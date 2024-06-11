В Харьковском ТЦК прокомментировали видео с дракой гражданских и представителей центра комплектования: "Были вынуждены защищаться". ВИДЕО

В сети распространилось видео на котором в городе Мерефа Харьковской области происходит драка между работником ТЦК и гражданскими мужчиной и женщиной. В областном ТЦК называют видео манипулятивными и таким, что искажает информацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП.

В городе Мерефа на Харьковщине работник ТЦК жестко избил мужчину и женщину, которая его защищала. pic.twitter.com/BetQUqyJer - 🇺🇦 ЕвроМайдан 🇪🇺 (@EuroMaydan) 10 июня 2024

На видео видно мужчину в военной форме, который бьет другого мужчину, а также толкает женщину, которая его защищает. Один из военных на видео держит в руках предмет, похожий на трость для ходьбы.

В Харьковском ТЦК отмечают, что инцидент произошел, 10 июня, во время оповещения граждан в городе Мерефа Харьковской области, когда работники военкомата попросили мужчину показать военно-учетные документы, однако получили отказ "в грубой форме".

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После этого они предложили дождаться полицейских для дальнейшего выяснения, однако другие гражданские - возможно, родственники мужчины, начали ругаться и избили военных - в частности предметом, похожим на палку. В результате ударов один из них получил телесные повреждения, по факту которых возбудили уголовное производство.

"Предварительно установлено, что военнослужащие, на которых было совершено нападение, пытались сначала избежать конфликта, а затем были вынуждены защищаться. Именно эта часть конфликта зафиксирована на обнародованных видео", - отмечают в ТЦК.

По факту инцидента назначили служебную проверку, а Нацполиция начала досудебное расследование. В ТЦК говорят, что командование полностью способствует работе правоохранительных органов.

"До завершения следственных действий и соответствующих судебных решений настоятельно просим общественность и представителей СМИ избегать преждевременных оценок и комментариев", - призывают в центре комплектования.

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