5 тыс. евро за "путешествие" в Румынию: На Буковине задержаны 4 беглеца и переправщика, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
На Буковине пограничники задержали организаторов незаконной переправки лиц через государственную границу. Мужчины заплатили переправщику от 5 до 8 тысяч евро, чтобы попасть в Румынию.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что недалеко от границы правоохранители с пограничниками остановили легковой автомобиль, на котором местный житель подвозил к госгранице четырех мужчин.
Жители Черновицкой, Ривненской, Черкасской областей и города Киева за незаконное путешествие в Румынию заплатили от 5 до 8 тысяч евро.
Организатора схемы, который находился неподалеку и контролировал ход незаконной сделки, удалось задержать. В отношении беглецов составили материалы об административном правонарушении.
Организатору схемы и его помощнику грозит уголовная ответственность по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины.
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Так що не треба мене вчити, вуйку.
Вид, краєвид... видів... До кацапщини воно скоріш за все не має стосунку.
Цирк продовжується. Головний ворог країни це кляті ухилянти. Так однозначно переможемо.