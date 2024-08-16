Таємно одружився з коханкою, щоб не дізнались у селі і дівчина: На кордоні викрили фіктивне подружжя. ФОТО
На кордоні з Польщею під час перевірки документів викрили чоловіка з його нібито дружиною, вони уклали фіктивний шлюб для виїзду чоловіка за кордон.
Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"У пункті пропуску "Шегині" прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону викрили "подружжя", яке намагалося виїхати з України. З'ясувалось, що "іскра" у стосунках між парою пролетіла лише з однією метою - для виїзду чоловіка за кордон, адже його обраниця має 3-тю групу інвалідності", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, пара до останнього проявляла акторську майстерність і вдавала закоханих, але потім чоловік розповів, що це його коханка, з якою він таємно одружився, щоб не дізнались у селі і його дівчина. Вони прямували до Польщі нібито на постійне проживання. Проте чоловік не зміг навіть сказати, як "кохану" по-батькові.
"Тож 42-річного жителя та 45-річну жительку Івано-Франківщини на кордоні викрили, а оперативні співробітники 7 прикордонного Карпатського загону направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України"", - додали в прикордонній службі..
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Це типу подібними новинами натякають, що треба вивчити, як дружину по-батькові?
А взагалі, якщо вже оформили шлюб з інвалідкою, то хоча б базову інфу про неї перед поїздкою за кордон вивчить можна...
А митниці, - то вже інша юрисдикція?
Однако, а чи не має шановний пан довідку про навчання на Трускавецьких курсах правників? )))
Перелік обов'язків скінчиться с останньою хвилиною вступу до ЄС? Тому цього не буде, бо погранці вже досягли вічності в проявах своєї праці.
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Вагіністи. За формою вагіни дружини визначають фіктивність шлюбу.
Оголошення "вєрну мужа в сємью" заграло новими фарбами...
В цивілізованому світі ніхто не каже Майкл Джоновіч😂або Джон Майкловіч
Маркович - це призвище
Вчіть по батькові і все буде ок.
Як кріпаки хочуть виїхати, то чопські прикордонники міряють кохання якимось приладом.
Одружені, все офіційно, значить вільний. Бо фіктивність шлюбу може визнати виключно слідство і суд.
А то що хтось щось інтуїтивно відчуває що то "театр" докази пліз. Так працює в демократичній країні бо якщо кожний почне "інтуїтивно відчувати" що його сусід є ворог народа і того будуть пресувати в
НКВДСБУ, то матимемо 37 рік.
Дивно що в ціх інтуїція не спрацювала.
Ну, родимка там, - на лівій половинці сраки біля ануса...
Не дай бог забудеш, з якого боку дупи родимка дружини.
Розлучення оформлять прямо на кордоні.