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Новини Фото Хабарники
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Лікаря ВЛК Житомирського ОТЦК затримано на хабарі 500 дол. за рішення про обмежену придатність. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі лікаря ВЛК Житомирського ОТЦК та СП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спецпрокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Лікаря ВЛК Житомирського ОТЦК затримано на хабарі

Встановлено, що підозрюваний вимагав та одержав хабар у розмірі 500 доларів від військовослужбовця за вирішення питання про видачу висновку ВЛК про обмежену придатність до військової служби.

Після отримання хабара лікаря було затримано та повідомлено про підозру у одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст.369-2 КК України).

Лікаря ВЛК Житомирського ОТЦК затримано на хабарі

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Наразі, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Автор: 

хабар (4702) лікарі (1287) військово-лікарська комісія (209) Житомирська область (1261)


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Топ коментарі
+7
500 долярів - це хіба хабар?
Так собі - хабарик!
)))
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06.05.2024 16:29
+6
А хоч одного затримали за те що хворих роблять здоровими і потім люди вмирають по дорозі на полігон? Чи то вони самі винуваті?
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06.05.2024 16:44
+6
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06.05.2024 16:46
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06.05.2024 16:29 Відповісти
500 долярів - це хіба хабар?
Так собі - хабарик!
)))
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06.05.2024 16:29 Відповісти
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06.05.2024 16:46 Відповісти
Ну нікада такова нє била і вот апять...
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06.05.2024 16:31 Відповісти
з лікарями небезпечно воювати , краще віддай йому ті 500 доларів і будеш живий і здоровий .
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06.05.2024 16:32 Відповісти
Каитесь! - ціну збивати
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06.05.2024 16:35 Відповісти
А хоч одного затримали за те що хворих роблять здоровими і потім люди вмирають по дорозі на полігон? Чи то вони самі винуваті?
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06.05.2024 16:44 Відповісти
за це нема статті в кримінальному кодексі та навіть і в адміністративному.

то якого хєра вони будуть боятися безногого записати пригодним ?
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06.05.2024 17:56 Відповісти
По новому закону термина "обмеженно придатний" нет. И давно было известно что его уберут. Так за что там эти 500 баксов?
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06.05.2024 16:50 Відповісти
Можливо людина планувала отримавши обмежену придатність влаштуватись в якесь тихе місце подалі від фронту. Варіанти різні можуть бути..
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06.05.2024 17:09 Відповісти
Це свята людина. За п'ятсот долярів такий діагноз видавати
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06.05.2024 17:00 Відповісти
Лід тронувся? Чи ''ета другоє''?
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06.05.2024 17:16 Відповісти
Єта просто брехня. У лікарів зараз таких халявних цін нема.
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06.05.2024 17:24 Відповісти
А скікі ти заплатив?
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06.05.2024 20:10 Відповісти
Чому б Зеленьскому зараз не звільнити усіх лікарів?
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06.05.2024 17:38 Відповісти
не позорте лiкарiв, $500 блiн...
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06.05.2024 17:46 Відповісти
Цей крутий лікар може працювати .... медбратом у 47 бригаді. Ноші - це йому хабар за довідки.
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06.05.2024 18:51 Відповісти
Мєлковато 500 баксів...
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06.05.2024 20:50 Відповісти
500 баксів? Ну камон. Це чистої води підстава. Ну шо ви з людец ідіотів робите
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06.05.2024 21:17 Відповісти
 
 