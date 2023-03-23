23-річний порушник кордону потонув на Закарпатті. ВIДЕО
Чоловік намагався нелегально потрапити з України до Румунії. Його тіло виявили в річці Тиса.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.
Інформацію про ймовірну загибель вночі людини в річці вони отримали від румунських колег. Близько 7:30 ранку прикордонний наряд побачив посеред річки тіло, що зачепилося за перешкоду.
Діставати потопельника довелося за допомоги співробітників ДСНС, в супроводі поліцейських та медиків.
"Чоловіка дістали із води. При ньому знаходилися обгорнуті у поліетилен закордонний паспорт та посвідчення водія", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники зазначили, що це 15-й потопельник, який загинув у водах Тиси під час спроби незаконно покинути територію України.
Топ коментарі
+27 Підлога Маккартні
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ну реально - а чо от я маю залежати від мля, одного тридвараса в камуфляжі шо скаже - иииии, ходи сюди???
совок? нє, нє слишал мля.
нахер таку де-ржаву