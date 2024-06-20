Депутата Ужгородского горсовета задержали на взятке за помощь в получении отсрочки от военной службы. ФОТО
Депутата Ужгородского горсовета задержали на взятке за помощь в получении отсрочки от военной службы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, за взятку депутат Ужгородского городского совета - руководитель одного из его подразделений - обещал гражданам помощь в быстром и беспрепятственном получении решения, подтверждающего факт ухода за близким родственником. Это давало возможность не только получать ежемесячную денежную компенсацию, но и претендовать на оформление отсрочки от военной службы.
Депутата задержали после получения 1000 долларов за готовый документ.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по ст. 368 УК Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль