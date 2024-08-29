У Тисі на кордоні з Угорщиною виявили тіло 23-річного українця. Це вже 41-й випадок, - ДПСУ

У Тисі виявили тіло чоловіка, який намагався нелегально перетнути кордон і потрапити до Угорщини.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.





"Учора ввечері співробітники прикордонної поліції Угорщини повідомили про те, що 26 серпня під час патрулювання берегової відмілини річки Тиси ними було виявлено чоловіка без ознак життя", - ідеться в повідомленні.

Під час проведеного на місці патологоанатомічного огляду померлого, було виявлено український закордонний паспорт.

Від початку серпня це вже третій випадок загибелі під час спроби подолання Тиси. Двох попередніх потопельників виявили на українсько-румунській ділянці кордону.

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Як зазначають в ДПСУ, від початку повномасштабного вторгнення це вже 41-й випадок виявлення потопельників, які намагалися незаконно перетнути кордон Тисою.