Голову ВЛК у Добропіллі затримано на хабарі $1000 за визнання військовозобов’язаного непридатним до служби. ФОТО

На хабарі у $1000 викрито і затримано голову ВЛК 1 відділу Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у квітні 2024 року чоловік, який має ІІІ групу інвалідності, прийшов до медичного закладу у м. Добропілля для проходження військово-лікарської комісії. Частина лікарів за своїм фахом визнала його придатним до військової служби. Для отримання остаточного висновку військовозобов’язаний звернувся до голови комісії - хірурга установи. Останній пообіцяв визнати його непридатним та зняти з обліку у зв’язку з відсутністю одного з внутрішніх органів.

У прокуратурі повідомили, що свої послуги голова ВЛК 1 відділу Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки оцінив у 1000 доларів.

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16 травня 2024 року під час одержання хабаря у розмірі 40 000 грн посадовця затримали. Нині вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для визначення придатності чи непридатності військовозобов’язаного до служби ВЛК враховуватиме не лише хвороби, але й порушення функцій організму, які цими захворюваннями спричинені.