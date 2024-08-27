Затримано вінничанина, який здійснив заплив Дністром, щоб дістатися Молдови, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

На Вінниччині чоловік спробував незаконно перетнути кордон Дністром, щоб дістатися Молдови, його затримали прикордонники.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали порушника, який вирішив подолати стрімкі потоки Дністра вплав та незаконно потрапити в Молдову.

29-річного вінничанина, який долав дистанцію до берега суміжної держави, виявив прикордонний наряд за допомогою квадрокоптера. Аби запобігти правопорушенню, вартові кордону задіяли моторний човен та витягли чоловіка з води", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, при собі чоловік мав особисті речі, документи та телефон, які були обгорнуті у поліетиленові пакети.

У ДПСУ повідомили, що за спробу незаконного перетинання кордону стосовно затриманого складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справу скеровано до суду.

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