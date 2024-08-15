Уклав фіктивний шлюб і взяв прізвище дружини: Під час спроби виїзду до Польщі затримано псевдоподружжя. ФОТО

Львів’янин уклав фіктивний шлюб та взяв прізвище дружини заради виїзду за кордон, однак псевдоподружжя затримали прикордонники.

Про це повідомили в Держприкоржонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, псевдоподружжя викрили на Львівщині в пункті пропуску "Грушів".

Також дивіться: 5 тис. євро за "подорож" до Румунії: На Буковині затримано 4 втікачів та переправника, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

"31-річний львів’янин 1 червня цього року уклав шлюб з 33-річною жінкою, теж зі Львівщини, яка мала інвалідність. Такий союз може слугувати чоловіку підставою для виїзду за кордон, тож сімейна пара з цим вирішила не зволікати та виїхати в Польщу. Проте під час контролю прикордонники звернули увагу на те, що чоловік був з ознаками вживання алкоголю. Голова сім’ї, мабуть для хоробрості, вирішив злегка хильнути. Чи то стан під мухою вплинув, чи то чоловік просто розгубився, однак в ході спілкування з правоохоронцями він не знав скільки років власній дружині, ба більше, навіть не згадав як її по батькові", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ розповіли, що пізніше чоловік усе-таки зізнався, що шлюб був укладений за розрахунком. Розрахунок був обопільним – він виїжджає за кордон, вона – отримує гроші. Щоб у подальшому в нареченої було менше проблем з документами, львів’янин навіть погодився взяти її прізвище та виготовив новий закордонний паспорт. За свої послуги наречена після перетину чоловіком кордону мала отримати 2500 доларів.

Також дивіться: Камуфльований одяг, маршрути за онлайн-картами: Кілька груп "туристів", які намагалися потрапити до Румунії, затримано в Карпатах. ФОТОрепортаж