Депутата Ужгородского горсовета задержали на взятке за помощь в получении отсрочки от военной службы. ФОТО

Депутата Ужгородского горсовета задержали на взятке за помощь в получении отсрочки от военной службы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, за взятку депутат Ужгородского городского совета - руководитель одного из его подразделений - обещал гражданам помощь в быстром и беспрепятственном получении решения, подтверждающего факт ухода за близким родственником. Это давало возможность не только получать ежемесячную денежную компенсацию, но и претендовать на оформление отсрочки от военной службы.

Депутата задержали после получения 1000 долларов за готовый документ.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по ст. 368 УК Украины.

