В Житомире разоблачен адвокат, "женивший" военнообязанных с женщинами с инвалидностью, - прокуратура

В Житомире правоохранители разоблачили адвоката, "женившего" военнообязанных с женщинами с инвалидностью, способствуя в уклонении от мобилизации в ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что 34-летний адвокат из Житомира организовал преступную схему. За долларовое "вознаграждение" он побуждал клиентов, обращавшихся за консультацией по вопросам законодательства о мобилизации, к заключению с женщинами с инвалидностью 1-2 групп фиктивных браков, с целью получения возможности незаконно получить отсрочку от призыва по мобилизации и выезда за границу.

Полную стоимость своих услуг адвокат оценил в сумму 10 000 долларов, часть из которых - 2 000 долларов - успел получить в качестве предоплаты.

Как отмечают в прокуратуре, таким образом подозреваемый фактически препятствовал законной деятельности ТЦК и СП. По месту работы, жительства и в авто адвоката, в присутствии представителя Совета адвокатов региона 16.08.2024 проведены санкционированные обыски. По результатам обысков изъяты наличные - 30,5 тыс грн, 2500 долларов, телефон, ноутбук, и документы, подтверждающие преступную деятельность.

Также смотрите: $45 тыс. за помощь уклонистам: СБУ задержала в Киеве адвоката. ФОТО

Адвокату сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном из корыстных побуждений и уклонении от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ст. 336 УК Украины).