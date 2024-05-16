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Голову ВЛК у Добропіллі затримано на хабарі $1000 за визнання військовозобов’язаного непридатним до служби. ФОТО

На хабарі у $1000 викрито і затримано голову ВЛК 1 відділу Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у квітні 2024 року чоловік, який має ІІІ групу інвалідності, прийшов до медичного закладу у м. Добропілля для проходження військово-лікарської комісії. Частина лікарів за своїм фахом визнала його придатним до військової служби. Для отримання остаточного висновку військовозобов’язаний звернувся до голови комісії - хірурга установи. Останній пообіцяв визнати його непридатним та зняти з обліку у зв’язку з відсутністю одного з внутрішніх органів.

Голову ВЛК викрито на хабарі

У прокуратурі повідомили, що свої послуги голова ВЛК 1 відділу Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки оцінив у 1000 доларів.

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Голову ВЛК викрито на хабарі

16 травня 2024 року під час одержання хабаря у розмірі 40 000 грн посадовця затримали. Нині вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Також дивіться: Передано до суду справу щодо 10 лікарів, які ставили фальшиві діагнози ухилянтам, вартість послуги сягала $3-4 тис., - прокуратура. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для визначення придатності чи непридатності військовозобов’язаного до служби ВЛК враховуватиме не лише хвороби, але й порушення функцій організму, які цими захворюваннями спричинені.

Автор: 

хабар (4702) Донецька область (8447) військово-лікарська комісія (207)


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Топ коментарі
+16
Правильно!
Нєгуй встановлювати демпінгові розцінки!
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16.05.2024 18:22
+9
Навіщо інваліда ІІІ групи направили на ВЛК?
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16.05.2024 18:50
+8
як там хтось дописав - руки ноги є?
сам пришкандибав на ВЛК? - годний!
і не суй мені свій рік народження 58 - ухилянт!
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16.05.2024 18:28
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Правильно!
Нєгуй встановлювати демпінгові розцінки!
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16.05.2024 18:22 Відповісти
а які там зaраз на торгах?
3 з врахунком інтересів всіх зацікавлених сторін?
чи інфляція?
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16.05.2024 18:32 Відповісти
Раніше в баксах давали..від 6 до 12 тис
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16.05.2024 18:34 Відповісти
тепер бачу, все майже по дорослому.
вам же ж там не лохі якiсь сидять - всім якнайменше по 42!
було рочків з 5 тому...
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16.05.2024 18:42 Відповісти
буба он яку роботу виконує і майже 4 рази не втік, а посивів як?
15000
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16.05.2024 18:48 Відповісти
Вже від 12
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16.05.2024 18:58 Відповісти
як там хтось дописав - руки ноги є?
сам пришкандибав на ВЛК? - годний!
і не суй мені свій рік народження 58 - ухилянт!
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16.05.2024 18:28 Відповісти
Одна почка є? Придатний!
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16.05.2024 18:33 Відповісти
Навіщо інваліда ІІІ групи направили на ВЛК?
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16.05.2024 18:50 Відповісти
Навіщо інваліда ІІІ групи направили на ВЛК?
*******
Це питання шекспірівського рівня.
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16.05.2024 19:50 Відповісти
дехто купив групу. у мене сусіда з третьою групою був - скалічена нога коротша за іншу. працювати він трохи міг, але після інсульту вже ні. А щоб перевестися у другу вже нема ні грошей, ні здоров'я.
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17.05.2024 11:50 Відповісти
а ви знаєте, що крім неінвалідів, що купили групу, ще й інвалідам доводиться її "купувати", тому що такий державницький підхід, от та американська медсестра всім все винна, а при ній хоч порядок започатковували, і задоволені були і пацієнти і частина медиків, не дали ж реформу реалізвати повністю -- вигідніше приватні клініки робити
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19.05.2024 12:42 Відповісти
а ще зацькували не гірше попереднього президента... а зараз пацієнти, що підгавкували згадують як було добре, ну не аж так як при сересер, а було їм краще ніж зараз
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19.05.2024 12:44 Відповісти
Коли буде відповідальність ВЛК за відправку на фронт хворих людей???
Чи отако через корупційні скандали будемо вибивати дотримування хоч якоїсь законності?
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16.05.2024 18:57 Відповісти
О соромище!!
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16.05.2024 19:01 Відповісти
Коли почнуть масово притягати до кримінальної відповідальності членів ВЛК за визнання придатними хворих, тоді і тільки тоді перестануть туди нести гроші бо там будуть не хабарники, а справжні лікарі які слідують своїй клятві.
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17.05.2024 06:35 Відповісти
Здорових биків по системі шлях повипускали , забронювали . Інвалідів у придатні ...
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17.05.2024 16:37 Відповісти
Хател прамутитцца...........
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17.05.2024 16:55 Відповісти
З часів Чорнобильської трагедії, наживалися більшість лікарів причетних для до видачі ДОВІДОК, для отримання посвідок Учасника…., особливо 3 категорії!!! Лікарі з ВЛК, щоб підтвердити 2 чи 3 групу ІНВАЛІДНОСТІ, без «торби вдячності» і грошей, тільки в очі відвідувачу ЗДИВОВАНО дивилися, і ФСЬО… Безрезультатно …
Головне, що усі прем'єри КМУ та міністри МОЗ, це знали, як і сьогодні!!
А спросіть про це, у працівника Секретаріату КМУ Коблоша, так він теж засміється …. Тому і мають вони, такі МАЄТКИ за кордоном, бо смішно їм, з тих дурнів, що запитують у них, про таке ОЧЕВИДНЕ!!
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17.05.2024 23:33 Відповісти
Та ви шо... SOS!
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18.05.2024 11:50 Відповісти
 
 