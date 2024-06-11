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В Харьковском ТЦК прокомментировали видео с дракой гражданских и представителей центра комплектования: "Были вынуждены защищаться". ВИДЕО

В сети распространилось видео на котором в городе Мерефа Харьковской области происходит драка между работником ТЦК и гражданскими мужчиной и женщиной. В областном ТЦК называют видео манипулятивными и таким, что искажает информацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП.

В городе Мерефа на Харьковщине работник ТЦК жестко избил мужчину и женщину, которая его защищала. pic.twitter.com/BetQUqyJer

- 🇺🇦 ЕвроМайдан 🇪🇺 (@EuroMaydan) 10 июня 2024

На видео видно мужчину в военной форме, который бьет другого мужчину, а также толкает женщину, которая его защищает. Один из военных на видео держит в руках предмет, похожий на трость для ходьбы.

В Харьковском ТЦК отмечают, что инцидент произошел, 10 июня, во время оповещения граждан в городе Мерефа Харьковской области, когда работники военкомата попросили мужчину показать военно-учетные документы, однако получили отказ "в грубой форме".

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После этого они предложили дождаться полицейских для дальнейшего выяснения, однако другие гражданские - возможно, родственники мужчины, начали ругаться и избили военных - в частности предметом, похожим на палку. В результате ударов один из них получил телесные повреждения, по факту которых возбудили уголовное производство.

"Предварительно установлено, что военнослужащие, на которых было совершено нападение, пытались сначала избежать конфликта, а затем были вынуждены защищаться. Именно эта часть конфликта зафиксирована на обнародованных видео", - отмечают в ТЦК.

По факту инцидента назначили служебную проверку, а Нацполиция начала досудебное расследование. В ТЦК говорят, что командование полностью способствует работе правоохранительных органов.

"До завершения следственных действий и соответствующих судебных решений настоятельно просим общественность и представителей СМИ избегать преждевременных оценок и комментариев", - призывают в центре комплектования.

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Автор: 

драка (2021) конфликт (830) Харьковщина (5577) ТЦК (530)


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Топ комментарии
+57
Тобто прокурор що має бронь і своїй сосалці купив на крадені гроші порш - це НЕ проблема. Те що Залужний півроку ще все не в Англії НЕ проблема, те що країною керує 1 людина яку ніхто не вибирав - Ермак, НЕ проблема, те що від держави за 5 років лишився лише гімн і герб НЕ проблема.....А от УХИЛЯНТИ - це проблема номер 1
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11.06.2024 02:00
+42
Судячи з відео.
Вгодований здоровенний ТЦКшний ухилянт так дуже не хоче йти на фронт, а тому готовий відправляти на смерть замісь себе любого хто попадеться, навіть готовий бити всіх підряд, навіть жінок.
Доречі, в кінці відео, жінки кажуть, що хочуть дочекатися поліції.
Значить, ТЦКшники перевищили свої повноваження та діяли без представника поліції
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11.06.2024 02:20
+33
Повний провал мобілізації - кожне відео з інцидентом з Тцк народ тепер ,розглядає , як злочинні дії цього ж тцк.

Причини:

1. Некваліфікована та злочинна організація процесу жОПою піздєнта.
2. Суцільна брехня та лицемірство керівників всіх державних органів та прес служб зсу та тцк.
3. Невизнання провини та відсутність покарання жодного працівника за вчинені злочини.
4. ОСОБИСТИЙ ПРИКЛАД влади і чиновників - "ухилянти в законі". Віпи ,їх діти та родичі по різним " законним причинам" не служать. Або служать на командирсько-тилових посадах.

Ну хоч поржем...
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11.06.2024 06:49
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Страница 3 из 3
Повний провал мобілізації - кожне відео з інцидентом з Тцк народ тепер ,розглядає , як злочинні дії цього ж тцк.

Причини:

1. Некваліфікована та злочинна організація процесу жОПою піздєнта.
2. Суцільна брехня та лицемірство керівників всіх державних органів та прес служб зсу та тцк.
3. Невизнання провини та відсутність покарання жодного працівника за вчинені злочини.
4. ОСОБИСТИЙ ПРИКЛАД влади і чиновників - "ухилянти в законі". Віпи ,їх діти та родичі по різним " законним причинам" не служать. Або служать на командирсько-тилових посадах.

Ну хоч поржем...
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11.06.2024 06:49 Ответить
Напад на віцськрвого повинен прирівнюватись як напад на Україну бо кацапські прихвостні лізуть як таргани з лугандонії і кацапстана
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11.06.2024 07:02 Ответить
Так то на військового напали на вулиці?Тож інша справа зовсім.
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11.06.2024 07:13 Ответить
Військовий повинен воювати з ворогом, а не гамселити цивільних.

Навіщо нам тоді мєнти, якщо бики з ТЦК виконують їхню роботу з "отоваріванія" громадян?
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11.06.2024 07:20 Ответить
Щоб ще відгамселили коли бугаї з ТЦК вже заморились. Підмога.
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11.06.2024 07:38 Ответить
ТЦК не має стосунку до війська
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11.06.2024 09:23 Ответить
17 стаття Конституції України: ... "Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян"...

Доречі цим по закону може займатися тільки поліція і подібні їй структури, ДБР, СБУ, але не військові!
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11.06.2024 15:46 Ответить
ст.36 Ук Украины - для самозащиты можно применить все силы вплоть до нелегального оружия! И не важно кто на тебя напал! Наличие формы, принадлежности к чему то не является поводом не защищаться он его нападения!
По этому принципу защищались на майдане в 13-14м от людей форме!
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11.06.2024 17:08 Ответить
Щось я не бачу в законі ,що можна пі.дить за відсутність документів.Встановлення особи є стандартна поліцейська процедура Та штраф.Навіщо ціх гоблінів виводять на полювання на громадян?
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11.06.2024 07:10 Ответить
Ждуни відх...ли тцкашніка ухилянта.Нічого цікавого.Така собі історія...)
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11.06.2024 07:13 Ответить
в 10-ку!
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11.06.2024 16:55 Ответить
Ждуни відх...ли тцкашніка ухилянта.
Ви усім поставили ярлики.Значить,нікого із двох сторін не підтримуєте і усіх засуджуєте??
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11.06.2024 20:08 Ответить
За напад на військового під час війни потрібні показові покарання. Ця погань є кацапським посіпаками.
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11.06.2024 07:16 Ответить
Військовий мирно відпочивав,коли на нього напав дядько?Ці "ждуни" годують та вдягають армію через бюджет.Донатять останні копійки від своїх заробітків.Армія цього не бачить та ганьбить людей,як ухілянтів та ждунів.
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11.06.2024 07:31 Ответить
Этот ждун себя одеть не может. Какую армию он одевает ? Кому он донатит ?

Тут в коментах уже 5-ю горно-штурмовую Тисовскую бригаду можно набрать !
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11.06.2024 08:32 Ответить
Он себя одеть не может. Какую армию он одевает, кому он донатит ?
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11.06.2024 08:37 Ответить
Откуда он должен был ВОД вытащить, из трусов?)
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11.06.2024 16:16 Ответить
Мосье Серж,відкрію тебе таємницю,саме ті незграбні люди і годують армію і все.Або таки ж англійці та амеріканці.У урядів є тідьки гроші ціх неповажаємих вами людей.
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11.06.2024 17:46 Ответить
ст.36 Ук Украины - для самозащиты можно применить все силы вплоть до нелегального оружия! И не важно кто на тебя напал! Наличие формы, принадлежности к чему то не является поводом не защищаться он его нападения!

По этому принципу защищались на майдане в 13-14м от людей форме!
"Военный" - это не вседозволенность!
И от его нападения нужно защищаться на основании ст.36 Ук Украины!
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11.06.2024 17:10 Ответить
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11.06.2024 08:34 Ответить
Як завжди, на чорне кажуть біле. На відео з Мерефи тцкашник пи$дить цивільного. Немає там інших варіантів.
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11.06.2024 08:26 Ответить
Пом'ятаю як всі кляли «беркут» який виконував всі забаганки влади.
А що оце все? Не те саме ?
Погано, що швидко забулась доля беркутят, яких морально знищила влада під нуль і досі переслідуються.
Все йде по колу бо земля кругла
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11.06.2024 08:39 Ответить
Почему такое в стране? Заметили, как технично и ненавязчиво стрелки переведены? Виноваты во всем ТЦКашники! То есть, исполнители. А это они организовывали работу по мобилизации так, что мобилизация сорвана? Может, кто-то другой? Может, Зинка(с)? Ведь ТЦК - это структура минобороны, а это министерство - как раз в зоне прямой ответственности президента (если он есть). А чмошник в кресле президента, устранился от слова совсем от проблемы мобилизации, что является очередным подтверждением, насколько там мелкая трусливая душонка, у того торчка. Шуту интереснее корчить рожу на камеры во время бесполезных гастролей по свету, а вы тут разбирайтесь сами, кто прав, ждуны-уклонисты или работники ТЦК. Хотя и в военкоматах не все одинаковы. Сам знаю таких, которых не мешало бы отправить на фронт, но их из военкомата и палкой не выбьешь, а есть и такие, которые ждут ВЛК после ранения, и знают, что опять поедут воевать.
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11.06.2024 08:41 Ответить
Э нет!!! Тцк - преступники, ровно такие же как и их заказчики!!!! И они должны принести всю суровость наказания! Никто его не принуждает совершать преступление - он его совершает собственными руками!
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11.06.2024 17:12 Ответить
а де саме відео ділося?
цікаво, чия там ковінька у бідного, змушеного захищатися?
ухілянта, баби чи чия?
ганьба
нагадує
"єслі би ми нє напалі на Україну, то она и ната..."
захищається воно
понабирали
ще й писдять на свинособачій
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11.06.2024 08:44 Ответить
Когда мы уже увидим подобное с Володей Кличко,Арестовичем,Потапом,Дзидзьо,Владом Ямой...
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11.06.2024 09:02 Ответить
А мне как то пофиг на них, это у них на совести.
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11.06.2024 12:03 Ответить
А дотримуватися законів не пробували?!!! Що треба з ними зробити щоб вони закони не порушували?
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11.06.2024 09:03 Ответить
Щоб не було масових порушень законів, потрібно скасувати ці зондеркоманди ТЦК, - так звані "групи оповіщення". Повістки можуть розносити працівники пошти, - ефективність мобілізації від цього не зменшиться, а от постійні скандали, які дискредитують армію, зникнуть.

Бляха, - в ТЦК стоять черги за оновленням даних, співробітників не вистачає, а ці здорові лобуряки у формі вулицями гасають, перехожих зайобують!

Якщо тобі нема чим зайнятися, газуй до свого кабінету в ТЦК і бийся лобом об стінку!
Ну, або довбайся в дьосна з дівками із сусіднього кабінету, як той воєнком, якого за таке "покарали" - відправили пить закарпатське вино у Мукачево. )))
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11.06.2024 09:18 Ответить
Тцкашникам треба пройти курси на яких вчать знімати відео.Ну якого хріна -тільки проти них хтось починає бикувати-починай зйомку,все ти захищенний від цивільних,не треба виправдовуватись.
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11.06.2024 09:06 Ответить
Їм це не вигідно, подумай чому
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11.06.2024 15:47 Ответить
а почему тцк не на фронте, все масово записались в ухылянты?
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11.06.2024 09:19 Ответить
А если местные не имеют ВОДа, то они просто твари или предатели?
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11.06.2024 12:02 Ответить
Мирний тцкшник йшов по вулиці і тут злісний ухилянт як почав битись головою об берця...
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11.06.2024 09:21 Ответить
Згідно Конституції викоритовувати армію проти цивільних заборонено.. 👈
Короче кажучи ( для тих хто поважає кримінальний кодекс, а інші і так розуміють) -Стаття 36ККУ про замозахист.(вивчайте)👈
Активно захищайтеся від цих укро кадирівців "тцк" , якщо не хочете бути вбитими і пограбованими.👈
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11.06.2024 09:25 Ответить
Особливо цікавий пункт 5 цієї статті................
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11.06.2024 16:58 Ответить
Були змушені стати ворогами.
Були змушені діяти як окупанти.
Були змушені повнотою своєї влади нагібати всіх. Відписки Тцк це щось.
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11.06.2024 10:09 Ответить
Для меня враги и предатели это твари без ВОДа в период войны.
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11.06.2024 11:55 Ответить
Коли побачимо в окопах депутатів,їх родичів,чиновників,поліцаїв і 95 квартал то тоді ні у кого не буде право ухилятись .
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11.06.2024 10:33 Ответить
ТЦК прокоментували"мусили захищатися"
Хм.... Ага! .....зрозумів.....То виходить що той в трусах то є інвалід з тцк, а той в пікселі звичайний мешканець....
Бідне ТЦК навіть одягу не отримують...
Умєров! Як так?
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11.06.2024 11:23 Ответить
Довбані дрищі ухилянтскі! Вже змастили дупи під кадирівський котак?
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11.06.2024 11:43 Ответить
Кроме как тупой тварью "человека" отказавшегося предьявить ВОД назвать не могу. Еще и в грубой форме.

Да растреливать таких зарвавшихся а не пи*дить. Нет ВОДа, тварь, так сам беги в ТЦК делай. Конченое оно, его родственники, и такие же твари, которые его тут выгораживают. А таких что то очень много...
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11.06.2024 11:54 Ответить
Да растреливать таких зарвавшихся а не пи*дить.

https://novynarnia.com/2019/04/13/zelenskiy-chotiri-razi-uhilyavsya-vid-mobilizatsiyi-minoboroni/ "Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 за адресою, визначеною у його облікових документах" (у м. Кривий Ріг - "Н"). Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за викликом не прибував", - сказано в листі.

Коли підеш розстрілювати? "Или ета другое", га, москалику?
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11.06.2024 12:32 Ответить
Так у этого дегенерата бронь, бо ********** )) При чем тут это недолугий?
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11.06.2024 19:47 Ответить
Це нікуди не годиться. Саме неправомірні та непрофесійні дії силовиків у 2014-му році спровокували вибух народного гніву та протистояння всередині країни, що призвело до її послаблення та втрати територій.
Такі дії однозначно є неправомірними та непрофесійними. Вони мають отримати правову оцінку.
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11.06.2024 12:19 Ответить


За один рік став майором, бувший "рішала" в ДАІ коли розігнали, пішов "рішала" до МРЕО, коли розігнали МРЕО пішов в ТЦК та СП. Прийшов рядовий СОЛДАТ-КУХАР та за рік став МАЙОРОМ начальником відділення ТЦК та СП вже має лексуса за 24000$. Звертатись "для переймання досвідом" до м. Первомайський, Харківська область.
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11.06.2024 12:39 Ответить
Цей ТЦКшнй цирк задовбав вже всю Україну.

Вихід простий - вербувальні палатки по всій Україні, проводження агітаційної роботи серед всіх верств населення, озвучення бонусів при прийнятті на службу, інформування про позитивні приклади, головне що ДОБРОВІЛЬНО, але у влади Зеленського інша задача -

ВІДВАДИТИ ВІД СЛУЖБИ У ЗСУ ЯКМОГА БІЛЬШЕ ЛЮДЕЙ І ЗІРВАТИ МОБІЛІЗАЦІЮ.
За всім цим стоїть Єрмак який їздить регулярно на консультації до Білорусі з кацапськими спецслужбами.
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11.06.2024 12:40 Ответить
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11.06.2024 12:45 Ответить
Ухилянти та їхні захистники кацапське дрг їх нищити треба самим жорстким методом ворга на передовій видно а ці підривають країну з середини
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16.07.2024 06:02 Ответить
З чиї и дупи виліз глист, з подоляцькрої мабуть
Залазь назад
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16.07.2024 15:58 Ответить
все як завжди, викидують в мережу тільки бійку ((((
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11.06.2024 13:06 Ответить
Повилізало всяке кацапське перешкоджа роботі тцк верещіть своєю свинособач мовою їх гнати з України всіх лаптєногих на рідні болота
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16.07.2024 05:25 Ответить
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