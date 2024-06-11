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У Харківському ТЦК прокоментували відео з бійкою цивільних та представників центру комплектування: "Були змушені захищатися". ВIДЕО

В мережі поширилось відео на якому в місті Мерефа Харківської області відбувається бійка між працівником ТЦК та цивільними чоловіком та жінкою. В обласному ТЦК називають відео маніпулятивними і таким, що перекручує інформацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківський обласний ТЦК та СП.

На відео видно чоловіка у військовій формі, який б’є іншого чоловіка, а також штовхає жінку, яка його захищає. Один із військових на відео тримає в руках предмет, схожий на тростину для ходьби.

В Харківському ТЦК зазначають, що інцидент трапився, 10 червня, під час оповіщення громадян у місті Мерефа Харківської області,  коли працівники військкомату попросили чоловіка показати військово-облікові документи, однак отримали відмову "у грубій формі".

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Після цього вони запропонували дочекатись поліціянтів для подальшого з’ясування, проте інші цивільні - можливо, родичі чоловіка, почали лаятися та побили військових - зокрема предметом, схожим на палицю. Внаслідок ударів один із них отримав тілесні ушкодження, за фактом яких порушили кримінальне провадження.

"Попередньо встановлено, що військовослужбовці, на яких було здійснено напад, намагалися спершу уникнути конфлікту, а потім були змушені захищатися. Саме ця частина конфлікту зафіксована на оприлюднених відео", - наголошують в ТЦК.

За фактом інциденту призначили службову перевірку, а Нацполіція розпочала досудове розслідування. У ТЦК кажуть, що командування повністю сприяє роботі правоохоронних органів.

"До завершення слідчих дій та відповідних судових рішень наполегливо просимо громадськість та представників ЗМІ уникати передчасних оцінок та коментарів", - закликають в центрі комплектування.

Також читайте: Лише працівники поліції мають право примусово доставляти особу до ТЦК, - "слуга народу" Веніславський

Автор: 

бійка (741) конфлікт (447) Харківщина (6054) ТЦК та СП (590)


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Топ коментарі
+57
Тобто прокурор що має бронь і своїй сосалці купив на крадені гроші порш - це НЕ проблема. Те що Залужний півроку ще все не в Англії НЕ проблема, те що країною керує 1 людина яку ніхто не вибирав - Ермак, НЕ проблема, те що від держави за 5 років лишився лише гімн і герб НЕ проблема.....А от УХИЛЯНТИ - це проблема номер 1
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11.06.2024 02:00
+42
Судячи з відео.
Вгодований здоровенний ТЦКшний ухилянт так дуже не хоче йти на фронт, а тому готовий відправляти на смерть замісь себе любого хто попадеться, навіть готовий бити всіх підряд, навіть жінок.
Доречі, в кінці відео, жінки кажуть, що хочуть дочекатися поліції.
Значить, ТЦКшники перевищили свої повноваження та діяли без представника поліції
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11.06.2024 02:20
+33
Повний провал мобілізації - кожне відео з інцидентом з Тцк народ тепер ,розглядає , як злочинні дії цього ж тцк.

Причини:

1. Некваліфікована та злочинна організація процесу жОПою піздєнта.
2. Суцільна брехня та лицемірство керівників всіх державних органів та прес служб зсу та тцк.
3. Невизнання провини та відсутність покарання жодного працівника за вчинені злочини.
4. ОСОБИСТИЙ ПРИКЛАД влади і чиновників - "ухилянти в законі". Віпи ,їх діти та родичі по різним " законним причинам" не служать. Або служать на командирсько-тилових посадах.

Ну хоч поржем...
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11.06.2024 06:49
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Сторінка 3 з 3
Повний провал мобілізації - кожне відео з інцидентом з Тцк народ тепер ,розглядає , як злочинні дії цього ж тцк.

Причини:

1. Некваліфікована та злочинна організація процесу жОПою піздєнта.
2. Суцільна брехня та лицемірство керівників всіх державних органів та прес служб зсу та тцк.
3. Невизнання провини та відсутність покарання жодного працівника за вчинені злочини.
4. ОСОБИСТИЙ ПРИКЛАД влади і чиновників - "ухилянти в законі". Віпи ,їх діти та родичі по різним " законним причинам" не служать. Або служать на командирсько-тилових посадах.

Ну хоч поржем...
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11.06.2024 06:49 Відповісти
Напад на віцськрвого повинен прирівнюватись як напад на Україну бо кацапські прихвостні лізуть як таргани з лугандонії і кацапстана
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11.06.2024 07:02 Відповісти
Так то на військового напали на вулиці?Тож інша справа зовсім.
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11.06.2024 07:13 Відповісти
Військовий повинен воювати з ворогом, а не гамселити цивільних.

Навіщо нам тоді мєнти, якщо бики з ТЦК виконують їхню роботу з "отоваріванія" громадян?
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11.06.2024 07:20 Відповісти
Щоб ще відгамселили коли бугаї з ТЦК вже заморились. Підмога.
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11.06.2024 07:38 Відповісти
ТЦК не має стосунку до війська
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11.06.2024 09:23 Відповісти
17 стаття Конституції України: ... "Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян"...

Доречі цим по закону може займатися тільки поліція і подібні їй структури, ДБР, СБУ, але не військові!
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11.06.2024 15:46 Відповісти
ст.36 Ук Украины - для самозащиты можно применить все силы вплоть до нелегального оружия! И не важно кто на тебя напал! Наличие формы, принадлежности к чему то не является поводом не защищаться он его нападения!
По этому принципу защищались на майдане в 13-14м от людей форме!
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11.06.2024 17:08 Відповісти
Щось я не бачу в законі ,що можна пі.дить за відсутність документів.Встановлення особи є стандартна поліцейська процедура Та штраф.Навіщо ціх гоблінів виводять на полювання на громадян?
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11.06.2024 07:10 Відповісти
Ждуни відх...ли тцкашніка ухилянта.Нічого цікавого.Така собі історія...)
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11.06.2024 07:13 Відповісти
в 10-ку!
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11.06.2024 16:55 Відповісти
Ждуни відх...ли тцкашніка ухилянта.
Ви усім поставили ярлики.Значить,нікого із двох сторін не підтримуєте і усіх засуджуєте??
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11.06.2024 20:08 Відповісти
За напад на військового під час війни потрібні показові покарання. Ця погань є кацапським посіпаками.
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11.06.2024 07:16 Відповісти
Військовий мирно відпочивав,коли на нього напав дядько?Ці "ждуни" годують та вдягають армію через бюджет.Донатять останні копійки від своїх заробітків.Армія цього не бачить та ганьбить людей,як ухілянтів та ждунів.
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11.06.2024 07:31 Відповісти
Этот ждун себя одеть не может. Какую армию он одевает ? Кому он донатит ?

Тут в коментах уже 5-ю горно-штурмовую Тисовскую бригаду можно набрать !
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11.06.2024 08:32 Відповісти
Он себя одеть не может. Какую армию он одевает, кому он донатит ?
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11.06.2024 08:37 Відповісти
Откуда он должен был ВОД вытащить, из трусов?)
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11.06.2024 16:16 Відповісти
Мосье Серж,відкрію тебе таємницю,саме ті незграбні люди і годують армію і все.Або таки ж англійці та амеріканці.У урядів є тідьки гроші ціх неповажаємих вами людей.
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11.06.2024 17:46 Відповісти
ст.36 Ук Украины - для самозащиты можно применить все силы вплоть до нелегального оружия! И не важно кто на тебя напал! Наличие формы, принадлежности к чему то не является поводом не защищаться он его нападения!

По этому принципу защищались на майдане в 13-14м от людей форме!
"Военный" - это не вседозволенность!
И от его нападения нужно защищаться на основании ст.36 Ук Украины!
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11.06.2024 17:10 Відповісти
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11.06.2024 08:34 Відповісти
Як завжди, на чорне кажуть біле. На відео з Мерефи тцкашник пи$дить цивільного. Немає там інших варіантів.
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11.06.2024 08:26 Відповісти
Пом'ятаю як всі кляли «беркут» який виконував всі забаганки влади.
А що оце все? Не те саме ?
Погано, що швидко забулась доля беркутят, яких морально знищила влада під нуль і досі переслідуються.
Все йде по колу бо земля кругла
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11.06.2024 08:39 Відповісти
Почему такое в стране? Заметили, как технично и ненавязчиво стрелки переведены? Виноваты во всем ТЦКашники! То есть, исполнители. А это они организовывали работу по мобилизации так, что мобилизация сорвана? Может, кто-то другой? Может, Зинка(с)? Ведь ТЦК - это структура минобороны, а это министерство - как раз в зоне прямой ответственности президента (если он есть). А чмошник в кресле президента, устранился от слова совсем от проблемы мобилизации, что является очередным подтверждением, насколько там мелкая трусливая душонка, у того торчка. Шуту интереснее корчить рожу на камеры во время бесполезных гастролей по свету, а вы тут разбирайтесь сами, кто прав, ждуны-уклонисты или работники ТЦК. Хотя и в военкоматах не все одинаковы. Сам знаю таких, которых не мешало бы отправить на фронт, но их из военкомата и палкой не выбьешь, а есть и такие, которые ждут ВЛК после ранения, и знают, что опять поедут воевать.
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11.06.2024 08:41 Відповісти
Э нет!!! Тцк - преступники, ровно такие же как и их заказчики!!!! И они должны принести всю суровость наказания! Никто его не принуждает совершать преступление - он его совершает собственными руками!
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11.06.2024 17:12 Відповісти
а де саме відео ділося?
цікаво, чия там ковінька у бідного, змушеного захищатися?
ухілянта, баби чи чия?
ганьба
нагадує
"єслі би ми нє напалі на Україну, то она и ната..."
захищається воно
понабирали
ще й писдять на свинособачій
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11.06.2024 08:44 Відповісти
Когда мы уже увидим подобное с Володей Кличко,Арестовичем,Потапом,Дзидзьо,Владом Ямой...
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11.06.2024 09:02 Відповісти
А мне как то пофиг на них, это у них на совести.
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11.06.2024 12:03 Відповісти
А дотримуватися законів не пробували?!!! Що треба з ними зробити щоб вони закони не порушували?
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11.06.2024 09:03 Відповісти
Щоб не було масових порушень законів, потрібно скасувати ці зондеркоманди ТЦК, - так звані "групи оповіщення". Повістки можуть розносити працівники пошти, - ефективність мобілізації від цього не зменшиться, а от постійні скандали, які дискредитують армію, зникнуть.

Бляха, - в ТЦК стоять черги за оновленням даних, співробітників не вистачає, а ці здорові лобуряки у формі вулицями гасають, перехожих зайобують!

Якщо тобі нема чим зайнятися, газуй до свого кабінету в ТЦК і бийся лобом об стінку!
Ну, або довбайся в дьосна з дівками із сусіднього кабінету, як той воєнком, якого за таке "покарали" - відправили пить закарпатське вино у Мукачево. )))
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11.06.2024 09:18 Відповісти
Тцкашникам треба пройти курси на яких вчать знімати відео.Ну якого хріна -тільки проти них хтось починає бикувати-починай зйомку,все ти захищенний від цивільних,не треба виправдовуватись.
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11.06.2024 09:06 Відповісти
Їм це не вигідно, подумай чому
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11.06.2024 15:47 Відповісти
а почему тцк не на фронте, все масово записались в ухылянты?
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11.06.2024 09:19 Відповісти
А если местные не имеют ВОДа, то они просто твари или предатели?
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11.06.2024 12:02 Відповісти
Мирний тцкшник йшов по вулиці і тут злісний ухилянт як почав битись головою об берця...
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11.06.2024 09:21 Відповісти
Згідно Конституції викоритовувати армію проти цивільних заборонено.. 👈
Короче кажучи ( для тих хто поважає кримінальний кодекс, а інші і так розуміють) -Стаття 36ККУ про замозахист.(вивчайте)👈
Активно захищайтеся від цих укро кадирівців "тцк" , якщо не хочете бути вбитими і пограбованими.👈
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11.06.2024 09:25 Відповісти
Особливо цікавий пункт 5 цієї статті................
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11.06.2024 16:58 Відповісти
Були змушені стати ворогами.
Були змушені діяти як окупанти.
Були змушені повнотою своєї влади нагібати всіх. Відписки Тцк це щось.
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11.06.2024 10:09 Відповісти
Для меня враги и предатели это твари без ВОДа в период войны.
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11.06.2024 11:55 Відповісти
Коли побачимо в окопах депутатів,їх родичів,чиновників,поліцаїв і 95 квартал то тоді ні у кого не буде право ухилятись .
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11.06.2024 10:33 Відповісти
ТЦК прокоментували"мусили захищатися"
Хм.... Ага! .....зрозумів.....То виходить що той в трусах то є інвалід з тцк, а той в пікселі звичайний мешканець....
Бідне ТЦК навіть одягу не отримують...
Умєров! Як так?
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11.06.2024 11:23 Відповісти
Довбані дрищі ухилянтскі! Вже змастили дупи під кадирівський котак?
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11.06.2024 11:43 Відповісти
Кроме как тупой тварью "человека" отказавшегося предьявить ВОД назвать не могу. Еще и в грубой форме.

Да растреливать таких зарвавшихся а не пи*дить. Нет ВОДа, тварь, так сам беги в ТЦК делай. Конченое оно, его родственники, и такие же твари, которые его тут выгораживают. А таких что то очень много...
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11.06.2024 11:54 Відповісти
Да растреливать таких зарвавшихся а не пи*дить.

https://novynarnia.com/2019/04/13/zelenskiy-chotiri-razi-uhilyavsya-vid-mobilizatsiyi-minoboroni/ "Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 за адресою, визначеною у його облікових документах" (у м. Кривий Ріг - "Н"). Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за викликом не прибував", - сказано в листі.

Коли підеш розстрілювати? "Или ета другое", га, москалику?
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11.06.2024 12:32 Відповісти
Так у этого дегенерата бронь, бо ********** )) При чем тут это недолугий?
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11.06.2024 19:47 Відповісти
Це нікуди не годиться. Саме неправомірні та непрофесійні дії силовиків у 2014-му році спровокували вибух народного гніву та протистояння всередині країни, що призвело до її послаблення та втрати територій.
Такі дії однозначно є неправомірними та непрофесійними. Вони мають отримати правову оцінку.
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11.06.2024 12:19 Відповісти


За один рік став майором, бувший "рішала" в ДАІ коли розігнали, пішов "рішала" до МРЕО, коли розігнали МРЕО пішов в ТЦК та СП. Прийшов рядовий СОЛДАТ-КУХАР та за рік став МАЙОРОМ начальником відділення ТЦК та СП вже має лексуса за 24000$. Звертатись "для переймання досвідом" до м. Первомайський, Харківська область.
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11.06.2024 12:39 Відповісти
Цей ТЦКшнй цирк задовбав вже всю Україну.

Вихід простий - вербувальні палатки по всій Україні, проводження агітаційної роботи серед всіх верств населення, озвучення бонусів при прийнятті на службу, інформування про позитивні приклади, головне що ДОБРОВІЛЬНО, але у влади Зеленського інша задача -

ВІДВАДИТИ ВІД СЛУЖБИ У ЗСУ ЯКМОГА БІЛЬШЕ ЛЮДЕЙ І ЗІРВАТИ МОБІЛІЗАЦІЮ.
За всім цим стоїть Єрмак який їздить регулярно на консультації до Білорусі з кацапськими спецслужбами.
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11.06.2024 12:40 Відповісти
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11.06.2024 12:45 Відповісти
Ухилянти та їхні захистники кацапське дрг їх нищити треба самим жорстким методом ворга на передовій видно а ці підривають країну з середини
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16.07.2024 06:02 Відповісти
З чиї и дупи виліз глист, з подоляцькрої мабуть
Залазь назад
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16.07.2024 15:58 Відповісти
все як завжди, викидують в мережу тільки бійку ((((
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11.06.2024 13:06 Відповісти
Повилізало всяке кацапське перешкоджа роботі тцк верещіть своєю свинособач мовою їх гнати з України всіх лаптєногих на рідні болота
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16.07.2024 05:25 Відповісти
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