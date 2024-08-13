Камуфльований одяг, маршрути за онлайн-картами: Кілька груп "туристів", які намагалися потрапити до Румунії, затримано в Карпатах. ФОТОрепортаж

Минулої доби прикордонники відділення "Богдан" Мукачівського загону затримали чергових порушників кордону, які збиралися поза пунктами пропуску потрапити в Румунію.

Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Найближче до державної межі через високогір’я Карпат змогли дістатися двоє чоловіків – жителі Харківщини та Донеччини. Мандрівники, на їх думку, добре підготувалися до пішої "прогулянки", а щоб здаватися менш помітними серед лісових хащ, навіть придбали камуфльовані штани-кікімори та футболки. Проте за 50 метрів до кордону їх "розсекретив" прикордонний наряд", - йдеться в повідомленні.





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Крім того, ще двох порушників з Донеччини затримали на відстані 100 метрів до кордону, а двох їхніх "послідовників" з Івано-Франківщини – за 150 метрів.

Як розповіли в Держприкордонслужбі, загалом учора на своїй ділянці відповідальності прикордонники відділення інспекторів прикордонної служби "Богдан" затримали 15 порушників кордону.

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"Дехто з "підкорювачів" гірських вершин були геть не підготовлені до маршрутів, які самостійно проклали собі за допомогою онлайн карт. Без достатнього запасу продуктів та води, у шортах та шльопанцях, чоловіки по кілька днів йшли у напрямку кордону, не розуміючи на яку небезпеку себе наражають", - розповіли в прикордонній службі.

Зазначається, що стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скерували до суду.

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"Незважаючи на сприятливі погодні умови, сприймати похід у гори як приємне дозвілля вкрай легковажно. Небезпечні скелясті підйоми та спуски, дикі звірі та отруйні плазуни, різкі зміни погоди та температури повітря, які можуть спричинити переохолодження або ж навпаки тепловий чи сонячний удар, блискавки під час грози, погана видимість через туман, дезорієнтація, перевтома, зневоднення, травмування – цей перелік можна продовжувати безкінечно. Застерігаємо утриматися від подібних "мандрівок", адже це може бути небезпечним для вашого життя", наголошують прикордонники.