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$45 тыс. за помощь уклонистам: СБУ задержала в Киеве адвоката. ФОТО

Разоблачена масштабная схема уклонения от мобилизации на Киевщине. Среди подозреваемых основатель известной юридической компании из Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Действуя под прикрытием оказания адвокатских услуг, он организовал продажу фиктивных документов для избежания призыва и незаконного выезда мужчин за границу. По имеющимся данным, стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 50 тыс. американских долларов с одного уклониста. Сумма зависела от срочности "заказа", - говорится в сообщении.

Самым большим "спросом" пользовались медсправки ВВК о непригодности к службе по состоянию здоровья, в частности из-за наличия І-ІІ групп инвалидности.

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При этом клиенты не проходили ВВК, а "документы на списание" забирали прямо из офиса адвоката. Для маскировки сделки юрист заключал с военнообязанными клиентами официальный договор о правовой помощи.

Также он предлагал уклонистам помощь с последующей легализацией после побега за пределы Украины. Для этого мужчина оформлял фиктивные документы об обучении клиентов в зарубежных учреждениях высшего образования.

Адвокат был задержан "на горячем" в его офисе, когда он получил $45 тыс. от уклониста. Во время обысков по месту работы и проживания фигуранта обнаружены фиктивные документы на более 244 тыс. долларов США.

Сейчас адвокату сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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СБУ затримала адвоката, який організував схему для ухилянтів
СБУ затримала адвоката, який організував схему для ухилянтів

Автор: 

адвокат (1431) СБУ (19898) уклонисты (831)


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Топ комментарии
+19
якось чув що дружбан ЗЕ хернерал баканов став адвокатом..
то це його взяли??
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20.08.2024 13:13
+10
Де зараз знаходиться "слуга урода", яка організувала схему виїзду за кордон для ухилянтів?
Чи це чергове "это_другоє" у виконанні правосуддя імені зеленського-єрмака?

Листопад 2023.

"Детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили розслідування щодо нардепки від "слуги народу" Людмили Марченко.
Вона разом зі своєю помічницею за винагороду робила дозволи на виїзд за межі України через систему "Шлях"."
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20.08.2024 13:26
+9
Українських "адвокатів" треба вішати через одного. Вони основа судової корупції...
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20.08.2024 13:18
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якось чув що дружбан ЗЕ хернерал баканов став адвокатом..
то це його взяли??
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20.08.2024 13:13 Ответить
45.000$ якось вже дуже дофіга...
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20.08.2024 13:15 Ответить
Ішов на мільион - одеськии ТЦКашник Борисов не давав спокою
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20.08.2024 13:16 Ответить
Вот это загнул расценки..
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20.08.2024 13:17 Ответить
Попит породжує пропозицію. Бізнес в чистому вигляді.
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20.08.2024 13:47 Ответить
Українських "адвокатів" треба вішати через одного. Вони основа судової корупції...
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20.08.2024 13:18 Ответить
"адвокати", які займаються корупцією - це "бувші" менти і прокурори.
їхня "адв.діяльність" - це лише прикриття (канал заноса) корупційних схем їхніх колишніх колег.

Усі адвокати, які зараз сидять в СІЗО - це або слєдак, або прокурор.
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20.08.2024 13:30 Ответить
Угу... - щось типу "вільна каса" в Макдональдс. Тобі просто озвучують розцінки по хабаря м, ні про яку юридичну діяльність мова не йде...
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20.08.2024 13:46 Ответить
Вони не основа, а невід'ємна ланка. Якщо всіх повісити, завтра знайдуться тисячі нових на їх місце. Основа це судді.
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20.08.2024 13:39 Ответить
Один адвокат, якого дуже віддалено знаю (в житті він аморальний та безпринципний покидьок, неприємний тип), вже влаштувався суддею. За останні пару років розжився на 5 квартир і кілька земельних ділянок
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20.08.2024 13:57 Ответить
адвокати основа судової корупції - де вас таких тупих роблять.
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20.08.2024 14:48 Ответить
Повышают цены, рекламируя высокий прайс.
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20.08.2024 13:20 Ответить
Садить адвокатов за адвокатскую деятельность - это уже дно или нет?
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20.08.2024 13:22 Ответить
для зелених, це нормально. колись їхня генпрокурша сказала, що адвокати заважають приймати обвинувальні вироки, прикінь.
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20.08.2024 14:50 Ответить
Скільки різної мерзоти, судді, тцкашники, лікарі, адвокати та інші можновладці, користуючись недолугим Законом про мобілізацію, стали доларовими мільйонерами. А скільки ще стане, до закінчення війни! Це просто жах!
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20.08.2024 13:24 Ответить
Шкода, що не вказали суму податків з "послуг правової допомоги".
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20.08.2024 13:24 Ответить
Працювали собі едукати, людям допомагали, договори укладали, мабуть і податки з військовим збором до скарбниці сплачували...
І тут тобі таке: "стаять! лєжать! работаєт амон!"...
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20.08.2024 13:25 Ответить
Де зараз знаходиться "слуга урода", яка організувала схему виїзду за кордон для ухилянтів?
Чи це чергове "это_другоє" у виконанні правосуддя імені зеленського-єрмака?

Листопад 2023.

"Детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили розслідування щодо нардепки від "слуги народу" Людмили Марченко.
Вона разом зі своєю помічницею за винагороду робила дозволи на виїзд за межі України через систему "Шлях"."
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20.08.2024 13:26 Ответить
Помічницю нардепки спіймали на хабарі на початку липня. НАБУ опублікувало записані розмови підозрюваних. У них жінки обговорюють, як можна отримати дозвіл.
Також детективи НАБУ оприлюднили відеозапис, на якому "слуга" Марченко намагається заховати хабар на власному подвір'ї. А не знайшовши, де це зробити, - викидає гроші за паркан.
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20.08.2024 13:32 Ответить
да все рукоблудители крадут на своих темах.Даже директора школ и садиков
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20.08.2024 13:40 Ответить
Основа корупції,зебільшість,яка за час правління нікроку для політизаціїї суспільства не зробила,зовсім.
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20.08.2024 13:30 Ответить
СБУ-шніки теж ****** від прайсу, коли їм перепало всього пару тисяч
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20.08.2024 13:40 Ответить
На фото прям сюжет для Родена
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20.08.2024 13:44 Ответить
є рішення суду що то ухилянти? може вони емігранти???

зелені мраці і журнашлюхи чомусь не називають "сміття" ухилянтами - хоча відповідно до ст 24 закону про полЮцію, захищати країну їх обов'язок!
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20.08.2024 13:44 Ответить
Так завжди буває, коли відкушуєш більший шмат, ніж можеш проковтнути.
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20.08.2024 13:49 Ответить
ну в цей прайс входила і вартість всіх супутніх послуг, то ж кажуть, ніде не ходили, а забирали готове, всім треба було їхню долю дати
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20.08.2024 14:52 Ответить
"Адвоката було затримано "на гарячому" в його офісі, коли він отримав $45 тис. від ухилянта",-

На двох фото тонююююсенький стосик банкнот номіналом у 50$. 45,000$ по 50$ це 9500 купюр. Там не тільки стіл, підлога мусить бути грошами засипана!
Де це?!
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20.08.2024 16:32 Ответить
На Ютубі є підкасти одного крупного мафіозі із Штатів, організатора бензинової афери в НьюЙорку. Коли за нього крепко взялись, він пішов до крупного, свого адвоката за допомогою. Той зразу ж оголосив суму в 500 косарів і вперед. А на питання стосовно результату, гордо відповів-це вже як поставиться доля, треба ризикувати. Прийшлось йому здаватись, відсидів пару років і віддав все нажите. А як потомственному мафіозо (батько відсидів 54 роки, пережив всіх друзів з 30 х) Руді Джуліані прокурор штату НьюЙорк пообіцяв йому теж стільки ж. Так що адвокат фігура умовна, якщо не посильний прокурорських.
До речі, розповів він цікаві картинки про зйомки Хрещеного Батька. Оскільки він був крєпко повязаний з Голівудом (дєвкі,яхти), до нього звернулись продюсери фільму щоб обговорив із однією сім'єю можливість зйомок саме в НьюЙорку. Сім'я Лукезе категорично була проти, хоча глава сім'ї до того контактував із Пьюзо. Дозвіл взявся просто-домовились на 100 косарів. І пішла пошесть на фільми про мафію, мафія сама вкладалась в рекламу, а сам мафіозі став впізнаваною фігурою.
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22.08.2024 13:14 Ответить
 
 