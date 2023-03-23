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23-летний нарушитель границы утонул на Закарпатье. ВИДЕО

Мужчина пытался нелегально попасть из Украины в Румынию. Его тело было обнаружено в реке Тиса.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.

Информацию о вероятной гибели ночью человека в реке они получили от румынских коллег. Около 7:30 утра пограничный наряд увидел посреди реки зацепившееся за препятствие тело.

Доставать утопленника пришлось при помощи сотрудников ГСЧС, в сопровождении полицейских и медиков.

"Мужчину достали из воды. При нем находились обернутые в полиэтилен загранпаспорт и водительское удостоверение", - говорится в сообщении.

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Пограничники отметили, что это 15-й утопленник, погибший в водах Тисы при попытке незаконно покинуть территорию Украины.

Госпогранслужба (6425) граница (5269) нелегалы (452) потопление (25) смерть (9222) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+27
В первую очередь должны идти воевать люди с опытом: метны, плокулолы, менты 45 летние пенсы, и остальная сволочь в виде рыбачков из ТЦК и СП. И вот когда они кончаться, вот тогда должны быть предъявы простым гражданам, которые и пороха не нюхали в жизни и оружия не держали потому что -******-можнавладцы запретили держать дома нормальные пушки, а теперь иди отдавай жизнь, в первую, **** очередь, защищая этих ******, которые если мы програем без зазрений совести перейдут на сторону врага. не, ну а почему бы нет?
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23.03.2023 16:41
+27
Чим цей втонувший 23-річний хлопець відрізняється від:
📌 2 онуків суркіса 20 та 28 років, яких випустили через кордон без перевірки?
📌 синів призовного віку данилова, який вивіз їх завчасно в Маямі та Європу?
📌 тисяч синів призовного віку депутатів, чинуш, судій, прокурорів, мусорів яких вивезли та вивозять за кордон?
📌потапа, вінника, ями, сина повалій чи щегаля, які втекли в ЄВРОПУ/США?

❓ ЧИМ?

💡 Тим, що він бідний? Та не мав в свої 23 роки грошей на хабар?

👉А як же тоді ст. 24 Конституції України? Громадяни мають РІВНІ конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв та обмежень за ознаками...майнового стану.

🤦‍♀️ Кому радісно від смерті цього 23-річного хлопця?
Чи ми українці справді як в класичному анекдоті, де чорти в пеклі радіють, що котлу з українцями не потрібна охорона так як будь-кого хто лише спробує вилізти, самі українці затягнуть назад і утоплять??? 🤷‍♂️

Я не хочу в такій країні жити...
💙💛 Вільна країна вільних людей! Ось - Україна!
Військовий в ЗСУ не повинен бути кріпаком! Цивільний чоловічої статі - не раб! У 1\3 українців немає роботи! Ти хочеш уїхати - ти вільний Українець! Це твоя воля!

⚡ Може час відкрити кордон для всіх, а не лише для багатіїв! Якщо дИржава не може забезпечити рівні права і обовязки ВСІМ громадянам!
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23.03.2023 16:57
+19
Та ні, покидьків тут двоє. Один втопився, щоб країну не захищати, а другий виправдовує його і таких же "янєлохнавайнуідті"
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23.03.2023 16:23
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*******, там проєкти в Европі певно е, так шо полізли в річєчку за проєктами
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31.03.2023 16:04 Ответить
якщо чесно - може парубок ненавидів бути, як вище сказали, кріпачком.
ну реально - а чо от я маю залежати від мля, одного тридвараса в камуфляжі шо скаже - иииии, ходи сюди???
совок? нє, нє слишал мля.
нахер таку де-ржаву
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24.03.2023 10:38 Ответить
ой-йооо.- а могли ж і водки крякнути..- всі 15-ть..
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24.03.2023 02:58 Ответить
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