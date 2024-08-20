В Житомире разоблачен адвокат, "женивший" военнообязанных с женщинами с инвалидностью, - прокуратура
В Житомире правоохранители разоблачили адвоката, "женившего" военнообязанных с женщинами с инвалидностью, способствуя в уклонении от мобилизации в ВСУ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской областной прокуратуры.
Следствием установлено, что 34-летний адвокат из Житомира организовал преступную схему. За долларовое "вознаграждение" он побуждал клиентов, обращавшихся за консультацией по вопросам законодательства о мобилизации, к заключению с женщинами с инвалидностью 1-2 групп фиктивных браков, с целью получения возможности незаконно получить отсрочку от призыва по мобилизации и выезда за границу.
Полную стоимость своих услуг адвокат оценил в сумму 10 000 долларов, часть из которых - 2 000 долларов - успел получить в качестве предоплаты.
Как отмечают в прокуратуре, таким образом подозреваемый фактически препятствовал законной деятельности ТЦК и СП. По месту работы, жительства и в авто адвоката, в присутствии представителя Совета адвокатов региона 16.08.2024 проведены санкционированные обыски. По результатам обысков изъяты наличные - 30,5 тыс грн, 2500 долларов, телефон, ноутбук, и документы, подтверждающие преступную деятельность.
Адвокату сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном из корыстных побуждений и уклонении от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ст. 336 УК Украины).
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А, ні: адвокат не має права надавати послуги за гроші, навіть стосовно питань мобілізації. Адвокат повинен був працювати в "Армії відновлення України" за 7900 гривень/місяць мінус податки
А стосовно питання - он Петро втік в ЄС, а Микола пішов у військо... Дуже часто буває так, що Петро фахівець і на умовну зарплатню в 2000 баксів 1000 баксів щомісяця витрачає на допомогу ЗСУ. А Микола оказався слабохарактерним і виявився алкозалежним.... І його командир тепер має клопіт
Тому - кожен сам відповість собі на ці запитання. Ще раз - злочини засуджую. Поступки людей - а хто я такий, щоб судити? Якось так, вибачте...
як що, хлопець, військовозобов'язаний, і жіночка інвалід, їм заборонено одружуватись, за законом від прокуратури.
тим самим, хлопець, перешкоджає законній діяльності ТЦК та СП.
Це які документи, цікаво? Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю?
У якій формі "спонукав"?
Ця справа розвалиться ще дорогою до суду.
З "верху" рознардка прийшла, "низи" відпрацювали.
Парою годин раніше такі ж бовдури стверджували, що стосик в півсотні купюр номіналом у 50$ то 45,000$!
Навіть фіксували це своє досягнення для майбутнього судового краху.
Жінці інкримінували "схему з нелегальним виїздом за кордон", - взяли на гарячому з грошима. Навіть виклали цю історію з фотками на сайті Держприкордонслужби.
Проблема тільки в тому, що всі доларові купюри на фото мали однаковий номер. Тобто, були фальшивими.
То це виходить, насправді треба було самих прикордонників садити у в'язницю, - за фальшивомонетництво. Але https://dpsu.gov.ua/ua/news/*********-agent-za-4500-prikordonniki-vikrili-zlochinnu-shemu-viizdu-za-kordon/ фотка досі на сайті ДПСУ . Жодних наслідків. Жодного сорому.
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Яким чином він "одружував"? Якщо це слово взято в лапки, значить, він видавав клієнтам фальшиві свідоцтва про шлюб?
Тоді це дійсно злочин.
Все інше, - повна туфта, і лапша на вуха громадянам від правоохоронців.
Тим більше купа Оленів не розуміють, куди вони стрибають! Краще б донатили на праве діло, ніж та "п'янка з тамадою" на догоду якійсь чаєчці
я думаю в законодавчому плані )))