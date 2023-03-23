Уличные бои продолжаются в Бахмуте, пограничники отразили штурм врага, - Госпогранслужба. ВИДЕО

В Бахмуте ЧВК "Вагнер" "мясным штурмом" пытались потеснить позиции украинских пограничников. Украинские военные отразили штурм врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Бойцам Госпогранслужбы удалось отбить штурм и заставить врага отойти с потерями. На видео: пограничники щедро насыпают российским наемникам выстрелами из гранатометов и с огоньком отправляют вагнеровцев в ад", - говорится в сообщении.

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