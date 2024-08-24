Четверо "туристів" дві доби блукали горами, намагаючись втекти до Румунії, - ДПСУ

На Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які мали намір незаконно перетнути кордон та потрапити до Румунії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Двоє жителів Чернігівщини віком 33 та 28 років, 22-річний буковинець та 23-річний галичанин до зустрічі із прикордонниками вже дві доби "мандрували" горами, щоб обійти наявні контрольні пости та незаконно потрапити в Румунію.

Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справу скеровано до суду.

Також дивіться: На Закарпатті прикордонники затримали двох ухилянтів з провідниками. ВIДЕО