4000 долларов за невручение повестки: в Одессе полиция задержала работника ТЦК
Правоохранители Одесской области заблокировали коррупционную схему уклонения от призыва на военную службу. Работник одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки требовал 4000 долларов за невручение повестки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области.
"За 4 000 долларов вознаграждения фигурант обещал не вручать повестку. Также в "стоимость" входило предоставление пустого бланка повестки с мокрой печатью для самостоятельно заполнения и проставления необходимой даты, якобы, явки в ТЦК. Фейковая повестка должна была исключить возможность вручения реальной, а затем отсрочить призыв на военную службу", - говорится в сообщении.
11 июня полицейские задержали фигуранта после получения им 1 000 долларов неправомерной выгоды. Неделей ранее он получил аналогичную сумму. Работник РТЦК задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос избрания меры пресечения.
Отмечается, что подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.
Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает возможность передачи полномочий ТЦК и СП гражданским органам. Сейчас прорабатывают варианты, как не допустить повторения таких ситуаций, когда сотрудники ТЦК затевают драки.
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рекетирівтцкашніків?
Тому й така ціна питання. Адже, вочевидь, розрахунок був на те, що за час до нової повістки ухилянт може багато що зробити, щоби унмкнути мобілізації. Наприклад, оскаржити постанову-висновок ВЛК...
а тут, *** знову
іпСо .. знову іПсо
де ви? ангрі МУНИ, танчики і всі решта тцКуни?
Адже, як нам повідомили по тєлємарафєту, в ТЦК тепер працюють виключно УБД, комісовані по пораненню або контузії.
То це поліціянти над пораненим УБД знущаються, чи по тєлємарафєту збрехали?
добровольцевмужиков и в бусики закидывают ни одного ТЦКашника не привлекли. А здесь чел генофонд спасал и его за это на нары? А, понял! Наверно он поделиться забыл.
Тим більше - в Одесі.