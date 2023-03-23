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23-річний порушник кордону потонув на Закарпатті. ВIДЕО

Чоловік намагався нелегально потрапити з України до Румунії. Його тіло виявили в річці Тиса.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

Інформацію про ймовірну загибель вночі людини в річці вони отримали від румунських колег. Близько 7:30 ранку прикордонний наряд побачив посеред річки тіло, що зачепилося за перешкоду.

Діставати потопельника довелося за допомоги співробітників ДСНС, в супроводі поліцейських та медиків.

"Чоловіка дістали із води. При ньому знаходилися обгорнуті у поліетилен закордонний паспорт та посвідчення водія", - йдеться у повідомленні.

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Прикордонники зазначили, що це 15-й потопельник, який загинув у водах Тиси під час спроби незаконно покинути територію України.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) кордон (4769) нелегали (383) потоплення (16) смерть (6750) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+27
В первую очередь должны идти воевать люди с опытом: метны, плокулолы, менты 45 летние пенсы, и остальная сволочь в виде рыбачков из ТЦК и СП. И вот когда они кончаться, вот тогда должны быть предъявы простым гражданам, которые и пороха не нюхали в жизни и оружия не держали потому что -******-можнавладцы запретили держать дома нормальные пушки, а теперь иди отдавай жизнь, в первую, **** очередь, защищая этих ******, которые если мы програем без зазрений совести перейдут на сторону врага. не, ну а почему бы нет?
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23.03.2023 16:41
+27
Чим цей втонувший 23-річний хлопець відрізняється від:
📌 2 онуків суркіса 20 та 28 років, яких випустили через кордон без перевірки?
📌 синів призовного віку данилова, який вивіз їх завчасно в Маямі та Європу?
📌 тисяч синів призовного віку депутатів, чинуш, судій, прокурорів, мусорів яких вивезли та вивозять за кордон?
📌потапа, вінника, ями, сина повалій чи щегаля, які втекли в ЄВРОПУ/США?

❓ ЧИМ?

💡 Тим, що він бідний? Та не мав в свої 23 роки грошей на хабар?

👉А як же тоді ст. 24 Конституції України? Громадяни мають РІВНІ конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв та обмежень за ознаками...майнового стану.

🤦‍♀️ Кому радісно від смерті цього 23-річного хлопця?
Чи ми українці справді як в класичному анекдоті, де чорти в пеклі радіють, що котлу з українцями не потрібна охорона так як будь-кого хто лише спробує вилізти, самі українці затягнуть назад і утоплять??? 🤷‍♂️

Я не хочу в такій країні жити...
💙💛 Вільна країна вільних людей! Ось - Україна!
Військовий в ЗСУ не повинен бути кріпаком! Цивільний чоловічої статі - не раб! У 1\3 українців немає роботи! Ти хочеш уїхати - ти вільний Українець! Це твоя воля!

⚡ Може час відкрити кордон для всіх, а не лише для багатіїв! Якщо дИржава не може забезпечити рівні права і обовязки ВСІМ громадянам!
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23.03.2023 16:57
+19
Та ні, покидьків тут двоє. Один втопився, щоб країну не захищати, а другий виправдовує його і таких же "янєлохнавайнуідті"
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23.03.2023 16:23
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*******, там проєкти в Европі певно е, так шо полізли в річєчку за проєктами
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31.03.2023 16:04 Відповісти
якщо чесно - може парубок ненавидів бути, як вище сказали, кріпачком.
ну реально - а чо от я маю залежати від мля, одного тридвараса в камуфляжі шо скаже - иииии, ходи сюди???
совок? нє, нє слишал мля.
нахер таку де-ржаву
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24.03.2023 10:38 Відповісти
ой-йооо.- а могли ж і водки крякнути..- всі 15-ть..
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24.03.2023 02:58 Відповісти
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