РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10502 посетителя онлайн
Новости Видео
43 428 411

Драка между сотрудниками ТЦК и медиками скорой помощи в Одессе: прибывшую по вызову бригаду закрыли в военкомате, - СМИ. ВИДЕО

В Одессе произошел конфликт между представителями ТЦК и медиками скорой помощи. Скандальное видео уже облетело соцсети.

Как информирует Цензор.НЕТ, по данным местного издания "Думская", бригада медиков одесской скорой помощи прибыла на вызов в ТЦК Киевского района и оказалась запертой внутри военными, которые пожелали немедленно мобилизовать их в армию.

Как сообщает корреспондент издания, через несколько часов фельдшеров все-таки выпустили из военкомата благодаря усилиям их коллег, которые съехались с включенными сиренами и устроили акцию протеста. В это время произошло несколько драк между медиками и военными, которые разнимала полиция.

Один из фельдшеров рассказал "Думской", что считает инцидент в ТЦК своеобразной реакцией военкоматов на попытки медиков получить бронь от мобилизации.

Также смотрите: В Харьковском ТЦК прокомментировали видео с дракой гражданских и представителей центра комплектования: "Были вынуждены защищаться". ВИДЕО

Отмечается также, что работники одесской экстренки уже много месяцев пытались добиться какой-то ясности в вопросе того - подпадают они под мобилизацию или нет. Представители службы 101 в Николаеве, Виннице и Ивано-Франковске уже давно получили "бронь". Однако их одесские коллеги долгое время оставались в неведении и получали лишь расплывчатые обещания от руководства о том, что о них позаботятся.

После вступления в силу нового Закона о мобилизации, несколько одесских фельдшеров по просьбе руководства пошли в военкоматы обновлять данные и... благополучно получили повестки и в кратчайшие сроки пополнили ряды Сил обороны. Это, по мнению медиков, крайне несправедливо, учитывая, что полицейские, спасатели, энергетики получили "бронь".

Руководство одесской скорой помощи утверждает, что подавало списки сотрудников в ТЦК для обеспечения им бронирования от мобилизации. Однако их якобы возвращали обратно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители ТЦК нагрянули в арт-центр Closer, где готовились к вечеринке Рейвах Прайд

Автор: 

Одесса (7890) скорая (367) ТЦК (530)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+80
зеленопідори роздувають внутрішнє протистояння.
показать весь комментарий
11.06.2024 16:08
+75
якщо відкинуте усе, то по відео військові (як вони себе звуть) бьють тих хто спасає життя.
Це навіть рашу переплюнули і дно пробили так, як навіть там нема.
Сьогодні ефіри скабєєвой будуть з рейтенгом 100+,
показать весь комментарий
11.06.2024 16:10
+49
Це все ІПСО! Знято в Засратові чи Таганрозі! Я правильно кажу, ЗЄлені бобіки?
показать весь комментарий
11.06.2024 16:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
при чому тут одеські тцк?? не доходить, що коли каци зайдуть в одесу, як барани під ніж підуть і фельдшера і тцк??? повий*буватися не вийде ні тим, ні іншим, під сопливі пости на цензорі. Отямтеся!
показать весь комментарий
11.06.2024 23:42 Ответить
при чому?!
медики (принаймі, невідкладної допомоги)в усіх ситуаціях рятують життя, що своїм, що не своїм.
Зрадники силових структур забирають життя -- що не своїм, що своїм.
доходить?..
показать весь комментарий
11.06.2024 23:48 Ответить
а на фронті медики не будуть рятувати життя? чи візьмемо тцк-шників замість анестезіолога? чи наплювати на військових?? хай дохнуть там??? доходить?????
показать весь комментарий
11.06.2024 23:59 Ответить
швидкофронтові "медики" за два тижні помруть першими, це раз!
ви очевидно ніде не були, тому, що усюди готують усіх, до базових знань невідкладної самодопомоги.. а потім вже стараються доставити до шпиталю.. і "польові шпиталі" то в американських серіалах! Бувають імпровізовані, як сталось на Азовсталі, але то було вимушено.
Доставляють да найближчих місцевих закладів і максимально швидко пересаджають до "швидкої"..
Тому ви не знаю про, що взагалі демагогію розводите...
показать весь комментарий
12.06.2024 00:04 Ответить
демагогію розводите ви своїм скигленням і ниттям. На фронті медики потрібні більше, ніж в тилу. Но це ж сепарська одеса. Вони путіна чекають. То хай він туди прийде і покаже їм, як родіну любить і як мобілізувати правильно.
показать весь комментарий
12.06.2024 00:11 Ответить
Я б їх всіх разом мобілізував і тцк і фельдшерів, бо всі дуже бойові.
показать весь комментарий
11.06.2024 23:45 Ответить
а сам?
показать весь комментарий
11.06.2024 23:49 Ответить
не бойовий?... це не має значення, щоб ти розумів
показать весь комментарий
11.06.2024 23:50 Ответить
Страница 5 из 5
 
 