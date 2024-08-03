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У Румунії на березі Тиси виявили тіло чергового потопельника

Черговий потопельник у Тисі

Від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України це вже 39-й трагічний випадок на річковій ділянці кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДПСУ.

"Про виявлення тіла з ознаками довготривалого перебування у воді повідомили військовослужбовців ДПСУ румунські прикордонники. Інформація щодо наявності при загиблому документів наразі уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 23-річний порушник кордону потонув на Закарпатті. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5925) потоплення (16)


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Топ коментарі
+17
Скільки ж "совка" ще в нас залишилося... Не ті гинуть на фронті. Не ті...
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03.08.2024 14:04
+14
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03.08.2024 14:12
+13
Чомусь ті , хто пише такі коменти , самі на фронт не поспішають ...
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03.08.2024 14:24
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ЦІКАВО, А З ЯКОГО ВІН БЕРЕГА?
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03.08.2024 13:39 Відповісти
З нашого, з нашого. Булиб штрафбати, пішов би на фронт, бодай би сцикун одну кацапську міну знешкодив.
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03.08.2024 13:52 Відповісти
Скільки ж "совка" ще в нас залишилося... Не ті гинуть на фронті. Не ті...
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03.08.2024 14:04 Відповісти
Чомусь ті , хто пише такі коменти , самі на фронт не поспішають ...
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03.08.2024 14:24 Відповісти
А тобі юначе скільки років?
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03.08.2024 14:51 Відповісти
А кацапу на фронті сил невистачить?
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03.08.2024 14:57 Відповісти
Він кодекс "Бушідо" не читав, і можливо навіть непісьменний.
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03.08.2024 15:02 Відповісти
Пливуть
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03.08.2024 13:39 Відповісти
Черговий, але не останній Іхтіандр, зробив неочікуваний сюрприз батькам та родині. Агов де сердобольні зі сльозами і шмарклями по всій морді жаліти потопельника? Таке на фронті при першій нагоді втече до кацапів і гарантовано піде на м'ясний штурм, бо за спиною кулеметники і румунського берега немає.
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03.08.2024 14:28 Відповісти
Ти пробував на фронті втекти до кацапів? Шо за дурні фантазії?
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03.08.2024 14:53 Відповісти
"Черговий пішов,
Улібнулся Старик...."

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03.08.2024 13:42 Відповісти
Смерть....

Пливе на човні...

Сморід...

Навкруг...

Смерть усіх бере...

В свій круг...

Немає для неї як-

Ти виглядаєш зовні...
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03.08.2024 14:27 Відповісти
Добре, що не назвали ухилянтом.
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03.08.2024 13:43 Відповісти
він був Герой Совєцького Союза....
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03.08.2024 13:58 Відповісти
Зараз інфантильні набіжуть і все виправлять
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03.08.2024 14:03 Відповісти
Зомім трохи, не дожив до перемоги
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03.08.2024 13:47 Відповісти
так і запишем:

"потоп од нємєряного колічєства свінца"

ідіот !
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03.08.2024 14:00 Відповісти
Краще б на фронт пішов та якогось кацапа завалив, а сім'я отримала б якусь допомогу...
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03.08.2024 13:52 Відповісти
Ти ж вже пішов і завалив? Чи тікі поради роздаєш?
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03.08.2024 14:51 Відповісти
Ні, не ходив. Ще в 2014 сказали шо старий, а зараз тим паче, ще й інсульт переніс. А ти чого не на фронті?
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03.08.2024 16:08 Відповісти
Шоб тобі біль зрозуміло було даю підказку. Коли Брєжнєв очолив ссср я якраз в школу пішов
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03.08.2024 16:18 Відповісти
Демобілізувався.
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03.08.2024 13:56 Відповісти
https://t.me/voynareal/95095 🔥 Аеродром «Морозовськ» ще й досі горить, про це свідчить мапа пожеж
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03.08.2024 14:00 Відповісти
🔥Удар по Морозовську: СБУ та Сили оборони зачистили ворожий аеродром від ППО, авіації та КАБів
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03.08.2024 14:02 Відповісти
вважаю, що оцю *********, коментують, виключно кацапські боти.
українцям, вже давно, не цікаво!
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03.08.2024 14:08 Відповісти
Ви ж прокоментували..
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03.08.2024 14:16 Відповісти
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03.08.2024 14:12 Відповісти
Дуже потужна бізнесбаба !!))
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03.08.2024 14:17 Відповісти
На харчуванні своєму економила і засобах гігієни?? Стефанчук з корнієнком, так із собою, не вчинять…
Багата земля Самбірщини, на таких представників! Десь там, поряд, і діти нардепів, митників та суддівських з прокурорськими…
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03.08.2024 14:21 Відповісти
Висновок такий, що в Україні за часів зеленої влади стипендії у студентів значно зросли то чому б їм не купувати будинків, якщо гроші не має куди дівати. Не тільки вчителям жирувати маючи зарплату по 4 тисячі баксів.
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03.08.2024 14:24 Відповісти
А нам тут в вуха дули, що звільнені воєнкоми нівчьомнєвінаватиє були. Ага, віримо.
Всі до єдиного були щурами-мародерами, просто деякі не захотіли поділитися з "правосуддям" і потрапили під каток.
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03.08.2024 15:01 Відповісти
Це 34-ий "спецпризначенець" батальону "Тиса"
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03.08.2024 16:10 Відповісти
А я думав що ВОНО не тоне
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03.08.2024 17:08 Відповісти
😋 Чергова ухилянтська квіточка вибрала смерть у лагідних водах Тиси замість спілкування з бездушними,товстими ТЦКашниками! Да.....рідкісний ухилянт допливе до середини Тиси....
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03.08.2024 17:35 Відповісти
Вже давно назріло питання влаштування на березі Тиси......Могили невідомого ухилянта!
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03.08.2024 17:36 Відповісти
"тело очередного утопленника" - у них там очередь на утопление?
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03.08.2024 18:15 Відповісти
Это убийство скорее всего. Про Тису сказки рассказывают, мол трудно ее переплыть. Там плыть то 20-30 метров, кое-где и вброд можно. Вода летом теплая. Река быстрая? Ну снесет немного. Проблем нет здоровому человеку 20 метров проплыть.
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03.08.2024 18:17 Відповісти
Чому не пишуть скільки тоне в Дніпрі або в Південному Пузі?
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04.08.2024 08:40 Відповісти
 
 