Председатель ВВК в Доброполье задержан на взятке в $1000 за признание военнообязанного непригодным к службе. ФОТО
На взятке в $1000 разоблачен и задержан председатель ВВК 1-го отдела Покровского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в апреле 2024 года мужчина, имеющий III группу инвалидности, пришел в медицинское учреждение в г. Доброполье для прохождения военно-врачебной комиссии. Часть врачей по своей специальности признала его пригодным к военной службе. Для получения окончательного заключения военнообязанный обратился к председателю комиссии - хирургу учреждения. Последний пообещал признать его непригодным и снять с учета в связи с отсутствием одного из внутренних органов.
В прокуратуре сообщили, что свои услуги председатель ВЛК 1-го отдела Покровского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки оценил в 1000 долларов.
16 мая 2024 года во время получения взятки в размере 40 000 грн чиновника задержали. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, ранее сообщалось, что для определения пригодности или непригодности военнообязанного к службе ВВК будет учитывать не только болезни, но и нарушения функций организма, которые этими заболеваниями вызваны.
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Нєгуй встановлювати демпінгові розцінки!
3 з врахунком інтересів всіх зацікавлених сторін?
чи інфляція?
вам же ж там не лохі якiсь сидять - всім якнайменше по 42!
було рочків з 5 тому...
15000
сам пришкандибав на ВЛК? - годний!
і не суй мені свій рік народження 58 - ухилянт!
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Це питання шекспірівського рівня.
Чи отако через корупційні скандали будемо вибивати дотримування хоч якоїсь законності?
Головне, що усі прем'єри КМУ та міністри МОЗ, це знали, як і сьогодні!!
А спросіть про це, у працівника Секретаріату КМУ Коблоша, так він теж засміється …. Тому і мають вони, такі МАЄТКИ за кордоном, бо смішно їм, з тих дурнів, що запитують у них, про таке ОЧЕВИДНЕ!!