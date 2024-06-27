Лікаря ВЛК затримали на Львівщині на хабарі 15 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі члена ВЛК, ортопеда-травматолога однієї з лікарень Золочівського району Львівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, 59-річний медик, який є членом постійно діючої військово-лікарської комісії, за гроші обіцяв військовозобов’язаному допомогти "відкосити" від служби у армії. Для цього він мав встановити чоловіку фіктивний діагноз, який і стане підставою для відстрочки від мобілізації у зв’язку із хворобою. Свої послуги лікар оцінив у 15 тисяч гривень.

Лікаря викрили у власному робочому кабінеті під час отримання хабаря та затримали.

Йому повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.368 КК України).

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