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Таємно одружився з коханкою, щоб не дізнались у селі і дівчина: На кордоні викрили фіктивне подружжя. ФОТО

На кордоні з Польщею під час перевірки документів викрили чоловіка з його нібито дружиною, вони уклали фіктивний шлюб для виїзду чоловіка за кордон.

Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"У пункті пропуску "Шегині" прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону викрили "подружжя", яке намагалося виїхати з України. З'ясувалось, що "іскра" у стосунках між парою пролетіла лише з однією метою - для виїзду чоловіка за кордон, адже його обраниця має 3-тю групу інвалідності", - йдеться в повідомленні.

Викрито фіктивне подружжя

Як зазначається, пара до останнього проявляла акторську майстерність і вдавала закоханих, але потім чоловік розповів, що це його коханка, з якою він таємно одружився, щоб не дізнались у селі і його дівчина. Вони прямували до Польщі нібито на постійне проживання. Проте чоловік не зміг навіть сказати, як "кохану" по-батькові.

Також дивіться: Уклав фіктивний шлюб і взяв прізвище дружини: Під час спроби виїзду до Польщі затримано псевдоподружжя. ФОТО

"Тож 42-річного жителя та 45-річну жительку Івано-Франківщини на кордоні викрили, а оперативні співробітники 7 прикордонного Карпатського загону направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України"", - додали в прикордонній службі..

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) кордон (4765) ухилянти (900)


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Топ коментарі
+16
і що ??? штамп в паспорті чи/та свідоцтві про шлюб є !!! які проблеми ??? це не справа прикордонників щось запитувати ...
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16.08.2024 11:43
+6
заздрість, вона така
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16.08.2024 12:05
+6
Ну так, але з іншого боку, ніхто не забороняв йому відмовитися відповідати на питання і викликати на пункт пропуску свого адвоката...
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16.08.2024 12:06
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16.08.2024 11:35 Відповісти
нє - жиголо
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16.08.2024 14:05 Відповісти
Животное
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16.08.2024 11:36 Відповісти
Він чи вона?
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16.08.2024 11:44 Відповісти
Обоє!
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16.08.2024 11:56 Відповісти
заздрість, вона така
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16.08.2024 12:05 Відповісти
і що ??? штамп в паспорті чи/та свідоцтві про шлюб є !!! які проблеми ??? це не справа прикордонників щось запитувати ...
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16.08.2024 11:43 Відповісти
Вчора подібна новина, сьогодні. І в обох мужик не знав, як жінку по-батькові.
Це типу подібними новинами натякають, що треба вивчити, як дружину по-батькові?
А взагалі, якщо вже оформили шлюб з інвалідкою, то хоча б базову інфу про неї перед поїздкою за кордон вивчить можна...
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16.08.2024 11:48 Відповісти
в Україні не прийнято вживати по-батькові, на чисто побутовомку рівні, бо це суто кацапська окупаційна імперська традиція !!! У нас звертаються пане ІІван, Петро Михайло, чи пані Марія, Оксанна, Ганна, а не за іменем і побатькові ...
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16.08.2024 11:52 Відповісти
То само собою, але не знати по-батькові дружини - це дуже паливно... Я у своєї дружини знав по-батькові ще як ми зустрічатися почали. Ну і логічно, що з батьками майбутнього чоловіка мають познайомити.
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16.08.2024 12:01 Відповісти
ну так ... але так звані "прикордонники" не мали права взагалі до цього докупуватися ...
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16.08.2024 12:03 Відповісти
Ну так, але з іншого боку, ніхто не забороняв йому відмовитися відповідати на питання і викликати на пункт пропуску свого адвоката...
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16.08.2024 12:06 Відповісти
Стаття 63 Конституції України. Право громадян України не відповідати на питання, які стосуються безпосередньо громадянина і його близьких рідних. Конституційний суд у https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/43912-pravo-movchaty роз'ясненні назвав це право "Правом на мовчання".

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16.08.2024 15:40 Відповісти
І ШО ? Це стосується показів у суді а не запитань на митнниці
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16.08.2024 17:44 Відповісти
Ви вважаєте, що Конституція України діє тільки на території суду?
А митниці, - то вже інша юрисдикція?
Однако, а чи не має шановний пан довідку про навчання на Трускавецьких курсах правників? )))

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16.08.2024 17:52 Відповісти
на фронт бугая! там його ще раз одружать!
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16.08.2024 12:12 Відповісти
не ганьбись
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16.08.2024 12:16 Відповісти
ганьба тим бугаям які тікають за кордон відмовляючись захащати своє майно- свою родину -свою землю!
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16.08.2024 12:31 Відповісти
На фронт наразі не вийде, адже формально він поки залишається одруженим із інвалідкою і шлюб може розірвати лише суд...
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16.08.2024 12:23 Відповісти
знов державні органи хизуються своїм свавіллям...
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16.08.2024 12:17 Відповісти
Враховуючи що на утриманні свідка у справі про незаконне переправлення осіб через державний кордон перебувають дружина-інвалід а також його законна дівчина і очікується приплід від обох законних, суд забороняє свідку виїзд за кордон до досягнення потомством 18 років!
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16.08.2024 12:39 Відповісти
Погранці- вангісти.
Перелік обов'язків скінчиться с останньою хвилиною вступу до ЄС? Тому цього не буде, бо погранці вже досягли вічності в проявах своєї праці.
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16.08.2024 12:46 Відповісти
Погранці- вангісти.
*******
Вагіністи. За формою вагіни дружини визначають фіктивність шлюбу.

Оголошення "вєрну мужа в сємью" заграло новими фарбами...
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16.08.2024 20:30 Відповісти
По батькові це русизм який українцям нвязала Росія.
В цивілізованому світі ніхто не каже Майкл Джоновіч😂або Джон Майкловіч
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16.08.2024 13:07 Відповісти

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16.08.2024 15:43 Відповісти
Так, в два слова.
Маркович - це призвище
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16.08.2024 17:01 Відповісти
Не обов'язково. Як приклад, - Допа Михайло Маркович. )))
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16.08.2024 17:12 Відповісти
Я так розумію у нас прикордонники перетягують на себе багато не властивих повноважень. Встановлють фіктивність шлюбів по критерію знання по батькових, визначають не відповідність ДНК батьків і дітей по критерію знання дітьми по батькових батьків, визначають точний вік людей по критерію знанню по батькових.
Вчіть по батькові і все буде ок.
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16.08.2024 13:10 Відповісти
После заключения брака, надо подавать документы в ближайший погранотряд, чтобы они подтвердили действительность брака. А что когда голосовали за Зеленського не думали, что так будет ?
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16.08.2024 13:36 Відповісти
Як дружбанів Зелі випускать, то без проблем.
Як кріпаки хочуть виїхати, то чопські прикордонники міряють кохання якимось приладом.
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16.08.2024 13:17 Відповісти
То затримання - порушення закона.
Одружені, все офіційно, значить вільний. Бо фіктивність шлюбу може визнати виключно слідство і суд.
А то що хтось щось інтуїтивно відчуває що то "театр" докази пліз. Так працює в демократичній країні бо якщо кожний почне "інтуїтивно відчувати" що його сусід є ворог народа і того будуть пресувати в НКВД СБУ, то матимемо 37 рік.
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16.08.2024 13:22 Відповісти
Что зла фигня? Они подадут документы в суд и снова станут мужем и женой.
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16.08.2024 13:32 Відповісти
Mені подобалися виховані українські прикордонники, які затримали Князєва за 500м до держкордону, вибачилися, сказали, що тут їздити не можна і відпустили на всі 4 сторони.
Дивно що в ціх інтуїція не спрацювала.
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16.08.2024 14:51 Відповісти
Ги. Скоро почнуть запитувати про особливі прикмети на тілі.
Ну, родимка там, - на лівій половинці сраки біля ануса...
Не дай бог забудеш, з якого боку дупи родимка дружини.
Розлучення оформлять прямо на кордоні.
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16.08.2024 15:25 Відповісти
Угу...Что эти погранцы понимают в любви?
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16.08.2024 19:22 Відповісти
яке гівно
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16.08.2024 15:29 Відповісти
 
 