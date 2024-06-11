Драка между сотрудниками ТЦК и медиками скорой помощи в Одессе: прибывшую по вызову бригаду закрыли в военкомате, - СМИ. ВИДЕО
В Одессе произошел конфликт между представителями ТЦК и медиками скорой помощи. Скандальное видео уже облетело соцсети.
Как информирует Цензор.НЕТ, по данным местного издания "Думская", бригада медиков одесской скорой помощи прибыла на вызов в ТЦК Киевского района и оказалась запертой внутри военными, которые пожелали немедленно мобилизовать их в армию.
Как сообщает корреспондент издания, через несколько часов фельдшеров все-таки выпустили из военкомата благодаря усилиям их коллег, которые съехались с включенными сиренами и устроили акцию протеста. В это время произошло несколько драк между медиками и военными, которые разнимала полиция.
Один из фельдшеров рассказал "Думской", что считает инцидент в ТЦК своеобразной реакцией военкоматов на попытки медиков получить бронь от мобилизации.
Отмечается также, что работники одесской экстренки уже много месяцев пытались добиться какой-то ясности в вопросе того - подпадают они под мобилизацию или нет. Представители службы 101 в Николаеве, Виннице и Ивано-Франковске уже давно получили "бронь". Однако их одесские коллеги долгое время оставались в неведении и получали лишь расплывчатые обещания от руководства о том, что о них позаботятся.
После вступления в силу нового Закона о мобилизации, несколько одесских фельдшеров по просьбе руководства пошли в военкоматы обновлять данные и... благополучно получили повестки и в кратчайшие сроки пополнили ряды Сил обороны. Это, по мнению медиков, крайне несправедливо, учитывая, что полицейские, спасатели, энергетики получили "бронь".
Руководство одесской скорой помощи утверждает, что подавало списки сотрудников в ТЦК для обеспечения им бронирования от мобилизации. Однако их якобы возвращали обратно.
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медики (принаймі, невідкладної допомоги)в усіх ситуаціях рятують життя, що своїм, що не своїм.
Зрадники силових структур забирають життя -- що не своїм, що своїм.
доходить?..
ви очевидно ніде не були, тому, що усюди готують усіх, до базових знань невідкладної самодопомоги.. а потім вже стараються доставити до шпиталю.. і "польові шпиталі" то в американських серіалах! Бувають імпровізовані, як сталось на Азовсталі, але то було вимушено.
Доставляють да найближчих місцевих закладів і максимально швидко пересаджають до "швидкої"..
Тому ви не знаю про, що взагалі демагогію розводите...