, "патріоти", млять...
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27.06.2024 17:28 Відповісти
мертвечуки більше Закарпаття
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27.06.2024 17:33 Відповісти
сірожа під проводом вітюші чучмівського довго Львівською обласною податковою рулив, а тарасик козак, отримавши хенерала митниці у 27р., одночасно обласною митницею керував під проводом вітька.
до цього сірожа на Львівському краківському ринку відеокасетами торгував, а тарасик козак його "дахував", бо за восом тоді був "рекетиром" (модно)
А вітьок яко державний адвокат (падла кдб-шна) у Львові захищав Василя Стуса
Ніяке не Закарпатття, Львівщина. На Закарпаття вони за допомогою сурків чкурнули трохи згодом
База у них там була у с.Велика Білка (Іршавський район)
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27.06.2024 17:39 Відповісти
Плюс - мінус всюди однаково. Одеса просто більше виділяється, та трохи Закарпаття.
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27.06.2024 17:31 Відповісти
Это русскоговорящий переселенец из Луганска. Он во Львове ждет Путина.
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27.06.2024 18:24 Відповісти
Мало их, правильных. Большая часть львовян вас отправят воевать пинками.
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29.06.2024 12:02 Відповісти
Тепер всі хто через нього "пройшли" і отримали відстрочку на ... повторну ВЛК
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27.06.2024 17:34 Відповісти
Всього 15.000грн?! Свободу, Юрію Дєточкіну!
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27.06.2024 17:37 Відповісти
Це якийсь цап-відбувайло! Нормальні *********** беруть 5 000 $ ,а не 370 $, як цей!
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27.06.2024 17:42 Відповісти
Може подстава? Врач сам себя на получении взятки не сдаст. Значит клиент, спровоцировал на подлог и сдал.
Но "лепила" кому не попадя (без протекции) диагноз не будет фальсифицировать. Значит кто то поручился за подставу.
Какие страсти бушуют в больнице Злочевского района.
Как пишут в ваших интернетах, Шекспир нервно закурил, и отошел в сторонку
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27.06.2024 18:33 Відповісти
Для знаеомых или родных видно диагноз писал. Сравнительно недорого.
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29.06.2024 12:03 Відповісти
Найшли лоха для показників
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27.06.2024 17:51 Відповісти
Дніпро мабуть всі рекорди б,є бо таких хворих я в житті не бачив тобі любий діагноз намалюють тількі плати
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27.06.2024 19:15 Відповісти
Скока платить и кому? Мне говорят что в Киеве врачи загнаны и напуганы.
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29.06.2024 12:04 Відповісти
За класифікацією Homo sapiens - "Під0р звичайний"
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28.06.2024 23:01 Відповісти
 
 