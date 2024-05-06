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Врач ВВК Житомирского ОТЦК задержан на взятке 500 дол. за решение об ограниченной пригодности. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке врача ВВК Житомирского ОТЦК и СП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Лікаря ВЛК Житомирського ОТЦК затримано на хабарі

Установлено, что подозреваемый требовал и получил взятку в размере 500 долларов от военнослужащего за решение вопроса о выдаче заключения ВВК об ограниченной пригодности к военной службе.

После получения взятки врач был задержан и уведомлен о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст.369-2 УК Украины).

Лікаря ВЛК Житомирського ОТЦК затримано на хабарі

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Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Автор: 

взятка (6158) врачи (1515) военно-врачебная комиссия (191) Житомирская область (1390)


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Топ комментарии
+7
500 долярів - це хіба хабар?
Так собі - хабарик!
)))
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06.05.2024 16:29
+6
А хоч одного затримали за те що хворих роблять здоровими і потім люди вмирають по дорозі на полігон? Чи то вони самі винуваті?
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06.05.2024 16:44
+6
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06.05.2024 16:46
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06.05.2024 16:29 Ответить
500 долярів - це хіба хабар?
Так собі - хабарик!
)))
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06.05.2024 16:29 Ответить
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06.05.2024 16:46 Ответить
Ну нікада такова нє била і вот апять...
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06.05.2024 16:31 Ответить
з лікарями небезпечно воювати , краще віддай йому ті 500 доларів і будеш живий і здоровий .
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06.05.2024 16:32 Ответить
Каитесь! - ціну збивати
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06.05.2024 16:35 Ответить
А хоч одного затримали за те що хворих роблять здоровими і потім люди вмирають по дорозі на полігон? Чи то вони самі винуваті?
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06.05.2024 16:44 Ответить
за це нема статті в кримінальному кодексі та навіть і в адміністративному.

то якого хєра вони будуть боятися безногого записати пригодним ?
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06.05.2024 17:56 Ответить
По новому закону термина "обмеженно придатний" нет. И давно было известно что его уберут. Так за что там эти 500 баксов?
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06.05.2024 16:50 Ответить
Можливо людина планувала отримавши обмежену придатність влаштуватись в якесь тихе місце подалі від фронту. Варіанти різні можуть бути..
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06.05.2024 17:09 Ответить
Це свята людина. За п'ятсот долярів такий діагноз видавати
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06.05.2024 17:00 Ответить
Лід тронувся? Чи ''ета другоє''?
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06.05.2024 17:16 Ответить
Єта просто брехня. У лікарів зараз таких халявних цін нема.
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06.05.2024 17:24 Ответить
А скікі ти заплатив?
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06.05.2024 20:10 Ответить
Чому б Зеленьскому зараз не звільнити усіх лікарів?
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06.05.2024 17:38 Ответить
не позорте лiкарiв, $500 блiн...
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06.05.2024 17:46 Ответить
Цей крутий лікар може працювати .... медбратом у 47 бригаді. Ноші - це йому хабар за довідки.
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06.05.2024 18:51 Ответить
Мєлковато 500 баксів...
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06.05.2024 20:50 Ответить
500 баксів? Ну камон. Це чистої води підстава. Ну шо ви з людец ідіотів робите
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06.05.2024 21:17 Ответить
 
 