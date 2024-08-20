$45 тыс. за помощь уклонистам: СБУ задержала в Киеве адвоката. ФОТО

Разоблачена масштабная схема уклонения от мобилизации на Киевщине. Среди подозреваемых основатель известной юридической компании из Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Действуя под прикрытием оказания адвокатских услуг, он организовал продажу фиктивных документов для избежания призыва и незаконного выезда мужчин за границу. По имеющимся данным, стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 50 тыс. американских долларов с одного уклониста. Сумма зависела от срочности "заказа", - говорится в сообщении.

Самым большим "спросом" пользовались медсправки ВВК о непригодности к службе по состоянию здоровья, в частности из-за наличия І-ІІ групп инвалидности.

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При этом клиенты не проходили ВВК, а "документы на списание" забирали прямо из офиса адвоката. Для маскировки сделки юрист заключал с военнообязанными клиентами официальный договор о правовой помощи.

Также он предлагал уклонистам помощь с последующей легализацией после побега за пределы Украины. Для этого мужчина оформлял фиктивные документы об обучении клиентов в зарубежных учреждениях высшего образования.

Адвокат был задержан "на горячем" в его офисе, когда он получил $45 тыс. от уклониста. Во время обысков по месту работы и проживания фигуранта обнаружены фиктивные документы на более 244 тыс. долларов США.

Сейчас адвокату сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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