$45 тис. за допомогу ухилянтам: СБУ затримала у Києві адвоката. ФОТО
Викрито масштабну схему ухилення від мобілізації на Київщині. Серед підозрюваних засновник відомої юридичної компанії з Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Діючи під прикриттям надання адвокатських послуг, він організував продаж фіктивних документів для уникнення призову та незаконного виїзду чоловіків за кордон. За наявними даними, вартість таких "послуг" становила від 3 до 50 тис. американських доларів з одного ухилянта. Сума залежала від терміновості "замовлення", - йдеться в повідомленні.
Найбільшим "попитом" користувалися меддовідки ВЛК щодо непридатності до служби за станом здоров’я, зокрема через наявність І-ІІ груп інвалідності.
Водночас клієнти не проходили ВЛК, а "документи на списання" забирали прямо з офісу адвоката. Для маскування оборудки юрист укладав із військовозобов’язаними клієнтами офіційний договір про правову допомогу.
Також він пропонував ухилянтам допомогу із подальшою легалізацією після втечі за межі України. Для цього чоловік оформлював фіктивні документи про навчання клієнтів у зарубіжних закладах вищої освіти.
Адвоката було затримано "на гарячому" в його офісі, коли він отримав $45 тис. від ухилянта. Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта виявлено фіктивні документи на понад 244 тис. доларів США.
Наразі адвокату повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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то це його взяли??
їхня "адв.діяльність" - це лише прикриття (канал заноса) корупційних схем їхніх колишніх колег.
Усі адвокати, які зараз сидять в СІЗО - це або слєдак, або прокурор.
І тут тобі таке: "стаять! лєжать! работаєт амон!"...
Чи це чергове "это_другоє" у виконанні правосуддя імені зеленського-єрмака?
Листопад 2023.
"Детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили розслідування щодо нардепки від "слуги народу" Людмили Марченко.
Вона разом зі своєю помічницею за винагороду робила дозволи на виїзд за межі України через систему "Шлях"."
Також детективи НАБУ оприлюднили відеозапис, на якому "слуга" Марченко намагається заховати хабар на власному подвір'ї. А не знайшовши, де це зробити, - викидає гроші за паркан.
зелені мраці і журнашлюхи чомусь не називають "сміття" ухилянтами - хоча відповідно до ст 24 закону про полЮцію, захищати країну їх обов'язок!
На двох фото тонююююсенький стосик банкнот номіналом у 50$. 45,000$ по 50$ це 9500 купюр. Там не тільки стіл, підлога мусить бути грошами засипана!
Де це?!
До речі, розповів він цікаві картинки про зйомки Хрещеного Батька. Оскільки він був крєпко повязаний з Голівудом (дєвкі,яхти), до нього звернулись продюсери фільму щоб обговорив із однією сім'єю можливість зйомок саме в НьюЙорку. Сім'я Лукезе категорично була проти, хоча глава сім'ї до того контактував із Пьюзо. Дозвіл взявся просто-домовились на 100 косарів. І пішла пошесть на фільми про мафію, мафія сама вкладалась в рекламу, а сам мафіозі став впізнаваною фігурою.