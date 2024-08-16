Тайно женился на любовнице, чтобы не узнали в селе и девушка: На границе разоблачили фиктивных супругов. ФОТО

На границе с Польшей во время проверки документов разоблачили мужчину с его якобы женой, они заключили фиктивный брак для выезда мужчины за границу.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"В пункте пропуска "Шегини" пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда разоблачили "супругов", пытавшихся выехать из Украины. Выяснилось, что "искра" в отношениях между парой пролетела только с одной целью - для выезда мужчины за границу, так как его избранница имеет 3-ю группу инвалидности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пара до последнего проявляла актерское мастерство и делала вид влюбленных, но потом мужчина рассказал, что это его любовница, на которой он тайно женился, чтобы не узнали в селе и его девушка. Они направлялись в Польшу якобы на постоянное проживание. Однако мужчина не смог даже сказать, как "любимую" по отчеству.

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"Поэтому 42-летнего жителя и 45-летнюю жительницу Ивано-Франковской области на границе разоблачили, а оперативные сотрудники 7-го пограничного Карпатского отряда направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины"", - добавили в пограничной службе.