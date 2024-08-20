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У Житомирі викрито адвоката, який "одружував" військовозобов’язаних з жінками із інвалідністю, - прокуратура

прокуратура

У Житомирі правоохоронці викрили адвоката, який "одружував" військовозобов’язаних з жінками із інвалідністю, сприяючи в ухиленні від мобілізації до ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що 34-річний адвокат з Житомира організував злочинну схему. За доларову "винагороду" він спонукав клієнтів, які зверталися за консультацією з питань законодавства про мобілізацію, до укладення з жінками з інвалідністю 1-2 груп фіктивних шлюбів, з метою одержання можливості незаконно одержати відстрочку від призову за мобілізацією та виїзду за кордон.

Повну вартість своїх послуг адвокат оцінив на суму 10 000 доларів,  частину з яких – 2 000 доларів – встиг отримати як передоплату.

Як зазначають у прокуратурі, у такий спосіб підозрюваний фактично перешкоджав законній діяльності ТЦК та СП. За місцем роботи, проживання та в авто адвоката, у присутності представника Ради адвокатів регіону 16.08.2024 проведено санкціоновані обшуки. За результатами обшуків вилучено готівку – 30,5 тис грн, 2500 доларів, телефон, ноутбук, та документи, що підтверджують злочинну діяльність.

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Адвокату повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів та ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ст. 336 КК України).

Автор: 

адвокат (935) Житомир (573) мобілізація (3040) ухилянти (884)


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Топ коментарі
+10
Я часто бачу подібні повідомлення від наших правохороних органів. В цій ситуації один момент. Склад злочину по суті відсутній. Якщо ця особа звісно не напише явку з повинною. Люди одружуються, розходяться. Звичайний життєвий цикл. Злочин в чому? Ну приходять людина на консультації. Він адвокат, надає їх абсолютно законно. Проблема в чому? Дивно, що інкрімінують ч. 1 ст. 114-1. Тобто перешкоджав дільності ЗСУ, яким чином?
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20.08.2024 16:44
+7
Потихеньку скочуємося у "совок". Хто з ким одружується - це взагалі нікого не стосується. Злочинна схема - це те, що адвокат надавав послуги за гроші? Бгггг) Сподіваюся, адвокат розвалить цю "справу" ще до суду

А, ні: адвокат не має права надавати послуги за гроші, навіть стосовно питань мобілізації. Адвокат повинен був працювати в "Армії відновлення України" за 7900 гривень/місяць мінус податки
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20.08.2024 16:38
+6
все зрозуміло!
як що, хлопець, військовозобов'язаний, і жіночка інвалід, їм заборонено одружуватись, за законом від прокуратури.
тим самим, хлопець, перешкоджає законній діяльності ТЦК та СП.
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20.08.2024 16:40
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Потихеньку скочуємося у "совок". Хто з ким одружується - це взагалі нікого не стосується. Злочинна схема - це те, що адвокат надавав послуги за гроші? Бгггг) Сподіваюся, адвокат розвалить цю "справу" ще до суду

А, ні: адвокат не має права надавати послуги за гроші, навіть стосовно питань мобілізації. Адвокат повинен був працювати в "Армії відновлення України" за 7900 гривень/місяць мінус податки
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20.08.2024 16:38 Відповісти
Якщо адвокат призовного віку, повинен йди до ТЦК та боронити державу, яка йому дає можливість працювати і заробляти гроші. А не працювати проти цієї держави.
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20.08.2024 16:41 Відповісти
Він не повинен нікуди іти, якщо не прийшла повістка
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20.08.2024 18:28 Відповісти
Так ви ж шифруєтесь від повісток. Ждуни та бздуни.
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20.08.2024 19:14 Відповісти
Я учасник бойових дій. А ваші емоції там, де питання стосується права - нікому не цікаві
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20.08.2024 19:21 Відповісти
Вибачте учасник бойових дій, тоді може відповісте мені на особисте питання? Як ви ставитесь до тих хто всякими правдами й неправдами уникає отримання повісток, а деякі під виглядом супроводу інвалідів та дітей поїхали в країни ЄС та там "загубились"? Тільки інваліди потім повернулись додому чомусь без супроводу, а супроводжувальники ні. Як ви до таких ставитесь?
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20.08.2024 19:30 Відповісти
Взагалі ніяк. Кожна людина вирішує сама, як їй поступати. Звісно, я проти порушення Закону - коли воно доведене і явне. А не коли притягнути "за вуха". Ви ж помітили, що ТЦК як раз дуже не ******* ті, хто дійсно воював. Більшість не проти повісток (хоча вмирати ніхто не хоче), а проти свавілля. До речі: співробітники ТЦК дуже бояться заходити в ресторани та нічні клуби, які належать "уважаємим людям". І тут вже якось дивно получається

А стосовно питання - он Петро втік в ЄС, а Микола пішов у військо... Дуже часто буває так, що Петро фахівець і на умовну зарплатню в 2000 баксів 1000 баксів щомісяця витрачає на допомогу ЗСУ. А Микола оказався слабохарактерним і виявився алкозалежним.... І його командир тепер має клопіт

Тому - кожен сам відповість собі на ці запитання. Ще раз - злочини засуджую. Поступки людей - а хто я такий, щоб судити? Якось так, вибачте...
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20.08.2024 19:37 Відповісти
Вашу позицію зрозумів. Дякую за відповідь...
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20.08.2024 19:40 Відповісти
А я в 90-ті знав одного адвоката та робітницю тодішнього РАЦС (загс), які одружували мертвих з живими заднім числом та квартири дерибанили Правда їх потім посадили...
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20.08.2024 16:38 Відповісти
ну там злочин був наявний
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20.08.2024 16:43 Відповісти
все зрозуміло!
як що, хлопець, військовозобов'язаний, і жіночка інвалід, їм заборонено одружуватись, за законом від прокуратури.
тим самим, хлопець, перешкоджає законній діяльності ТЦК та СП.
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20.08.2024 16:40 Відповісти
жінка-інвалід - слухняна іграшка в руках адвоката? чоловік сам собі не знайде таку жінку? навіщо взагалі в схемі адвокат?
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20.08.2024 16:41 Відповісти
Я часто бачу подібні повідомлення від наших правохороних органів. В цій ситуації один момент. Склад злочину по суті відсутній. Якщо ця особа звісно не напише явку з повинною. Люди одружуються, розходяться. Звичайний життєвий цикл. Злочин в чому? Ну приходять людина на консультації. Він адвокат, надає їх абсолютно законно. Проблема в чому? Дивно, що інкрімінують ч. 1 ст. 114-1. Тобто перешкоджав дільності ЗСУ, яким чином?
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20.08.2024 16:44 Відповісти
А ще оце: "знайдено документи, що підтверджують злочинну діяльність".
Це які документи, цікаво? Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю?
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20.08.2024 16:57 Відповісти
Дивне загальне трактування. Я просто не можу уявити, які мають бути досудові безаперечні докази по такій справі. Типу офіційний договір "Про надання консультації щодо ухилення від мобілізації". Ну от хз що слідчі та прокуратура цьому адвокату можуть пред'явити.
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20.08.2024 17:11 Відповісти
єдиний варіант, що або інвалід або військовий діяли як агенти мусорські, але що тут залежало від адвоката, хз, він тільки консультацію надати і сказати де ЗАГС, а потім написати заяву військовому. Більш за все підстава.
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21.08.2024 07:38 Відповісти
Навіть якщо правоохоронці були і "агентами під прикриттям". Що не законного в тому, що людина, яка вчилась надавати юридичні консультації, отримала ліцензію адвоката, перед цим була помічником адвоката, їх надала. Ну от я не знаю. Єдине, що тут можна чисто технічно зачепити, так це якщо це адвокат не оформив договір про надання консультаційних послуг, це перше і друге, якщо йому дали 2 тис. $ за якісь рухи та допомогу, ну так це аж ціле ухилення від сплати податків з отриманого прибутку. Тобто ст. 127 податкового кодексу. І то, треба довести, що він не дотримався порядку надання таких послуг маючи умисл ухилиння від сплати податків. Можливо людина закрутилась і просто забула прям в цей день прогнати це через рахунок. Згадав, хотів це зробити на наступний. Ну ок, адміністративна відповідальність. Штраф там здається 25% від суми неперерахованих податкових патежів. Яке тут нафіг перешкоджання діяльності ЗСУ?
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21.08.2024 11:12 Відповісти
повністю погоджуюсь. про агента, я мав на увазі, що звернулися, а він сказав, що у нього є знайома інвалі і він організує щоб вони одружились, але це звідництво, а не перешкоджання. Хз, це вже якесь полювання на адвокатів, як одне чмо в іншій темі напейсало, що адвокати найбільша причини суддівської корупції. Так і для влади, адвокати більмо в оці, бо права людей захищають і "заважають виносити обвинувальні вироки" (вєнядіктова).
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21.08.2024 11:43 Відповісти
Та напевно що з "агєнтамі" як описали і було. І так, погоджуюсь також з вами, що м'яко кажучі справа не тягне на кримінал. Якщо справа попаде до більш-менш нормального судді, то обинуваченого виправдають. А взагалі по нормальному, якщо такі "матеріали справи" попадуть до адекватного прокурора, він хід їй не дасть. І відповідно у досудовому процесі все прикриють.
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21.08.2024 13:46 Відповісти
якби воно попало до адекватного, ми б цю новину не читали. зараз вони там просто дуріють справи ліплять на рівному місці аби показати свою необхідність системі, щоб на війну не відправляли.
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21.08.2024 14:10 Відповісти
У меня у самого жена инвалид, и у меня отсрочка от мобилизации. Тот крендель, который покупает себе такое право всего за десять штук, не представляет себе, что это значит на самом деле, жизни. Противно это всё.
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20.08.2024 16:50 Відповісти
Для них це разова акція. Польський прикордонник штамп про в'їзд у паспорт поставив і фсьо! Прошла любоф, завяли помідори
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20.08.2024 16:55 Відповісти
Я знаю, что разовая, и тем оно противнее.
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20.08.2024 17:08 Відповісти
А нам з вами яка справа? Багато інваліду в Україні платять? Тут здорові на нікому не потрібні. А навіть якщо і "разова акція" - жіночка-інвалід заробить 10 000 долярів. Не бачу нічого кримінального. А стосовно моралі - вірно сказав Остап Дроздов: там де є норма закону - не місце емоціям. Бо інакше це диктатура. Люди нічого не порушили. У нас дійсно поки що "совкове" суспільство. Як мінімум - половина
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20.08.2024 18:32 Відповісти
Деньги в этом случае получает не женщина-инвалид, а адвокат (и он негодяй), и это первое. Человек, покупающий отсрочку с помощью женщины-инвалида, предоставляемой ему адвокатом-негодяем за деньги - тоже негодяй, покуда в реальной жизни жена-инвалид на руках у мужа - это страшно и тяжко (и я это хорошо знаю), и это действительно требует отсрочки от чего бы то ни было, и это второе. Ну и третье - в любой демократической стране, случись война и случись всеобщая мобилизация, за такие вот "невинные" уловки упрячут за решётку и адвоката и клиента (клиенту дадут пару-тройку лет, а адвокату влепят все двадцать, за гнусность) А совковое общество - *************, и это наилучший образчик, и там как раз за подобные манипуляции никто никого не наказывает.
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20.08.2024 20:57 Відповісти
"За доларову "винагороду" він спонукав клієнтів, які зверталися за консультацією з питань законодавства про мобілізацію, до укладення з жінками з інвалідністю...",-

У якій формі "спонукав"?
Ця справа розвалиться ще дорогою до суду.
З "верху" рознардка прийшла, "низи" відпрацювали.
Парою годин раніше такі ж бовдури стверджували, що стосик в півсотні купюр номіналом у 50$ то 45,000$!
Навіть фіксували це своє досягнення для майбутнього судового краху.
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20.08.2024 16:51 Відповісти
На Одещині прикордонники завітали до сільської жінки, яку звинуватили в тому, що вона була свахою, - зводила чоловіків з жінками з інвалідністю.
Жінці інкримінували "схему з нелегальним виїздом за кордон", - взяли на гарячому з грошима. Навіть виклали цю історію з фотками на сайті Держприкордонслужби.
Проблема тільки в тому, що всі доларові купюри на фото мали однаковий номер. Тобто, були фальшивими.
То це виходить, насправді треба було самих прикордонників садити у в'язницю, - за фальшивомонетництво. Але https://dpsu.gov.ua/ua/news/*********-agent-za-4500-prikordonniki-vikrili-zlochinnu-shemu-viizdu-za-kordon/ фотка досі на сайті ДПСУ . Жодних наслідків. Жодного сорому.



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20.08.2024 17:21 Відповісти
баканов, ти?
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20.08.2024 16:54 Відповісти
викрито адвоката, який "одружував" військовозобов'язаних з жінками із інвалідністю Джерело:
***********
Яким чином він "одружував"? Якщо це слово взято в лапки, значить, він видавав клієнтам фальшиві свідоцтва про шлюб?
Тоді це дійсно злочин.
Все інше, - повна туфта, і лапша на вуха громадянам від правоохоронців.
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20.08.2024 17:01 Відповісти
А давайте призупинемо "загси" на час війни!!! )))
Тим більше купа Оленів не розуміють, куди вони стрибають! Краще б донатили на праве діло, ніж та "п'янка з тамадою" на догоду якійсь чаєчці
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20.08.2024 17:18 Відповісти
Донатьте, донатьте. На останні гроші. А бухгалтера у багажниках возять 4,5 мільйони Євро. Я одним так і сказав - пройдіться по таких персонажах - там не на одну бригаду і не тільки на дрони вистачить
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20.08.2024 18:36 Відповісти
Красавчик. Я бы хрен догадался.
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20.08.2024 18:02 Відповісти
а супружеский долг?
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20.08.2024 20:23 Відповісти
Машка не заздри
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21.08.2024 08:13 Відповісти
тю, а ти лише на рівні своїх мідножних інстинктів думаєш?
я думаю в законодавчому плані )))
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21.08.2024 09:41 Відповісти
 
 