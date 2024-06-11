У Харківському ТЦК прокоментували відео з бійкою цивільних та представників центру комплектування: "Були змушені захищатися". ВIДЕО
В мережі поширилось відео на якому в місті Мерефа Харківської області відбувається бійка між працівником ТЦК та цивільними чоловіком та жінкою. В обласному ТЦК називають відео маніпулятивними і таким, що перекручує інформацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківський обласний ТЦК та СП.
На відео видно чоловіка у військовій формі, який б’є іншого чоловіка, а також штовхає жінку, яка його захищає. Один із військових на відео тримає в руках предмет, схожий на тростину для ходьби.
В Харківському ТЦК зазначають, що інцидент трапився, 10 червня, під час оповіщення громадян у місті Мерефа Харківської області, коли працівники військкомату попросили чоловіка показати військово-облікові документи, однак отримали відмову "у грубій формі".
Після цього вони запропонували дочекатись поліціянтів для подальшого з’ясування, проте інші цивільні - можливо, родичі чоловіка, почали лаятися та побили військових - зокрема предметом, схожим на палицю. Внаслідок ударів один із них отримав тілесні ушкодження, за фактом яких порушили кримінальне провадження.
"Попередньо встановлено, що військовослужбовці, на яких було здійснено напад, намагалися спершу уникнути конфлікту, а потім були змушені захищатися. Саме ця частина конфлікту зафіксована на оприлюднених відео", - наголошують в ТЦК.
За фактом інциденту призначили службову перевірку, а Нацполіція розпочала досудове розслідування. У ТЦК кажуть, що командування повністю сприяє роботі правоохоронних органів.
"До завершення слідчих дій та відповідних судових рішень наполегливо просимо громадськість та представників ЗМІ уникати передчасних оцінок та коментарів", - закликають в центрі комплектування.
Будь ласка, зачекайте...
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Причини:
1. Некваліфікована та злочинна організація процесу жОПою піздєнта.
2. Суцільна брехня та лицемірство керівників всіх державних органів та прес служб зсу та тцк.
3. Невизнання провини та відсутність покарання жодного працівника за вчинені злочини.
4. ОСОБИСТИЙ ПРИКЛАД влади і чиновників - "ухилянти в законі". Віпи ,їх діти та родичі по різним " законним причинам" не служать. Або служать на командирсько-тилових посадах.
Ну хоч поржем...
Навіщо нам тоді мєнти, якщо бики з ТЦК виконують їхню роботу з "отоваріванія" громадян?
Доречі цим по закону може займатися тільки поліція і подібні їй структури, ДБР, СБУ, але не військові!
По этому принципу защищались на майдане в 13-14м от людей форме!
Ви усім поставили ярлики.Значить,нікого із двох сторін не підтримуєте і усіх засуджуєте??
Тут в коментах уже 5-ю горно-штурмовую Тисовскую бригаду можно набрать !
По этому принципу защищались на майдане в 13-14м от людей форме!
"Военный" - это не вседозволенность!
И от его нападения нужно защищаться на основании ст.36 Ук Украины!
А що оце все? Не те саме ?
Погано, що швидко забулась доля беркутят, яких морально знищила влада під нуль і досі переслідуються.
Все йде по колу бо земля кругла
цікаво, чия там ковінька у бідного, змушеного захищатися?
ухілянта, баби чи чия?
ганьба
нагадує
"єслі би ми нє напалі на Україну, то она и ната..."
захищається воно
понабирали
ще й писдять на свинособачій
Бляха, - в ТЦК стоять черги за оновленням даних, співробітників не вистачає, а ці здорові лобуряки у формі вулицями гасають, перехожих зайобують!
Якщо тобі нема чим зайнятися, газуй до свого кабінету в ТЦК і бийся лобом об стінку!
Ну, або довбайся в дьосна з дівками із сусіднього кабінету, як той воєнком, якого за таке "покарали" - відправили пить закарпатське вино у Мукачево. )))
Короче кажучи ( для тих хто поважає кримінальний кодекс, а інші і так розуміють) -Стаття 36ККУ про замозахист.(вивчайте)👈
Активно захищайтеся від цих укро кадирівців "тцк" , якщо не хочете бути вбитими і пограбованими.👈
Були змушені діяти як окупанти.
Були змушені повнотою своєї влади нагібати всіх. Відписки Тцк це щось.
Хм.... Ага! .....зрозумів.....То виходить що той в трусах то є інвалід з тцк, а той в пікселі звичайний мешканець....
Бідне ТЦК навіть одягу не отримують...
Умєров! Як так?
Да растреливать таких зарвавшихся а не пи*дить. Нет ВОДа, тварь, так сам беги в ТЦК делай. Конченое оно, его родственники, и такие же твари, которые его тут выгораживают. А таких что то очень много...
https://novynarnia.com/2019/04/13/zelenskiy-chotiri-razi-uhilyavsya-vid-mobilizatsiyi-minoboroni/ "Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 за адресою, визначеною у його облікових документах" (у м. Кривий Ріг - "Н"). Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за викликом не прибував", - сказано в листі.
Коли підеш розстрілювати? "Или ета другое", га, москалику?
Такі дії однозначно є неправомірними та непрофесійними. Вони мають отримати правову оцінку.
За один рік став майором, бувший "рішала" в ДАІ коли розігнали, пішов "рішала" до МРЕО, коли розігнали МРЕО пішов в ТЦК та СП. Прийшов рядовий СОЛДАТ-КУХАР та за рік став МАЙОРОМ начальником відділення ТЦК та СП вже має лексуса за 24000$. Звертатись "для переймання досвідом" до м. Первомайський, Харківська область.
Вихід простий - вербувальні палатки по всій Україні, проводження агітаційної роботи серед всіх верств населення, озвучення бонусів при прийнятті на службу, інформування про позитивні приклади, головне що ДОБРОВІЛЬНО, але у влади Зеленського інша задача -
ВІДВАДИТИ ВІД СЛУЖБИ У ЗСУ ЯКМОГА БІЛЬШЕ ЛЮДЕЙ І ЗІРВАТИ МОБІЛІЗАЦІЮ.
За всім цим стоїть Єрмак який їздить регулярно на консультації до Білорусі з кацапськими спецслужбами.
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