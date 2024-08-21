На Закарпатье пограничники задержали двух уклонистов с проводниками. ВИДЕО
Двух нарушителей границы и их проводников остановили 20 августа вечером недалеко от границы с Румынией пограничники отделения "Хижа" Мукачевского отряда.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.
Проверяя имеющуюся информацию о возможной противоправной деятельности, пограничный наряд остановил на окраине села Королево автомобиль марки "Рено", в котором, кроме водителя, находились еще трое пассажиров.
Все четверо мужчин - жители Закарпатья.
"Оперативники отряда установили, что двое из задержанных намеревались незаконно пересечь границу и попасть в Румынию, а двое других помогали им воплотить это намерение в жизнь", - отметили в ГПСУ.
С этой целью, водитель, 63-летний житель Хуста, должен был подвезти своих подопечных к границе, а его 41-летний соратник, житель села Хижа, сопроводить их непосредственно к месту незаконного пересечения государственной границы.
За свои услуги переправщики планировали получить 12 тысяч долларов США.
Сейчас оперативники Мукачевского отряда устанавливают все обстоятельства правонарушения и лиц, причастных к организации незаконной переправки мужчин.
Напомним, за период войны пограничники разоблачили 515 организованных групп, которые помогали уклонистам.
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Яким чином "встановили"? Схоже на те, що просто затримали авто з місцевими і "зшили" справу.
Нещодавна був скандал, коли військового у відпусці зустріли з поїзда у Квасах, відвезли ближче до кордону і там намагалися йому теж "спробу незаконного перетину"вліпити - тільки розголос його дружини допоміг.