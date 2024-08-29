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У Тисі на кордоні з Угорщиною виявили тіло 23-річного українця. Це вже 41-й випадок, - ДПСУ

тиса

У Тисі виявили тіло чоловіка, який намагався нелегально перетнути кордон і потрапити до Угорщини.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Учора ввечері співробітники прикордонної поліції Угорщини повідомили про те, що 26 серпня під час патрулювання берегової відмілини річки Тиси ними було виявлено чоловіка без ознак життя", - ідеться в повідомленні.

Під час проведеного на місці патологоанатомічного огляду померлого, було виявлено український закордонний паспорт.

Від початку серпня це вже третій випадок загибелі під час спроби подолання Тиси. Двох попередніх потопельників виявили на українсько-румунській ділянці кордону.

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Як зазначають в ДПСУ, від початку повномасштабного вторгнення це вже 41-й випадок виявлення потопельників, які намагалися незаконно перетнути кордон Тисою.

Автор: 

Угорщина (2266) ухилянти (884)


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Топ коментарі
+22
Можновладцям Тису форсувати помагає Татаров,він чеченців гриз як барбарис,а через Тису на руках перенесе).
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29.08.2024 18:57
+20
Мав би жити та боронити Україну, а так здох як пацюк
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29.08.2024 19:12
+14
При комусь була національна ідея "Армія, Мова, Віра", а при комусь "Любою ціною покинути країну".
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29.08.2024 19:16
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Як же ж форсують Тису можновладці?
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29.08.2024 18:51 Відповісти
Можновладцям Тису форсувати помагає Татаров,він чеченців гриз як барбарис,а через Тису на руках перенесе).
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29.08.2024 18:57 Відповісти
Світ не без "добрих людей". Наприклад Стефанчук, Буданов...
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29.08.2024 19:38 Відповісти
є гарне кіно нашого українського режисера Чухрая "Сорок первый"

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30.08.2024 00:44 Відповісти
кто-то комфортно покидает Страну, кто-то рискуя жизнью(((
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29.08.2024 18:56 Відповісти
бородач Дмитрук
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29.08.2024 19:04 Відповісти
То вже аспіранти пішли?
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29.08.2024 19:00 Відповісти
дуже шкода хлопця, невже вони думають що призов це п....а
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29.08.2024 19:03 Відповісти
Начитаються х**ні асякої
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29.08.2024 19:08 Відповісти
Ще одним виборцем ZVO менше. амінь. " І та почесна смерть ... за дім своїх Батьків"
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29.08.2024 19:25 Відповісти
Книжечки почитали б хоч трошки по психології. Зараз іде тупо накачка людей негативом, а кожен має свій поріг міцності. І людину можна так накрутити, що смерть стає не такою страшною як життя. Давно сказано ще за часів королів, що чекання страти може бути набагато страшніше самої страти.
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29.08.2024 20:41 Відповісти
невже війна мозок відбиває так, що людяность не залишаеться
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29.08.2024 21:18 Відповісти
Чого тікав? До 25 років не мобілізують. Хіба шо від строкової служби. Так їх га фронт тільки за власним бажанням відправляють, чи взагалі після строкової за контрактом.
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29.08.2024 19:03 Відповісти
Срочной службы уже нет, все демобилизованы. Через год снова в строй, вполне возможно этот решил "да ну на".
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29.08.2024 19:22 Відповісти
Мав би жити та боронити Україну, а так здох як пацюк
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29.08.2024 19:12 Відповісти
Рот закрий, ми ще подивимось, як ти повернешся.
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29.08.2024 19:27 Відповісти
Де пропаганда ЗСУ, де пропаганда які там бонуси і все інше? Люди не сліпі і все бачать. У депутатів України на каналах у більшості "яка єрунда в раші", а не що в Україні і як в ЗСУ. Отакі писаки зазвичай не будуть воювати і пишуть. Нажахали людей, а тепер люди менше бояться смерті, ніж життя, бо психологія вона така.
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29.08.2024 20:43 Відповісти
Мізків не мав, як і 73% шанувальників zeленої мавпи?
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29.08.2024 19:15 Відповісти
1000% ти права.
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29.08.2024 19:17 Відповісти
Який зв'язок? Чи ви тут за гроші?
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30.08.2024 07:44 Відповісти
Ясне діло воно тут за гроші, не за гроші таку єренду адекватна людина строчити не буде.
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30.08.2024 11:43 Відповісти
При комусь була національна ідея "Армія, Мова, Віра", а при комусь "Любою ціною покинути країну".
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29.08.2024 19:16 Відповісти
Таку було круто, що програв. В боротьбі "Армія, Мова, Віра" між президентом і олігархом, нажаль переміг олігарх і програв, вже були лярди і їх виявилося мало.
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29.08.2024 20:47 Відповісти
взвод камікадзе. тільки вмерли ні за що...
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29.08.2024 19:22 Відповісти
...за ху собачий
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30.08.2024 00:46 Відповісти
Нічого нового. Це вже описано.
Роберт Льюїс Стівенсон. "Клуб самогубців".
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29.08.2024 19:22 Відповісти
Все знают что все утопленики изрешечены пулями. Неужели кто то верит что нельзя переплыть речку шириной 20 шагов?
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29.08.2024 19:26 Відповісти
Уж не ты ли их пострелял, тело?))
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29.08.2024 19:31 Відповісти
Девід з-Духовки і постріляв.
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29.08.2024 20:28 Відповісти
Як тобі ввічливо відповісти, щоб не ніс муйню?🤔
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29.08.2024 19:37 Відповісти
Ці "всі" з тобою зараз в одній палаті?
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30.08.2024 07:45 Відповісти
Ще одним "какая разница" менше. амінь.
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29.08.2024 19:26 Відповісти
Здоров півень ..
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30.08.2024 00:55 Відповісти
23 роки...
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29.08.2024 19:32 Відповісти
перший день війни. срач зі знайомим по поводу просратої підготовки до війни, майбутньої оборони України, києва і засилля в країні зелених та гламурних довбойобів. "поверь, здесь уже совсем другие настроения у всех. даже у гламурних. Украину никто не сдаст и я лично, как и большинство украинцев встанет на оборону своего города" (заскринив ще тоді. бо пізніше неможливо доказати було б з-за класичного провалу пам'яті "тут помню, тут не помню") )). йде третій рік війни, й досі спостерігаю, як гламурні в купі з тим бувшим знайомим збираються ставати до оборони, рублячи бабло в тилах, зриваючи кожний день. ну правда до києва парашники поки що не дійшли, а не свої міста ніхто не обіцяв захищати. буду далі пасматрєть.
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29.08.2024 19:48 Відповісти
Жаль парня. У меня знакомый есть, его в апреле 2022, как молодого ученого из Украины зачислили в британский ВУЗ в докторантуру. Но дпсу не выпустило. Несколько раз через Тису плыть собирался. К счастью, уехал, а не уплыл, хотя и с третьего раза.
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29.08.2024 19:51 Відповісти
Тому що і до війни не мали моральних принципів, а зараз вже зовсім деградували
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29.08.2024 20:05 Відповісти
ми його туди не посилали
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29.08.2024 20:26 Відповісти
Я б замiнила слово "цікаво"-нема нiчого цiкавого, читати про
смерть украiнцiв... А так згодна з вашим коентом 👍
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30.08.2024 11:02 Відповісти
тим часом,за даними Угорської прикордонної служби,18тис!!!українських хлопців,що незаконно перетнули кордон,чи то Тирсою,чи сухопутним шляхом,отримали притулок.Кому як повезло(((це сумно.
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29.08.2024 20:41 Відповісти
Звичайно ні,Ви не зрозуміли тональності мого коменту
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29.08.2024 22:24 Відповісти
поцан вибрав пiдводнi вiйска.
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29.08.2024 20:49 Відповісти
Таку хрєнь нести в маси, ще й оперувати поняттями "всє люді" може тільки тупий кацап)
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30.08.2024 07:47 Відповісти
Тиса стає могильником, трупи звозять і викидають в річку.
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29.08.2024 22:11 Відповісти
Якщо, настільні охороняють кордони,з тепловізійними коптерами і квадрациклами,як можна не помітити людей,що підходять до берега?
Провалена політика мобілізації,в тому числі через ЗЄ марафон і арєстовічей .
Усі командири як один говорять,нам не потрібні невмотивовані бійці, навіщо вони? Щоб вони не прикрили товаришів і здали позиції або взагалі не відстрілювалися
Чому курва не можна влаштувати таких людей на інші роботи,рити окопи, готувати їжу,підготовлювати зброю, може вони могли би стати операторами дронів
Не всім дано бути "левами"і штурмувати окопи, не у всіх є на то яйця.
Да краще вже дати людині виїхати, ніж померти як собаці поганій.
Дружина втратила чоловіка , сестра брата, батьки сина, сім'я кормильця,держава потенційного воїна або робочого поатника податків і не народилися діти.
Якщо тут ж хтось, хто пише так йому і надо,ви просто хворі !!!!!!!!!
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29.08.2024 23:34 Відповісти
 
 