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Новини
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4000 доларів за невручення повістки: в Одесі поліція затримала працівника ТЦК

В Одесі працівник ТЦК роздавав фейкові повістки за гроші

Правоохоронці Одещини заблокували корупційну схему ухилення призову на військову службу. Працівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав 4000 доларів за невручення повістки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції в Одеській області.

"За 4 000 доларів винагороди фігурант обіцяв не вручати повістку. Також у "вартість" входило надання пустого бланку повістки з мокрою печаткою для самостійно заповнення та проставлення необхідної дати, нібито, явки до ТЦК. Фейкова повістка мала виключити можливість вручення реальної, а відтак відтермінувати призов на військову службу", - ідеться в повідомленні.

В Одесі працівник ТЦК роздавав фейкові повістки за гроші

11 червня поліцейські затримали фігуранта після одержання ним 1 000 доларів неправомірної вигоди. Тижнем раніше він отримав аналогічну суму. Працівника РТЦК затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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В Одесі працівник ТЦК роздавав фейкові повістки за гроші
В Одесі працівник ТЦК роздавав фейкові повістки за гроші

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання обрання запобіжного заходу.

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Зазначається, що підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає можливість передачі повноважень ТЦК та СП цивільним органам. Наразі опрацьовують варіанти, як не допустити повторення таких ситуацій, коли співробітники ТЦК затівають бійки.

Автор: 

хабар (4711) затримання (4342) Одеса (5472) повістка (182) ТЦК та СП (579)


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Топ коментарі
+30
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13.06.2024 20:43
+18
Це той кабан, що вчора бив медиків з швидкої допомоги а Одесі.
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13.06.2024 20:55
+17
в цьому вся земобілізація - зістригти бабло, а хто демпінгує ціни - показово покарати, хто пручається - в бусік і на нуль, я впевнений на 100% що йшла б мобілізація тихо, як за часів "бариги" той нестачі у війську не було а якщо ще дпідняти воїнам зп до рівня хоча би дворника з Німеччини то черги до лав ЗСУ будуть як напочатку вторгнення
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13.06.2024 20:50
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Поставили на потік?
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13.06.2024 20:41 Відповісти
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13.06.2024 20:43 Відповісти
Шось я не дуже зрозумів, 4 штуки чувак віддав за відстрочку на місяць? Мільйонери хрінові...
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13.06.2024 20:44 Відповісти
коли тебе озброєні автоматами небуряти ******* будуть, і ти віддаси.
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13.06.2024 21:09 Відповісти
Не вгадав, я там вже був
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13.06.2024 21:13 Відповісти
де? в одеському тцк?
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13.06.2024 21:14 Відповісти
Я після поранення
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13.06.2024 21:14 Відповісти
і як це врятує вас від одеських рекетирів тцкашніків?
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13.06.2024 21:17 Відповісти
Яким боком я до тих тцкашників? Мене визнано непридатним, з бригади звільнено
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13.06.2024 21:19 Відповісти
вони уважно перевірять, і ви станете бідніше на 4 тищі баксів.
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13.06.2024 21:33 Відповісти
Це якась чудовіщная помилка.
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14.06.2024 16:31 Відповісти
Кацапське ІПСО котре знято на ТОТ!
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13.06.2024 20:46 Відповісти
в цьому вся земобілізація - зістригти бабло, а хто демпінгує ціни - показово покарати, хто пручається - в бусік і на нуль, я впевнений на 100% що йшла б мобілізація тихо, як за часів "бариги" той нестачі у війську не було а якщо ще дпідняти воїнам зп до рівня хоча би дворника з Німеччини то черги до лав ЗСУ будуть як напочатку вторгнення
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13.06.2024 20:50 Відповісти
Напевне то була бойова повістка - так звана "ПОВІСТКА НА ВІДПРАВКУ".
Тому й така ціна питання. Адже, вочевидь, розрахунок був на те, що за час до нової повістки ухилянт може багато що зробити, щоби унмкнути мобілізації. Наприклад, оскаржити постанову-висновок ВЛК...
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13.06.2024 20:53 Відповісти
по фото звичайна повістка
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13.06.2024 20:54 Відповісти
На фото - не повістка, а її бланк з печаткою. І навіть не на направлення на ВЛК, а просто - для уточнення даних. Якщо цей бланк долучили до справи в якості доказу, то ця справа гарантовано розвалиться, оскільки буде відсутній мотив ухилення. Адже ігнорування такої повістки - це по максимуму - штраф у $420, а не $4000.
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13.06.2024 21:08 Відповісти
дайте його на пів годинки медикам
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13.06.2024 20:53 Відповісти
Це той кабан, що вчора бив медиків з швидкої допомоги а Одесі.
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13.06.2024 20:55 Відповісти
Медики за БАБЛО, приїхали забоать здорового клієнта з ТЦК.Коли їх послали, вони захотіли заробить , і почали штурм ТЦК. От і бійка.А малюють в новинах маячню.Працюють на зрив мобілізації.Масква радіє
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13.06.2024 22:58 Відповісти
Зли язики говорять, що в Одесі виклик швидкої в ТЦК, щоб забрати "хворого" з лап душегубів коштує 3000 долярів
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13.06.2024 23:14 Відповісти
ніколи такого не було
а тут, *** знову
іпСо .. знову іПсо
де ви? ангрі МУНИ, танчики і всі решта тцКуни?
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13.06.2024 21:01 Відповісти
"Танчик", здається, дотриндівся. Він, коли з'являється на сайті, встигає за день-два накласти "кучку" під кожним коментарем про мобілізацію. А потім зникає на кілька тижнів-місяць
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14.06.2024 07:36 Відповісти
Порхата влада, чергове пробивання дна, а воно по хворумах розїзджає...
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13.06.2024 21:03 Відповісти
Ні. Не можуть фронтовики, після поранення, які ризикували життям заради свободи та незалежної України брати хабарі. То якийсь ухилянт, косив під працівника ТЦК.
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13.06.2024 21:09 Відповісти
Медики хотіли , заробить, а їм не давали .
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13.06.2024 23:00 Відповісти
Саме так! Заробляти мають виключно "медики" з ВЛК!
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14.06.2024 07:38 Відповісти
Дивимось Андрей Луганский Болог.Там дуже добре показана "робота" цього затриманного війскового з ТЦК. Це був звір під час затримання чоловікив. Тепер справжню його мотивацію ми побачили. Не кажіть мені ,що це ІПСО.
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13.06.2024 21:11 Відповісти
Таке враження, що саме в Одеське ТЦК (+Закарпатське) цих жирних злочинців набирають десь на зонах чи смітниках... А ще виникає думка, що це все робиться спеціально, бо якими б не були ці тупі істоти, злочинність своїх дій вони чудово розуміють. Брудні ніжки Дєрьмака стирчать, як на мене. Простітушня он вже попрокидалась - що, суки, трон хитається під "найвеличнішим"??? Так гопота "в спартівочках і кєпочках" не врятує - один дегенерат вже користався послугами собі подібних )))
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13.06.2024 21:13 Відповісти
Менти прокурори вертухаї
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13.06.2024 21:18 Відповісти
Нє по чіну бєрьош.
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13.06.2024 21:20 Відповісти
Піду куплю попкорн на бойовичок - махач тцкашників з поліцейськими буде крутіше ніж з медиками, ще й швидка не приїде і рознімати нікому.
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13.06.2024 21:27 Відповісти
Так це ж економічне бронювання, а вони кажуть «корупційна схема».
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13.06.2024 21:33 Відповісти
Що там в тій Одесі робиться?

Адже, як нам повідомили по тєлємарафєту, в ТЦК тепер працюють виключно УБД, комісовані по пораненню або контузії.

То це поліціянти над пораненим УБД знущаються, чи по тєлємарафєту збрехали?
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13.06.2024 21:35 Відповісти
Йой... Ви ставите такі невдобні питання, що аж-аж!
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14.06.2024 00:37 Відповісти
экономичне бронювання...ули....
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13.06.2024 21:35 Відповісти
За то что избивают добровольцев мужиков и в бусики закидывают ни одного ТЦКашника не привлекли. А здесь чел генофонд спасал и его за это на нары? А, понял! Наверно он поделиться забыл.
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13.06.2024 21:58 Відповісти
Мусорня з ТЦК-шниками все порішає.
Тим більше - в Одесі.
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14.06.2024 00:35 Відповісти
А в тому ГУ реальні ГУмнюки з двома класами освіти служать? "Фейкова повістка мала виключити можливість вручення реальної, а відтак відтермінувати призов на військову службу" - для тих ДЕБІЛІВ мобілізаційні заходи і призов на військову службу - те ж саме? Які ж кончені...
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14.06.2024 01:22 Відповісти
 
 