На Хмельниччині чоловік напав з ножем на працівника ТЦК під час перевірки документів

У Хмельницькій області чоловік напав з ножем на працівника місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки облікових документів. Інцидент стався у населеному пункті Книжківці.

Про це у соцмережі Facebook повідомила пресслужба Хмельницького ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що вдень 11 червня працівники ТЦК здійснювали заходи щодо перевірки документів та оповіщення військовозобов’язаних. Під час перевірки чоловік 1984 року народження дістав ніж і поранив працівника ТЦК у ліве плече.

Працівники військкомату затримали нападника та викликали на місце інциденту поліцію.

Після прибуття правоохоронці виявили у чоловіка заборонену речовину та шокер. Порушника затримали за вчинення злочину відповідальність за який передбачено ст. 125 КК України. Наразі тривають слідчі дії.

На місце події також прибула карета швидкої допомоги, яка доставила пораненого військовослужбовця до шпиталю. У пресслужбі Хмельницького ТЦК та СП заявляють, що загрози його життю немає.

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"Військовослужбовці ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєнного стану. Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності - матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність", - наголосили у ТЦК та СП.

Раніше повідомлялося, що в Одесі відбувся конфлікт між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги. Скандальне відео вже облетіло соцмережі.

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