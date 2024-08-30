На Дунае задержан мужчина в спасательном жилете и ластах, планировавший незаконно добраться до Румынии, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО
Пограничники Измаильского отряда задержали на реке Дунай мужчину в ластах и спасательном жилете. Он переплыл к острову Ермаков, а оттуда уже пытался добраться через границу по реке в Румынию.
Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Чтобы не мобилизовали в армию, 31-летний местный житель долгое время не выходил из дома, нигде не работал, а еду и все необходимое для жизни ему приносила мать.
Год назад мужчина вернулся из Польши, где работал сварщиком и надеялся вновь туда попасть, правда незаконным путем, через Дунай. Поэтому он подготовился - купил ласты и спасательный жилет, тщательно запаковал документы и телефон в полиэтиленовую пленку. Надеясь на то, что в дождливую погоду пограничникам его будет трудно обнаружить, переплыл к острову Ермаков, а оттуда уже пытался добраться через границу по реке в Румынию. Повторно экипированный в ласты и спасательный жилет он был готов к последнему "рывку", но пограничный наряд его задержал", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по данному факту на задержанного составлен протокол по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", решение по которому примет суд. Кроме того, мужчину привлекли к административной ответственности по ст.2 02 02 КУоАП "Нарушение пограничного режима".
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Ми його закували як розбійника і робимо фотозвіти для панів, може впізнають, повернемо.
Нам премія, вам людиносила.
Взагалі ми любимо тут служити, собаки природа..То нічого, ми що вертухаїв нагадуєм..
Десь на сьомому році - суспільство почне казати ще майнове забезпечення, перехід на один калібр, і так далі.
А зараз це впихають в простір слово люди, люди.
14 бригад вже озброєні, чи вам лише по панамкам бригади треба рахувати.
Цей плавець точно не планую обійматись з бабками на куршини.
Ну это он зря...
Тут уже вся Україна, - суцільний "острів Єрмак".
Остров нєвєзєнія в окєанє єсть. Вєсь покритий ЗЄлєнью, абсолютно вєсь...