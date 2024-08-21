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На Закарпатье пограничники задержали двух уклонистов с проводниками. ВИДЕО

Двух нарушителей границы и их проводников остановили 20 августа вечером недалеко от границы с Румынией пограничники отделения "Хижа" Мукачевского отряда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.

Проверяя имеющуюся информацию о возможной противоправной деятельности, пограничный наряд остановил на окраине села Королево автомобиль марки "Рено", в котором, кроме водителя, находились еще трое пассажиров.

Все четверо мужчин - жители Закарпатья.

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"Оперативники отряда установили, что двое из задержанных намеревались незаконно пересечь границу и попасть в Румынию, а двое других помогали им воплотить это намерение в жизнь", - отметили в ГПСУ.

С этой целью, водитель, 63-летний житель Хуста, должен был подвезти своих подопечных к границе, а его 41-летний соратник, житель села Хижа, сопроводить их непосредственно к месту незаконного пересечения государственной границы.

За свои услуги переправщики планировали получить 12 тысяч долларов США.

Сейчас оперативники Мукачевского отряда устанавливают все обстоятельства правонарушения и лиц, причастных к организации незаконной переправки мужчин.

Напомним, за период войны пограничники разоблачили 515 организованных групп, которые помогали уклонистам.

Автор: 

Госпогранслужба (6420) уклонисты (829) Закарпатская область (2584)


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21.08.2024 13:57 Ответить
Цапоіпсошна карикатура
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21.08.2024 16:04 Ответить
"Оперативники загону встановили, що двоє із затриманих мали намір незаконно перетнути кордон та потрапити у , а інші двоє допомагали їм втілити цей намір у життя" "

Яким чином "встановили"? Схоже на те, що просто затримали авто з місцевими і "зшили" справу.
Нещодавна був скандал, коли військового у відпусці зустріли з поїзда у Квасах, відвезли ближче до кордону і там намагалися йому теж "спробу незаконного перетину"вліпити - тільки розголос його дружини допоміг.
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21.08.2024 14:13 Ответить
Зверніть увагу, що судити їх будуть за НАМІР, не за "спробу незаконного перетину кордону", а саме за "намір".
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21.08.2024 17:34 Ответить
А хіба в КК є стаття про "намір"?
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21.08.2024 20:52 Ответить
у затриманих було рішення суду що вони ухилянти чи журна-ЛЄСЯ просто так бризкає слюною? може вони ЕМІГРАНТИ???
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21.08.2024 14:28 Ответить
 
 