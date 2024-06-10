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Буковина (841) Нацполіція (14881) ТЦК та СП (435)

Напад на ТЦК із сокирами: Двом жителям Буковини загрожує до 7 років тюрми

Двом буковинцям, які напали на ТЦК із сокирами, загрожує до 7 років тюрми

Двоє жителів Буковини, які напали із сокирами на військових ТЦК та СП, постануть перед судом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

"Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт для розгляду до суду. Чоловікам інкримінують вчинення протиправних дій, передбачених ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання – до семи років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині затримали двох чоловіків, які напали на працівників ТЦК та СП із сокирами.

Подія трапилася 7 березня в селі Плоска Вижницького району біля КПП "Горлеча". Водій автомобіля "ВАЗ-2121" здійснив наїзд на 41-річного працівника ТЦК та СП. Надалі, виконавши маневр розвороту, чоловік зупинився та ударив обухом його в передпліччя. Інший зловмисник також завдав удар обухом сокири в плече військовослужбовцю. Працівник ТЦК і СП дістав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.

Читайте: На Буковині чоловіків, затриманих під час спроб незаконного перетину кордону, доставлятимуть одразу до ТЦК

Автор: 
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Топ коментарі
+37
А тим хто 20 мільярдів на укріпленнях вкрав,що?
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10.06.2024 17:27
+29
Медальку... або навіть ОРДЕН!
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10.06.2024 17:31
+25
Правда в тому, що цей чоловік з сокирою кидався на ТЦКшника, який мобілізовав його сина раніше а тепер прийшов за його братом.
Так, от син цього чоловіка пропав без вісті на фронті.
Всі звернення його в ТЦК, яке мобілізували його сина, ні до чого не призвели.
Сказали не знаємо де і що з ним .
Потім прийшли за його братом і цей чоловік не стримався
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10.06.2024 17:50
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А тим хто 20 мільярдів на укріпленнях вкрав,що?
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10.06.2024 17:27 Відповісти
Медальку... або навіть ОРДЕН!
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10.06.2024 17:31 Відповісти
"Бойова" повістка в батальон "Монако".
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10.06.2024 17:31 Відповісти
Премія. Або послом куди на Каріби.
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10.06.2024 17:31 Відповісти
На Карибах Маркарова (по совместительству)
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10.06.2024 22:40 Відповісти
Кримінальна відповідальність, а до чого це у новині про 2 відглушених пі.дарасів що напали на військового і про того ж занадто спокійного військового з ТЦК, який повинен був застосувати зброю на враження, як цього вимагає чинне законодавство?

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10.06.2024 17:52 Відповісти
А це до того, що у пі.дарасів сформувалась збочина логіка і мораль. Якщо коротко це описати, у них таке:
Он тварюка когось пограбувала - значить і мені можна
Он тварюка когось згвалтувала - значить і мені можна
Он тварюка когось убила - значить і мені можна.
Причому і цих пі.дарасів не ставиться за мету справедлива кара за злочин. Їхнє бажання - якщо якісь пі.дараси уникнули покарання, то щоб і їх кара не настигла... Сумно і гірко, адже їх більшість
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10.06.2024 17:59 Відповісти
Це ти про кого? Кара і злочин якраз тому,що саме тцк винні.
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10.06.2024 19:19 Відповісти
20 млрд підари украли. Їх треба повісити, або просто розстріляти.
Що пропонуєте робити, якщо вбивць буде пакувати поліція (може бути мусор-хабарник, но ето нє точно)? Вбивць не чіпати, бо поліцейський напевно поганий? Злодія, який спробує Вас пограбувати, теж не чіпати, бо он якісь підари безбожно мільярди крадуть і їх не карають? Так?
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10.06.2024 19:29 Відповісти
Нічого не буде,тим хто такі гроші привласнює і ви це самі розумієте.А тут річ не у вбивцях.Тцкашники себе поводять,як вертухаї.Я особисто багатьох знаю.І лізуть постійно битися.Навіть ті хто був не війні,не мають ніякого права лізти з кулаками.

А тут є предісторія.
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10.06.2024 19:49 Відповісти
эцилопп меня не имеет права бить по ночам… Никогда!..
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10.06.2024 22:46 Відповісти
Какая статья закона?
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10.06.2024 18:21 Відповісти
Та є там про самооборону в КК. Проти озброєного, а також проти декількох нападників можна застосовувати зброю без обмежень.
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10.06.2024 19:01 Відповісти
36ККУ. ну,можно притянуть за уши,и то не факт.А почему о бездействии полицаев,которые спокойно наблюдали за этим,молчат?
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10.06.2024 19:09 Відповісти
Там ніхто не застосовував зброї, нікого на частинки не порубали. Подумаєш вдарив мусара обохом. Його бий не бий мозку не додасться
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10.06.2024 19:11 Відповісти
Хто там, блдь, на кого напав? Тицьнули обухом сокири (не лезом) без замаху з відстані, меншої за довжину передпліччя, по грудній клітці екіпірованого ухилянта у формі.
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10.06.2024 18:56 Відповісти
Він атовець.І добре знав,до кого він прийшов.Вся поліція з боку дивилася і нічого не робила.
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10.06.2024 19:17 Відповісти
Мій брат атовець. І він би тому "атовцю" руки повиламував за напад на військового. І це не від любові до ТЦК, адже саме на них відповідальність за зрив мобілізації. Через таких "атовців", які повтікали ще в 14 році, а потім і в 22 році, гинуть хлопці на фронті. Хоча це й не знімає відповідальності з недолугого командування.
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10.06.2024 19:39 Відповісти
А ти за себе відповідай.Ти ж не гинеш на війні.
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10.06.2024 19:46 Відповісти
Брат біля мене. Його слова. А я, не переживай, скоро там буду. А у тебе, я знаю, мізки є. Тому краще подумай, чи варті ті, кому кацапи не вороги, твого захисту. Зніми нарешті рожеві окуляри і зрозумій нарешті, що ті, що вкрав 20 млрд, що ті, хто кидаються на військових, що ті, хто розмінували Чонгар, проклали асфальт через Чорнобильську Зону - всі вони працюють, щоб ми не перемогли рашистів. Але ми однаково переможемо, хоча наше майбутнє буде в руках тих, ктонікамунічєвонєдолжен, адже вони всі виживуть, бо аніженєлохі воювати. І виберуть вони чергове Зе
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10.06.2024 20:28 Відповісти
Ці тцк,самі і перші кидаються і на виборах в 2019 все це хотіли.Так що це не мені потрібно окуляри знімати.
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10.06.2024 21:17 Відповісти
то ти підтримуєш вибір 73% янелохів? Ти за всьо харошеє протів всєго поганого?
Конкретно з чим ти не згоден, з того, що я сказав?
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10.06.2024 21:23 Відповісти
Звісно ні.Але в категорії лохів і військові з тцк входять.Я не згоден,з тими тцкашниками,які руки протягають перші,які в селах по хатах вривають,які в бусики як худобу пакують,в яких від епілепсії чоловіки помирають.

Кидаються перші.це тцкашники.Завжди саме так і відбувається.
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10.06.2024 21:28 Відповісти
Зверни увагу на свої коменти. От просто почитай. Таке враження, що у тебе крім тцк проблем взагалі не існує. Я тобі про Івана Вову, ти мені при Степана тцк. Можна одну відповідь без тцк?
Що робити з людьми, які кидаються на тебе з сокирою? На тебе, а не на тцк!
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10.06.2024 21:34 Відповісти
А на кацапов слабо прыгнуть с топором, именно на своих нужно? Ну ниче 7 лет посидят сами на фронт попросяттся
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10.06.2024 17:29 Відповісти
кацапи ж стрілятимуть, а на своїх можна скільки хоч.
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10.06.2024 17:42 Відповісти
Не на всіх, знаю Військових, що перевели у тцк з бойових, то у випадку такої ситуації, піда.ри навіть сокири підняти не встигли - були б ліквідовані!
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10.06.2024 17:54 Відповісти
Свою казочку про "бойових офіцерів, переведених у сцикики", можеш розповісти своїм неповнолітнім дітям, якщо такі є. Вони в таке, можливо, повірять
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10.06.2024 18:58 Відповісти
Румунам неясно - хто свої...
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10.06.2024 19:05 Відповісти
Прямо там напали...Не зарубали ж? Ну полякали ухилянтів трохи...По два роки умовно.
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10.06.2024 17:30 Відповісти
хай тепер очко топором на зоні чистять, бєрсєркєри х.єви.
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10.06.2024 17:33 Відповісти
А ти взагалі що можеш знати за тюрму? Тебе що там опускали?
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10.06.2024 17:37 Відповісти
а ти з тих що пишається своїм походом в клітку?
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10.06.2024 17:44 Відповісти
Я там не був.А ти напевно хочеш,щоб тобі редькою трах зробили.
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10.06.2024 19:26 Відповісти
Опускають на зоні ухилянтів, кацаполюбів насильників та педофілів, а потнейму видно, що пані дівчинка, як би
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10.06.2024 17:58 Відповісти
Из своего опыта?
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10.06.2024 18:23 Відповісти
Що за недомова опущене?
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11.06.2024 06:01 Відповісти
А що усі так задовільняє що сокирами бʼють ТЦК,там же військові працюють які воювали,не усі ТЦК «погані»
такий безлад,свої ТЦК( військових) бьють,на фронті рашисти вбивають ,що то таке робиться!!!??
А чому ви з сокирами на Єрмака та Татарова не кидаєтесь або на Зеленського або на тих хто ухилянтів через Тису спрямовує,або місцевих корупціонерів?!
зробили з ТЦК ворога млять!!

Та ніхто вмирати не хоче !!! Але ж тоді визначитися треба ,чи хочете захищати країну чи ні а якщо ні і думаєте що ворог до вас не прийде то помиляєтеся,бо прийде така вирогідність дуже велика і підете воювати усі кацапи запитувати нікого не будуть і сокирами ви їх бити не будете бо вони вас кувалдою вмовлять і заспокоят
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10.06.2024 17:35 Відповісти
Шо ти триндиш, курка?
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10.06.2024 17:42 Відповісти
Відпрацьовує свою пайку бояри у сколково, так біднягу тріпає, що все кацапське іпсо в одне повідомлення втулила!
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10.06.2024 18:00 Відповісти
Так ви самі вже визначились чи ви думаєте, що кацапи вас на штурм Варшави кувалдою не вмовлять, чи ви думаєте, що тільки ухилянтів пошлють штурмувати Варшави, а маминих нафронтниць не пошлють?
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10.06.2024 17:42 Відповісти
А вона хоче за рахунок чужих життів сидіти у безпеці, а коли до неї прийдуть її брати, то буде горизонтальною колаборанткою.
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10.06.2024 17:50 Відповісти
Сидиш за кордоном,то закрий пельку! А як будеш в ЗСУ, от тоді буде лайк за твою промову. Так зрозуміло? Достали Мля,чужими руками жар вигрібати. Втікло і буде інших учити як Батьківщину любити.
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10.06.2024 19:01 Відповісти
буковинські вікінги з дейнексами. Можно сказати - віжницькі бєрсєрки.
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10.06.2024 17:39 Відповісти
Хто з них винен я не берусь судити, але враховуючи що це вже массовой, то з цими тцк щось не так і розумна влада вже повинна б задуматись, але ж клованам потрібна формула миру...
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10.06.2024 17:41 Відповісти
Массовый он потому что Цензор массирует муссирует эти новости. Человеку недоступно. У редактора стоит программа которая "перелопачивает" массу источников в поиске данных новостей.
Поинтересуйтесь статистикой. Каждый день, обычно ближе к обеду, на нашем сайте выкладывают данныый тип новостей.
Даже ежедневный потери кацапов публикуются не так регулярно.
Неприязнь группы населения к ТЦК, взращивается и подогревается.
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10.06.2024 23:00 Відповісти
Пам'ятник обом прижиттєвий. І орден https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8#:~:text=%D0%9E%CC%81%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%CC%81%D0%B4%D0%B8%20%E2%80%94%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8,%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D1%96%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D1%96 Свободи України
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10.06.2024 17:45 Відповісти
Правда в тому, що цей чоловік з сокирою кидався на ТЦКшника, який мобілізовав його сина раніше а тепер прийшов за його братом.
Так, от син цього чоловіка пропав без вісті на фронті.
Всі звернення його в ТЦК, яке мобілізували його сина, ні до чого не призвели.
Сказали не знаємо де і що з ним .
Потім прийшли за його братом і цей чоловік не стримався
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10.06.2024 17:50 Відповісти
В даній ситуації по закону з родини немають права ще когось мобілізувати!
Так що тут запитання має бути і до тцк!
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10.06.2024 18:36 Відповісти
От він і захищався від злочинців які впиваються своєю безкарною вседозволеністю
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10.06.2024 19:19 Відповісти
і що йому буде, коли він той закон порушить? - аж нічого. а от обухом по голові то вже щось буде. люди чого звіріють? - у влади геть нема хоч якоїсь відповідальності. типу війна все спише.
чомусь, коли половина не приходить на вибори, бо нема тих кандидатів, які ту половину влаштували б, то ніхто нікого насильно бусиками на вибори не тягне. і царюють ті, що вибрані меншою частиною населення. А як гинути за цих обраних (за державу, яка не покарала жодного комбата за неоправдану загибель його підлеглих) то он який примусовий апарат виявився.
ми прагнули демократичної держави де влада не порушує закони і за порушення буває покарана. Але ось вам людоньки велика дуля замість справедливості. а ще й за відновлення енергетичних об'ктіів у власності олігархів платити мусимо ми - звичайні громадяни. Вже все почало дорожчати і коли те подорожчання зупиниться ніхто не знає. війна все спише.
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10.06.2024 19:31 Відповісти
коли половина не приходить на вибори, бо нема тих кандидатів, які ту половину влаштували
???
На выборы 19 года зарегистрировались 44 кадидата, (5 снялись?
-Ого.
-И я говорю ого. А ваша Галя балованная
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10.06.2024 23:10 Відповісти
Ну от и получил только 7. А если б небыло этого обстоятельства, уехал бы на десятку.
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10.06.2024 19:04 Відповісти
А за смерті в стінах тцк коли будуть загрожувати реальні посадки?
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10.06.2024 17:50 Відповісти
Его воля, он бы, и не рождался
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10.06.2024 23:11 Відповісти
В той час в тцк була тільки вгодована мразота,яка фронту не бачила,і не тільки Буковині. Думали буду людей бити і в буси кидати - і все так пройде? Нехай скажуть дякую,що не вбили.
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10.06.2024 18:06 Відповісти
Це точно. Бо на Буковині дядьки можуть дістати з горища прадідівську бартку. Не декоративну, яку продають туристам, а бойову. І з гарним замахом розкроїти тією барткою довбешку чи груди бойового ахвицера-тицькуна, увішану медальками "за мужність під час охорони тилового штабу / складу з берцями".
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10.06.2024 19:04 Відповісти
Щось тут під Вовчанськом ніяких бойовиків з бартками і прадідівською фігнею не видно. Нафіг хаймарси. Двох алкашів з бартками. І буде як в совковому кіно. Два поляка грузин і собака. На гівняному танку до Берліна дійшли і Гітлера у полон взяли. Ха ха ха.
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10.06.2024 20:48 Відповісти
Маленькая ремарка.
Фамилия грузина была Саакашвили
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10.06.2024 23:13 Відповісти
А що обидві істоти сидять у СІЗО? Тобто прийшов нормальний мєнт і закинув двох гівнюків за грати. Якщо так, то чого ж тих мєнтів не розігнали своїми вилами? Чого? Бо гівнюки. Побачили зброю і всралися. Якщо отримають по 7 років, то ок. Ха ха ха.
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10.06.2024 20:25 Відповісти
А гівнюк, який втік від війни закордон, тепер сміливий? Зброю побачили... Та ти тіні своєї боїшся, ще й сам ухилянт , а пельку он як відкрив)))
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10.06.2024 22:34 Відповісти
Я з 15 року ухилявся на війні від таких цивільних як ти. На війні зараз безпечніше ніж серед алкашів в горах з вилами, бартками і іншим гівном. Ви там на гражданкє спочатку повдягаєте вишиванки, набухаєтесь, поспішаєте пісеньок про Україну і українців і через п'ять хвилин ідете рубати першого зустрічного. А коли приходять кадирівці у який населений пункт то герої з місцевими бартками на цих бартках тягнуть їм місцевих схоплених спочатку підприємців. Потім інших, в кого гроші є. Так що піди і заплати хлопцям 10 к. зелені щоб показали де перепливсти Тису, бо як прийдуть до тебе ахмати, то оці алкаші з бартками перші тебе приволочуть на допит до чечена. Ха ха ха.
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11.06.2024 05:37 Відповісти
Мушку зпиляй стріляка...
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10.06.2024 22:10 Відповісти
Стріляв би в батька воїна ЗСУ ? То жити тобі залишилось би рівно стільки, поки побратими його сина не взяли б тебе за одне місце.
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10.06.2024 22:36 Відповісти
Сидят в блиндаже подмокший хлеб жуют.

 -Ну шо из дому пишут?
-Да, ничего интересного. Батя ТЦКашников шо нам ротацию собирали в хлам порубил. Так шо смены не будет.
-хер с ними, дело нужное.
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10.06.2024 23:20 Відповісти
Сам придумав?
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10.06.2024 23:24 Відповісти
Якщо батько воїна ЗСУ гівно, то в чому причина не застрелити? У кожного побратима є свої проблеми. Не треба із побратимів робити зграю злодіїв. Чого побратим має йти з кимось розбиратися за пристреленого алкаша батька з барткою? По сім років каталажки і все ок. Ха ха ха.
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11.06.2024 05:45 Відповісти
 
 