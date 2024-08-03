У Румунії на березі Тиси виявили тіло чергового потопельника
Від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України це вже 39-й трагічний випадок на річковій ділянці кордону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДПСУ.
"Про виявлення тіла з ознаками довготривалого перебування у воді повідомили військовослужбовців ДПСУ румунські прикордонники. Інформація щодо наявності при загиблому документів наразі уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+17 Магирус
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+14 Прощай немытая раССея
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+13 NNN
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Улібнулся Старик...."
Пливе на човні...
Сморід...
Навкруг...
Смерть усіх бере...
В свій круг...
Немає для неї як-
Ти виглядаєш зовні...
"потоп од нємєряного колічєства свінца"
ідіот !
українцям, вже давно, не цікаво!
Багата земля Самбірщини, на таких представників! Десь там, поряд, і діти нардепів, митників та суддівських з прокурорськими…
Всі до єдиного були щурами-мародерами, просто деякі не захотіли поділитися з "правосуддям" і потрапили під каток.