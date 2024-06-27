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Врача ВВК задержали на Львовщине на взятке 15 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке члена ВВК, ортопеда-травматолога одной из больниц Золочевского района Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

член ВЛК затриманий на хабарі на Львівщині

По данным следствия, 59-летний медик, который является членом постоянно действующей военно-врачебной комиссии, за деньги обещал военнообязанному помочь "откосить" от службы в армии. Для этого он должен был установить мужчине фиктивный диагноз, который и станет основанием для отсрочки от мобилизации в связи с болезнью. Свои услуги врач оценил в 15 тысяч гривен.

Врача разоблачили в собственном рабочем кабинете во время получения взятки и задержали.

хабар

Ему сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины).

Смотрите также: Врач ВВК Житомирского ОТЦК задержан на взятке 500 дол. за решение об ограниченной пригодности. ФОТО

Автор: 

взятка (6174) врачи (1516) военно-врачебная комиссия (197) Львовская область (2927)


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Топ комментарии
+4
це щоб не демпінгував !!! "нормальна".ю "ренкова" ціна за такі послуги до десятка тисяч мертвих американських президентів ...
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27.06.2024 17:21
+3
ортопідар
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27.06.2024 17:18
+3
Тепер всі хто через нього "пройшли" і отримали відстрочку на ... повторну ВЛК
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27.06.2024 17:34
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ортопідар
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27.06.2024 17:18 Ответить
Смішні гроші для такого дохтора.
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27.06.2024 17:25 Ответить
Який саме діагноз? Вісутність ноги при її наявності?
Всі інші діагнози для визнання здоровим від народження і др скону.
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27.06.2024 17:20 Ответить
це щоб не демпінгував !!! "нормальна".ю "ренкова" ціна за такі послуги до десятка тисяч мертвих американських президентів ...
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27.06.2024 17:21 Ответить
Що й потрібно було довести. На Львівщині також люди, а не одні правильні патріоти.
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27.06.2024 17:23 Ответить
шурма (тату й синуля), мертвечуки (братики), тарасик козак, так-так, "патріоти", млять...
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27.06.2024 17:28 Ответить
мертвечуки більше Закарпаття
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27.06.2024 17:33 Ответить
сірожа під проводом вітюші чучмівського довго Львівською обласною податковою рулив, а тарасик козак, отримавши хенерала митниці у 27р., одночасно обласною митницею керував під проводом вітька.
до цього сірожа на Львівському краківському ринку відеокасетами торгував, а тарасик козак його "дахував", бо за восом тоді був "рекетиром" (модно)
А вітьок яко державний адвокат (падла кдб-шна) у Львові захищав Василя Стуса
Ніяке не Закарпатття, Львівщина. На Закарпаття вони за допомогою сурків чкурнули трохи згодом
База у них там була у с.Велика Білка (Іршавський район)
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27.06.2024 17:39 Ответить
Плюс - мінус всюди однаково. Одеса просто більше виділяється, та трохи Закарпаття.
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27.06.2024 17:31 Ответить
Это русскоговорящий переселенец из Луганска. Он во Львове ждет Путина.
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27.06.2024 18:24 Ответить
Мало их, правильных. Большая часть львовян вас отправят воевать пинками.
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29.06.2024 12:02 Ответить
Тепер всі хто через нього "пройшли" і отримали відстрочку на ... повторну ВЛК
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27.06.2024 17:34 Ответить
Всього 15.000грн?! Свободу, Юрію Дєточкіну!
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27.06.2024 17:37 Ответить
Це якийсь цап-відбувайло! Нормальні *********** беруть 5 000 $ ,а не 370 $, як цей!
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27.06.2024 17:42 Ответить
Може подстава? Врач сам себя на получении взятки не сдаст. Значит клиент, спровоцировал на подлог и сдал.
Но "лепила" кому не попадя (без протекции) диагноз не будет фальсифицировать. Значит кто то поручился за подставу.
Какие страсти бушуют в больнице Злочевского района.
Как пишут в ваших интернетах, Шекспир нервно закурил, и отошел в сторонку
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27.06.2024 18:33 Ответить
Для знаеомых или родных видно диагноз писал. Сравнительно недорого.
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29.06.2024 12:03 Ответить
Найшли лоха для показників
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27.06.2024 17:51 Ответить
Дніпро мабуть всі рекорди б,є бо таких хворих я в житті не бачив тобі любий діагноз намалюють тількі плати
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27.06.2024 19:15 Ответить
Скока платить и кому? Мне говорят что в Киеве врачи загнаны и напуганы.
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29.06.2024 12:04 Ответить
За класифікацією Homo sapiens - "Під0р звичайний"
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28.06.2024 23:01 Ответить
 
 