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В Ужгороді місцевий житель за $6000 намагався переправити військовозобов’язаного до Словаччини. ФОТО

На Закарпатті місцевий житель Ужгорода затриманий під час спроби незаконно переправити військовозобов'язаного до Словаччини за 6000 доларів.

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ

За 6000 доларів чоловік погодився допомогти особі незаконно перетнути кордон, спланував маршрут і мав супроводжувати "клієнта" безпосередньо до лінії держрубежу. Перетин мав відбутися у нічний час за межами офіційних пунктів пропуску, розповіли в прокуратурі.

Місцевого мешканця затримали у неділю, 18 серпня. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Депутата Ужгородської міськради затримали на хабарі за допомогу в отриманні відстрочки від військової служби. ФОТО

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Правоохоронці встановлюють усі обставини. Найближчим часом затриманому повідомлять про підозру та оберуть для нього запобіжний захід

В Ужгороді за $6000 намагались переправити до Словаччини військовозобов’язаного
В Ужгороді за $6000 намагались переправити до Словаччини військовозобов’язаного

Автор: 

Ужгород (339) мобілізація (3054) ухилянти (900) Закарпатська область (2049)


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Завжди гані були хати...
В Закарпатті...

Я в захваті...
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19.08.2024 15:55 Відповісти
Гарні - бо по-перше 2/3 чоловіків закордоном на заробітках. По-друге - рукасті. Самі собі будували. Вироби з дерева - сходи, перила, меблі - тож красота яка..а містечко Іза - плетені й вироби з дерева) крім того ще сироварення та виноробство, вироби з вовни, шкір. Утримання мініготелів..
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19.08.2024 16:31 Відповісти
А МОЖЕ ПОРА ТИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ НА ХРОНТ У ОКОПИ?
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19.08.2024 15:57 Відповісти
Ну й що? В тцк це повсякденна практика, яка ще й до всього покривається керівництвом.
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19.08.2024 16:27 Відповісти
У нас в Україні у прикордонних регіонах свої доморощені "заробітчани".
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19.08.2024 16:39 Відповісти
Я закидую відку на форель...
Я психлдог....
Але я люблб філе.,
Форель борюель....
Під соусом....
В живій судомі...

Жива риба в роті...

Японська кухня...

Зіжремо 7 кашолотів...
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19.08.2024 16:44 Відповісти
Ніби й не дорого.
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19.08.2024 18:41 Відповісти
Не забувайте , що "військовозабовя'заним" ви становитесь, якщо ви є в запасі, або стали на облік, тобто пройшли так звану "влк", вас визнали придатним, ви підписали оферту, отримали"військовий квіток"..👈
Також не забувайте, що якщо вам до 2014 року виповнилось сорок років (для рядових), для сержантів сорок п"ять років - вас автоматично по закону знімали з воєнного обліку, і ви не забов'язані на нього знову становитися ( згідно Ст. 58 Конституції 👈закон не має зворотньої сили)👈
Ну і взагалі немає - ніякого закону про заборону виїзду за кордон
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20.08.2024 09:35 Відповісти
 
 