23-летний нарушитель границы утонул на Закарпатье. ВИДЕО
Мужчина пытался нелегально попасть из Украины в Румынию. Его тело было обнаружено в реке Тиса.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.
Информацию о вероятной гибели ночью человека в реке они получили от румынских коллег. Около 7:30 утра пограничный наряд увидел посреди реки зацепившееся за препятствие тело.
Доставать утопленника пришлось при помощи сотрудников ГСЧС, в сопровождении полицейских и медиков.
"Мужчину достали из воды. При нем находились обернутые в полиэтилен загранпаспорт и водительское удостоверение", - говорится в сообщении.
Пограничники отметили, что это 15-й утопленник, погибший в водах Тисы при попытке незаконно покинуть территорию Украины.
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ну реально - а чо от я маю залежати від мля, одного тридвараса в камуфляжі шо скаже - иииии, ходи сюди???
совок? нє, нє слишал мля.
нахер таку де-ржаву