$45 тис. за допомогу ухилянтам: СБУ затримала у Києві адвоката. ФОТО

Викрито масштабну схему ухилення від мобілізації на Київщині. Серед підозрюваних засновник відомої юридичної компанії з Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Діючи під прикриттям надання адвокатських послуг, він організував продаж фіктивних документів для уникнення призову та незаконного виїзду чоловіків за кордон. За наявними даними, вартість таких "послуг" становила від 3 до 50 тис. американських доларів з одного ухилянта. Сума залежала від терміновості "замовлення", - йдеться в повідомленні.

Найбільшим "попитом" користувалися меддовідки ВЛК щодо непридатності до служби за станом здоров’я, зокрема через наявність І-ІІ груп інвалідності.

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Водночас клієнти не проходили ВЛК, а "документи на списання" забирали прямо з офісу адвоката. Для маскування оборудки юрист укладав із військовозобов’язаними клієнтами офіційний договір про правову допомогу.

Також він пропонував ухилянтам допомогу із подальшою легалізацією після втечі за межі України. Для цього чоловік оформлював фіктивні документи про навчання клієнтів у зарубіжних закладах вищої освіти.

Адвоката було затримано "на гарячому" в його офісі, коли він отримав $45 тис. від ухилянта. Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта виявлено фіктивні документи на понад 244 тис. доларів США.

Наразі адвокату повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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