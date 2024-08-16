Тайно женился на любовнице, чтобы не узнали в селе и девушка: На границе разоблачили фиктивных супругов. ФОТО
На границе с Польшей во время проверки документов разоблачили мужчину с его якобы женой, они заключили фиктивный брак для выезда мужчины за границу.
Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"В пункте пропуска "Шегини" пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда разоблачили "супругов", пытавшихся выехать из Украины. Выяснилось, что "искра" в отношениях между парой пролетела только с одной целью - для выезда мужчины за границу, так как его избранница имеет 3-ю группу инвалидности", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пара до последнего проявляла актерское мастерство и делала вид влюбленных, но потом мужчина рассказал, что это его любовница, на которой он тайно женился, чтобы не узнали в селе и его девушка. Они направлялись в Польшу якобы на постоянное проживание. Однако мужчина не смог даже сказать, как "любимую" по отчеству.
"Поэтому 42-летнего жителя и 45-летнюю жительницу Ивано-Франковской области на границе разоблачили, а оперативные сотрудники 7-го пограничного Карпатского отряда направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины"", - добавили в пограничной службе.
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Це типу подібними новинами натякають, що треба вивчити, як дружину по-батькові?
А взагалі, якщо вже оформили шлюб з інвалідкою, то хоча б базову інфу про неї перед поїздкою за кордон вивчить можна...
А митниці, - то вже інша юрисдикція?
Однако, а чи не має шановний пан довідку про навчання на Трускавецьких курсах правників? )))
Перелік обов'язків скінчиться с останньою хвилиною вступу до ЄС? Тому цього не буде, бо погранці вже досягли вічності в проявах своєї праці.
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Вагіністи. За формою вагіни дружини визначають фіктивність шлюбу.
Оголошення "вєрну мужа в сємью" заграло новими фарбами...
В цивілізованому світі ніхто не каже Майкл Джоновіч😂або Джон Майкловіч
Маркович - це призвище
Вчіть по батькові і все буде ок.
Як кріпаки хочуть виїхати, то чопські прикордонники міряють кохання якимось приладом.
Одружені, все офіційно, значить вільний. Бо фіктивність шлюбу може визнати виключно слідство і суд.
А то що хтось щось інтуїтивно відчуває що то "театр" докази пліз. Так працює в демократичній країні бо якщо кожний почне "інтуїтивно відчувати" що його сусід є ворог народа і того будуть пресувати в
НКВДСБУ, то матимемо 37 рік.
Дивно що в ціх інтуїція не спрацювала.
Ну, родимка там, - на лівій половинці сраки біля ануса...
Не дай бог забудеш, з якого боку дупи родимка дружини.
Розлучення оформлять прямо на кордоні.