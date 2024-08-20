У Житомирі викрито адвоката, який "одружував" військовозобов’язаних з жінками із інвалідністю, - прокуратура

У Житомирі правоохоронці викрили адвоката, який "одружував" військовозобов’язаних з жінками із інвалідністю, сприяючи в ухиленні від мобілізації до ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що 34-річний адвокат з Житомира організував злочинну схему. За доларову "винагороду" він спонукав клієнтів, які зверталися за консультацією з питань законодавства про мобілізацію, до укладення з жінками з інвалідністю 1-2 груп фіктивних шлюбів, з метою одержання можливості незаконно одержати відстрочку від призову за мобілізацією та виїзду за кордон.

Повну вартість своїх послуг адвокат оцінив на суму 10 000 доларів, частину з яких – 2 000 доларів – встиг отримати як передоплату.

Як зазначають у прокуратурі, у такий спосіб підозрюваний фактично перешкоджав законній діяльності ТЦК та СП. За місцем роботи, проживання та в авто адвоката, у присутності представника Ради адвокатів регіону 16.08.2024 проведено санкціоновані обшуки. За результатами обшуків вилучено готівку – 30,5 тис грн, 2500 доларів, телефон, ноутбук, та документи, що підтверджують злочинну діяльність.

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Адвокату повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів та ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ст. 336 КК України).