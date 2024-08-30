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На Дунаї затримано чоловіка у рятувальному жилеті і ластах, який планував незаконно дістатися Румунії, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонники Ізмаїльського загону затримали на річці Дунай чоловіка у ластах і рятувальному жилеті. Він переплив до острова Єрмаков, а звідти вже намагався дістатися через кордон по річці до Румунії.

Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Аби не мобілізували до війська, 31-річний місцевий житель тривалий час не виходив з дому, ніде не працював, а їжу і все необхідне для життя йому приносила мати.

Рік тому чоловік повернувся з Польщі, де працював зварювальником і сподівався знов туди потрапити, щоправда незаконним шляхом, через Дунай. Тож він підготувався – купив ласти і рятувальний жилет, ретельно запакував документи і телефон у поліетиленову плівку. Сподіваючись на те, що в дощову погоду прикордонникам його буде важко виявити, переплив до острова Єрмаков, а звідти вже намагався дістатися через кордон по річці до Румунії. Повторно екіпірований у ласти та рятувальний жилет він був готовий до останнього "ривка", але прикордонний наряд його затримав", - йдеться в повідомленні.

На Дунаї затримано чоловіка у рятувальному жилеті і ластах

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Як зазначається, за цим фактом на затриманого складено протокол за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", рішення по якому ухвалить суд. Крім того, чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за ст.2 02 КУпАП "Порушення прикордонного режиму".

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) Дунай (170) ухилянти (905)


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Топ коментарі
+6
Скільки патосу, зловили страшного злочинця, це вам не якийсь Дячук, паскуди ганебні 🤮
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30.08.2024 16:02
+6
Намагався порушити правила перетину, що вирішується адмін.штрафон. І ми лишаємо його права на вільного пересування.
Ми його закували як розбійника і робимо фотозвіти для панів, може впізнають, повернемо.
Нам премія, вам людиносила.
Взагалі ми любимо тут служити, собаки природа..То нічого, ми що вертухаїв нагадуєм..
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30.08.2024 16:02
+4
Год назад мужчина вернулся из Польши, где работал сварщиком Источник:
Ну это он зря...
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30.08.2024 16:17
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Тобі оно прелетіло і все норм, сереш як і срав в коментах
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30.08.2024 16:42 Відповісти
А може ввн хотів побути рятівником інших пловців? На громадських засадах...
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30.08.2024 16:00 Відповісти
Скільки патосу, зловили страшного злочинця, це вам не якийсь Дячук, паскуди ганебні 🤮
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30.08.2024 16:02 Відповісти
Намагався порушити правила перетину, що вирішується адмін.штрафон. І ми лишаємо його права на вільного пересування.
Ми його закували як розбійника і робимо фотозвіти для панів, може впізнають, повернемо.
Нам премія, вам людиносила.
Взагалі ми любимо тут служити, собаки природа..То нічого, ми що вертухаїв нагадуєм..
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30.08.2024 16:02 Відповісти
Права вільного пересування на фронт ніхто ні у кого не відняв.
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30.08.2024 16:05 Відповісти
І ще наступні три роки будете про особову нестачу казати.
Десь на сьомому році - суспільство почне казати ще майнове забезпечення, перехід на один калібр, і так далі.
А зараз це впихають в простір слово люди, люди.
14 бригад вже озброєні, чи вам лише по панамкам бригади треба рахувати.
Цей плавець точно не планую обійматись з бабками на куршини.
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30.08.2024 16:13 Відповісти
У вас дивний перекладач.
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30.08.2024 17:48 Відповісти
Не, я продукт асиміляції ворожою мовою.
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30.08.2024 18:15 Відповісти
Ще один високомотивований.
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30.08.2024 16:06 Відповісти
Стали гірше сєвєрнай карєї, дожилися майданівці
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30.08.2024 16:09 Відповісти
Год назад мужчина вернулся из Польши, где работал сварщиком Источник:
Ну это он зря...
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30.08.2024 16:17 Відповісти
Війна і захист дому та рідних це звісно зрозуміло і тут немає про що говорити. Але людина попадаючи у військо не повинна ставати рабом без прав і свобод. І роками не мати ніякого виходу з цих обставин, втрачаючи здоров'я і часто життя. Люди тікають не від війни, не від страху вмерти. Люди тікають від неволі і нелюдських обставин та відношення без права на перепочинок в першу чергу. А інші ******** такий вибір, бо свій вибір вони зробили в 2019 і їм рабство мабуть по душі так само як і кацапам. При цьому 99% тих, хто сміються, роблять це з свого дивану. Звичайно ж ті, хто тікають, скоріш за все теж пожинають плоди свого вибору. Військові теж злі, бо вже заручники цих обставин. Навіть справжні боги війни втомлені і злі, бо заручники обставин. І ці всі обставини влаштовані штучно. Бо на початку були великі черги в ТЦК. І я був в тих чергах. Але потім.... Потім все стало так як є зараз...
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30.08.2024 16:42 Відповісти
Гарно написано.
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30.08.2024 17:17 Відповісти
Коли придуть тунгуси, вони вам покажуть що таке рабство. В вас заберуть все, навіть право на життя.
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30.08.2024 17:50 Відповісти
На схід прийшли, і що? Кожен день бачу у себе в місті харківчан, донетчан, з бердянська людей, і якось в ус не дують що до них в дім прийшли. Зате кожен тикає пальцем і нарікає на тих хто за кордон тіка.
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30.08.2024 17:59 Відповісти
В Маріуполі після фільтраційних таборів в живих залишились лище жінки в віці 40років і вище. Дітей позабирали на усиновлення на россійські родини а всіх інших розстріляли. Братськи могили Маріуполя видні навіть з космосу. Імпровізований цвинтар розтягнувся на десятки км.
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30.08.2024 18:59 Відповісти
А ви вже стали на захист? Чи взиваєте до совісті і почуття провини з дому? Так сказати словесно попихаючи інших в спину як в нас дуже ******* робити вкраїнчики...
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30.08.2024 19:15 Відповісти
А нащо ці відео
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30.08.2024 16:45 Відповісти
Зате Борислав Береза собі спокійно перейшов кордон, як і Дмитрук
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30.08.2024 17:14 Відповісти
Він просто хотів глянути в очі Дмитрука, і присоромити його.
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30.08.2024 17:29 Відповісти
"Переплив на острів Єрмак" (с)

Тут уже вся Україна, - суцільний "острів Єрмак".

Остров нєвєзєнія в окєанє єсть. Вєсь покритий ЗЄлєнью, абсолютно вєсь...

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30.08.2024 18:46 Відповісти
Шановні упливанти не економте на балонах будьласочка, скільки вже таких тупих прийомів було виключно тому, що хтось пожалкував купити хоча б Україну б/в за 4000. Вона дещо стрьомна але краще ніж бути затриманим і бусифікованим. А краще назбирайте хоча б двадцятку на нову систему.
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30.08.2024 19:23 Відповісти
От б.ля, а *********** в Украине ловить некому, потому ***** и приперлось к нам, а не в Польшу или страны Балтии.
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31.08.2024 03:36 Відповісти
Загранпаспорт обновил и назад. Может и мне так придется.
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31.08.2024 14:52 Відповісти
Їхав козак на Дунай,сказав дівчині прощай
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01.09.2024 08:42 Відповісти
 
 