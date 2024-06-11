У Харківському ТЦК прокоментували відео з бійкою цивільних та представників центру комплектування: "Були змушені захищатися". ВIДЕО

В мережі поширилось відео на якому в місті Мерефа Харківської області відбувається бійка між працівником ТЦК та цивільними чоловіком та жінкою. В обласному ТЦК називають відео маніпулятивними і таким, що перекручує інформацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківський обласний ТЦК та СП.

На відео видно чоловіка у військовій формі, який б’є іншого чоловіка, а також штовхає жінку, яка його захищає. Один із військових на відео тримає в руках предмет, схожий на тростину для ходьби.

В Харківському ТЦК зазначають, що інцидент трапився, 10 червня, під час оповіщення громадян у місті Мерефа Харківської області, коли працівники військкомату попросили чоловіка показати військово-облікові документи, однак отримали відмову "у грубій формі".

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Після цього вони запропонували дочекатись поліціянтів для подальшого з’ясування, проте інші цивільні - можливо, родичі чоловіка, почали лаятися та побили військових - зокрема предметом, схожим на палицю. Внаслідок ударів один із них отримав тілесні ушкодження, за фактом яких порушили кримінальне провадження.

"Попередньо встановлено, що військовослужбовці, на яких було здійснено напад, намагалися спершу уникнути конфлікту, а потім були змушені захищатися. Саме ця частина конфлікту зафіксована на оприлюднених відео", - наголошують в ТЦК.

За фактом інциденту призначили службову перевірку, а Нацполіція розпочала досудове розслідування. У ТЦК кажуть, що командування повністю сприяє роботі правоохоронних органів.

"До завершення слідчих дій та відповідних судових рішень наполегливо просимо громадськість та представників ЗМІ уникати передчасних оцінок та коментарів", - закликають в центрі комплектування.

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