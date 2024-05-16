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Председатель ВВК в Доброполье задержан на взятке в $1000 за признание военнообязанного непригодным к службе. ФОТО

На взятке в $1000 разоблачен и задержан председатель ВВК 1-го отдела Покровского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в апреле 2024 года мужчина, имеющий III группу инвалидности, пришел в медицинское учреждение в г. Доброполье для прохождения военно-врачебной комиссии. Часть врачей по своей специальности признала его пригодным к военной службе. Для получения окончательного заключения военнообязанный обратился к председателю комиссии - хирургу учреждения. Последний пообещал признать его непригодным и снять с учета в связи с отсутствием одного из внутренних органов.

Голову ВЛК викрито на хабарі

В прокуратуре сообщили, что свои услуги председатель ВЛК 1-го отдела Покровского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки оценил в 1000 долларов.

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Голову ВЛК викрито на хабарі

16 мая 2024 года во время получения взятки в размере 40 000 грн чиновника задержали. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

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Напомним, ранее сообщалось, что для определения пригодности или непригодности военнообязанного к службе ВВК будет учитывать не только болезни, но и нарушения функций организма, которые этими заболеваниями вызваны.

Автор: 

взятка (6158) Донецкая область (9636) военно-врачебная комиссия (191)


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Топ комментарии
+16
Правильно!
Нєгуй встановлювати демпінгові розцінки!
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16.05.2024 18:22
+9
Навіщо інваліда ІІІ групи направили на ВЛК?
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16.05.2024 18:50
+8
як там хтось дописав - руки ноги є?
сам пришкандибав на ВЛК? - годний!
і не суй мені свій рік народження 58 - ухилянт!
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16.05.2024 18:28
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Правила форума Совет форумчан
Правильно!
Нєгуй встановлювати демпінгові розцінки!
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16.05.2024 18:22 Ответить
а які там зaраз на торгах?
3 з врахунком інтересів всіх зацікавлених сторін?
чи інфляція?
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16.05.2024 18:32 Ответить
Раніше в баксах давали..від 6 до 12 тис
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16.05.2024 18:34 Ответить
тепер бачу, все майже по дорослому.
вам же ж там не лохі якiсь сидять - всім якнайменше по 42!
було рочків з 5 тому...
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16.05.2024 18:42 Ответить
буба он яку роботу виконує і майже 4 рази не втік, а посивів як?
15000
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16.05.2024 18:48 Ответить
Вже від 12
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16.05.2024 18:58 Ответить
як там хтось дописав - руки ноги є?
сам пришкандибав на ВЛК? - годний!
і не суй мені свій рік народження 58 - ухилянт!
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16.05.2024 18:28 Ответить
Одна почка є? Придатний!
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16.05.2024 18:33 Ответить
Навіщо інваліда ІІІ групи направили на ВЛК?
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16.05.2024 18:50 Ответить
Навіщо інваліда ІІІ групи направили на ВЛК?
*******
Це питання шекспірівського рівня.
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16.05.2024 19:50 Ответить
дехто купив групу. у мене сусіда з третьою групою був - скалічена нога коротша за іншу. працювати він трохи міг, але після інсульту вже ні. А щоб перевестися у другу вже нема ні грошей, ні здоров'я.
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17.05.2024 11:50 Ответить
а ви знаєте, що крім неінвалідів, що купили групу, ще й інвалідам доводиться її "купувати", тому що такий державницький підхід, от та американська медсестра всім все винна, а при ній хоч порядок започатковували, і задоволені були і пацієнти і частина медиків, не дали ж реформу реалізвати повністю -- вигідніше приватні клініки робити
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19.05.2024 12:42 Ответить
а ще зацькували не гірше попереднього президента... а зараз пацієнти, що підгавкували згадують як було добре, ну не аж так як при сересер, а було їм краще ніж зараз
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19.05.2024 12:44 Ответить
Коли буде відповідальність ВЛК за відправку на фронт хворих людей???
Чи отако через корупційні скандали будемо вибивати дотримування хоч якоїсь законності?
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16.05.2024 18:57 Ответить
О соромище!!
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16.05.2024 19:01 Ответить
Коли почнуть масово притягати до кримінальної відповідальності членів ВЛК за визнання придатними хворих, тоді і тільки тоді перестануть туди нести гроші бо там будуть не хабарники, а справжні лікарі які слідують своїй клятві.
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17.05.2024 06:35 Ответить
Здорових биків по системі шлях повипускали , забронювали . Інвалідів у придатні ...
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17.05.2024 16:37 Ответить
Хател прамутитцца...........
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17.05.2024 16:55 Ответить
З часів Чорнобильської трагедії, наживалися більшість лікарів причетних для до видачі ДОВІДОК, для отримання посвідок Учасника…., особливо 3 категорії!!! Лікарі з ВЛК, щоб підтвердити 2 чи 3 групу ІНВАЛІДНОСТІ, без «торби вдячності» і грошей, тільки в очі відвідувачу ЗДИВОВАНО дивилися, і ФСЬО… Безрезультатно …
Головне, що усі прем'єри КМУ та міністри МОЗ, це знали, як і сьогодні!!
А спросіть про це, у працівника Секретаріату КМУ Коблоша, так він теж засміється …. Тому і мають вони, такі МАЄТКИ за кордоном, бо смішно їм, з тих дурнів, що запитують у них, про таке ОЧЕВИДНЕ!!
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17.05.2024 23:33 Ответить
Та ви шо... SOS!
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18.05.2024 11:50 Ответить
 
 