Четверо "туристов" двое суток бродили по горам, пытаясь бежать в Румынию, - ГПСУ

На Закарпатье пограничники задержали четырех мужчин, которые намеревались незаконно пересечь границу и попасть в Румынию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Двое жителей Черниговщины в возрасте 33 и 28 лет, 22-летний буковинец и 23-летний галичанин до встречи с пограничниками уже двое суток "путешествовали" по горам, чтобы обойти имеющиеся контрольные посты и незаконно попасть в Румынию.

В отношении задержанных составили протоколы об админправонарушении, предусмотренное ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направлено в суд.

Также смотрите: На Закарпатье пограничники задержали двух уклонистов с проводниками. ВИДЕО