Заключил фиктивный брак и взял фамилию жены: При попытке выезда в Польшу задержаны псевдосупруги. ФОТО

Львовянин заключил фиктивный брак и взял фамилию жены ради выезда за границу, но псевдосупругов задержали пограничники.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, псевдосупругов разоблачили на Львовщине в пункте пропуска "Грушев".

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"31-летний львовянин 1 июня этого года заключил брак с 33-летней женщиной, тоже со Львовщины, имевшей инвалидность. Такой союз может служить мужчине основанием для выезда за границу, поэтому семейная пара с этим решила не медлить и выехать в Польшу. Однако во время контроля пограничники обратили внимание на то, что мужчина был с признаками употребления алкоголя. Глава семьи, видимо для храбрости, решил слегка выпить. То ли состояние под мухой повлияло, то ли мужчина просто растерялся, но в ходе общения с правоохранителями он не знал сколько лет его жене, более того - даже не вспомнил, как ее отчество", - говорится в сообщении.

В ГПСУ рассказали, что позже мужчина все-таки признался, что брак был заключен по расчету. Расчет был обоюдным - он выезжает за границу, она - получает деньги. Чтобы в дальнейшем у невесты было меньше проблем с документами, львовянин даже согласился взять ее фамилию и изготовил новый загранпаспорт. За свои услуги невеста после пересечения мужем границы должна была получить 2500 долларов.

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