4000 доларів за невручення повістки: в Одесі поліція затримала працівника ТЦК
Правоохоронці Одещини заблокували корупційну схему ухилення призову на військову службу. Працівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав 4000 доларів за невручення повістки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції в Одеській області.
"За 4 000 доларів винагороди фігурант обіцяв не вручати повістку. Також у "вартість" входило надання пустого бланку повістки з мокрою печаткою для самостійно заповнення та проставлення необхідної дати, нібито, явки до ТЦК. Фейкова повістка мала виключити можливість вручення реальної, а відтак відтермінувати призов на військову службу", - ідеться в повідомленні.
11 червня поліцейські затримали фігуранта після одержання ним 1 000 доларів неправомірної вигоди. Тижнем раніше він отримав аналогічну суму. Працівника РТЦК затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання обрання запобіжного заходу.
Зазначається, що підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає можливість передачі повноважень ТЦК та СП цивільним органам. Наразі опрацьовують варіанти, як не допустити повторення таких ситуацій, коли співробітники ТЦК затівають бійки.
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рекетирівтцкашніків?
Тому й така ціна питання. Адже, вочевидь, розрахунок був на те, що за час до нової повістки ухилянт може багато що зробити, щоби унмкнути мобілізації. Наприклад, оскаржити постанову-висновок ВЛК...
а тут, *** знову
іпСо .. знову іПсо
де ви? ангрі МУНИ, танчики і всі решта тцКуни?
Адже, як нам повідомили по тєлємарафєту, в ТЦК тепер працюють виключно УБД, комісовані по пораненню або контузії.
То це поліціянти над пораненим УБД знущаються, чи по тєлємарафєту збрехали?
добровольцевмужиков и в бусики закидывают ни одного ТЦКашника не привлекли. А здесь чел генофонд спасал и его за это на нары? А, понял! Наверно он поделиться забыл.
Тим більше - в Одесі.