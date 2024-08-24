Четверо "туристов" двое суток бродили по горам, пытаясь бежать в Румынию, - ГПСУ
На Закарпатье пограничники задержали четырех мужчин, которые намеревались незаконно пересечь границу и попасть в Румынию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Двое жителей Черниговщины в возрасте 33 и 28 лет, 22-летний буковинец и 23-летний галичанин до встречи с пограничниками уже двое суток "путешествовали" по горам, чтобы обойти имеющиеся контрольные посты и незаконно попасть в Румынию.
В отношении задержанных составили протоколы об админправонарушении, предусмотренное ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направлено в суд.
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Чому їх затримали, а Князєву за 500м до кордону сказали що тут їздити не можна повертайтесь до дому та ще і вибачились за беспакойства?