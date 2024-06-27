Врача ВВК задержали на Львовщине на взятке 15 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке члена ВВК, ортопеда-травматолога одной из больниц Золочевского района Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, 59-летний медик, который является членом постоянно действующей военно-врачебной комиссии, за деньги обещал военнообязанному помочь "откосить" от службы в армии. Для этого он должен был установить мужчине фиктивный диагноз, который и станет основанием для отсрочки от мобилизации в связи с болезнью. Свои услуги врач оценил в 15 тысяч гривен.

Врача разоблачили в собственном рабочем кабинете во время получения взятки и задержали.

Ему сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины).

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