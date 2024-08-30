На Дунае задержан мужчина в спасательном жилете и ластах, планировавший незаконно добраться до Румынии, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники Измаильского отряда задержали на реке Дунай мужчину в ластах и спасательном жилете. Он переплыл к острову Ермаков, а оттуда уже пытался добраться через границу по реке в Румынию.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы не мобилизовали в армию, 31-летний местный житель долгое время не выходил из дома, нигде не работал, а еду и все необходимое для жизни ему приносила мать.

Год назад мужчина вернулся из Польши, где работал сварщиком и надеялся вновь туда попасть, правда незаконным путем, через Дунай. Поэтому он подготовился - купил ласты и спасательный жилет, тщательно запаковал документы и телефон в полиэтиленовую пленку. Надеясь на то, что в дождливую погоду пограничникам его будет трудно обнаружить, переплыл к острову Ермаков, а оттуда уже пытался добраться через границу по реке в Румынию. Повторно экипированный в ласты и спасательный жилет он был готов к последнему "рывку", но пограничный наряд его задержал", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Тисе на границе с Венгрией обнаружили тело 23-летнего украинца. Это уже 41-й случай, - ГНСУ

Как отмечается, по данному факту на задержанного составлен протокол по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", решение по которому примет суд. Кроме того, мужчину привлекли к административной ответственности по ст.2 02 02 КУоАП "Нарушение пограничного режима".