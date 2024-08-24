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Четверо "туристов" двое суток бродили по горам, пытаясь бежать в Румынию, - ГПСУ

ухилянти тікають до Румунії

На Закарпатье пограничники задержали четырех мужчин, которые намеревались незаконно пересечь границу и попасть в Румынию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Двое жителей Черниговщины в возрасте 33 и 28 лет, 22-летний буковинец и 23-летний галичанин до встречи с пограничниками уже двое суток "путешествовали" по горам, чтобы обойти имеющиеся контрольные посты и незаконно попасть в Румынию.

В отношении задержанных составили протоколы об админправонарушении, предусмотренное ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направлено в суд.

Также смотрите: На Закарпатье пограничники задержали двух уклонистов с проводниками. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6374) уклонисты (804) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+10
а ти курва вже здриснув, і зловтішаєшся над тими, хто не зміг?
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24.08.2024 03:08
+6
Просто туристи. Прикордонникиимріють про втечу, тому й інших підозрюють.
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24.08.2024 02:11
+6
Прикордонник негодуе - весь гешефт iде в телеграм!
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24.08.2024 03:28
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Що в тебе ундр, дрищавий запроданцю?
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24.08.2024 07:41 Ответить
Цвет штанов от говна или дизайн такой?
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24.08.2024 00:55 Ответить
а ти курва вже здриснув, і зловтішаєшся над тими, хто не зміг?
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24.08.2024 03:08 Ответить
Здриснув
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24.08.2024 03:23 Ответить
Я не здриснув та зловтішаюсь над дрищами!
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24.08.2024 07:42 Ответить
Не плач, обісранцю -×уйло тебе врятує.
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24.08.2024 08:00 Ответить
піди подрочи на Зе, і викопай окоп
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24.08.2024 23:59 Ответить
"Kурва" was born stateside to the parents of Italian and Ukrainian descent. My mother taught me Ukrainian and father Italian. As a naturally born citizen, I happen to speak English American too. I used to write in English all the time because it's easier for me, but started translating out of respect to the brave nation. Also, I pay taxes so my government keeps sending you the weapons that help you stay independent. So, relax, and keep praying that we elect Harris instead of Trump. Because, if Trump wins, you know what will happen. And, lastly, the way you address me with "ти" tells me that you are no more than a common "быдло".
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24.08.2024 17:11 Ответить
Fuck you, hypocrite. You were lucky to be born in a safe and prosperous state, and now you laugh at people trying to save their lives by escaping mobilization and trenches. I pay taxes to both the US and Ukrainian governments because I'm a remote worker for a company in LA. So shut the fuck up. If you're not taking part in the war, you have no moral right to offend those trying to escape it.
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24.08.2024 23:58 Ответить
Got under your skin, faggot? You can suck my dick now 😁
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25.08.2024 00:42 Ответить
you don`t have any, pussy
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25.08.2024 16:55 Ответить
Pussy is your mouth, faggot. And I just put a load of cum there and saw you swallow it 😂
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25.08.2024 17:05 Ответить
Просто туристи. Прикордонникиимріють про втечу, тому й інших підозрюють.
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24.08.2024 02:11 Ответить
Хоч самi блукали або знов по 9.000$ заплатили в телегарам канал за iнструкцiю як компасом користуватись?
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24.08.2024 02:13 Ответить
Прикордонник негодуе - весь гешефт iде в телеграм!
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24.08.2024 03:28 Ответить
Все дороги ведут в ТЦК.
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24.08.2024 06:26 Ответить
то в нас тепер пагранци і слідаки і судї і спасатєлі і редакторам за метлою треба слідкувати ато підуть на зелемарафон
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24.08.2024 07:25 Ответить
Якій мотив був у ціх чоловіків 22-23 роки перетинати кордон незаконно?
Чому їх затримали, а Князєву за 500м до кордону сказали що тут їздити не можна повертайтесь до дому та ще і вибачились за беспакойства?
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24.08.2024 09:52 Ответить
 
 