В Ужгороде местный житель за $6000 пытался переправить военнообязанного в Словакию. ФОТО
На Закарпатье местный житель Ужгорода задержан при попытке незаконно переправить военнообязанного в Словакию за 6000 долларов.
Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ
За 6000 долларов мужчина согласился помочь лицу незаконно пересечь границу, спланировал маршрут и должен был сопровождать "клиента" непосредственно к линии госграницы. Пересечение должно было состояться в ночное время за пределами официальных пунктов пропуска, рассказали в прокуратуре.
Местного жителя задержали в воскресенье, 18 августа.
Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства. В ближайшее время задержанному сообщат о подозрении и изберут для него меру пресечения
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