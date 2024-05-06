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Врач ВВК Житомирского ОТЦК задержан на взятке 500 дол. за решение об ограниченной пригодности. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке врача ВВК Житомирского ОТЦК и СП.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в сфере обороны Центрального региона.
Установлено, что подозреваемый требовал и получил взятку в размере 500 долларов от военнослужащего за решение вопроса о выдаче заключения ВВК об ограниченной пригодности к военной службе.
После получения взятки врач был задержан и уведомлен о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст.369-2 УК Украины).
Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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+7 Алекс Скела
показать весь комментарий06.05.2024 16:29
+6 Fasteners Pu
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+6 Володимир #577208
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Так собі - хабарик!
)))
то якого хєра вони будуть боятися безногого записати пригодним ?