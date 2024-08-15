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Заключил фиктивный брак и взял фамилию жены: При попытке выезда в Польшу задержаны псевдосупруги. ФОТО

Львовянин заключил фиктивный брак и взял фамилию жены ради выезда за границу, но псевдосупругов задержали пограничники.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, псевдосупругов разоблачили на Львовщине в пункте пропуска "Грушев".

Затримано псевдоподружжя

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"31-летний львовянин 1 июня этого года заключил брак с 33-летней женщиной, тоже со Львовщины, имевшей инвалидность. Такой союз может служить мужчине основанием для выезда за границу, поэтому семейная пара с этим решила не медлить и выехать в Польшу. Однако во время контроля пограничники обратили внимание на то, что мужчина был с признаками употребления алкоголя. Глава семьи, видимо для храбрости, решил слегка выпить. То ли состояние под мухой повлияло, то ли мужчина просто растерялся, но в ходе общения с правоохранителями он не знал сколько лет его жене, более того - даже не вспомнил, как ее отчество", - говорится в сообщении.

Затримано псевдоподружжя

В ГПСУ рассказали, что позже мужчина все-таки признался, что брак был заключен по расчету. Расчет был обоюдным - он выезжает за границу, она - получает деньги. Чтобы в дальнейшем у невесты было меньше проблем с документами, львовянин даже согласился взять ее фамилию и изготовил новый загранпаспорт. За свои услуги невеста после пересечения мужем границы должна была получить 2500 долларов.

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Автор: 

Госпогранслужба (6425) уклонисты (831)


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Топ комментарии
+33
Знову дурня. Якщо шлюб укладено по згоді обох сторін та підтверджено законним чином у відповідному органі державної реєстрації актів цивільного стану, то про яку фіктивність мова?
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15.08.2024 16:52
+27
ДПСУ вже виконують функцію суду?
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15.08.2024 16:51
+16
цікаво цікаво, я пропоную не враховувати 3 дитину якщо вона народилась після початку війни, адже клятий ухилянт точно зачав дитину щоб ухилитись!!!!
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15.08.2024 17:01
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ще той жигало
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15.08.2024 16:50 Ответить
ДПСУ вже виконують функцію суду?
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15.08.2024 16:51 Ответить
дпсу виконує слідчі функції і функції суду... якась заступниця міністра чєрвонєнко виконує законодавчі функції - це тіки з останніх новин! "вєрховєнство права" - казали їм! "що це???" - відгукнулося ехо в абсолютній тиші...
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15.08.2024 17:58 Ответить
Знову дурня. Якщо шлюб укладено по згоді обох сторін та підтверджено законним чином у відповідному органі державної реєстрації актів цивільного стану, то про яку фіктивність мова?
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15.08.2024 16:52 Ответить
Фіктивність полягає в тому, що не мали на меті створити сім'ю, вести спільне господарство, проживати спільно однією сім'єю.
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15.08.2024 16:56 Ответить
З таким підходом можна будь-який шлюб назвати фіктивним.
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15.08.2024 17:00 Ответить
Далеко не кожний. Довго пояснювати. Читайте роз'яснення Пленуму ВС України.
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15.08.2024 17:04 Ответить
Там теж написано, що держава має право втручатися в особисте життя громадян та вказувати, у якій позі потрібно робити дітей? А вирішувати це будуть остолопи у формі прикордонників?
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15.08.2024 17:09 Ответить
Так пленум ВС роз'яснює практику застосування законодавства для нижчестоячих судів. Яким чином виключну функцію суду взяла на себе прикордонна служба?
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15.08.2024 17:21 Ответить
Не зрозумів. То тепер це не особиста справа?
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15.08.2024 17:01 Ответить
А коли ЗЕлені клоуни придумали реєстрацію шлюбу через Дію, вони передбачили пепевірки частоти сексу, ведення сумісного господарства
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15.08.2024 17:04 Ответить
ну так він же ж зізнався..
"У ДПСУ розповіли, що пізніше чоловік усе-таки зізнався, що шлюб був укладений за розрахунком. Розрахунок був обопільним - він виїжджає за кордон, вона - отримує гроші."
Джерело:
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15.08.2024 17:37 Ответить
Зізнання - цариця доказів? Ну-ну, далеко так підемо. Приблизно років на 100 назад...
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15.08.2024 17:58 Ответить
на нього натиснули незручними питаннями, а він якби не був напідпитку міг відморозитися і не зізнаватися щодо цієї авантюри. От і все: нічого не порушено і нікчема не перетнув кордон.
Іноді така тактика працює, а іноді ні.
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15.08.2024 20:43 Ответить
І що тепер, прикордонна служба подасть до суду позов про визнання шлюбу недійсним?
Якщо він формально єдиний опікун, то все одно ж не мобілізують...
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15.08.2024 16:58 Ответить
Хай тепер розвестися спробує! Тепер у нього "подружні обов"язки"! В тому числі й утримання дружини-інваліда!
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15.08.2024 17:02 Ответить
а уяви якщо ситуація була наступна - чувак мав дружину-інваліда, не хотів нікуди їхати, бо закордоном потрібно впахувати за чотирьох, щоб вижити! дружина проїла всі мізки, що треба їхати... коли дружина постійно компосує мізки - чоловіки, як правило, починають бухати... от цей набухався і вигадав історію з фіктивним браком, щоб його завернули назад, ще може, з дружиною розведуть, якщо пощастить )))
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15.08.2024 18:10 Ответить
Уявив Але тут описана інша ситуація - коли чоловік не пам"ятає як жінку "по-батькові"
Чи ти думаєш що там ситуація з анекдоту:
"Прокидається кацап після вчорашньої пиятики Жінка на кухні сніданок готує Кацап лежав-лежав а потом на всю квартиру:
- Вот сволочь тёща!
Жінка з кухні:
- Дорогой! А что тебе моя мама сделала?
- Дочку свою так заковыристо назвала что я твоё имя вспомнить не могу!
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15.08.2024 19:00 Ответить
"...він не знав скільки років власній дружині, ба більше, навіть не згадав як її по батькові"
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15.08.2024 17:00 Ответить
- Слухай, куме, що це ти зранку дружину то любою називаєш, то кицею, то ластівочкою?
- Та не повіриш, куме, після "вчорашнього" забув як її звати
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15.08.2024 18:29 Ответить
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15.08.2024 18:55 Ответить
Відповів на коментар анекдотом А потім нижче твій прочитав!
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15.08.2024 19:02 Ответить
цікаво цікаво, я пропоную не враховувати 3 дитину якщо вона народилась після початку війни, адже клятий ухилянт точно зачав дитину щоб ухилитись!!!!
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15.08.2024 17:01 Ответить
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15.08.2024 17:14 Ответить
Пограничники-чёрствые мужланы и ничего не смыслят в любви.
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15.08.2024 17:05 Ответить
До кінця року вже й третя дитина не вирішуватиме питання. З четвертою теж не варто поспішати.
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15.08.2024 17:06 Ответить
Причина смерти - украинец. Так писали в сталінських картотеках.
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15.08.2024 17:08 Ответить
Тю а шо вони мають права вирішувати фіктивніть шлюбу? У мене батьки в шлюбі, а живуть окремо вже 15 років, і навіть не розмовляють один з одним. Коли бачать, то переходять вулицю що б не зустрітися. У них фіктивний шлюб?
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15.08.2024 17:08 Ответить
сумна історія, та і шлюб такий собі
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15.08.2024 20:47 Ответить
Психологічний тиск розрахований на слабкодухих лохів
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15.08.2024 17:17 Ответить
та ні, після 6-12 годин в черзі, сила духа трохи слабшає. Особливо якщо це перший виїзд за кордон через наземний пункт пропуску і взагалі не розумієш що відбувається - вказівників мало, купа людей і машин, черги всі кудись рухаються або не рухаються, і т.д. Якщо ще й ніч... Тут і "звичайний" чоловік забуде, скільки років дружині.
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15.08.2024 17:57 Ответить
Стандартна і набита схема. Однак ці не врахували в схему митницю. І ті образились.
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15.08.2024 17:29 Ответить
так, на західному кордоні зараз служить виключно мазане ****** і платить великі гроші ,щоб не потрапити на війну. там ціла піраміда платежів, всі пов'язані
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15.08.2024 19:07 Ответить
Відчуйте Гнів Закордонних Українців
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15.08.2024 20:50 Ответить
От цікаво, чувак повозився, щоб прізвище змінити і паспорт оформити, але не міг вивчити базову інфу про дружину?
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15.08.2024 17:55 Ответить
взагалі то дружина не для того, аби називати її ще й по-батькові. вона ж не зовсім інвалід, що не може виконувати подружні функції? шлюб то може й фіктивний, але здається мені що суд змусить прикордоггиків змінити своє рішення. бо на догадках рішення не приймаються. живуть разом? можуть зняти для закритого перегляду відео із своїми сексуальними втіхами. І що суд вирішить? звичайна сім'я. жінки-інваліди мають право на жіноче щастя.
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15.08.2024 18:11 Ответить
Щас тцк и погранцы - это элита общества)) бабки текут рекой, ответственности ноль)) все четенько работает, быдло дорвалось до власти а тут еще и войнушка, некому разбираться законно иль нет. Я есть власть) ну как в принципе и в мусарке работает, приходит чучело ничего не стоящее во гос структуры и там его гнилое нутро вылазит и розквітає во всей красе))
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15.08.2024 18:37 Ответить
у того, шо із сміхом приймає рішення проти рішення суду є фамалія. і можна подаьти на нього позов про комепнсацію моральної шкоди. Якщо суд такий позов затвердить, то той начальник вже сміятися не буде - судові виконавці здеруть із його зарплати.
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15.08.2024 18:48 Ответить
накуя він міняв призвище на жіноче? от в мене, наприклад, інше призвище з дружиною - я спеціально на цьому настояв щоб не мудохатися з купою паперів, які треба буде перероботи...
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15.08.2024 18:14 Ответить
У мене родич так міняв, бо його колись були депортували з Польщі)))
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15.08.2024 18:15 Ответить
я теж чув таке про одну знайому яку депортували з Італії. вона приїхала, розвелася з чоловіком, виправила паспорт на дівоче чи якесь інше призвіще і знову поїхала в Італію. Там вина повно і гарячі хлопці (хоча їй вже за шістдесят).
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15.08.2024 18:51 Ответить
до речі, "гарячі хлопці" не хочуть одружуватися на жінках! до смерті живуть с мамками!
добре показано в старому італійському фільмі "Укрощение строптивого"
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15.08.2024 19:04 Ответить
Щось ***** якась.
Шлюб є? Є. Де і в якому мануалі чи законі чи розпорядженні записано що повинен знати нефіктивний чоловік про дружину а що ні? А якщо це ніде не вказано, то чим користуються ті, хто вирішує фіктивний той шлюб чи ні?
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15.08.2024 18:28 Ответить
Интересно, за нашей жизни это пограничное шобло когда-нибудь переформируют в нормальную установу
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15.08.2024 18:32 Ответить
Погранці сутинерів вмикають.
Це йо*нутся. Ще в сраку їм загляньте, як окулісти.
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15.08.2024 20:16 Ответить
В зраде лежит закон по которому все рукоблудители могут выехать и вывезти награбленное.Хотите их остановить-обговорення здесь https://ukrpatriots.com/forum/index.php
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15.08.2024 20:31 Ответить
Виглядає щось схоже на статтю "самоуправство" для чиновників. Шлюб це шлюб, зареєстрований державою союз двох, а через зо вони там його утворили, через великі губи, чи груди,чи через хатку і сіножатку,ставок чи вишневий садок,таке в житті буває,за бідних ніхто не хоче виходити,-кому яка справа?
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15.08.2024 21:57 Ответить
 
 