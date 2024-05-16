Голову ВЛК у Добропіллі затримано на хабарі $1000 за визнання військовозобов’язаного непридатним до служби. ФОТО
На хабарі у $1000 викрито і затримано голову ВЛК 1 відділу Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у квітні 2024 року чоловік, який має ІІІ групу інвалідності, прийшов до медичного закладу у м. Добропілля для проходження військово-лікарської комісії. Частина лікарів за своїм фахом визнала його придатним до військової служби. Для отримання остаточного висновку військовозобов’язаний звернувся до голови комісії - хірурга установи. Останній пообіцяв визнати його непридатним та зняти з обліку у зв’язку з відсутністю одного з внутрішніх органів.
У прокуратурі повідомили, що свої послуги голова ВЛК 1 відділу Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки оцінив у 1000 доларів.
16 травня 2024 року під час одержання хабаря у розмірі 40 000 грн посадовця затримали. Нині вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для визначення придатності чи непридатності військовозобов’язаного до служби ВЛК враховуватиме не лише хвороби, але й порушення функцій організму, які цими захворюваннями спричинені.
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Нєгуй встановлювати демпінгові розцінки!
3 з врахунком інтересів всіх зацікавлених сторін?
чи інфляція?
вам же ж там не лохі якiсь сидять - всім якнайменше по 42!
було рочків з 5 тому...
15000
сам пришкандибав на ВЛК? - годний!
і не суй мені свій рік народження 58 - ухилянт!
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Це питання шекспірівського рівня.
Чи отако через корупційні скандали будемо вибивати дотримування хоч якоїсь законності?
Головне, що усі прем'єри КМУ та міністри МОЗ, це знали, як і сьогодні!!
А спросіть про це, у працівника Секретаріату КМУ Коблоша, так він теж засміється …. Тому і мають вони, такі МАЄТКИ за кордоном, бо смішно їм, з тих дурнів, що запитують у них, про таке ОЧЕВИДНЕ!!