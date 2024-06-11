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Бійка між співробітниками ТЦК та медиками швидкої допомоги в Одесі: бригаду, що прибула на виклик, зачинили у військкоматі, - ЗМІ. ВIДЕО

В Одесі відбувся конфлікт між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги. Скандальне відео вже облетіло соцмережі.

Як інформує Цензор.НЕТ, за даними місцевого видання "Думская", бригада медиків одеської швидкої допомоги прибула на виклик до ТЦК Київського району і опинилася замкненою всередині військовими, які побажали негайно мобілізувати їх в армію.

Як повідомляє кореспондент видання, за кілька годин фельдшерів усе-таки випустили з військкомату завдяки зусиллям їхніх колег, які з'їхалися з увімкненими сиренами і влаштували акцію протесту. У цей час сталося кілька бійок між медиками та військовими, які розбороняла поліція.

Один із фельдшерів розповів "Думській", що вважає інцидент у ТЦК своєрідною реакцією воєнкомів на спроби медиків отримати бронь від мобілізації.

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Зазначається також, що працівники одеської екстренки вже багато місяців намагалися домогтися якоїсь ясності в питанні того - підпадають вони під мобілізацію чи ні. Представники служби 101 у Миколаєві, Вінниці та Івано-Франківську вже давно отримали "бронь". Однак їхні одеські колеги довгий час залишалися в невіданні й отримували лише розпливчасті обіцянки від керівництва про те, що про них подбають.

Після набрання чинності новим Законом про мобілізацію, кілька одеських фельдшерів на прохання керівництва пішли до військкоматів оновлювати дані та… благополучно отримали повістки й у найкоротший термін поповнили лави Сил оборони. Це, на думку медиків, вкрай несправедливо, враховуючи, що поліцейські, рятувальники, енергетики отримали "бронь".

Керівництво одеської швидкої допомоги стверджує, що подавало списки співробітників до ТЦК для забезпечення їм бронювання від мобілізації. Однак їх нібито повертали назад.

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Автор: 

Одеса (5470) швидка (267) ТЦК та СП (577)


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Топ коментарі
+80
зеленопідори роздувають внутрішнє протистояння.
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11.06.2024 16:08
+75
якщо відкинуте усе, то по відео військові (як вони себе звуть) бьють тих хто спасає життя.
Це навіть рашу переплюнули і дно пробили так, як навіть там нема.
Сьогодні ефіри скабєєвой будуть з рейтенгом 100+,
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11.06.2024 16:10
+49
Це все ІПСО! Знято в Засратові чи Таганрозі! Я правильно кажу, ЗЄлені бобіки?
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11.06.2024 16:09
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при чому тут одеські тцк?? не доходить, що коли каци зайдуть в одесу, як барани під ніж підуть і фельдшера і тцк??? повий*буватися не вийде ні тим, ні іншим, під сопливі пости на цензорі. Отямтеся!
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11.06.2024 23:42 Відповісти
при чому?!
медики (принаймі, невідкладної допомоги)в усіх ситуаціях рятують життя, що своїм, що не своїм.
Зрадники силових структур забирають життя -- що не своїм, що своїм.
доходить?..
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11.06.2024 23:48 Відповісти
а на фронті медики не будуть рятувати життя? чи візьмемо тцк-шників замість анестезіолога? чи наплювати на військових?? хай дохнуть там??? доходить?????
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11.06.2024 23:59 Відповісти
швидкофронтові "медики" за два тижні помруть першими, це раз!
ви очевидно ніде не були, тому, що усюди готують усіх, до базових знань невідкладної самодопомоги.. а потім вже стараються доставити до шпиталю.. і "польові шпиталі" то в американських серіалах! Бувають імпровізовані, як сталось на Азовсталі, але то було вимушено.
Доставляють да найближчих місцевих закладів і максимально швидко пересаджають до "швидкої"..
Тому ви не знаю про, що взагалі демагогію розводите...
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12.06.2024 00:04 Відповісти
демагогію розводите ви своїм скигленням і ниттям. На фронті медики потрібні більше, ніж в тилу. Но це ж сепарська одеса. Вони путіна чекають. То хай він туди прийде і покаже їм, як родіну любить і як мобілізувати правильно.
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12.06.2024 00:11 Відповісти
Я б їх всіх разом мобілізував і тцк і фельдшерів, бо всі дуже бойові.
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11.06.2024 23:45 Відповісти
а сам?
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11.06.2024 23:49 Відповісти
не бойовий?... це не має значення, щоб ти розумів
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11.06.2024 23:50 Відповісти
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