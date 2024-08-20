УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9221 відвідувач онлайн
Новини Фото
7 261 29

$45 тис. за допомогу ухилянтам: СБУ затримала у Києві адвоката. ФОТО

Викрито масштабну схему ухилення від мобілізації на Київщині. Серед підозрюваних засновник відомої юридичної компанії з Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Діючи під прикриттям надання адвокатських послуг, він організував продаж фіктивних документів для уникнення призову та незаконного виїзду чоловіків за кордон. За наявними даними, вартість таких "послуг" становила від 3 до 50 тис. американських доларів з одного ухилянта. Сума залежала від терміновості "замовлення", - йдеться в повідомленні.

Найбільшим "попитом" користувалися меддовідки ВЛК щодо непридатності до служби за станом здоров’я, зокрема через наявність І-ІІ груп інвалідності.

Також читайте: СБУ затримала двох колаборанток на Харківщині. ФОТО

Водночас клієнти не проходили ВЛК, а "документи на списання" забирали прямо з офісу адвоката. Для маскування оборудки юрист укладав із військовозобов’язаними клієнтами офіційний договір про правову допомогу.

Також він пропонував ухилянтам допомогу із подальшою легалізацією після втечі за межі України. Для цього чоловік оформлював фіктивні документи про навчання клієнтів у зарубіжних закладах вищої освіти.

Адвоката було затримано "на гарячому" в його офісі, коли він отримав $45 тис. від ухилянта. Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта виявлено фіктивні документи на понад 244 тис. доларів США.

Наразі адвокату повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Ужгороді місцевий житель за $6000 намагався переправити військовозобов’язаного до Словаччини. ФОТО

СБУ затримала адвоката, який організував схему для ухилянтів
СБУ затримала адвоката, який організував схему для ухилянтів

Автор: 

адвокат (935) СБУ (12818) ухилянти (905)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
якось чув що дружбан ЗЕ хернерал баканов став адвокатом..
то це його взяли??
показати весь коментар
20.08.2024 13:13
+10
Де зараз знаходиться "слуга урода", яка організувала схему виїзду за кордон для ухилянтів?
Чи це чергове "это_другоє" у виконанні правосуддя імені зеленського-єрмака?

Листопад 2023.

"Детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили розслідування щодо нардепки від "слуги народу" Людмили Марченко.
Вона разом зі своєю помічницею за винагороду робила дозволи на виїзд за межі України через систему "Шлях"."
показати весь коментар
20.08.2024 13:26
+9
Українських "адвокатів" треба вішати через одного. Вони основа судової корупції...
показати весь коментар
20.08.2024 13:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
якось чув що дружбан ЗЕ хернерал баканов став адвокатом..
то це його взяли??
показати весь коментар
20.08.2024 13:13 Відповісти
45.000$ якось вже дуже дофіга...
показати весь коментар
20.08.2024 13:15 Відповісти
Ішов на мільион - одеськии ТЦКашник Борисов не давав спокою
показати весь коментар
20.08.2024 13:16 Відповісти
Вот это загнул расценки..
показати весь коментар
20.08.2024 13:17 Відповісти
Попит породжує пропозицію. Бізнес в чистому вигляді.
показати весь коментар
20.08.2024 13:47 Відповісти
Українських "адвокатів" треба вішати через одного. Вони основа судової корупції...
показати весь коментар
20.08.2024 13:18 Відповісти
"адвокати", які займаються корупцією - це "бувші" менти і прокурори.
їхня "адв.діяльність" - це лише прикриття (канал заноса) корупційних схем їхніх колишніх колег.

Усі адвокати, які зараз сидять в СІЗО - це або слєдак, або прокурор.
показати весь коментар
20.08.2024 13:30 Відповісти
Угу... - щось типу "вільна каса" в Макдональдс. Тобі просто озвучують розцінки по хабаря м, ні про яку юридичну діяльність мова не йде...
показати весь коментар
20.08.2024 13:46 Відповісти
Вони не основа, а невід'ємна ланка. Якщо всіх повісити, завтра знайдуться тисячі нових на їх місце. Основа це судді.
показати весь коментар
20.08.2024 13:39 Відповісти
Один адвокат, якого дуже віддалено знаю (в житті він аморальний та безпринципний покидьок, неприємний тип), вже влаштувався суддею. За останні пару років розжився на 5 квартир і кілька земельних ділянок
показати весь коментар
20.08.2024 13:57 Відповісти
адвокати основа судової корупції - де вас таких тупих роблять.
показати весь коментар
20.08.2024 14:48 Відповісти
Повышают цены, рекламируя высокий прайс.
показати весь коментар
20.08.2024 13:20 Відповісти
Садить адвокатов за адвокатскую деятельность - это уже дно или нет?
показати весь коментар
20.08.2024 13:22 Відповісти
для зелених, це нормально. колись їхня генпрокурша сказала, що адвокати заважають приймати обвинувальні вироки, прикінь.
показати весь коментар
20.08.2024 14:50 Відповісти
Скільки різної мерзоти, судді, тцкашники, лікарі, адвокати та інші можновладці, користуючись недолугим Законом про мобілізацію, стали доларовими мільйонерами. А скільки ще стане, до закінчення війни! Це просто жах!
показати весь коментар
20.08.2024 13:24 Відповісти
Шкода, що не вказали суму податків з "послуг правової допомоги".
показати весь коментар
20.08.2024 13:24 Відповісти
Працювали собі едукати, людям допомагали, договори укладали, мабуть і податки з військовим збором до скарбниці сплачували...
І тут тобі таке: "стаять! лєжать! работаєт амон!"...
показати весь коментар
20.08.2024 13:25 Відповісти
Де зараз знаходиться "слуга урода", яка організувала схему виїзду за кордон для ухилянтів?
Чи це чергове "это_другоє" у виконанні правосуддя імені зеленського-єрмака?

Листопад 2023.

"Детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили розслідування щодо нардепки від "слуги народу" Людмили Марченко.
Вона разом зі своєю помічницею за винагороду робила дозволи на виїзд за межі України через систему "Шлях"."
показати весь коментар
20.08.2024 13:26 Відповісти
Помічницю нардепки спіймали на хабарі на початку липня. НАБУ опублікувало записані розмови підозрюваних. У них жінки обговорюють, як можна отримати дозвіл.
Також детективи НАБУ оприлюднили відеозапис, на якому "слуга" Марченко намагається заховати хабар на власному подвір'ї. А не знайшовши, де це зробити, - викидає гроші за паркан.
показати весь коментар
20.08.2024 13:32 Відповісти
да все рукоблудители крадут на своих темах.Даже директора школ и садиков
показати весь коментар
20.08.2024 13:40 Відповісти
Основа корупції,зебільшість,яка за час правління нікроку для політизаціїї суспільства не зробила,зовсім.
показати весь коментар
20.08.2024 13:30 Відповісти
СБУ-шніки теж ****** від прайсу, коли їм перепало всього пару тисяч
показати весь коментар
20.08.2024 13:40 Відповісти
На фото прям сюжет для Родена
показати весь коментар
20.08.2024 13:44 Відповісти
є рішення суду що то ухилянти? може вони емігранти???

зелені мраці і журнашлюхи чомусь не називають "сміття" ухилянтами - хоча відповідно до ст 24 закону про полЮцію, захищати країну їх обов'язок!
показати весь коментар
20.08.2024 13:44 Відповісти
Так завжди буває, коли відкушуєш більший шмат, ніж можеш проковтнути.
показати весь коментар
20.08.2024 13:49 Відповісти
ну в цей прайс входила і вартість всіх супутніх послуг, то ж кажуть, ніде не ходили, а забирали готове, всім треба було їхню долю дати
показати весь коментар
20.08.2024 14:52 Відповісти
"Адвоката було затримано "на гарячому" в його офісі, коли він отримав $45 тис. від ухилянта",-

На двох фото тонююююсенький стосик банкнот номіналом у 50$. 45,000$ по 50$ це 9500 купюр. Там не тільки стіл, підлога мусить бути грошами засипана!
Де це?!
показати весь коментар
20.08.2024 16:32 Відповісти
На Ютубі є підкасти одного крупного мафіозі із Штатів, організатора бензинової афери в НьюЙорку. Коли за нього крепко взялись, він пішов до крупного, свого адвоката за допомогою. Той зразу ж оголосив суму в 500 косарів і вперед. А на питання стосовно результату, гордо відповів-це вже як поставиться доля, треба ризикувати. Прийшлось йому здаватись, відсидів пару років і віддав все нажите. А як потомственному мафіозо (батько відсидів 54 роки, пережив всіх друзів з 30 х) Руді Джуліані прокурор штату НьюЙорк пообіцяв йому теж стільки ж. Так що адвокат фігура умовна, якщо не посильний прокурорських.
До речі, розповів він цікаві картинки про зйомки Хрещеного Батька. Оскільки він був крєпко повязаний з Голівудом (дєвкі,яхти), до нього звернулись продюсери фільму щоб обговорив із однією сім'єю можливість зйомок саме в НьюЙорку. Сім'я Лукезе категорично була проти, хоча глава сім'ї до того контактував із Пьюзо. Дозвіл взявся просто-домовились на 100 косарів. І пішла пошесть на фільми про мафію, мафія сама вкладалась в рекламу, а сам мафіозі став впізнаваною фігурою.
показати весь коментар
22.08.2024 13:14 Відповісти
 
 