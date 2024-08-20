У Житомирі викрито адвоката, який "одружував" військовозобов’язаних з жінками із інвалідністю, - прокуратура
У Житомирі правоохоронці викрили адвоката, який "одружував" військовозобов’язаних з жінками із інвалідністю, сприяючи в ухиленні від мобілізації до ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської обласної прокуратури.
Слідством встановлено, що 34-річний адвокат з Житомира організував злочинну схему. За доларову "винагороду" він спонукав клієнтів, які зверталися за консультацією з питань законодавства про мобілізацію, до укладення з жінками з інвалідністю 1-2 груп фіктивних шлюбів, з метою одержання можливості незаконно одержати відстрочку від призову за мобілізацією та виїзду за кордон.
Повну вартість своїх послуг адвокат оцінив на суму 10 000 доларів, частину з яких – 2 000 доларів – встиг отримати як передоплату.
Як зазначають у прокуратурі, у такий спосіб підозрюваний фактично перешкоджав законній діяльності ТЦК та СП. За місцем роботи, проживання та в авто адвоката, у присутності представника Ради адвокатів регіону 16.08.2024 проведено санкціоновані обшуки. За результатами обшуків вилучено готівку – 30,5 тис грн, 2500 доларів, телефон, ноутбук, та документи, що підтверджують злочинну діяльність.
Адвокату повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів та ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ст. 336 КК України).
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А, ні: адвокат не має права надавати послуги за гроші, навіть стосовно питань мобілізації. Адвокат повинен був працювати в "Армії відновлення України" за 7900 гривень/місяць мінус податки
А стосовно питання - он Петро втік в ЄС, а Микола пішов у військо... Дуже часто буває так, що Петро фахівець і на умовну зарплатню в 2000 баксів 1000 баксів щомісяця витрачає на допомогу ЗСУ. А Микола оказався слабохарактерним і виявився алкозалежним.... І його командир тепер має клопіт
Тому - кожен сам відповість собі на ці запитання. Ще раз - злочини засуджую. Поступки людей - а хто я такий, щоб судити? Якось так, вибачте...
як що, хлопець, військовозобов'язаний, і жіночка інвалід, їм заборонено одружуватись, за законом від прокуратури.
тим самим, хлопець, перешкоджає законній діяльності ТЦК та СП.
Це які документи, цікаво? Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю?
У якій формі "спонукав"?
Ця справа розвалиться ще дорогою до суду.
З "верху" рознардка прийшла, "низи" відпрацювали.
Парою годин раніше такі ж бовдури стверджували, що стосик в півсотні купюр номіналом у 50$ то 45,000$!
Навіть фіксували це своє досягнення для майбутнього судового краху.
Жінці інкримінували "схему з нелегальним виїздом за кордон", - взяли на гарячому з грошима. Навіть виклали цю історію з фотками на сайті Держприкордонслужби.
Проблема тільки в тому, що всі доларові купюри на фото мали однаковий номер. Тобто, були фальшивими.
То це виходить, насправді треба було самих прикордонників садити у в'язницю, - за фальшивомонетництво. Але https://dpsu.gov.ua/ua/news/*********-agent-za-4500-prikordonniki-vikrili-zlochinnu-shemu-viizdu-za-kordon/ фотка досі на сайті ДПСУ . Жодних наслідків. Жодного сорому.
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Яким чином він "одружував"? Якщо це слово взято в лапки, значить, він видавав клієнтам фальшиві свідоцтва про шлюб?
Тоді це дійсно злочин.
Все інше, - повна туфта, і лапша на вуха громадянам від правоохоронців.
Тим більше купа Оленів не розуміють, куди вони стрибають! Краще б донатили на праве діло, ніж та "п'янка з тамадою" на догоду якійсь чаєчці
я думаю в законодавчому плані )))