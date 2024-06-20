РУС
Депутата Ужгородского горсовета задержали на взятке за помощь в получении отсрочки от военной службы. ФОТО

Депутата Ужгородского горсовета задержали на взятке за помощь в получении отсрочки от военной службы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Депутат Ужгородської міськради затриманий на хабарі

По данным следствия, за взятку депутат Ужгородского городского совета - руководитель одного из его подразделений - обещал гражданам помощь в быстром и беспрепятственном получении решения, подтверждающего факт ухода за близким родственником. Это давало возможность не только получать ежемесячную денежную компенсацию, но и претендовать на оформление отсрочки от военной службы.

Депутата задержали после получения 1000 долларов за готовый документ.

Депутат Ужгородської міськради затриманий на хабарі

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по ст. 368 УК Украины.

Щось дуже дешево
показать весь комментарий
20.06.2024 20:36 Ответить
...і купюри старого зразка...
показать весь комментарий
20.06.2024 20:39 Ответить
дешево за те що має бути безкоштовним, він оформлював догляд, а не мутив липові доки.
показать весь комментарий
20.06.2024 20:51 Ответить
В мацкве гуляет ураган "Эдгар" - https://www.facebook.com/reel/1736676890196288
показать весь комментарий
20.06.2024 20:37 Ответить
мелочь, но приятно.
показать весь комментарий
20.06.2024 20:38 Ответить
Чи не зелених, бо мовчок про приналежність
показать весь комментарий
20.06.2024 20:58 Ответить
Цікаво і від якої партії це мурло ? Чому таке боягузтво правди ? Почали зєлєний зад лизати?
показать весь комментарий
20.06.2024 21:30 Ответить
 
 