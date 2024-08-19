В Ужгороді місцевий житель за $6000 намагався переправити військовозобов’язаного до Словаччини. ФОТО
На Закарпатті місцевий житель Ужгорода затриманий під час спроби незаконно переправити військовозобов'язаного до Словаччини за 6000 доларів.
Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ
За 6000 доларів чоловік погодився допомогти особі незаконно перетнути кордон, спланував маршрут і мав супроводжувати "клієнта" безпосередньо до лінії держрубежу. Перетин мав відбутися у нічний час за межами офіційних пунктів пропуску, розповіли в прокуратурі.
Місцевого мешканця затримали у неділю, 18 серпня.
Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Правоохоронці встановлюють усі обставини. Найближчим часом затриманому повідомлять про підозру та оберуть для нього запобіжний захід
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Закарпатті...
Я в захваті...
Я психлдог....
Але я люблб філе.,
Форель борюель....
Під соусом....
В живій судомі...
Жива риба в роті...
Японська кухня...
Зіжремо 7 кашолотів...
Також не забувайте, що якщо вам до 2014 року виповнилось сорок років (для рядових), для сержантів сорок п"ять років - вас автоматично по закону знімали з воєнного обліку, і ви не забов'язані на нього знову становитися ( згідно Ст. 58 Конституції 👈закон не має зворотньої сили)👈
Ну і взагалі немає - ніякого закону про заборону виїзду за кордон