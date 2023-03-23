23-летний нарушитель границы утонул на Закарпатье. ВИДЕО

Мужчина пытался нелегально попасть из Украины в Румынию. Его тело было обнаружено в реке Тиса.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.

Информацию о вероятной гибели ночью человека в реке они получили от румынских коллег. Около 7:30 утра пограничный наряд увидел посреди реки зацепившееся за препятствие тело.

Доставать утопленника пришлось при помощи сотрудников ГСЧС, в сопровождении полицейских и медиков.

"Мужчину достали из воды. При нем находились обернутые в полиэтилен загранпаспорт и водительское удостоверение", - говорится в сообщении.

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Пограничники отметили, что это 15-й утопленник, погибший в водах Тисы при попытке незаконно покинуть территорию Украины.