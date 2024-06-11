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На Хмельниччині чоловік напав з ножем на працівника ТЦК під час перевірки документів

На Хмельниччині чоловік напав з ножем на працівника ТЦК під час перевірки документів

У Хмельницькій області чоловік напав з ножем на працівника місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки облікових документів. Інцидент стався у населеному пункті Книжківці.

Про це у соцмережі Facebook повідомила пресслужба Хмельницького ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що вдень 11 червня працівники ТЦК здійснювали заходи щодо перевірки документів та оповіщення військовозобов’язаних. Під час перевірки чоловік 1984 року народження дістав ніж і поранив працівника ТЦК у ліве плече.

Працівники військкомату затримали нападника та викликали на місце інциденту поліцію.

Після прибуття правоохоронці виявили у чоловіка заборонену речовину та шокер. Порушника затримали за вчинення злочину відповідальність за який передбачено ст. 125 КК України. Наразі тривають слідчі дії.

На місце події також прибула карета швидкої допомоги, яка доставила пораненого військовослужбовця до шпиталю. У пресслужбі Хмельницького ТЦК та СП заявляють, що загрози його життю немає.

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"Військовослужбовці ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєнного стану. Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності - матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність", - наголосили у ТЦК та СП.

Раніше повідомлялося, що в Одесі відбувся конфлікт між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги. Скандальне відео вже облетіло соцмережі.

Дивіться також: У Харківському ТЦК прокоментували відео з бійкою цивільних та представників центру комплектування: "Були змушені захищатися". ВIДЕО

Автор: 

поранення (2805) Хмельниччина (914) ТЦК та СП (577)


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Топ коментарі
+31
Я ж казав, що скоро буде кров. Але це ще тільки початок. Незабаром ви будете шукати бажаючих працювати в ТЦК. Бо їм почнуть палити хати та автівки, бити монтировкою по голові в темному провулку і інше...
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11.06.2024 21:51
+26
В цю "гру" можна грати в обидві сторони, подоляковська ботяра. Чому ботяра? Бо ти спалився вже давно, особливо в сьогоднішній новині про одеських ТЦК.
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11.06.2024 22:05
+25
Ухилянтів - ТЦКщників
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11.06.2024 22:01
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Та не переймайтеся ви вже так мобілізацією, якось воно буде.
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12.06.2024 02:37 Відповісти
Наче вам всі чоловіки дорогу перейшли
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12.06.2024 02:39 Відповісти
У вас психологічно важка робота. Повірте, не всі чоловіки підари кацапські. Не все так погано в житті Гадаю і у вас є якийсь коханий хлопець. . Робота роботою, але ж і ви насправді так само як і інші жінки хвилюєтесь за нього
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12.06.2024 02:59 Відповісти
Пан себе не контролює. Нажаль
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12.06.2024 02:56 Відповісти
Дарма ви так. Зрозуміло, що нік - одноденка, але ж матюки ті були не від серця
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12.06.2024 03:02 Відповісти
От що робить з хлопа пляшка в дупі!
Біда. Страшна та чорна біда, геть чисто...
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12.06.2024 03:03 Відповісти
Напади на представника ТЦК… Яке щастя! А ще їм треба палить хати, автівки та били монтировктю… в темряві… ззаду… Тюбіки диванні, які ж ви ниці! Ви гірше кацапів. Просто мразота
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12.06.2024 06:00 Відповісти
Мобілізація сама по собі не здійснюється. Потрібні тцк, як не крути.
Без оформлення документів в ********* світі нічого не робиться.
У всіх країнах,де є армія,є тцк
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12.06.2024 08:58 Відповісти
Ти, напевно, не зрозумів хто такі «тюбики диванні»???
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12.06.2024 13:34 Відповісти
Обнаружили запрєщонну речовину кажете? Знаємо,шо поліцаї навчили людоловів ,як підкидати чесним людям наркоту та холодну зброю...
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12.06.2024 07:08 Відповісти
нігуя йому не буде - напад здійснений групою осіб не передбачає перевищення мір самооборони.отаке оповіщення.
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12.06.2024 08:18 Відповісти
Служить должны все,не только селяне и работяги,уже и скорую помощь на фронт тянут,а полицаи,податкивцы,таможенники,прокуроришки,всякие держпрацивщики и миллионы прочих держслужбовцев-бюджетоедов сидят красиво на брони в роскошных офисах,лапают секретуток и получают откаты за тендеры.
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12.06.2024 08:34 Відповісти
А в ЗСУ тільки селяни і роботяги?!!! Яка гарна кремлівська казочка
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12.06.2024 10:36 Відповісти
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