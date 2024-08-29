У Тисі на кордоні з Угорщиною виявили тіло 23-річного українця. Це вже 41-й випадок, - ДПСУ
У Тисі виявили тіло чоловіка, який намагався нелегально перетнути кордон і потрапити до Угорщини.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"Учора ввечері співробітники прикордонної поліції Угорщини повідомили про те, що 26 серпня під час патрулювання берегової відмілини річки Тиси ними було виявлено чоловіка без ознак життя", - ідеться в повідомленні.
Під час проведеного на місці патологоанатомічного огляду померлого, було виявлено український закордонний паспорт.
Від початку серпня це вже третій випадок загибелі під час спроби подолання Тиси. Двох попередніх потопельників виявили на українсько-румунській ділянці кордону.
Як зазначають в ДПСУ, від початку повномасштабного вторгнення це вже 41-й випадок виявлення потопельників, які намагалися незаконно перетнути кордон Тисою.
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Роберт Льюїс Стівенсон. "Клуб самогубців".
смерть украiнцiв... А так згодна з вашим коентом 👍
Провалена політика мобілізації,в тому числі через ЗЄ марафон і арєстовічей .
Усі командири як один говорять,нам не потрібні невмотивовані бійці, навіщо вони? Щоб вони не прикрили товаришів і здали позиції або взагалі не відстрілювалися
Чому курва не можна влаштувати таких людей на інші роботи,рити окопи, готувати їжу,підготовлювати зброю, може вони могли би стати операторами дронів
Не всім дано бути "левами"і штурмувати окопи, не у всіх є на то яйця.
Да краще вже дати людині виїхати, ніж померти як собаці поганій.
Дружина втратила чоловіка , сестра брата, батьки сина, сім'я кормильця,держава потенційного воїна або робочого поатника податків і не народилися діти.
Якщо тут ж хтось, хто пише так йому і надо,ви просто хворі !!!!!!!!!