В Ужгороді місцевий житель за $6000 намагався переправити військовозобов’язаного до Словаччини. ФОТО

На Закарпатті місцевий житель Ужгорода затриманий під час спроби незаконно переправити військовозобов'язаного до Словаччини за 6000 доларів.

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ

За 6000 доларів чоловік погодився допомогти особі незаконно перетнути кордон, спланував маршрут і мав супроводжувати "клієнта" безпосередньо до лінії держрубежу. Перетин мав відбутися у нічний час за межами офіційних пунктів пропуску, розповіли в прокуратурі.

Місцевого мешканця затримали у неділю, 18 серпня.

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Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Правоохоронці встановлюють усі обставини. Найближчим часом затриманому повідомлять про підозру та оберуть для нього запобіжний захід



