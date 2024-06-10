Напад на ТЦК із сокирами: Двом жителям Буковини загрожує до 7 років тюрми
Двоє жителів Буковини, які напали із сокирами на військових ТЦК та СП, постануть перед судом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
"Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт для розгляду до суду. Чоловікам інкримінують вчинення протиправних дій, передбачених ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання – до семи років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині затримали двох чоловіків, які напали на працівників ТЦК та СП із сокирами.
Подія трапилася 7 березня в селі Плоска Вижницького району біля КПП "Горлеча". Водій автомобіля "ВАЗ-2121" здійснив наїзд на 41-річного працівника ТЦК та СП. Надалі, виконавши маневр розвороту, чоловік зупинився та ударив обухом його в передпліччя. Інший зловмисник також завдав удар обухом сокири в плече військовослужбовцю. Працівник ТЦК і СП дістав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.
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Он тварюка когось пограбувала - значить і мені можна
Он тварюка когось згвалтувала - значить і мені можна
Он тварюка когось убила - значить і мені можна.
Причому і цих пі.дарасів не ставиться за мету справедлива кара за злочин. Їхнє бажання - якщо якісь пі.дараси уникнули покарання, то щоб і їх кара не настигла... Сумно і гірко, адже їх більшість
Що пропонуєте робити, якщо вбивць буде пакувати поліція (може бути мусор-хабарник, но ето нє точно)? Вбивць не чіпати, бо поліцейський напевно поганий? Злодія, який спробує Вас пограбувати, теж не чіпати, бо он якісь підари безбожно мільярди крадуть і їх не карають? Так?
А тут є предісторія.
Конкретно з чим ти не згоден, з того, що я сказав?
Кидаються перші.це тцкашники.Завжди саме так і відбувається.
ІванаВову, ти мені при Степанатцк. Можна одну відповідь без тцк?
Що робити з людьми, які кидаються на тебе з сокирою? На тебе, а не на тцк!
такий безлад,свої ТЦК( військових) бьють,на фронті рашисти вбивають ,що то таке робиться!!!??
А чому ви з сокирами на Єрмака та Татарова не кидаєтесь або на Зеленського або на тих хто ухилянтів через Тису спрямовує,або місцевих корупціонерів?!
зробили з ТЦК ворога млять!!
Та ніхто вмирати не хоче !!! Але ж тоді визначитися треба ,чи хочете захищати країну чи ні а якщо ні і думаєте що ворог до вас не прийде то помиляєтеся,бо прийде така вирогідність дуже велика і підете воювати усі кацапи запитувати нікого не будуть і сокирами ви їх бити не будете бо вони вас кувалдою вмовлять і заспокоят
массируетмуссирует эти новости. Человеку недоступно. У редактора стоит программа которая "перелопачивает" массу источников в поиске данных новостей.
Поинтересуйтесь статистикой. Каждый день, обычно ближе к обеду, на нашем сайте выкладывают данныый тип новостей.
Даже ежедневный потери кацапов публикуются не так регулярно.
Неприязнь группы населения к ТЦК, взращивается и подогревается.
Так, от син цього чоловіка пропав без вісті на фронті.
Всі звернення його в ТЦК, яке мобілізували його сина, ні до чого не призвели.
Сказали не знаємо де і що з ним .
Потім прийшли за його братом і цей чоловік не стримався
Так що тут запитання має бути і до тцк!
чомусь, коли половина не приходить на вибори, бо нема тих кандидатів, які ту половину влаштували б, то ніхто нікого насильно бусиками на вибори не тягне. і царюють ті, що вибрані меншою частиною населення. А як гинути за цих обраних (за державу, яка не покарала жодного комбата за неоправдану загибель його підлеглих) то он який примусовий апарат виявився.
ми прагнули демократичної держави де влада не порушує закони і за порушення буває покарана. Але ось вам людоньки велика дуля замість справедливості. а ще й за відновлення енергетичних об'ктіів у власності олігархів платити мусимо ми - звичайні громадяни. Вже все почало дорожчати і коли те подорожчання зупиниться ніхто не знає. війна все спише.
???
На выборы 19 года зарегистрировались 44 кадидата, (5 снялись?
-Ого.
-И я говорю ого. А ваша Галя балованная
Фамилия грузина была Саакашвили
подмокший хлеб жуют.-Ну шо из дому пишут?
-Да, ничего интересного. Батя ТЦКашников шо нам ротацию собирали в хлам порубил. Так шо смены не будет.
-хер с ними, дело нужное.