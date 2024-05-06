Лікаря ВЛК Житомирського ОТЦК затримано на хабарі 500 дол. за рішення про обмежену придатність. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі лікаря ВЛК Житомирського ОТЦК та СП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спецпрокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Встановлено, що підозрюваний вимагав та одержав хабар у розмірі 500 доларів від військовослужбовця за вирішення питання про видачу висновку ВЛК про обмежену придатність до військової служби.

Після отримання хабара лікаря було затримано та повідомлено про підозру у одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст.369-2 КК України).

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Наразі, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.