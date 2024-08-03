На гумовому човні до Румунії: прикордонники затримали трьох чоловіків, які планували незаконно потрапити до Румунії. ФОТО
Прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися через річку Тиса незаконно потрапити до Румунії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Держприкордонслужбі.
"Під час патрулювання ділянки відповідальності прикордонники припинили правопорушення. Як зʼясувалося, за свій невдалий "вояж" кожен зі спритників сплатив невідомій особі від 7 до 15 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.
Порушників притягнули до адмінвідповідальності. Коло усіх причетних встановлюється.
Топ коментарі
+18 Прощай немытая раССея
показати весь коментар03.08.2024 14:14
+12 Владимир Елисеев
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+5 Serg #592010
показати весь коментар03.08.2024 14:19
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Не змогла втамувати....
Розкрила свій рот...
При дорозі... лбабіч...
Любила просто ковтати...
Скзь взріви та прілоти...
Десь варта на посу...
Ми ****** пливьом...
Ми не , **** патріоти...
Прибрехав звичайно, але не набагато
В іншому відео бачили, як техаські рейенджери ганялися за групою перебіжчиків. Десь певно дірка в заборі із сітки і колючого дроту. Іспаномовним можна ховатися на території штатів хоч до самої смерті серед своєї діаспори. Хтось із наших далекобійників привіз фурою фрукти в таке містечко, а там анлійською практично ніхто не володіє. Ледь знайшов контору тієї фірми. Важко жити у США, але як виявляється багатьом там наче медом помазано. А в Україні жити легко. Тим хто добре влаштувався. Інші тікають до сім'ї, яка втекла раніше.
и ближе ты.
Меня любовь оторвала от суеты
от суеты.
Пусть людям крыльев не дано но
так легко..
Моим плечам уже зовет меня
в полет
Мой дельтаплан..
"Свободникі" рулять ))