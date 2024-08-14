5 тыс. евро за "путешествие" в Румынию: На Буковине задержаны 4 беглеца и переправщика, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Буковине пограничники задержали организаторов незаконной переправки лиц через государственную границу. Мужчины заплатили переправщику от 5 до 8 тысяч евро, чтобы попасть в Румынию.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что недалеко от границы правоохранители с пограничниками остановили легковой автомобиль, на котором местный житель подвозил к госгранице четырех мужчин.

Жители Черновицкой, Ривненской, Черкасской областей и города Киева за незаконное путешествие в Румынию заплатили от 5 до 8 тысяч евро.

Организатора схемы, который находился неподалеку и контролировал ход незаконной сделки, удалось задержать. В отношении беглецов составили материалы об административном правонарушении.

Организатору схемы и его помощнику грозит уголовная ответственность по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины.

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