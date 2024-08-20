$45 тыс. за помощь уклонистам: СБУ задержала в Киеве адвоката. ФОТО
Разоблачена масштабная схема уклонения от мобилизации на Киевщине. Среди подозреваемых основатель известной юридической компании из Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Действуя под прикрытием оказания адвокатских услуг, он организовал продажу фиктивных документов для избежания призыва и незаконного выезда мужчин за границу. По имеющимся данным, стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 50 тыс. американских долларов с одного уклониста. Сумма зависела от срочности "заказа", - говорится в сообщении.
Самым большим "спросом" пользовались медсправки ВВК о непригодности к службе по состоянию здоровья, в частности из-за наличия І-ІІ групп инвалидности.
При этом клиенты не проходили ВВК, а "документы на списание" забирали прямо из офиса адвоката. Для маскировки сделки юрист заключал с военнообязанными клиентами официальный договор о правовой помощи.
Также он предлагал уклонистам помощь с последующей легализацией после побега за пределы Украины. Для этого мужчина оформлял фиктивные документы об обучении клиентов в зарубежных учреждениях высшего образования.
Адвокат был задержан "на горячем" в его офисе, когда он получил $45 тыс. от уклониста. Во время обысков по месту работы и проживания фигуранта обнаружены фиктивные документы на более 244 тыс. долларов США.
Сейчас адвокату сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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то це його взяли??
їхня "адв.діяльність" - це лише прикриття (канал заноса) корупційних схем їхніх колишніх колег.
Усі адвокати, які зараз сидять в СІЗО - це або слєдак, або прокурор.
І тут тобі таке: "стаять! лєжать! работаєт амон!"...
Чи це чергове "это_другоє" у виконанні правосуддя імені зеленського-єрмака?
Листопад 2023.
"Детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили розслідування щодо нардепки від "слуги народу" Людмили Марченко.
Вона разом зі своєю помічницею за винагороду робила дозволи на виїзд за межі України через систему "Шлях"."
Також детективи НАБУ оприлюднили відеозапис, на якому "слуга" Марченко намагається заховати хабар на власному подвір'ї. А не знайшовши, де це зробити, - викидає гроші за паркан.
зелені мраці і журнашлюхи чомусь не називають "сміття" ухилянтами - хоча відповідно до ст 24 закону про полЮцію, захищати країну їх обов'язок!
На двох фото тонююююсенький стосик банкнот номіналом у 50$. 45,000$ по 50$ це 9500 купюр. Там не тільки стіл, підлога мусить бути грошами засипана!
Де це?!
До речі, розповів він цікаві картинки про зйомки Хрещеного Батька. Оскільки він був крєпко повязаний з Голівудом (дєвкі,яхти), до нього звернулись продюсери фільму щоб обговорив із однією сім'єю можливість зйомок саме в НьюЙорку. Сім'я Лукезе категорично була проти, хоча глава сім'ї до того контактував із Пьюзо. Дозвіл взявся просто-домовились на 100 косарів. І пішла пошесть на фільми про мафію, мафія сама вкладалась в рекламу, а сам мафіозі став впізнаваною фігурою.