4000 доларів за невручення повістки: в Одесі поліція затримала працівника ТЦК

Правоохоронці Одещини заблокували корупційну схему ухилення призову на військову службу. Працівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав 4000 доларів за невручення повістки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції в Одеській області.

"За 4 000 доларів винагороди фігурант обіцяв не вручати повістку. Також у "вартість" входило надання пустого бланку повістки з мокрою печаткою для самостійно заповнення та проставлення необхідної дати, нібито, явки до ТЦК. Фейкова повістка мала виключити можливість вручення реальної, а відтак відтермінувати призов на військову службу", - ідеться в повідомленні.

11 червня поліцейські затримали фігуранта після одержання ним 1 000 доларів неправомірної вигоди. Тижнем раніше він отримав аналогічну суму. Працівника РТЦК затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання обрання запобіжного заходу.

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Зазначається, що підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає можливість передачі повноважень ТЦК та СП цивільним органам. Наразі опрацьовують варіанти, як не допустити повторення таких ситуацій, коли співробітники ТЦК затівають бійки.