РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12685 посетителей онлайн
Новости Фото
10 286 40

Тайно женился на любовнице, чтобы не узнали в селе и девушка: На границе разоблачили фиктивных супругов. ФОТО

На границе с Польшей во время проверки документов разоблачили мужчину с его якобы женой, они заключили фиктивный брак для выезда мужчины за границу.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"В пункте пропуска "Шегини" пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда разоблачили "супругов", пытавшихся выехать из Украины. Выяснилось, что "искра" в отношениях между парой пролетела только с одной целью - для выезда мужчины за границу, так как его избранница имеет 3-ю группу инвалидности", - говорится в сообщении.

Викрито фіктивне подружжя

Как отмечается, пара до последнего проявляла актерское мастерство и делала вид влюбленных, но потом мужчина рассказал, что это его любовница, на которой он тайно женился, чтобы не узнали в селе и его девушка. Они направлялись в Польшу якобы на постоянное проживание. Однако мужчина не смог даже сказать, как "любимую" по отчеству.

Также смотрите: Заключил фиктивный брак и взял фамилию жены: При попытке выезда в Польшу задержаны псевдосупруги. ФОТО

"Поэтому 42-летнего жителя и 45-летнюю жительницу Ивано-Франковской области на границе разоблачили, а оперативные сотрудники 7-го пограничного Карпатского отряда направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины"", - добавили в пограничной службе.

Автор: 

Госпогранслужба (6425) граница (5269) уклонисты (831)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
і що ??? штамп в паспорті чи/та свідоцтві про шлюб є !!! які проблеми ??? це не справа прикордонників щось запитувати ...
показать весь комментарий
16.08.2024 11:43
+6
заздрість, вона така
показать весь комментарий
16.08.2024 12:05
+6
Ну так, але з іншого боку, ніхто не забороняв йому відмовитися відповідати на питання і викликати на пункт пропуску свого адвоката...
показать весь комментарий
16.08.2024 12:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ловелас
показать весь комментарий
16.08.2024 11:35 Ответить
нє - жиголо
показать весь комментарий
16.08.2024 14:05 Ответить
Животное
показать весь комментарий
16.08.2024 11:36 Ответить
Він чи вона?
показать весь комментарий
16.08.2024 11:44 Ответить
Обоє!
показать весь комментарий
16.08.2024 11:56 Ответить
заздрість, вона така
показать весь комментарий
16.08.2024 12:05 Ответить
і що ??? штамп в паспорті чи/та свідоцтві про шлюб є !!! які проблеми ??? це не справа прикордонників щось запитувати ...
показать весь комментарий
16.08.2024 11:43 Ответить
Вчора подібна новина, сьогодні. І в обох мужик не знав, як жінку по-батькові.
Це типу подібними новинами натякають, що треба вивчити, як дружину по-батькові?
А взагалі, якщо вже оформили шлюб з інвалідкою, то хоча б базову інфу про неї перед поїздкою за кордон вивчить можна...
показать весь комментарий
16.08.2024 11:48 Ответить
в Україні не прийнято вживати по-батькові, на чисто побутовомку рівні, бо це суто кацапська окупаційна імперська традиція !!! У нас звертаються пане ІІван, Петро Михайло, чи пані Марія, Оксанна, Ганна, а не за іменем і побатькові ...
показать весь комментарий
16.08.2024 11:52 Ответить
То само собою, але не знати по-батькові дружини - це дуже паливно... Я у своєї дружини знав по-батькові ще як ми зустрічатися почали. Ну і логічно, що з батьками майбутнього чоловіка мають познайомити.
показать весь комментарий
16.08.2024 12:01 Ответить
ну так ... але так звані "прикордонники" не мали права взагалі до цього докупуватися ...
показать весь комментарий
16.08.2024 12:03 Ответить
Ну так, але з іншого боку, ніхто не забороняв йому відмовитися відповідати на питання і викликати на пункт пропуску свого адвоката...
показать весь комментарий
16.08.2024 12:06 Ответить
Стаття 63 Конституції України. Право громадян України не відповідати на питання, які стосуються безпосередньо громадянина і його близьких рідних. Конституційний суд у https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/43912-pravo-movchaty роз'ясненні назвав це право "Правом на мовчання".

показать весь комментарий
16.08.2024 15:40 Ответить
І ШО ? Це стосується показів у суді а не запитань на митнниці
показать весь комментарий
16.08.2024 17:44 Ответить
Ви вважаєте, що Конституція України діє тільки на території суду?
А митниці, - то вже інша юрисдикція?
Однако, а чи не має шановний пан довідку про навчання на Трускавецьких курсах правників? )))

показать весь комментарий
16.08.2024 17:52 Ответить
на фронт бугая! там його ще раз одружать!
показать весь комментарий
16.08.2024 12:12 Ответить
не ганьбись
показать весь комментарий
16.08.2024 12:16 Ответить
ганьба тим бугаям які тікають за кордон відмовляючись захащати своє майно- свою родину -свою землю!
показать весь комментарий
16.08.2024 12:31 Ответить
На фронт наразі не вийде, адже формально він поки залишається одруженим із інвалідкою і шлюб може розірвати лише суд...
показать весь комментарий
16.08.2024 12:23 Ответить
знов державні органи хизуються своїм свавіллям...
показать весь комментарий
16.08.2024 12:17 Ответить
Враховуючи що на утриманні свідка у справі про незаконне переправлення осіб через державний кордон перебувають дружина-інвалід а також його законна дівчина і очікується приплід від обох законних, суд забороняє свідку виїзд за кордон до досягнення потомством 18 років!
показать весь комментарий
16.08.2024 12:39 Ответить
Погранці- вангісти.
Перелік обов'язків скінчиться с останньою хвилиною вступу до ЄС? Тому цього не буде, бо погранці вже досягли вічності в проявах своєї праці.
показать весь комментарий
16.08.2024 12:46 Ответить
Погранці- вангісти.
*******
Вагіністи. За формою вагіни дружини визначають фіктивність шлюбу.

Оголошення "вєрну мужа в сємью" заграло новими фарбами...
показать весь комментарий
16.08.2024 20:30 Ответить
По батькові це русизм який українцям нвязала Росія.
В цивілізованому світі ніхто не каже Майкл Джоновіч😂або Джон Майкловіч
показать весь комментарий
16.08.2024 13:07 Ответить

показать весь комментарий
16.08.2024 15:43 Ответить
Так, в два слова.
Маркович - це призвище
показать весь комментарий
16.08.2024 17:01 Ответить
Не обов'язково. Як приклад, - Допа Михайло Маркович. )))
показать весь комментарий
16.08.2024 17:12 Ответить
Я так розумію у нас прикордонники перетягують на себе багато не властивих повноважень. Встановлють фіктивність шлюбів по критерію знання по батькових, визначають не відповідність ДНК батьків і дітей по критерію знання дітьми по батькових батьків, визначають точний вік людей по критерію знанню по батькових.
Вчіть по батькові і все буде ок.
показать весь комментарий
16.08.2024 13:10 Ответить
После заключения брака, надо подавать документы в ближайший погранотряд, чтобы они подтвердили действительность брака. А что когда голосовали за Зеленського не думали, что так будет ?
показать весь комментарий
16.08.2024 13:36 Ответить
Як дружбанів Зелі випускать, то без проблем.
Як кріпаки хочуть виїхати, то чопські прикордонники міряють кохання якимось приладом.
показать весь комментарий
16.08.2024 13:17 Ответить
То затримання - порушення закона.
Одружені, все офіційно, значить вільний. Бо фіктивність шлюбу може визнати виключно слідство і суд.
А то що хтось щось інтуїтивно відчуває що то "театр" докази пліз. Так працює в демократичній країні бо якщо кожний почне "інтуїтивно відчувати" що його сусід є ворог народа і того будуть пресувати в НКВД СБУ, то матимемо 37 рік.
показать весь комментарий
16.08.2024 13:22 Ответить
Что зла фигня? Они подадут документы в суд и снова станут мужем и женой.
показать весь комментарий
16.08.2024 13:32 Ответить
Mені подобалися виховані українські прикордонники, які затримали Князєва за 500м до держкордону, вибачилися, сказали, що тут їздити не можна і відпустили на всі 4 сторони.
Дивно що в ціх інтуїція не спрацювала.
показать весь комментарий
16.08.2024 14:51 Ответить
Ги. Скоро почнуть запитувати про особливі прикмети на тілі.
Ну, родимка там, - на лівій половинці сраки біля ануса...
Не дай бог забудеш, з якого боку дупи родимка дружини.
Розлучення оформлять прямо на кордоні.
показать весь комментарий
16.08.2024 15:25 Ответить
Угу...Что эти погранцы понимают в любви?
показать весь комментарий
16.08.2024 19:22 Ответить
яке гівно
показать весь комментарий
16.08.2024 15:29 Ответить
 
 