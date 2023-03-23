23-річний порушник кордону потонув на Закарпатті. ВIДЕО

Чоловік намагався нелегально потрапити з України до Румунії. Його тіло виявили в річці Тиса.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

Інформацію про ймовірну загибель вночі людини в річці вони отримали від румунських колег. Близько 7:30 ранку прикордонний наряд побачив посеред річки тіло, що зачепилося за перешкоду.

Діставати потопельника довелося за допомоги співробітників ДСНС, в супроводі поліцейських та медиків.

"Чоловіка дістали із води. При ньому знаходилися обгорнуті у поліетилен закордонний паспорт та посвідчення водія", - йдеться у повідомленні.

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Прикордонники зазначили, що це 15-й потопельник, який загинув у водах Тиси під час спроби незаконно покинути територію України.