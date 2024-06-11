Драка между сотрудниками ТЦК и медиками скорой помощи в Одессе: прибывшую по вызову бригаду закрыли в военкомате, - СМИ. ВИДЕО

В Одессе произошел конфликт между представителями ТЦК и медиками скорой помощи. Скандальное видео уже облетело соцсети.

Как информирует Цензор.НЕТ, по данным местного издания "Думская", бригада медиков одесской скорой помощи прибыла на вызов в ТЦК Киевского района и оказалась запертой внутри военными, которые пожелали немедленно мобилизовать их в армию.

Как сообщает корреспондент издания, через несколько часов фельдшеров все-таки выпустили из военкомата благодаря усилиям их коллег, которые съехались с включенными сиренами и устроили акцию протеста. В это время произошло несколько драк между медиками и военными, которые разнимала полиция.

Один из фельдшеров рассказал "Думской", что считает инцидент в ТЦК своеобразной реакцией военкоматов на попытки медиков получить бронь от мобилизации.

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Отмечается также, что работники одесской экстренки уже много месяцев пытались добиться какой-то ясности в вопросе того - подпадают они под мобилизацию или нет. Представители службы 101 в Николаеве, Виннице и Ивано-Франковске уже давно получили "бронь". Однако их одесские коллеги долгое время оставались в неведении и получали лишь расплывчатые обещания от руководства о том, что о них позаботятся.

После вступления в силу нового Закона о мобилизации, несколько одесских фельдшеров по просьбе руководства пошли в военкоматы обновлять данные и... благополучно получили повестки и в кратчайшие сроки пополнили ряды Сил обороны. Это, по мнению медиков, крайне несправедливо, учитывая, что полицейские, спасатели, энергетики получили "бронь".

Руководство одесской скорой помощи утверждает, что подавало списки сотрудников в ТЦК для обеспечения им бронирования от мобилизации. Однако их якобы возвращали обратно.

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