Председатель ВВК в Доброполье задержан на взятке в $1000 за признание военнообязанного непригодным к службе. ФОТО

На взятке в $1000 разоблачен и задержан председатель ВВК 1-го отдела Покровского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в апреле 2024 года мужчина, имеющий III группу инвалидности, пришел в медицинское учреждение в г. Доброполье для прохождения военно-врачебной комиссии. Часть врачей по своей специальности признала его пригодным к военной службе. Для получения окончательного заключения военнообязанный обратился к председателю комиссии - хирургу учреждения. Последний пообещал признать его непригодным и снять с учета в связи с отсутствием одного из внутренних органов.

В прокуратуре сообщили, что свои услуги председатель ВЛК 1-го отдела Покровского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки оценил в 1000 долларов.

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16 мая 2024 года во время получения взятки в размере 40 000 грн чиновника задержали. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

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Напомним, ранее сообщалось, что для определения пригодности или непригодности военнообязанного к службе ВВК будет учитывать не только болезни, но и нарушения функций организма, которые этими заболеваниями вызваны.