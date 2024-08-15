Заключил фиктивный брак и взял фамилию жены: При попытке выезда в Польшу задержаны псевдосупруги. ФОТО
Львовянин заключил фиктивный брак и взял фамилию жены ради выезда за границу, но псевдосупругов задержали пограничники.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, псевдосупругов разоблачили на Львовщине в пункте пропуска "Грушев".
"31-летний львовянин 1 июня этого года заключил брак с 33-летней женщиной, тоже со Львовщины, имевшей инвалидность. Такой союз может служить мужчине основанием для выезда за границу, поэтому семейная пара с этим решила не медлить и выехать в Польшу. Однако во время контроля пограничники обратили внимание на то, что мужчина был с признаками употребления алкоголя. Глава семьи, видимо для храбрости, решил слегка выпить. То ли состояние под мухой повлияло, то ли мужчина просто растерялся, но в ходе общения с правоохранителями он не знал сколько лет его жене, более того - даже не вспомнил, как ее отчество", - говорится в сообщении.
В ГПСУ рассказали, что позже мужчина все-таки признался, что брак был заключен по расчету. Расчет был обоюдным - он выезжает за границу, она - получает деньги. Чтобы в дальнейшем у невесты было меньше проблем с документами, львовянин даже согласился взять ее фамилию и изготовил новый загранпаспорт. За свои услуги невеста после пересечения мужем границы должна была получить 2500 долларов.
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"У ДПСУ розповіли, що пізніше чоловік усе-таки зізнався, що шлюб був укладений за розрахунком. Розрахунок був обопільним - він виїжджає за кордон, вона - отримує гроші."
Джерело:
Іноді така тактика працює, а іноді ні.
Якщо він формально єдиний опікун, то все одно ж не мобілізують...
Чи ти думаєш що там ситуація з анекдоту:
"Прокидається кацап після вчорашньої пиятики Жінка на кухні сніданок готує Кацап лежав-лежав а потом на всю квартиру:
- Вот сволочь тёща!
Жінка з кухні:
- Дорогой! А что тебе моя мама сделала?
- Дочку свою так заковыристо назвала что я твоё имя вспомнить не могу!
- Та не повіриш, куме, після "вчорашнього" забув як її звати
добре показано в старому італійському фільмі "Укрощение строптивого"
Шлюб є? Є. Де і в якому мануалі чи законі чи розпорядженні записано що повинен знати нефіктивний чоловік про дружину а що ні? А якщо це ніде не вказано, то чим користуються ті, хто вирішує фіктивний той шлюб чи ні?
Це йо*нутся. Ще в сраку їм загляньте, як окулісти.