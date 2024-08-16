Таємно одружився з коханкою, щоб не дізнались у селі і дівчина: На кордоні викрили фіктивне подружжя. ФОТО

На кордоні з Польщею під час перевірки документів викрили чоловіка з його нібито дружиною, вони уклали фіктивний шлюб для виїзду чоловіка за кордон.

Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"У пункті пропуску "Шегині" прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону викрили "подружжя", яке намагалося виїхати з України. З'ясувалось, що "іскра" у стосунках між парою пролетіла лише з однією метою - для виїзду чоловіка за кордон, адже його обраниця має 3-тю групу інвалідності", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, пара до останнього проявляла акторську майстерність і вдавала закоханих, але потім чоловік розповів, що це його коханка, з якою він таємно одружився, щоб не дізнались у селі і його дівчина. Вони прямували до Польщі нібито на постійне проживання. Проте чоловік не зміг навіть сказати, як "кохану" по-батькові.

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"Тож 42-річного жителя та 45-річну жительку Івано-Франківщини на кордоні викрили, а оперативні співробітники 7 прикордонного Карпатського загону направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України"", - додали в прикордонній службі..