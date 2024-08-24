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Новини
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Четверо "туристів" дві доби блукали горами, намагаючись втекти до Румунії, - ДПСУ

ухилянти тікають до Румунії

На Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які мали намір незаконно перетнути кордон та потрапити до Румунії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Двоє жителів Чернігівщини віком 33 та 28 років, 22-річний буковинець та 23-річний галичанин до зустрічі із прикордонниками вже дві доби "мандрували" горами, щоб обійти наявні контрольні пости та незаконно потрапити в Румунію. 

Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справу скеровано до суду.

Також дивіться: На Закарпатті прикордонники затримали двох ухилянтів з провідниками. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5927) ухилянти (872) Закарпатська область (2044)


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Топ коментарі
+10
а ти курва вже здриснув, і зловтішаєшся над тими, хто не зміг?
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24.08.2024 03:08
+6
Просто туристи. Прикордонникиимріють про втечу, тому й інших підозрюють.
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24.08.2024 02:11
+6
Прикордонник негодуе - весь гешефт iде в телеграм!
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24.08.2024 03:28
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Що в тебе ундр, дрищавий запроданцю?
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24.08.2024 07:41 Відповісти
Цвет штанов от говна или дизайн такой?
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24.08.2024 00:55 Відповісти
а ти курва вже здриснув, і зловтішаєшся над тими, хто не зміг?
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24.08.2024 03:08 Відповісти
Здриснув
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24.08.2024 03:23 Відповісти
Я не здриснув та зловтішаюсь над дрищами!
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24.08.2024 07:42 Відповісти
Не плач, обісранцю -×уйло тебе врятує.
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24.08.2024 08:00 Відповісти
піди подрочи на Зе, і викопай окоп
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24.08.2024 23:59 Відповісти
"Kурва" was born stateside to the parents of Italian and Ukrainian descent. My mother taught me Ukrainian and father Italian. As a naturally born citizen, I happen to speak English American too. I used to write in English all the time because it's easier for me, but started translating out of respect to the brave nation. Also, I pay taxes so my government keeps sending you the weapons that help you stay independent. So, relax, and keep praying that we elect Harris instead of Trump. Because, if Trump wins, you know what will happen. And, lastly, the way you address me with "ти" tells me that you are no more than a common "быдло".
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24.08.2024 17:11 Відповісти
Fuck you, hypocrite. You were lucky to be born in a safe and prosperous state, and now you laugh at people trying to save their lives by escaping mobilization and trenches. I pay taxes to both the US and Ukrainian governments because I'm a remote worker for a company in LA. So shut the fuck up. If you're not taking part in the war, you have no moral right to offend those trying to escape it.
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24.08.2024 23:58 Відповісти
Got under your skin, faggot? You can suck my dick now 😁
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25.08.2024 00:42 Відповісти
you don`t have any, pussy
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25.08.2024 16:55 Відповісти
Pussy is your mouth, faggot. And I just put a load of cum there and saw you swallow it 😂
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25.08.2024 17:05 Відповісти
Просто туристи. Прикордонникиимріють про втечу, тому й інших підозрюють.
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24.08.2024 02:11 Відповісти
Хоч самi блукали або знов по 9.000$ заплатили в телегарам канал за iнструкцiю як компасом користуватись?
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24.08.2024 02:13 Відповісти
Прикордонник негодуе - весь гешефт iде в телеграм!
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24.08.2024 03:28 Відповісти
Все дороги ведут в ТЦК.
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24.08.2024 06:26 Відповісти
то в нас тепер пагранци і слідаки і судї і спасатєлі і редакторам за метлою треба слідкувати ато підуть на зелемарафон
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24.08.2024 07:25 Відповісти
Якій мотив був у ціх чоловіків 22-23 роки перетинати кордон незаконно?
Чому їх затримали, а Князєву за 500м до кордону сказали що тут їздити не можна повертайтесь до дому та ще і вибачились за беспакойства?
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24.08.2024 09:52 Відповісти
 
 