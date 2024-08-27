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Затримано вінничанина, який здійснив заплив Дністром, щоб дістатися Молдови, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

На Вінниччині чоловік спробував незаконно перетнути кордон Дністром, щоб дістатися Молдови, його затримали прикордонники.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали порушника, який вирішив подолати стрімкі потоки Дністра вплав та незаконно потрапити в Молдову.

29-річного вінничанина, який долав дистанцію до берега суміжної держави, виявив прикордонний наряд за допомогою квадрокоптера. Аби запобігти правопорушенню, вартові кордону задіяли моторний човен та витягли чоловіка з води", - йдеться в повідомленні.

Затримано порушника кордону

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Як зазначається, при собі чоловік мав особисті речі, документи та телефон, які були обгорнуті у поліетиленові пакети.

У ДПСУ повідомили, що за спробу незаконного перетинання кордону стосовно затриманого складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справу скеровано до суду.

Читайте: За період війни прикордонники викрили 515 організованих груп, які допомагали ухилянтам

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) кордон (4765) ухилянти (900)


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Топ коментарі
+9
Це патріот,його обурила цинічна корупція зельоних мародерів і він вирішив самотужки наздогнати "Слугу" Дмитрука,щоб повернути його в Україну і віддати в руки правосуддя.
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27.08.2024 16:20
+6
дмитрук??
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27.08.2024 16:10
+5
не правда, в олiмпiйськiй програмi собачого стилю немае.
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27.08.2024 16:25
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дмитрук??
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27.08.2024 16:10 Відповісти
100%
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27.08.2024 16:14 Відповісти
А от і ні! 😜 Дмитрук фінішував. У Римі.
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27.08.2024 16:33 Відповісти
+++
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27.08.2024 22:05 Відповісти
людина до наступної олімпіяди готувалась, а ви...
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27.08.2024 16:15 Відповісти
не правда, в олiмпiйськiй програмi собачого стилю немае.
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27.08.2024 16:25 Відповісти
Це патріот,його обурила цинічна корупція зельоних мародерів і він вирішив самотужки наздогнати "Слугу" Дмитрука,щоб повернути його в Україну і віддати в руки правосуддя.
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27.08.2024 16:20 Відповісти
+100
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27.08.2024 22:06 Відповісти
World cup. Tysa open.
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27.08.2024 16:28 Відповісти
Дмитрук десь під таку саму пафосну музичку перетинав кордон.
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27.08.2024 16:36 Відповісти
прикордонники не могут написать на жилетах, что они прикордонна служба Украині??? колибри за рекламу плотит???
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27.08.2024 18:43 Відповісти
недолго музыка играла, недолго фрайер уплывал
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27.08.2024 19:01 Відповісти
составлен протокол об административном правонарушении Источник:
Имейте совесть. Билет от Винницы до Могилев-Подольсого дороже чем ваш говенный штраф
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27.08.2024 22:11 Відповісти
парадокс,чорта-дмітрука не затримали а цього затримали...
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30.08.2024 05:29 Відповісти
 
 