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Камуфльований одяг, маршрути за онлайн-картами: Кілька груп "туристів", які намагалися потрапити до Румунії, затримано в Карпатах. ФОТОрепортаж

Минулої доби прикордонники відділення "Богдан" Мукачівського загону затримали чергових порушників кордону, які збиралися поза пунктами пропуску потрапити в Румунію.

Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Найближче до державної межі через високогір’я Карпат змогли дістатися двоє чоловіків – жителі Харківщини та Донеччини. Мандрівники, на їх думку, добре підготувалися до пішої "прогулянки", а щоб здаватися менш помітними серед лісових хащ, навіть придбали камуфльовані штани-кікімори та футболки. Проте за 50 метрів до кордону їх "розсекретив" прикордонний наряд", - йдеться в повідомленні.

Затримано порушників кордону
Затримано порушників кордону

Також дивіться: Через хащі та Дністер: Затримано трьох кухарів одеського ресторану, які намагалися незаконно потрапити до Молдови, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Крім того, ще двох порушників з Донеччини затримали на відстані 100 метрів до кордону, а двох їхніх "послідовників" з Івано-Франківщини – за 150 метрів.

Як розповіли в Держприкордонслужбі, загалом учора на своїй ділянці відповідальності прикордонники відділення інспекторів прикордонної служби "Богдан" затримали 15 порушників кордону.

Затримано порушників кордону

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники затримали 48 ухилянтів, які прямували до Молдови у "КАМАЗі". ВІДЕО+ФОТО

"Дехто з "підкорювачів" гірських вершин були геть не підготовлені до маршрутів, які самостійно проклали собі за допомогою онлайн карт. Без достатнього запасу продуктів та води, у шортах та шльопанцях, чоловіки по кілька днів йшли у напрямку кордону, не розуміючи на яку небезпеку себе наражають", - розповіли в прикордонній службі.

Затримано порушників кордону

Зазначається, що стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скерували до суду.

Дивіться: На гумовому човні до Румунії: прикордонники затримали трьох чоловіків, які планували незаконно потрапити до Румунії. ФОТО

"Незважаючи на сприятливі погодні умови, сприймати похід у гори як приємне дозвілля вкрай легковажно. Небезпечні скелясті підйоми та спуски, дикі звірі та отруйні плазуни, різкі зміни погоди та температури повітря, які можуть спричинити переохолодження або ж навпаки тепловий чи сонячний удар, блискавки під час грози, погана видимість через туман, дезорієнтація, перевтома, зневоднення, травмування – цей перелік можна продовжувати безкінечно. Застерігаємо утриматися від подібних "мандрівок", адже це може бути небезпечним для вашого життя", наголошують прикордонники.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) Карпати (261) ухилянти (900)


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Топ коментарі
+7
Усіх в гірсько-штурмові бригади.
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13.08.2024 16:25
+6
тільки не добиті зелёним совком діванні турісти можуть ходити толпами, в такій снарязі і з онлайнкартами )) а ті хто ходив з простим компасом, по пачці "бєламора", або з картами на кальці, просто вже, по віку, за прєдєлами досягаємості коррупціонєрів з тцк ))
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13.08.2024 16:19
+5
Так, звідки не можна втекти і тебе охороняють люди зі зброєю, які можуть тебе застрелити:
В'язниця
Концтабір
Вільна і незалежна
Полон терористів
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13.08.2024 16:25
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Це--батальйон "Бухарест"...
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13.08.2024 16:31 Відповісти
а що, принаймні дехто з них, насправді туристи в голову не спадає? судячи по фактурі декого там менше 20 років...
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13.08.2024 16:17 Відповісти
всі притомні розуміють що раз пішли балачки то зниження вікового обмеження тільки питання часу.
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13.08.2024 16:33 Відповісти
тільки не добиті зелёним совком діванні турісти можуть ходити толпами, в такій снарязі і з онлайнкартами )) а ті хто ходив з простим компасом, по пачці "бєламора", або з картами на кальці, просто вже, по віку, за прєдєлами досягаємості коррупціонєрів з тцк ))
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13.08.2024 16:19 Відповісти
Не факт. Дрони, фотопастки і інші ніштяки, зводять нанівець зусилля навіть тих, хто "на досвіді". Та і 8000 румунських ведмедів, не в зимовій сплячці зараз
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13.08.2024 16:30 Відповісти
))) "дрони, фотопастки і інші ніштяки" це в більшості своїй такий же "мільйон дронів" від дєрьмозєки. віртуальна реальність. теоретично вони всі є, кошти, виділені на них, хутко реалізовані. а як фізична реальність - ну десь там існує пара штук, в зручних, для погранців, постановочних місцях. а з тих теоретичних 8000 румунських ведмедів, скільки існує фізично? та й ті, за виключенням ведмедиць з мєлкими, та декількох відморозків, бояться любої завчасно виявленої людини не менше, чим самі "младо турісто" самих чесних та непідкупних в світі погранців.
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13.08.2024 17:00 Відповісти
Згідно з данними румунської природоохоронної служби, 8000 і існує. Що стало приводити до проблем. Недавно загинула молода дівчина. В другому випадку, медвідь напав на вівчара прямо в вівчарні. Тому влада видала додаткові ліцензії на відстріл
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13.08.2024 21:44 Відповісти
Так, звідки не можна втекти і тебе охороняють люди зі зброєю, які можуть тебе застрелити:
В'язниця
Концтабір
Вільна і незалежна
Полон терористів
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13.08.2024 16:25 Відповісти
Усіх в гірсько-штурмові бригади.
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13.08.2024 16:25 Відповісти
Камуфляж не підходить під місцевість )
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13.08.2024 16:33 Відповісти
Та то на весні один у такому камуфляжі перейшов і усім радив цей камуфляж, є відео переходу на ютубі. А ці телепні відео подивилися, а мізки включити забули. Камуфляж не по сезону.
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13.08.2024 16:40 Відповісти
Є відкрите кримінальне провадження - тепер , в армію , точно не заберуть ...
Пацани свого добились
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13.08.2024 17:15 Відповісти
админка, штраф от 3400 грн. если один, а если двое и больше от 8400 за одного
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13.08.2024 18:02 Відповісти
Яке ще кримінальне провадження? Це адмінка, і за день-два ця вся група пройде через місцевий найближчий ТЦК.
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13.08.2024 18:24 Відповісти
 
 