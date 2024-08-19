В Ужгороде местный житель за $6000 пытался переправить военнообязанного в Словакию. ФОТО

На Закарпатье местный житель Ужгорода задержан при попытке незаконно переправить военнообязанного в Словакию за 6000 долларов.

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ

За 6000 долларов мужчина согласился помочь лицу незаконно пересечь границу, спланировал маршрут и должен был сопровождать "клиента" непосредственно к линии госграницы. Пересечение должно было состояться в ночное время за пределами официальных пунктов пропуска, рассказали в прокуратуре.

Местного жителя задержали в воскресенье, 18 августа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутата Ужгородского горсовета задержали на взятке за помощь в получении отсрочки от военной службы. ФОТО

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства. В ближайшее время задержанному сообщат о подозрении и изберут для него меру пресечения



