На гумовому човні до Румунії: прикордонники затримали трьох чоловіків, які планували незаконно потрапити до Румунії. ФОТО

Прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися через річку Тиса незаконно потрапити до Румунії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Держприкордонслужбі.

"Під час патрулювання ділянки відповідальності прикордонники припинили правопорушення. Як зʼясувалося, за свій невдалий "вояж" кожен зі спритників сплатив невідомій особі від 7 до 15 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.

Порушників притягнули до адмінвідповідальності. Коло усіх причетних встановлюється.

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