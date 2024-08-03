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На гумовому човні до Румунії: прикордонники затримали трьох чоловіків, які планували незаконно потрапити до Румунії. ФОТО

Прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися через річку Тиса незаконно потрапити до Румунії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Держприкордонслужбі.

"Під час патрулювання ділянки відповідальності прикордонники припинили правопорушення. Як зʼясувалося, за свій невдалий "вояж" кожен зі спритників сплатив невідомій особі від 7 до 15 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.

Порушників притягнули до адмінвідповідальності. Коло усіх причетних встановлюється.

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Ухилянти на Тисі
Ухилянти на Тисі
Ухилянти на Тисі

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) кордон (4765) ухилянти (898)


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Топ коментарі
+18
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03.08.2024 14:14
+12
до своїх на бельгійський фронт!
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03.08.2024 14:27
+5
Побег из Шоушенка, 1751 часть..
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03.08.2024 14:19
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03.08.2024 14:03 Відповісти
вспіли,,👍
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03.08.2024 14:14 Відповісти
Судя по фото! Там пейскурант, трудоустройства в пограничники, не уступает Тернопольскому ТЦК!
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03.08.2024 14:09 Відповісти
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03.08.2024 14:14 Відповісти
Малодушна Бабіч...

Не змогла втамувати....

Розкрила свій рот...

При дорозі... лбабіч...

Любила просто ковтати...
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03.08.2024 14:20 Відповісти
Та які там будинки - так - собачі будки
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03.08.2024 14:21 Відповісти
З6адав Кучму за австрійський будинок: "Яка там вілла, так -хатина"
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03.08.2024 18:47 Відповісти
Так вона ж під Львовом нерухомість купила , а не деякі що в Лондон діточок повивозили ... це не ухилянство ! Розуміти треба ...
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03.08.2024 14:22 Відповісти
А тріпл іхто в своєму амплуа, добре, що ще не рахіт довбаний зебілами, просто гнида.
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03.08.2024 16:12 Відповісти
о, в нього цицькі ще більші ніж у мене. як і щоки. А от ямочки такої на підборідді у мене нема. Бо я - не Іванко (це з пісні української).
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03.08.2024 18:30 Відповісти
а хто вони, туристи?
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03.08.2024 14:29 Відповісти
На.. малкеньком плоту....

Скзь взріви та прілоти...

Десь варта на посу...

Ми ****** пливьом...

Ми не , **** патріоти...
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03.08.2024 14:15 Відповісти
Треба було робити підводний човен...
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03.08.2024 15:36 Відповісти
підводний човен на мілководді є завжди надводним. І коштуватиме не менше ніж система шлях та інші дірочки.
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03.08.2024 18:31 Відповісти
на фронт підарів!
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03.08.2024 14:18 Відповісти
до своїх на бельгійський фронт!
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03.08.2024 14:27 Відповісти
Тих , що з автоматиками стоять?
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03.08.2024 15:58 Відповісти
Побег из Шоушенка, 1751 часть..
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03.08.2024 14:19 Відповісти
Вже кілька разів помічав - чому у них , на фото , такі грізні пики , але автомати без магазинів ?!
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03.08.2024 14:20 Відповісти
При переміщенні в автотранспорті відєднують магазини на мирній території. А фото роблять на заставі часто. Та й не має необхідності, це ж адміністративне порушення.
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03.08.2024 14:35 Відповісти
Арестович сказав що за його даними щодня 30 000 ухилянтів намагаються переходити кордон.
Прибрехав звичайно, але не набагато
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03.08.2024 14:24 Відповісти
Мабуть це його аудиторія - жіночки "бальзаківського віку", які мокріють при згадування про "настаящєва палковніка"
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03.08.2024 15:08 Відповісти
Надо на парапланы переходить
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03.08.2024 14:24 Відповісти
В мексиканців на кордоні зі США тунелі по 5км
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03.08.2024 14:28 Відповісти
не знаю за тунелі. але бачив відео одних москалів, що хотіли легально попасти у США як біженці, у прикордонному містечку біля високої стіни виявилася драбина і чоловічок швидко поліз і переліз на ту сторону і побіг. Драбину хтось зразу ж поклав за ятки з крамом, що стояли біля стіни.
В іншому відео бачили, як техаські рейенджери ганялися за групою перебіжчиків. Десь певно дірка в заборі із сітки і колючого дроту. Іспаномовним можна ховатися на території штатів хоч до самої смерті серед своєї діаспори. Хтось із наших далекобійників привіз фурою фрукти в таке містечко, а там анлійською практично ніхто не володіє. Ледь знайшов контору тієї фірми. Важко жити у США, але як виявляється багатьом там наче медом помазано. А в Україні жити легко. Тим хто добре влаштувався. Інші тікають до сім'ї, яка втекла раніше.
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03.08.2024 18:44 Відповісти
Є - журналісти знімали - там латиноси навіть реики кинули - туди наркоту тонами - назад доляри налом
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03.08.2024 18:52 Відповісти
ну так то ж не для біженців роблено.
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03.08.2024 18:55 Відповісти
Для них всюди вже є дублювання іспанською. Скоро друга мова буде.
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03.08.2024 21:05 Відповісти
Давно пора. І на мотодельтаплани..
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03.08.2024 14:28 Відповісти
от я надену два крыла и ближе ты
и ближе ты.
Меня любовь оторвала от суеты
от суеты.
Пусть людям крыльев не дано но
так легко..
Моим плечам уже зовет меня
в полет
Мой дельтаплан..
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03.08.2024 14:39 Відповісти
Катапульта
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03.08.2024 15:40 Відповісти
мотодельти, паратрайки і аерошути не канають - мобільні групи на звук розстріляють.
"Свободникі" рулять ))
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03.08.2024 18:09 Відповісти
бАжаючим!, ) за цей час, вже можна було, з м. Арнаутьскої до тірасполя прокопатися,),
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03.08.2024 14:43 Відповісти
може вже й викопали, хто знає.
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03.08.2024 14:50 Відповісти
ага, може вже і присипало пару сотень, бажаючих,,,, хто знає,,_)
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03.08.2024 14:55 Відповісти
Да там метро уже проложили
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03.08.2024 15:42 Відповісти
Генофонд нации
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03.08.2024 14:35 Відповісти
Знімали продовження "Троє в човні, не враховуючи собаки"?
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03.08.2024 14:35 Відповісти
А собака де поділась?! Втекла чи відпустили?!
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03.08.2024 14:41 Відповісти
Ні, Пес то український був,), ось і здав цих Довпойовів,),
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03.08.2024 14:47 Відповісти
Пес виходить застучав усіх? Адже це западло.
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03.08.2024 14:54 Відповісти
не застучав, а загавкав.
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03.08.2024 18:46 Відповісти
Беремо пробитий човен, трьох лохів з вулиці за 100грн. ставимо двох салаг по бокам, фото готове а текст так це ще легше.
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03.08.2024 15:01 Відповісти
Прямо сценарист, як шифери-недостріляні від приблуд95, …
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03.08.2024 15:02 Відповісти
Або Україну захищати, або рашисти окупують територію, і мобілізують, таще й по рилу надають, тьотці, що вищала…
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03.08.2024 15:01 Відповісти
Як-то сплатили невідомій особі від 7 - 15 тис. доларів . Братва хтось може розшифрувати цю схему ?
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03.08.2024 15:39 Відповісти
Вони не воїни і захисниками України ніколи не будуть: 1. їх або років на 7-8 на важкі роботи до укрВПК або переламати там же ноги так щоб вони через довічну інвалідність були звільнені від мобілізації
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03.08.2024 17:31 Відповісти
Чомусь яйцеголового с баклановим не затримують
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03.08.2024 18:12 Відповісти
 
 