Бійка між співробітниками ТЦК та медиками швидкої допомоги в Одесі: бригаду, що прибула на виклик, зачинили у військкоматі, - ЗМІ. ВIДЕО

В Одесі відбувся конфлікт між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги. Скандальне відео вже облетіло соцмережі.

Як інформує Цензор.НЕТ, за даними місцевого видання "Думская", бригада медиків одеської швидкої допомоги прибула на виклик до ТЦК Київського району і опинилася замкненою всередині військовими, які побажали негайно мобілізувати їх в армію.

Як повідомляє кореспондент видання, за кілька годин фельдшерів усе-таки випустили з військкомату завдяки зусиллям їхніх колег, які з'їхалися з увімкненими сиренами і влаштували акцію протесту. У цей час сталося кілька бійок між медиками та військовими, які розбороняла поліція.

Один із фельдшерів розповів "Думській", що вважає інцидент у ТЦК своєрідною реакцією воєнкомів на спроби медиків отримати бронь від мобілізації.

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Зазначається також, що працівники одеської екстренки вже багато місяців намагалися домогтися якоїсь ясності в питанні того - підпадають вони під мобілізацію чи ні. Представники служби 101 у Миколаєві, Вінниці та Івано-Франківську вже давно отримали "бронь". Однак їхні одеські колеги довгий час залишалися в невіданні й отримували лише розпливчасті обіцянки від керівництва про те, що про них подбають.

Після набрання чинності новим Законом про мобілізацію, кілька одеських фельдшерів на прохання керівництва пішли до військкоматів оновлювати дані та… благополучно отримали повістки й у найкоротший термін поповнили лави Сил оборони. Це, на думку медиків, вкрай несправедливо, враховуючи, що поліцейські, рятувальники, енергетики отримали "бронь".

Керівництво одеської швидкої допомоги стверджує, що подавало списки співробітників до ТЦК для забезпечення їм бронювання від мобілізації. Однак їх нібито повертали назад.

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