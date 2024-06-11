В Харьковском ТЦК прокомментировали видео с дракой гражданских и представителей центра комплектования: "Были вынуждены защищаться". ВИДЕО
В сети распространилось видео на котором в городе Мерефа Харьковской области происходит драка между работником ТЦК и гражданскими мужчиной и женщиной. В областном ТЦК называют видео манипулятивными и таким, что искажает информацию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП.
В городе Мерефа на Харьковщине работник ТЦК жестко избил мужчину и женщину, которая его защищала. pic.twitter.com/BetQUqyJer- 🇺🇦 ЕвроМайдан 🇪🇺 (@EuroMaydan) 10 июня 2024
На видео видно мужчину в военной форме, который бьет другого мужчину, а также толкает женщину, которая его защищает. Один из военных на видео держит в руках предмет, похожий на трость для ходьбы.
В Харьковском ТЦК отмечают, что инцидент произошел, 10 июня, во время оповещения граждан в городе Мерефа Харьковской области, когда работники военкомата попросили мужчину показать военно-учетные документы, однако получили отказ "в грубой форме".
После этого они предложили дождаться полицейских для дальнейшего выяснения, однако другие гражданские - возможно, родственники мужчины, начали ругаться и избили военных - в частности предметом, похожим на палку. В результате ударов один из них получил телесные повреждения, по факту которых возбудили уголовное производство.
"Предварительно установлено, что военнослужащие, на которых было совершено нападение, пытались сначала избежать конфликта, а затем были вынуждены защищаться. Именно эта часть конфликта зафиксирована на обнародованных видео", - отмечают в ТЦК.
По факту инцидента назначили служебную проверку, а Нацполиция начала досудебное расследование. В ТЦК говорят, что командование полностью способствует работе правоохранительных органов.
"До завершения следственных действий и соответствующих судебных решений настоятельно просим общественность и представителей СМИ избегать преждевременных оценок и комментариев", - призывают в центре комплектования.
Пожалуйста, подождите...
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Причини:
1. Некваліфікована та злочинна організація процесу жОПою піздєнта.
2. Суцільна брехня та лицемірство керівників всіх державних органів та прес служб зсу та тцк.
3. Невизнання провини та відсутність покарання жодного працівника за вчинені злочини.
4. ОСОБИСТИЙ ПРИКЛАД влади і чиновників - "ухилянти в законі". Віпи ,їх діти та родичі по різним " законним причинам" не служать. Або служать на командирсько-тилових посадах.
Ну хоч поржем...
Навіщо нам тоді мєнти, якщо бики з ТЦК виконують їхню роботу з "отоваріванія" громадян?
Доречі цим по закону може займатися тільки поліція і подібні їй структури, ДБР, СБУ, але не військові!
По этому принципу защищались на майдане в 13-14м от людей форме!
Ви усім поставили ярлики.Значить,нікого із двох сторін не підтримуєте і усіх засуджуєте??
Тут в коментах уже 5-ю горно-штурмовую Тисовскую бригаду можно набрать !
По этому принципу защищались на майдане в 13-14м от людей форме!
"Военный" - это не вседозволенность!
И от его нападения нужно защищаться на основании ст.36 Ук Украины!
А що оце все? Не те саме ?
Погано, що швидко забулась доля беркутят, яких морально знищила влада під нуль і досі переслідуються.
Все йде по колу бо земля кругла
цікаво, чия там ковінька у бідного, змушеного захищатися?
ухілянта, баби чи чия?
ганьба
нагадує
"єслі би ми нє напалі на Україну, то она и ната..."
захищається воно
понабирали
ще й писдять на свинособачій
Бляха, - в ТЦК стоять черги за оновленням даних, співробітників не вистачає, а ці здорові лобуряки у формі вулицями гасають, перехожих зайобують!
Якщо тобі нема чим зайнятися, газуй до свого кабінету в ТЦК і бийся лобом об стінку!
Ну, або довбайся в дьосна з дівками із сусіднього кабінету, як той воєнком, якого за таке "покарали" - відправили пить закарпатське вино у Мукачево. )))
Короче кажучи ( для тих хто поважає кримінальний кодекс, а інші і так розуміють) -Стаття 36ККУ про замозахист.(вивчайте)👈
Активно захищайтеся від цих укро кадирівців "тцк" , якщо не хочете бути вбитими і пограбованими.👈
Були змушені діяти як окупанти.
Були змушені повнотою своєї влади нагібати всіх. Відписки Тцк це щось.
Хм.... Ага! .....зрозумів.....То виходить що той в трусах то є інвалід з тцк, а той в пікселі звичайний мешканець....
Бідне ТЦК навіть одягу не отримують...
Умєров! Як так?
Да растреливать таких зарвавшихся а не пи*дить. Нет ВОДа, тварь, так сам беги в ТЦК делай. Конченое оно, его родственники, и такие же твари, которые его тут выгораживают. А таких что то очень много...
https://novynarnia.com/2019/04/13/zelenskiy-chotiri-razi-uhilyavsya-vid-mobilizatsiyi-minoboroni/ "Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 за адресою, визначеною у його облікових документах" (у м. Кривий Ріг - "Н"). Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за викликом не прибував", - сказано в листі.
Коли підеш розстрілювати? "Или ета другое", га, москалику?
Такі дії однозначно є неправомірними та непрофесійними. Вони мають отримати правову оцінку.
За один рік став майором, бувший "рішала" в ДАІ коли розігнали, пішов "рішала" до МРЕО, коли розігнали МРЕО пішов в ТЦК та СП. Прийшов рядовий СОЛДАТ-КУХАР та за рік став МАЙОРОМ начальником відділення ТЦК та СП вже має лексуса за 24000$. Звертатись "для переймання досвідом" до м. Первомайський, Харківська область.
Вихід простий - вербувальні палатки по всій Україні, проводження агітаційної роботи серед всіх верств населення, озвучення бонусів при прийнятті на службу, інформування про позитивні приклади, головне що ДОБРОВІЛЬНО, але у влади Зеленського інша задача -
ВІДВАДИТИ ВІД СЛУЖБИ У ЗСУ ЯКМОГА БІЛЬШЕ ЛЮДЕЙ І ЗІРВАТИ МОБІЛІЗАЦІЮ.
За всім цим стоїть Єрмак який їздить регулярно на консультації до Білорусі з кацапськими спецслужбами.
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