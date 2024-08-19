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В Ужгороде местный житель за $6000 пытался переправить военнообязанного в Словакию. ФОТО

На Закарпатье местный житель Ужгорода задержан при попытке незаконно переправить военнообязанного в Словакию за 6000 долларов.

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ

За 6000 долларов мужчина согласился помочь лицу незаконно пересечь границу, спланировал маршрут и должен был сопровождать "клиента" непосредственно к линии госграницы. Пересечение должно было состояться в ночное время за пределами официальных пунктов пропуска, рассказали в прокуратуре.

Местного жителя задержали в воскресенье, 18 августа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутата Ужгородского горсовета задержали на взятке за помощь в получении отсрочки от военной службы. ФОТО

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства. В ближайшее время задержанному сообщат о подозрении и изберут для него меру пресечения

В Ужгороді за $6000 намагались переправити до Словаччини військовозобов’язаного
В Ужгороді за $6000 намагались переправити до Словаччини військовозобов’язаного

Автор: 

Ужгород (434) мобилизация (2762) уклонисты (831) Закарпатская область (2585)


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Завжди гані були хати...
В Закарпатті...

Я в захваті...
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19.08.2024 15:55 Ответить
Гарні - бо по-перше 2/3 чоловіків закордоном на заробітках. По-друге - рукасті. Самі собі будували. Вироби з дерева - сходи, перила, меблі - тож красота яка..а містечко Іза - плетені й вироби з дерева) крім того ще сироварення та виноробство, вироби з вовни, шкір. Утримання мініготелів..
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19.08.2024 16:31 Ответить
А МОЖЕ ПОРА ТИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ НА ХРОНТ У ОКОПИ?
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19.08.2024 15:57 Ответить
Ну й що? В тцк це повсякденна практика, яка ще й до всього покривається керівництвом.
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19.08.2024 16:27 Ответить
У нас в Україні у прикордонних регіонах свої доморощені "заробітчани".
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19.08.2024 16:39 Ответить
Я закидую відку на форель...
Я психлдог....
Але я люблб філе.,
Форель борюель....
Під соусом....
В живій судомі...

Жива риба в роті...

Японська кухня...

Зіжремо 7 кашолотів...
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19.08.2024 16:44 Ответить
Ніби й не дорого.
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19.08.2024 18:41 Ответить
Не забувайте , що "військовозабовя'заним" ви становитесь, якщо ви є в запасі, або стали на облік, тобто пройшли так звану "влк", вас визнали придатним, ви підписали оферту, отримали"військовий квіток"..👈
Також не забувайте, що якщо вам до 2014 року виповнилось сорок років (для рядових), для сержантів сорок п"ять років - вас автоматично по закону знімали з воєнного обліку, і ви не забов'язані на нього знову становитися ( згідно Ст. 58 Конституції 👈закон не має зворотньої сили)👈
Ну і взагалі немає - ніякого закону про заборону виїзду за кордон
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20.08.2024 09:35 Ответить
 
 