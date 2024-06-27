Врача ВВК задержали на Львовщине на взятке 15 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке члена ВВК, ортопеда-травматолога одной из больниц Золочевского района Львовской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.
По данным следствия, 59-летний медик, который является членом постоянно действующей военно-врачебной комиссии, за деньги обещал военнообязанному помочь "откосить" от службы в армии. Для этого он должен был установить мужчине фиктивный диагноз, который и станет основанием для отсрочки от мобилизации в связи с болезнью. Свои услуги врач оценил в 15 тысяч гривен.
Врача разоблачили в собственном рабочем кабинете во время получения взятки и задержали.
Ему сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины).
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Всі інші діагнози для визнання здоровим від народження і др скону.
до цього сірожа на Львівському краківському ринку відеокасетами торгував, а тарасик козак його "дахував", бо за восом тоді був "рекетиром" (модно)
А вітьок яко державний адвокат (падла кдб-шна) у Львові захищав Василя Стуса
Ніяке не Закарпатття, Львівщина. На Закарпаття вони за допомогою сурків чкурнули трохи згодом
База у них там була у с.Велика Білка (Іршавський район)
Но "лепила" кому не попадя (без протекции) диагноз не будет фальсифицировать. Значит кто то поручился за подставу.
Какие страсти бушуют в больнице Злочевского района.
Как пишут в ваших интернетах, Шекспир нервно закурил, и отошел в сторонку