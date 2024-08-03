У Румунії на березі Тиси виявили тіло чергового потопельника

Від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України це вже 39-й трагічний випадок на річковій ділянці кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДПСУ.

"Про виявлення тіла з ознаками довготривалого перебування у воді повідомили військовослужбовців ДПСУ румунські прикордонники. Інформація щодо наявності при загиблому документів наразі уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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