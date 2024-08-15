Уклав фіктивний шлюб і взяв прізвище дружини: Під час спроби виїзду до Польщі затримано псевдоподружжя. ФОТО
Львів’янин уклав фіктивний шлюб та взяв прізвище дружини заради виїзду за кордон, однак псевдоподружжя затримали прикордонники.
Про це повідомили в Держприкоржонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, псевдоподружжя викрили на Львівщині в пункті пропуску "Грушів".
"31-річний львів’янин 1 червня цього року уклав шлюб з 33-річною жінкою, теж зі Львівщини, яка мала інвалідність. Такий союз може слугувати чоловіку підставою для виїзду за кордон, тож сімейна пара з цим вирішила не зволікати та виїхати в Польщу. Проте під час контролю прикордонники звернули увагу на те, що чоловік був з ознаками вживання алкоголю. Голова сім’ї, мабуть для хоробрості, вирішив злегка хильнути. Чи то стан під мухою вплинув, чи то чоловік просто розгубився, однак в ході спілкування з правоохоронцями він не знав скільки років власній дружині, ба більше, навіть не згадав як її по батькові", - йдеться в повідомленні.
У ДПСУ розповіли, що пізніше чоловік усе-таки зізнався, що шлюб був укладений за розрахунком. Розрахунок був обопільним – він виїжджає за кордон, вона – отримує гроші. Щоб у подальшому в нареченої було менше проблем з документами, львів’янин навіть погодився взяти її прізвище та виготовив новий закордонний паспорт. За свої послуги наречена після перетину чоловіком кордону мала отримати 2500 доларів.
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"У ДПСУ розповіли, що пізніше чоловік усе-таки зізнався, що шлюб був укладений за розрахунком. Розрахунок був обопільним - він виїжджає за кордон, вона - отримує гроші."
Джерело:
Іноді така тактика працює, а іноді ні.
Якщо він формально єдиний опікун, то все одно ж не мобілізують...
Чи ти думаєш що там ситуація з анекдоту:
"Прокидається кацап після вчорашньої пиятики Жінка на кухні сніданок готує Кацап лежав-лежав а потом на всю квартиру:
- Вот сволочь тёща!
Жінка з кухні:
- Дорогой! А что тебе моя мама сделала?
- Дочку свою так заковыристо назвала что я твоё имя вспомнить не могу!
- Та не повіриш, куме, після "вчорашнього" забув як її звати
добре показано в старому італійському фільмі "Укрощение строптивого"
Шлюб є? Є. Де і в якому мануалі чи законі чи розпорядженні записано що повинен знати нефіктивний чоловік про дружину а що ні? А якщо це ніде не вказано, то чим користуються ті, хто вирішує фіктивний той шлюб чи ні?
Це йо*нутся. Ще в сраку їм загляньте, як окулісти.