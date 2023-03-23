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Уличные бои продолжаются в Бахмуте, пограничники отразили штурм врага, - Госпогранслужба. ВИДЕО

В Бахмуте ЧВК "Вагнер" "мясным штурмом" пытались потеснить позиции украинских пограничников. Украинские военные отразили штурм врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Бойцам Госпогранслужбы удалось отбить штурм и заставить врага отойти с потерями. На видео: пограничники щедро насыпают российским наемникам выстрелами из гранатометов и с огоньком отправляют вагнеровцев в ад", - говорится в сообщении.

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Госпогранслужба (6425) штурм (520) Бахмут (1602)


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ja v zahvati vid smilyvosti na6yh hlopziv 😍
berezy ih Bog 🙏
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23.03.2023 11:36 Ответить
З термобаричним вогником.
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23.03.2023 11:54 Ответить
Рад видить в очередной раз болгарская термобарическая чушка - белая, на 1 мин. Надеюс от кацапов остались только роги, как в песенка "Комарик".
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23.03.2023 12:54 Ответить
Вокруг стрельба, выстрелы, взрывы, а боевой пёсик бегает себе, хоть бы что)
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23.03.2023 14:01 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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23.03.2023 15:46 Ответить
Знову виповзло, боляще.
На цьому сайті потрібних тобі спеціалістів немає.
З маткою, шуруй до гінеколога. З дупою, до практолога. Психіатра відвідай, першочергово.
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23.03.2023 19:21 Ответить
 
 