Врач ВВК Житомирского ОТЦК задержан на взятке 500 дол. за решение об ограниченной пригодности. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке врача ВВК Житомирского ОТЦК и СП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Установлено, что подозреваемый требовал и получил взятку в размере 500 долларов от военнослужащего за решение вопроса о выдаче заключения ВВК об ограниченной пригодности к военной службе.

После получения взятки врач был задержан и уведомлен о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст.369-2 УК Украины).

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Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.