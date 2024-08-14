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5 тыс. евро за "путешествие" в Румынию: На Буковине задержаны 4 беглеца и переправщика, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Буковине пограничники задержали организаторов незаконной переправки лиц через государственную границу. Мужчины заплатили переправщику от 5 до 8 тысяч евро, чтобы попасть в Румынию.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что недалеко от границы правоохранители с пограничниками остановили легковой автомобиль, на котором местный житель подвозил к госгранице четырех мужчин.

Жители Черновицкой, Ривненской, Черкасской областей и города Киева за незаконное путешествие в Румынию заплатили от 5 до 8 тысяч евро.

Организатора схемы, который находился неподалеку и контролировал ход незаконной сделки, удалось задержать. В отношении беглецов составили материалы об административном правонарушении.

Организатору схемы и его помощнику грозит уголовная ответственность по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Камуфлированная одежда, маршруты по онлайн-картам: Несколько групп "туристов", которые пытались попасть в Румынию, задержаны в Карпатах. ФОТОрепортаж

На Буковині затримано організаторів схеми незаконного перетину кордону
На Буковині затримано організаторів схеми незаконного перетину кордону
На Буковині затримано організаторів схеми незаконного перетину кордону
На Буковині затримано організаторів схеми незаконного перетину кордону
На Буковині затримано організаторів схеми незаконного перетину кордону
На Буковині затримано організаторів схеми незаконного перетину кордону

Автор: 

Буковина (895) Госпогранслужба (6425) граница (5269) уклонисты (831)


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Топ комментарии
+5
Ви теж палитесь. Слово "українською" пишеться без м'якого знака
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14.08.2024 17:09
+3
Я сиджу на Карпатському горбі Буковини за 15 км від границі, але ще жодного ухилянта не видів. То що кожного дня гелікоптер пролітає у їх пошуках...
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14.08.2024 16:34
+3
Не знаю же ви сидите, але україньською не граніца, а кордон, не не видів, а не бачив! Палитесь кацапські боти! 😁
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14.08.2024 16:53
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Я сиджу на Карпатському горбі Буковини за 15 км від границі, але ще жодного ухилянта не видів. То що кожного дня гелікоптер пролітає у їх пошуках...
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14.08.2024 16:34 Ответить
Не знаю же ви сидите, але україньською не граніца, а кордон, не не видів, а не бачив! Палитесь кацапські боти! 😁
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14.08.2024 16:53 Ответить
Ви теж палитесь. Слово "українською" пишеться без м'якого знака
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14.08.2024 17:09 Ответить
Пробачте! Навчався в школі 50 років тому! Правила правописання вєе підзабув! Дякую що виправили
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14.08.2024 17:17 Ответить
,,правописання,,
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14.08.2024 17:39 Ответить
Дідусю, тут краще не вступай у дискусії, бо серце зловить.
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14.08.2024 17:48 Ответить
Піди до школи неуч
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14.08.2024 18:40 Ответить
Неуч - російське слово
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14.08.2024 20:36 Ответить
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14.08.2024 22:06 Ответить
Вуйку, ти не кацапський бот, мабуть, а просто неграмотний поц. Бо у слові "українською" не потрібно зайвого м'якого знаку.
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14.08.2024 17:14 Ответить
Я сам іноді помилки роблю і мене теж починають сприймати за бота. Навіть сказали, що я "расіянин"
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14.08.2024 17:16 Ответить
Слід мати на увазі, що в ******** українській мові для назви лінії, яка розділяє території держав, уживається слово кордон. Для означення смуги, поділу якої-небудь території взагалі характерним є межа, а слово границя обмежено вживається в обох значеннях.

Так що не треба мене вчити, вуйку.
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14.08.2024 17:16 Ответить
Слово "видів" теж не вперше чую.
Вид, краєвид... видів... До кацапщини воно скоріш за все не має стосунку.
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14.08.2024 18:40 Ответить
Хм,*видів* то місцева говірка,значить той пан що наробив тут галасу за границю,направду сидить на горі в Карпатах.
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14.08.2024 20:02 Ответить
перший пост якби натякає на те де людина сидить на горі
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14.08.2024 21:28 Ответить
Вони за те і гроші платять щоб ти їх не видів.
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14.08.2024 17:12 Ответить
Увуювати будуть всі!
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14.08.2024 17:15 Ответить
Не видел информации ни по одному судебному процессу , когда организатор получил реальный срок.
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14.08.2024 16:38 Ответить
І не побачите. Переправник жлобяра, бо не попередив і не поділився з ким треба. Але це так, планктон, бо батальон "МОНАКО" вже виріс до дивізії.
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14.08.2024 16:58 Ответить
Організатор набирає через соцмережі нову групу і знову веде телят на "процедуру" до прикордонників. Надійна схема!
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14.08.2024 18:44 Ответить
І не побачиш! За все проплачено! 😁
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14.08.2024 16:55 Ответить
Сцикопіхотному роду нема переводу. Які паршиві шавки. Завжди сміялися з євреїв, що ті боягузи. Навіть приказку придумали: "Нету воина храбрей, чем напуганный еврей." А хто мені скаже, скільки євреїв дриснули з країни після початку війни з хамасом? Шавки сцикопіхотні.
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14.08.2024 17:21 Ответить
Євреї з повагою відношуся до цієї нації а жидів терпіти не можу як зараза по всіх землях а не в своїй країні
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14.08.2024 18:46 Ответить
А наші кращі? Іх розповзлося по всьому світу вже більше чим євреїв.
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15.08.2024 10:21 Ответить
А деньги то отдали? И зачем такие деньги платить, я не понимаю? Гугл карты и вперед, а еще лучше это стать не ухилянтом, а утопантом, надувной матрац и в Тысу )))
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14.08.2024 17:49 Ответить
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14.08.2024 17:49 Ответить
Седой паромщик, ****
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14.08.2024 18:21 Ответить
Друге фото з низу. Співвідношення "мисливців" і "здобичі" 1:1. Ось де мобілізаційний резерв, де корупція за хлібне і безпечне місце, обертаються величезні кошти. Та там зосереджена ціла боєздатна армія - читаємо "лейби" на спинах!
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14.08.2024 18:56 Ответить
Затримано чотирьох "втікачів", а звідки втекли?
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14.08.2024 21:16 Ответить
Та взагалі на якій підставі затримували?
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14.08.2024 21:18 Ответить
тільки зараз помітив, виявляється у нас ВІЙСЬКОВА КОНТРОЗВІДКА СБУ за ухилянтами ганяється.
Цирк продовжується. Головний ворог країни це кляті ухилянти. Так однозначно переможемо.
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14.08.2024 21:32 Ответить
 
 