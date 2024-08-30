На Дунаї затримано чоловіка у рятувальному жилеті і ластах, який планував незаконно дістатися Румунії, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО
Прикордонники Ізмаїльського загону затримали на річці Дунай чоловіка у ластах і рятувальному жилеті. Він переплив до острова Єрмаков, а звідти вже намагався дістатися через кордон по річці до Румунії.
Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"Аби не мобілізували до війська, 31-річний місцевий житель тривалий час не виходив з дому, ніде не працював, а їжу і все необхідне для життя йому приносила мати.
Рік тому чоловік повернувся з Польщі, де працював зварювальником і сподівався знов туди потрапити, щоправда незаконним шляхом, через Дунай. Тож він підготувався – купив ласти і рятувальний жилет, ретельно запакував документи і телефон у поліетиленову плівку. Сподіваючись на те, що в дощову погоду прикордонникам його буде важко виявити, переплив до острова Єрмаков, а звідти вже намагався дістатися через кордон по річці до Румунії. Повторно екіпірований у ласти та рятувальний жилет він був готовий до останнього "ривка", але прикордонний наряд його затримав", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, за цим фактом на затриманого складено протокол за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", рішення по якому ухвалить суд. Крім того, чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за ст.2 02 КУпАП "Порушення прикордонного режиму".
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Ми його закували як розбійника і робимо фотозвіти для панів, може впізнають, повернемо.
Нам премія, вам людиносила.
Взагалі ми любимо тут служити, собаки природа..То нічого, ми що вертухаїв нагадуєм..
Десь на сьомому році - суспільство почне казати ще майнове забезпечення, перехід на один калібр, і так далі.
А зараз це впихають в простір слово люди, люди.
14 бригад вже озброєні, чи вам лише по панамкам бригади треба рахувати.
Цей плавець точно не планую обійматись з бабками на куршини.
Ну это он зря...
Тут уже вся Україна, - суцільний "острів Єрмак".
Остров нєвєзєнія в окєанє єсть. Вєсь покритий ЗЄлєнью, абсолютно вєсь...